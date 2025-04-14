להפוך כל רעיון, תסריט או מסר לסרטון מלוטש – בלי מצלמה, בלי תוכנת עריכה ובלי צורך בכישורי הפקה.
להגדיל את היקף הפקת הווידאו המקצועית עם טקסט‑לווידאו מבוסס AI
להפוך טקסט במהירות לסרטוני וידאו מרתקים. פשוט להזין את הסקריפט, לבחור אווטאר מציאותי (או תאום דיגיטלי שלך), וליצור דיבוב קולי באיכות סטודיו עם בינה מלאכותית, בעשרות שפות.
להיפטר מהחיכוך של צילומים, שחקנים ורישוטים יקרים. אפשר להשתמש בזה ככלי All-in-one להמרת טקסט לווידאו, או כדי ליצור A-roll לעורך האהוב עליך.
צור סרטונים מלאים מפרומפט אחד. לא צריך ניסיון בעריכת וידאו. פשוט הדבק את הרעיון או הנושא שלך, כתוב פרומפט, ו־Video Agent פועל כבמאי האישי שלך: כותב תסריט, בונה סטוריבורד ומאנימט סרטון מלא בתוך דקות.
לאוטומט יצירת סצנות ו‑B-Roll. להפוך פוסטים בבלוג, קובצי PDF או URLs לנרטיבים מרתקים של טקסט לווידאו תוך רגע. ה‑AI הופך את הטקסט שלך לסצנות, בוחר B-Roll ופריסות רלוונטיים, ומסנכרן את האווטאר – כך שאתה מגיע לכ‑80% ממוצר גמור בלחיצה אחת.
ויז׳ואלים שנבחרו ב-AI וסיפור דינמי. לעבור מעבר לטמפלייטים סטטיים של וידאו. סוכן הווידאו בוחר בצורה חכמה קטעי סטוק, יוצר תמונות AI ומכין אינפוגרפיקות שמותאמות לסקריפט הספציפי שלך, כדי שכל סרטון קצר ירגיש ייחודי ורלוונטי ויזואלית למסרים שלך.
עוזר ההפקה הזמין שלך 24/7. הפק כמות גדולה של סרטוני סושיאל קצרים, נכסי מרקטינג וסרטוני הדרכה בעלות נמוכה משמעותית. הגדל את הווליום מווידאו אחד בשבוע לפרסום יומי – בלי לגייס צוות הפקה ובלי לבזבז שעות בעריכה.
איך לקבל את התוצאות הכי טובות עם Text to Video AI
כדי להפיק את המקסימום מ-HeyGen, משלבים את המהירות של Video Agent עם הדיוק של AI Studio. משתמשים ב-AI כדי ליצור את ״הטיוטה הראשונה״ (סצנות, B-roll ותסריט), ואז משפרים את התוצאה לסיום מקצועי.
דלג על הדף הריק. השתמש ב-Video Agent כדי להפוך מיד פרומפט פשוט או URL לטיוטה מלאה עם תסריט שנוצר אוטומטית ו-B-roll, ולהגיע כבר ל-80% מהדרך לסרטון המוכן.
בחר אווטאר מוכן מספריית הסטוק או השתמש ב-Digital Twin שלך כדי לבסס סמכות. חבר אותו לקול מציאותי מהספרייה, או העלה אודיו משלך בשביל מסר אותנטי באמת.
פתח את הטיוטה שלך ב‑AI Studio לשליטה מלאה בפרטים. החלף קטעי B-roll גנריים בנכסי המותג שלך, כוון את קצב הסקריפט וליטש את הלייאאוט עד שהוא מתאים בדיוק לחזון שלך.
להגדיל את טווח ההגעה שלך מיד עם תרגום וידאו. לדבב אוטומטית את הווידאו הסופי שלך ליותר מ־175 שפות, תוך שמירה מושלמת על טון הקול המקורי של האווטאר וסנכרון השפתיים.
Turn Scripts into Pro Videos using Text to Video
HeyGen סרטוני AI מטקסט שמאוטומט את תהליך ההפקה והופך את הסקריפט שלך לסרטונים באיכות גבוהה עם אווטארים, קריינות ויז׳ואלים עקביים. לא צריך מצלמה או צוות הפקה.
