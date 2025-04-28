מילון מונחי AI
המילון הזה לעולם סרטוני AI מסביר בצורה ברורה ותמציתית מונחים מרכזיים שקשורים לסרטוני AI, תרגום, טכנולוגיות אווטאר ושימושים שונים. הוא נועד לעזור לך להבין במהירות את הכלים והקונספטים שמעצבים את עתיד יצירת הווידאו והלוקליזציה.
A-roll הוא הצילום הראשי בווידאו, שבדרך כלל מציג את הנושא המרכזי, כמו מציג, מרואיין או קו העלילה המרכזי. הוא מהווה את ליבת הסיפור, ובדרך כלל נתמך על ידי B-roll כדי להוסיף גיוון ויזואלי והקשר.
מודעות הן סרטוני פרסום שנוצרים כדי לשכנע צופים לקנות מוצר או שירות. בדרך כלל הן קצרות, ממוקדות ומותאמות לביצועים גבוהים בפלטפורמות דיגיטליות.
אווטאר AI הוא דמות דיגיטלית שנוצרת במחשב ומחקה מראה והתנהגות אנושיים. משתמשים בו בדרך כלל בווידאו, בעוזרים וירטואליים ובאפליקציות שירות לקוחות.
מחולל אווטארים עם בינה מלאכותית יוצר דמויות דיגיטליות מציאותיות באמצעות AI. משתמשים יכולים להתאים אישית את המראה, הקול והבעות הפנים כדי להתאים למיתוג או למסרים שלהם.
הכלי הזה משלב אווטארים דיגיטליים עם טקסט־לדיבור ורינדור וידאו כדי ליצור סרטונים בלי לצלם אנשים אמיתיים. הוא אידיאלי ליצירת תוכן מותאם אישית בקנה מידה גדול ובמהירות.
סרטון שנוצר בעזרת בינה מלאכותית הוא וידאו שנוצר באמצעות טכנולוגיות AI שמאוטומטות חלקים כמו כתיבת תסריט, קריינות, אנימציה או עריכה. סרטונים כאלה חוסכים זמן ומשאבים בתהליך יצירת התוכן.
מחולל בינה מלאכותית משתמש באלגוריתמים כדי ליצור תוכן כמו תמונות, טקסט או וידאו, על בסיס קלט מהמשתמש או דפוסי נתונים. הוא מייעל תהליכי עבודה יצירתיים על ידי אוטומציה של משימות חוזרות.
נציג AI SDR (Sales Development Representative) באתר הוא סוכן דיגיטלי שמקבל את פני המבקרים, מסנן לידים ועונה על שאלות בסיסיות. הוא משמש כנקודת המגע הראשונה במשפך המכירות.
המונח מתייחס לשימוש בכלי בינה מלאכותית כדי להמיר את השפה המדוברת או הכתובה בווידאו לשפה אחרת. בדרך כלל זה כולל תמלול, תרגום והפקת דיבוב קולי.
מתרגם AI ממיר אוטומטית טקסט או דיבור משפה אחת לאחרת באמצעות למידת מכונה ועיבוד שפה טבעית. משתמשים בו הרבה לכתוביות, שיחות בזמן אמת ותמיכת לקוחות.
מדריכי AI הם סרטוני וידאו לימודיים שמסבירים איך להשתמש בכלים ובטכנולוגיות של בינה מלאכותית. הם מיועדים גם למתחילים וגם לאנשי מקצוע שרוצים ללמוד על AI.
מחולל סרטוני AI יוצר וידאו מטקסט, תמונות או אודיו בעזרת בינה מלאכותית. הוא מאוטומט את תהליך ההפקה, ולעיתים מבטל את הצורך במצלמות, שחקנים או סטודיו.
תרגום וידאו עם בינה מלאכותית משתמש בכלים אוטומטיים כדי לתרגם דיאלוגים, כתוביות ודיבוב לקולות שונים לשפות אחרות. זה עוזר להפוך תוכן וידאו לנגיש לקהל גלובלי.
