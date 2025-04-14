תגיד שלום ל-Avatar V, האווטאר הכי מציאותי שנוצר אי פעם. צור את שלך בחינם

טקסט לווידאו עם בינה מלאכותית

להפוך כל רעיון, תסריט או מסר לסרטון מלוטש – בלי מצלמה, בלי תוכנת עריכה ובלי צורך בכישורי הפקה.

131,877,388סרטונים נוצרו
106,241,225אווטארים נוצרו
18,133,504סרטונים תורגמו
מיליונים ברחבי העולם סומכים עלינו כדי להפיח חיים בסיפורים שלהם.

להגדיל את היקף הפקת הווידאו המקצועית עם טקסט‑לווידאו מבוסס AI

להפוך טקסט במהירות לסרטוני וידאו מרתקים. פשוט להזין את הסקריפט, לבחור אווטאר מציאותי (או תאום דיגיטלי שלך), וליצור דיבוב קולי באיכות סטודיו עם בינה מלאכותית, בעשרות שפות.

להיפטר מהחיכוך של צילומים, שחקנים ורישוטים יקרים. אפשר להשתמש בזה ככלי All-in-one להמרת טקסט לווידאו, או כדי ליצור A-roll לעורך האהוב עליך.

פריימים של וידאו עם אנשים מגוונים, במרכזם תיבת טקסט עם הכיתוב "סרטון הסבר לתוכנת ניהול הפרויקטים החדשה שלנו."
נגישות

נגישות

צור סרטונים מלאים מפרומפט אחד. לא צריך ניסיון בעריכת וידאו. פשוט הדבק את הרעיון או הנושא שלך, כתוב פרומפט, ו־Video Agent פועל כבמאי האישי שלך: כותב תסריט, בונה סטוריבורד ומאנימט סרטון מלא בתוך דקות.

יעילות

יעילות

לאוטומט יצירת סצנות ו‑B-Roll. להפוך פוסטים בבלוג, קובצי PDF או URLs לנרטיבים מרתקים של טקסט לווידאו תוך רגע. ה‑AI הופך את הטקסט שלך לסצנות, בוחר B-Roll ופריסות רלוונטיים, ומסנכרן את האווטאר – כך שאתה מגיע לכ‑80% ממוצר גמור בלחיצה אחת.

מגוון

מגוון

ויז׳ואלים שנבחרו ב-AI וסיפור דינמי. לעבור מעבר לטמפלייטים סטטיים של וידאו. סוכן הווידאו בוחר בצורה חכמה קטעי סטוק, יוצר תמונות AI ומכין אינפוגרפיקות שמותאמות לסקריפט הספציפי שלך, כדי שכל סרטון קצר ירגיש ייחודי ורלוונטי ויזואלית למסרים שלך.

חסכוני בעלויות

חסכוני בעלויות

עוזר ההפקה הזמין שלך 24/7. הפק כמות גדולה של סרטוני סושיאל קצרים, נכסי מרקטינג וסרטוני הדרכה בעלות נמוכה משמעותית. הגדל את הווליום מווידאו אחד בשבוע לפרסום יומי – בלי לגייס צוות הפקה ובלי לבזבז שעות בעריכה.

איך לקבל את התוצאות הכי טובות עם Text to Video AI

כדי להפיק את המקסימום מ-HeyGen, משלבים את המהירות של Video Agent עם הדיוק של AI Studio. משתמשים ב-AI כדי ליצור את ״הטיוטה הראשונה״ (סצנות, B-roll ותסריט), ואז משפרים את התוצאה לסיום מקצועי.

להפיק יותר מ-Video Agent

דלג על הדף הריק. השתמש ב-Video Agent כדי להפוך מיד פרומפט פשוט או URL לטיוטה מלאה עם תסריט שנוצר אוטומטית ו-B-roll, ולהגיע כבר ל-80% מהדרך לסרטון המוכן.

בחר את האווטאר והקול שלך

בחר אווטאר מוכן מספריית הסטוק או השתמש ב-Digital Twin שלך כדי לבסס סמכות. חבר אותו לקול מציאותי מהספרייה, או העלה אודיו משלך בשביל מסר אותנטי באמת.