קול AI אולטרה-ריאליסטי ותרגום
צור קריינות קולית שמעבירה את כל הניואנסים הרגשיים, או שבט את הקול שלך עצמו לנרטיב אותנטי. תרגם ודבב אוטומטית תוכן ליותר מ־175 שפות כדי להגיע לשווקים גלובליים בלי להקליט מחדש.
תוכן עקבי בקנה מידה גדול
שמור על עקביות המותג במאות סרטונים. שמור אווטארים מותאמים אישית וטמפלייטים מוכנים כדי ליצור תוכן יומי לרשתות חברתיות, מודולי הדרכה או הודעות פנייה מותאמות אישית בתוך דקות במקום ימים.
יצירת B-Roll ויז׳ואלים
אפשר להפסיק לחפש סטוק. ה‑AI מנתח את הטקסט שלך כדי ליצור או לבחור אוטומטית B-roll, תמונות ואנימציות רלוונטיים שמתאימים לנרטיב שלך ומאיצים את תהליך העבודה.
ייצוא מולטי-פלטפורם (4K)
Export videos in MP4 up to 4K resolution. Easily reformat content for vertical (TikTok/Reels) or landscape (YouTube/LMS) viewing to maximize reach across all channels.
שימושים אמיתיים של טקסט לווידאו עם בינה מלאכותית
גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה עם פלטפורמת Text to Video AI החדשנית ביותר.
Create viral short clips for YouTube, TikTok, and Instagram campaigns. Turn product descriptions into video ads and generate dozens of personalized variations from a single script. The free text to video ai tool built for modern marketers.
Paste your script or internal guide, choose a professional avatar, and create training videos with consistent tone across every module. Localize content into multiple languages for global teams and edit updates without reshooting.
Convert text to video for tutorials, explainers, and social media content. Export in the right format for every platform, use voice cloning to keep your signature sound, and animate scenes with AI-generated visuals.
Transform static product descriptions into dynamic video shorts. Generate video from text listings, showcase features with AI avatars, and export clips optimized for Instagram Reels and TikTok Shop. No video editing experience needed.
Build engaging tutorial and lecture videos from existing lesson plans. Select an avatar, create polished explainer content for any LMS platform, and scale creating videos without ever stepping in front of a camera. This text-to-video ai tool is built for educators.
Clone your voice and avatar, input your script with prospect details, and generate high-quality outreach clips at scale. A single prompt can produce dozens of customizable videos, helping sales teams streamline prospecting and close deals faster.
איך להפוך טקסט לווידאו
השתמש במילים שלך כדי להחיות את הטקסט, ותן לגנרטור הווידאו מ‑טקסט עם בינה מלאכותית להפוך את התוכן שלך לתוצאה מרהיבה ומקצועית.
להתחיל בהזנת הטקסט שלך או בהעלאת מסמך. ה‑AI מארגן את הרעיונות שלך לסצנות.
בחר מתוך מגוון רחב של אווטארים מציאותיים או צור Digital Twin משלך. בחר קול AI שמתאים לטון ולמותג שלך, או שכפל את הקול שלך עם שיבוט קול כדי לקבל תוצאה אותנטית.
להוסיף תמונות, טמפלייטים, כתוביות או מוזיקת רקע. להנפיש אובייקטים על המסך, לערוך כל סצנה, ולהשתמש בממשק המותאם אישית כדי לכוון את המראה והתחושה – בלי שום ידע טכני.
ייצא את קובץ ה‑mp4 שלך ושתף אותו מיד באתר, ברשתות החברתיות או במערכות הלמידה שלך. בחר פורמט ורטיקלי ל‑TikTok או ל‑Reels של Instagram, או פורמט לרוחב ל‑YouTube.
מחולל טקסט‑לווידאו עם בינה מלאכותית הופך תסריטים כתובים לסרטונים מלוטשים עם אווטארים מציאותיים, קריינות טבעית, כתוביות ואלמנטים ויזואליים. אין צורך במצלמות, סטודיו או תוכנת עריכה. עם HeyGen פשוט מדביקים את התסריט, בוחרים מתוך יותר מ‑700 אווטארים פוטוריאליסטיים (או יוצרים תאום דיגיטלי של עצמך), בוחרים קול ביותר מ‑175 שפות, ומייצרים וידאו באיכות סטודיו בתוך דקות.