מתרגם וידאו עם בינה מלאכותית הוא כלי שמעבד ומתרגם תוכן וידאו בין שפות שונות. בדרך כלל הוא משלב זיהוי דיבור, תרגום אוטומטי וסינתזת קול.
Avatar AI משתמשת בבינה מלאכותית כדי ליצור, להנפיש ולשלוט בדמויות דיגיטליות. אפשר להשתמש באווטארים האלה בווידאו, במשחקים או באפליקציות אינטראקטיביות כדי לאפשר אינטראקציה דמוית-אדם.
יוצר אווטארים יוצר ייצוג דיגיטלי של אדם או דמות על בסיס מאפיינים שהמשתמש בוחר. משתמשים בו לרוב במשחקים, ברשתות חברתיות ובתוכן וידאו עסקי.
ב
B-roll הוא חומר וידאו משלים שמעשיר את הנרטיב או הוויז׳ואל המרכזי בסרטון. משתמשים בו לרוב כדי לתת הקשר, להראות פעולה, או לכסות חיתוכים בראיונות ובקריינות.
סרטוני מותג מספרים את הסיפור של החזון, הערכים והאישיות של החברה. משתמשים בהם כדי לבסס זהות, לבנות אמון ולהתחבר רגשית לקהלים.
C
הדרכות ציות וידאו מחנכים עובדים על סטנדרטים משפטיים, אתיים ורגולטוריים. הם עוזרים לארגונים לצמצם סיכונים ולהבטיח שהעובדים פועלים לפי הנהלים והמדיניות הנדרשים.
הדרכות ארגוניות נועדו להכשיר עובדים לגבי נהלי החברה, מיומנויות ותהליכים. הן עוזרות להבטיח אונבורדינג עקבי ופיתוח מקצועי בכל הצוותים.
ד
Deep translate מתייחס לתרגום מכונה נוירוני מתקדם, שמבין הקשר, ביטויים ותּוֹן בצורה מדויקת יותר משיטות מסורתיות. הוא שימושי במיוחד לתכנים ארוכים ולתסריטי וידאו.
אלה סרטוני לונג-פורם שמעמיקים באירועים, אנשים או נושאים מהחיים האמיתיים דרך עדשת סטוריטלינג. הם משלבים מידע עובדתי עם טכניקות נרטיביות כדי לעניין ולהסביר.
ה
שיווק אירועיםסרטונים מקדמים כנסים, וובינרים, השקות מוצרים או אירועים חיים אחרים. הם יוצרים ציפייה ומניעים הרשמה והגעה בעזרת תוכן ויזואלי מושך.
F
שיתוף ידע פיננסיסרטונים שמלמדים צופים על ניהול כסף, השקעות ומושגים כלכליים, ועוזרים להפוך נושאים פיננסיים מורכבים לנגישים לקהל רחב יותר.
סרטוני חיזוי עתידות מספקים תחזיות או תובנות רוחניות המבוססות על אסטרולוגיה, טארוט או מסורות אחרות. משתמשים בהם לעיתים קרובות לבידור או להעמקה עצמית.
G
סרטון AI גנרטיבימתייחס לתוכן וידאו שנוצר באמצעות מודלי בינה מלאכותית שלומדים דפוסים מנתונים כדי ליצור ויז׳ואליים, אודיו או תסריטים מציאותיים. הגישה הזו מצמצמת עבודה ידנית ומאיצה את תהליך ההפקה.
סרטוני סיפורים היסטורייםמתארים אירועים או תקופות מהעבר בצורה נרטיבית. משתמשים בהם לחינוך, בידור או שימור תרבותי.
סרטוני How-to מספקים הוראות צעד-אחר-צעד לביצוע משימה או פתרון בעיה. הם פופולריים גם בתמיכת לקוחות וגם בסביבות לימודיות.
L
סרטוני לימוד שפותמלמדים אוצר מילים, דקדוק, הגייה ושיחה בשפה חדשה. הם תומכים בלומדים בכל רמות הידע באמצעות הדרכה מובנית.