ללטש ב‑AI Studio

פתח את הטיוטה שלך ב‑AI Studio לשליטה מלאה בפרטים. החלף קטעי B-roll גנריים בנכסי המותג שלך, כוון את קצב הסקריפט וליטש את הלייאאוט עד שהוא מתאים בדיוק לחזון שלך.

לוקליזציה כדי להגדיל את ההשפעה הגלובלית

להגדיל את טווח ההגעה שלך מיד עם תרגום וידאו. לדבב אוטומטית את הווידאו הסופי שלך ליותר מ־175 שפות, תוך שמירה מושלמת על טון הקול המקורי של האווטאר וסנכרון השפתיים.

A design tool interface featuring a "Q3 Result Overview" slide with a man's photo, brand font and color options, and three colorful, stylized cursor icons.
A screen showing design software with an "avatar picker" pop-up featuring 8 diverse headshots, a presentation draft, and a smiling man in the background. A cursor points to "Use Avatar."
A content creation platform interface showing a "Q3 Result Overview" presentation with a smiling man, and menus for selecting avatar gestures and background designs.
A content creation interface with Korean text, a smiling man, and a translation menu open to the Korean option.
יתרונות

Turn Scripts into Pro Videos using Text to Video

HeyGen סרטוני AI מטקסט שמאוטומט את תהליך ההפקה והופך את הסקריפט שלך לסרטונים באיכות גבוהה עם אווטארים, קריינות ויז׳ואלים עקביים. לא צריך מצלמה או צוות הפקה.

קול AI אולטרה-ריאליסטי ותרגום

צור קריינות קולית שמעבירה את כל הניואנסים הרגשיים, או שבט את הקול שלך עצמו לנרטיב אותנטי. תרגם ודבב אוטומטית תוכן ליותר מ־175 שפות כדי להגיע לשווקים גלובליים בלי להקליט מחדש.

A woman holds a pink Croc shoe, with an inset image of the same shoe in the upper right.

תוכן עקבי בקנה מידה גדול

שמור על עקביות המותג במאות סרטונים. שמור אווטארים מותאמים אישית וטמפלייטים מוכנים כדי ליצור תוכן יומי לרשתות חברתיות, מודולי הדרכה או הודעות פנייה מותאמות אישית בתוך דקות במקום ימים.

A grid of colorful digital cards with titles such as "Product launch", "Sales pitch", and "Go-to-market strategy", with a cartoon pink mouse cursor.

יצירת B-Roll ויז׳ואלים

אפשר להפסיק לחפש סטוק. ה‑AI מנתח את הטקסט שלך כדי ליצור או לבחור אוטומטית B-roll, תמונות ואנימציות רלוונטיים שמתאימים לנרטיב שלך ומאיצים את תהליך העבודה.

An AI image generation interface displays the prompt "A group of dogs making pizza in the house" over a grid of AI-generated dog and pizza images.

ייצוא מולטי-פלטפורם (4K)

Export videos in MP4 up to 4K resolution. Easily reformat content for vertical (TikTok/Reels) or landscape (YouTube/LMS) viewing to maximize reach across all channels.

Software interface showing SCORM export options enabled and set to SCORM 1.2, with a man smiling in the background.

שימושים אמיתיים של טקסט לווידאו עם בינה מלאכותית

גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה עם פלטפורמת Text to Video AI החדשנית ביותר.

אייקון מודעה

שיווק ופרסום

Create viral short clips for YouTube, TikTok, and Instagram campaigns. Turn product descriptions into video ads and generate dozens of personalized variations from a single script. The free text to video ai tool built for modern marketers.

הדרכה ואונבורדינג

הדרכה ואונבורדינג

Paste your script or internal guide, choose a professional avatar, and create training videos with consistent tone across every module. Localize content into multiple languages for global teams and edit updates without reshooting.

יוצרי YouTube ורשתות חברתיות

יוצרי YouTube ורשתות חברתיות

Convert text to video for tutorials, explainers, and social media content. Export in the right format for every platform, use voice cloning to keep your signature sound, and animate scenes with AI-generated visuals.