כן. אפשר להעלות את הקול שלך לשיבוט קול עם AI או ליצור אווטאר מותאם אישית לנוכחות ממותגת או אישית.
רוב הסרטונים מוכנים תוך כמה דקות, בהתאם לאורך ולרמת ההתאמה האישית.
HeyGen הוא מחולל טקסט‑לווידאו עם בינה מלאכותית הטוב ביותר בחינם, כי הוא הופך כל תסריט לסרטון מלוטש בתוך דקות, והפלטפורמה מטפלת אוטומטית בקול, בוויז׳ואלס ובעריכה. אתה מקבל תוצאות באיכות גבוהה בלי צורך במצלמות או בכישורי עריכה.
להדביק את הסקריפט שלך (או להקליד פרומפט שמתאר מה אתה רוצה), לבחור אווטאר ווקאלי של AI וקול, וללחוץ על Generate. HeyGen הופכת את הטקסט לסרטון מלא עם קריינות מלאה וסנכרון שפתיים, שאפשר לצפות בו, לכוונן אותו ולייצא אותו. אם אין לך סקריפט מוכן, אפשר לתת ל‑HeyGen נושא והיא תכתוב עבורך אחד.
כן. אפשר ליצור תוכן ביותר מ־175 שפות ולתרגם מיד סרטונים קיימים.
כן. אפשר לכתוב מחדש כל חלק מהתסריט ו-HeyGen תיצור מחדש רק את הקטע הזה; הקול של האווטאר, סנכרון השפתיים והתזמון יתעדכנו אוטומטית. אפשר גם להחליף אווטארים, לשנות קולות, להתאים רקעים, להוסיף כתוביות או לערוך סצנות בודדות בלי להתחיל מההתחלה.
כן. ל-HeyGen יש תוכנית חינמית שמאפשרת ליצור קליפים מטקסט לווידאו בלי לשלם. אתה מקבל גישה לאווטארים מבוססי AI, קולות ותכונות עריכה בסיסיות, עם תוכניות בתשלום זמינות כשתצטרך סרטונים ארוכים יותר, יותר ייצוא או אווטארים פרימיום. ליוצרים עצמאיים, תוכנית Creator מתחילה ב-$29
כן. אפשר להשתמש בווידאו שלך לשיווק, הדרכה, רשתות חברתיות, פרסום ופרויקטים ללקוחות. לצרכים מתקדמים של יצירה, תוכנית Pro מתחילה מ-$99
כן. HeyGen מאפשרת ליצור סרטוני AI מקצועיים ישירות מטקסט. בין אם אתה יוצר חומרי הדרכה, תוכן שיווקי או סרטוני הסבר, ה‑AI של HeyGen מבטיח תהליך הפקה חלק ותוצאה מלוטשת בכל פעם.
בהחלט. HeyGen הופכת יצירה של סרטוני הדרכה ותוכן וידאו לפשוטה לגמרי. פשוט תתאר את הרעיון שלך עם פרומפט, תבחר את האווטאר שלך ותן ל‑AI לעשות את השאר.
כן. אפשרויות הייצוא כוללות HD (1080p) ורזולוציית 4K, כדי לוודא שהסרטונים שלך מתאימים לשימוש מקצועי וציבורי בכל הפלטפורמות.
כן! HeyGen מאפשרת להפוך אודיו לוידאו על ידי שילוב הקלטות קול עם אווטארים של AI, כתוביות ואלמנטים ויזואליים דינמיים. פשוט להעלות את קובץ האודיו, לבחור סגנון וידאו, ולתת ל-AI ליצור סרטון מלוטש תוך דקות.
אפשר לייצא קובץ MP4 ב‑HD או 4K ולבחור פריסת וידאו אנכית, ריבועית או אופקית.
HeyGen מעדיפהאבטחה, ומוודאת שהאווטארים והתוכן שנוצר עומדים בהנחיות אתיות. שקיפות, הסכמת משתמשים ופיתוח אחראי של בינה מלאכותית הם גורמים מרכזיים בשמירה על יצירת סרטוני AI אתית.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
להפוך רעיונות לסרטוני וידאו מקצועיים עם בינה מלאכותית.