סרטוני עדכון הנהלה משתפים חדשות, יעדים או שינויים ישירות ממנהלי החברה. הם מחזקים שקיפות ויישור קו בכל הארגון.
קורסי למידה הם תוכניות לימוד מובנות שמשתמשות בווידאו כדי להעביר שיעורים, מדריכים והערכות ידע. הם נפוצים בבתי ספר, בפלטפורמות אונליין ובסביבות הדרכה ארגוניות.
M
סרטוני שיתוף ידע רפואימסבירים מושגים רפואיים, טיפולים ופרוצדורות. משתמשים בהם אנשי מקצוע, מוסדות ואנשי הוראה כדי לשפר את ההבנה של הציבור ואת ההכשרה.
סרטוני מוטיבציה נועדו להשראה, להרים את המורל ולתת אנרגיה לצופים. הם בדרך כלל עוסקים בנושאים של שיפור עצמי, חוסן וצמיחה אישית.
סרטוני ביקורת על סרטים ומוזיקה מציעים ביקורות וניתוחים על יצירות חדשות או קלאסיות. הם עוזרים לקהל להחליט מה לראות או לשמוע בהמשך.
אלה סרטונים יצירתיים שמציגים מוזיקה מקורית או סטוריטלינג שנוצרו או שופרו בעזרת בינה מלאכותית (AI). הם משלבים בידור עם טכנולוגיה חדשנית.
N
סרטוני חדשות וסיפורים משתפים אירועים אקטואליים, כתבות אנושיות או נרטיבים תרבותיים. הם מעבירים מידע ומערבים את הצופים באמצעות תוכן מרתק ומעשיר.
אלה עדכונים שוטפים שנשלחים במייל או בווידאו כדי להשאיר לקוחות, עובדים או קהילות מעודכנים. הם כוללים הכרזות, הישגים וחדשות רלוונטיות נוספות.
וובינרים ופודקאסטים לפי דרישה הם סשנים מוקלטים מראש של אודיו או וידאו, שזמינים לצפייה או להאזנה בכל זמן. הם מאפשרים גישה גמישה לתובנות של מומחים, תוכן thought leadership ודיונים בנישות ספציפיות.
סרטוני אונבורדינג והכשרהעוזרים לעובדים או משתמשים חדשים להכיר במהירות את כלי החברה, התרבות והציפיות. הם מספקים התחלה עקבית ומזמינה לחוויה.
סרטוני ברכה או היכרות אישית הם מסרים קצרים שמשמשים כדי להציג את עצמך בצורה ידידותית ובלתי נשכחת. משתמשים בהם הרבה לנטוורקינג, אונבורדינג או פנייה ללקוחות.
פנייה שיווקית מותאמת אישית כוללת שליחת הודעות או סרטונים מותאמים אישית ללקוחות פוטנציאליים. הגישה הזו נועדה לבנות קשר אישי, להראות רלוונטיות ולהעלות את שיעורי ההמרה.
פוסט-פרודקשן הוא השלב האחרון ביצירת וידאו, שבו עורכים את החומר הגולמי, מבצעים תיקוני צבע ומשדרגים אותו עם סאונד, מוזיקה, גרפיקה ואפקטים. זה השלב שבו הווידאו מקבל את הצורה הסופית שלו ומוכן לפרסום או להפצה.
פרה־פרודקשן הוא שלב התכנון ביצירת וידאו, שכולל כתיבת תסריט, סטוריבורד, קאסטינג, חיפוש לוקיישנים ותיאום לוחות זמנים. בשלב הזה מניחים את התשתית להפקה חלקה ועוזרים לוודא שיש התאמה יצירתית והיערכות לוגיסטית מלאה.
סרטוני הכרזת מוצר מציגים פיצ׳רים, שירותים או השקות מוצר חדשות לקהל. משתמשים בהם כדי ליצור באזז, לעדכן לקוחות ולמשוך תשומת לב מהתקשורת.