איקומרס

איקומרס

Transform static product descriptions into dynamic video shorts. Generate video from text listings, showcase features with AI avatars, and export clips optimized for Instagram Reels and TikTok Shop. No video editing experience needed.

מורים ויוצרי קורסים

מורים ויוצרי קורסים

Build engaging tutorial and lecture videos from existing lesson plans. Select an avatar, create polished explainer content for any LMS platform, and scale creating videos without ever stepping in front of a camera. This text-to-video ai tool is built for educators.

מכירות ופנייה אישית

מכירות ופנייה אישית

Clone your voice and avatar, input your script with prospect details, and generate high-quality outreach clips at scale. A single prompt can produce dozens of customizable videos, helping sales teams streamline prospecting and close deals faster.

איך זה עובד?

איך להפוך טקסט לווידאו

השתמש במילים שלך כדי להחיות את הטקסט, ותן לגנרטור הווידאו מ‑טקסט עם בינה מלאכותית להפוך את התוכן שלך לתוצאה מרהיבה ומקצועית.

שלב 1

הזנת הסקריפט שלך

להתחיל בהזנת הטקסט שלך או בהעלאת מסמך. ה‑AI מארגן את הרעיונות שלך לסצנות.

שלב 2

לבחור אווטאר וקול עם בינה מלאכותית

בחר מתוך מגוון רחב של אווטארים מציאותיים או צור Digital Twin משלך. בחר קול AI שמתאים לטון ולמותג שלך, או שכפל את הקול שלך עם שיבוט קול כדי לקבל תוצאה אותנטית.

שלב 3

התאמת ויז׳ואל וסגנון

להוסיף תמונות, טמפלייטים, כתוביות או מוזיקת רקע. להנפיש אובייקטים על המסך, לערוך כל סצנה, ולהשתמש בממשק המותאם אישית כדי לכוון את המראה והתחושה – בלי שום ידע טכני.

שלב 4

ליצור ולשתף את הווידאו שלך

ייצא את קובץ ה‑mp4 שלך ושתף אותו מיד באתר, ברשתות החברתיות או במערכות הלמידה שלך. בחר פורמט ורטיקלי ל‑TikTok או ל‑Reels של Instagram, או פורמט לרוחב ל‑YouTube.

שאלות נפוצות על טקסט לווידאו

מהו מחולל טקסט‑לווידאו מבוסס בינה מלאכותית?

מחולל טקסט‑לווידאו עם בינה מלאכותית הופך תסריטים כתובים לסרטונים מלוטשים עם אווטארים מציאותיים, קריינות טבעית, כתוביות ואלמנטים ויזואליים. אין צורך במצלמות, סטודיו או תוכנת עריכה. עם HeyGen פשוט מדביקים את התסריט, בוחרים מתוך יותר מ‑700 אווטארים פוטוריאליסטיים (או יוצרים תאום דיגיטלי של עצמך), בוחרים קול ביותר מ‑175 שפות, ומייצרים וידאו באיכות סטודיו בתוך דקות.

האם אפשר להשתמש בקול או באווטאר שלי?

כן. אפשר להעלות את הקול שלך לשיבוט קול עם AI או ליצור אווטאר מותאם אישית לנוכחות ממותגת או אישית.

כמה זמן לוקח ליצור וידאו?

רוב הסרטונים מוכנים תוך כמה דקות, בהתאם לאורך ולרמת ההתאמה האישית.

מהו מחולל הווידאו מטקסט בחינם הטוב ביותר עם בינה מלאכותית?

HeyGen הוא מחולל טקסט‑לווידאו עם בינה מלאכותית הטוב ביותר בחינם, כי הוא הופך כל תסריט לסרטון מלוטש בתוך דקות, והפלטפורמה מטפלת אוטומטית בקול, בוויז׳ואלס ובעריכה. אתה מקבל תוצאות באיכות גבוהה בלי צורך במצלמות או בכישורי עריכה.

איך ליצור וידאו מטקסט עם HeyGen?