סרטוני הסבר על מוצר הם קליפים קצרים וממוקדים שמדגימים איך המוצר עובד ומה היתרונות המרכזיים שלו. בדרך כלל משתמשים בהם כדי להדריך לקוחות, לתמוך במכירות ולפשט יכולות מורכבות.
סרטוני סקירת מוצר מעריכים את התכונות, היתרונות והחסרונות של מוצר מסוים. הם מכוונים קונים פוטנציאליים על ידי הצגת דעות בלתי מוטות או חוויות משתמשים.
שלב ההפקה, שנקרא גם צילום, הוא השלב שבו מצלמים את כל החומרים המתוכננים באמצעות מצלמות, תאורה וציוד סאונד. זהו השלב שבו מממשים בפועל את החזון הקריאטיבי על הסט או בלוקיישן, לפי התסריט והסטוריבורד.
R
סרטונים דתיים משתפים תורות, תפילות, דרשות או מסרים רוחניים. הם עוזרים לקהילות להישאר מחוברות ולהעמיק את האמונה.
סרטוני הדרכה לבטיחותמסבירים לצופים איך להימנע מתאונות ואיך להגיב למצבי חירום. הם חיוניים בתעשיות עתירות סיכון ובסביבות עבודה שונות.
מצגות מכירה הן מצגות מובנות שמציגות מוצר, שירות או הצעה. בדרך כלל צוותי מכירות משתמשים בהן כדי לשכנע לקוחות או קונים פוטנציאליים.
כתיבת תסריט היא התהליך של יצירת דיאלוג, קריינות ומבנה לוידאו. היא משמשת כבסיס לסיפור ומכוונת את תהליך ההפקה.
סרטוני סושיאל הם סרטונים קצרים שמיועדים לפלטפורמות כמו Instagram, TikTok ו‑LinkedIn. הם עוזרים למותגים להגדיל מעורבות, לבנות מודעות ולשתף עדכונים או מבצעים בזמן אמת.
הסרטונים האלהמדגישים חוויות חיוביות של לקוחות, לקוחות עסקיים או עובדים. הם בונים אמון ואמינות דרך תוצאות מהעולם האמיתי.
סרטוני הדרכה מבוססי מיומנות מלמדים יכולות ספציפיות כמו שימוש בתוכנה, הפעלת מכונות או מיומנויות רכות. משתמשים בהם כדי לשדרג את המיומנויות של עובדים או סטודנטים בתחומים ממוקדים.
כדי לתרגם וידאו הכוונה היא להמיר את השפה המדוברת או הכתובה לשפה אחרת. זה יכול לכלול הוספת כתוביות, דיבוב או יצירת רצועות אודיו חדשות.
התהליך הזה כולל המרה של תוכן וידאו שאינו באנגלית לאנגלית, באמצעות כלים כמו תמלול, תרגום מכונה ודיבוב/קריינות. משתמשים בו בדרך כלל כדי להגיע לקהל דובר אנגלית.
V
Video AI מתייחס לשימוש בבינה מלאכותית לניתוח, עריכה, שיפור או יצירה של תוכן וידאו. הוא מניע כלים כמו זיהוי אובייקטים, זיהוי סצנות ויצירת וידאו אוטומטית.
מחולל וידאו הוא כלי תוכנה שיוצר סרטונים מטקסט, תמונות או טמפלייטים. הוא יכול להיות מבוסס בינה מלאכותית (AI) כדי לאוטומט עריכה וקריינות.
מתרגם וידאו ממיר את השפה בווידאו לשפה אחרת, לרוב עם כתוביות או אודיו מדובב. מתרגמי וידאו מבוססי בינה מלאכותית (AI) עושים את זה אוטומטית במהירות ובדיוק גבוה.
קריינות היא הקלטת קול נפרדת שמוסיפים לוידאו כדי להסביר, להדריך או לספר סיפור. משתמשים בה הרבה במדריכים, דוקומנטריים ופרסומות.