להדביק את הסקריפט שלך (או להקליד פרומפט שמתאר מה אתה רוצה), לבחור אווטאר ווקאלי של AI וקול, וללחוץ על Generate. HeyGen הופכת את הטקסט לסרטון מלא עם קריינות מלאה וסנכרון שפתיים, שאפשר לצפות בו, לכוונן אותו ולייצא אותו. אם אין לך סקריפט מוכן, אפשר לתת ל‑HeyGen נושא והיא תכתוב עבורך אחד.

האם אפשר ליצור סרטונים במספר שפות?

כן. אפשר ליצור תוכן ביותר מ־175 שפות ולתרגם מיד סרטונים קיימים.

האם אפשר לערוך חלקים מהטקסט‑לווידאו אחרי שהוא נוצר?

כן. אפשר לכתוב מחדש כל חלק מהתסריט ו-HeyGen תיצור מחדש רק את הקטע הזה; הקול של האווטאר, סנכרון השפתיים והתזמון יתעדכנו אוטומטית. אפשר גם להחליף אווטארים, לשנות קולות, להתאים רקעים, להוסיף כתוביות או לערוך סצנות בודדות בלי להתחיל מההתחלה.

האם אפשר להשתמש בכלי טקסט‑לווידאו בחינם?

כן. ל-HeyGen יש תוכנית חינמית שמאפשרת ליצור קליפים מטקסט לווידאו בלי לשלם. אתה מקבל גישה לאווטארים מבוססי AI, קולות ותכונות עריכה בסיסיות, עם תוכניות בתשלום זמינות כשתצטרך סרטונים ארוכים יותר, יותר ייצוא או אווטארים פרימיום. ליוצרים עצמאיים, תוכנית Creator מתחילה ב-$29

האם הסרטונים מתאימים לשימוש מסחרי?

כן. אפשר להשתמש בווידאו שלך לשיווק, הדרכה, רשתות חברתיות, פרסום ופרויקטים ללקוחות. לצרכים מתקדמים של יצירה, תוכנית Pro מתחילה מ-$99

האם אפשר להשתמש ב-HeyGen כדי ליצור סרטוני AI מקצועיים?

כן. HeyGen מאפשרת ליצור סרטוני AI מקצועיים ישירות מטקסט. בין אם אתה יוצר חומרי הדרכה, תוכן שיווקי או סרטוני הסבר, ה‑AI של HeyGen מבטיח תהליך הפקה חלק ותוצאה מלוטשת בכל פעם.

האם אפשר להשתמש ב-Text to Video להכשרה ולמדריכים?

בהחלט. HeyGen הופכת יצירה של סרטוני הדרכה ותוכן וידאו לפשוטה לגמרי. פשוט תתאר את הרעיון שלך עם פרומפט, תבחר את האווטאר שלך ותן ל‑AI לעשות את השאר.

האם אפשר ליצור סרטונים ברזולוציה גבוהה?

כן. אפשרויות הייצוא כוללות HD ‏(1080p) ורזולוציית 4K, כדי לוודא שהסרטונים שלך מתאימים לשימוש מקצועי וציבורי בכל הפלטפורמות.

האם אפשר להמיר אודיו לווידאו עם HeyGen?

כן! HeyGen מאפשרת להפוך אודיו לוידאו על ידי שילוב הקלטות קול עם אווטארים של AI, כתוביות ואלמנטים ויזואליים דינמיים. פשוט להעלות את קובץ האודיו, לבחור סגנון וידאו, ולתת ל-AI ליצור סרטון מלוטש תוך דקות.

באילו פורמטים אפשר לייצא?

אפשר לייצא קובץ MP4 ב‑HD או 4K ולבחור פריסת וידאו אנכית, ריבועית או אופקית.

האם יצירת טקסט‑לווידאו בעזרת AI היא מאובטחת ואתית?

HeyGen מעדיפהאבטחה, ומוודאת שהאווטארים והתוכן שנוצר עומדים בהנחיות אתיות. שקיפות, הסכמת משתמשים ופיתוח אחראי של בינה מלאכותית הם גורמים מרכזיים בשמירה על יצירת סרטוני AI אתית.

