ממיר PDF לוידאו לסרטונים מדובבים

להפוך מצגות, וייטפייפרים, מדריכים ודוחות לסרטוני וידאו מלוטשים בדקות עם ממיר ה‑pdf לוידאו של HeyGen. להעלות PDF, לבחור קול וסגנון, ולקבל קובץ MP4 מוכן עם קריינות, ויז׳ואלים, כתוביות וייצוא מוכן לפלטפורמות – בלי צורך בכישורי עריכה.
Turn manuals, SOPs, and course PDFs into narrated lessons with chapter markers and downloadable transcripts.
Convert spec sheets, product guides, and pitch decks into concise videos reps can share with prospects.
Repurpose whitepapers and case studies into short, engaging videos and explainer videos.
Produce consistent, repeatable onboarding videos and company updates from policy documents and handbooks.
Turn long-form reports and research into digestible video summaries that increase reach and time on content by converting PDF documents.
למה לבחור ב‑HeyGen להמרת PDF לווידאו
HeyGen מאוטומטת את החלקים המשעממים של הפיכת טקסט לוידאו כדי שצוותים יוכלו להגדיל תהליכי למידה, שיווק והכשרת מכירות. הכלי שלנו קורא את התוכן שלך, בונה סטוריבורד סצנה-אחר-סצנה, מוסיף קריינות טבעית, ומעשיר עמודים בוויז׳ואלים דינמיים ותנועה — הכל מותאם לשימור ידע ולשיתוף קל.
להחליף שעות של הקלטה ועריכה בכמה קליקים. ליצור וידאו מלא מ‑PDF ולעבור ישר להפצה.
קריינות, טקסט על המסך ותנועה הופכים תוכן מורכב לקל יותר למעקב ולזכירה מאשר מסמכים סטטיים.
ייצוא קבצי MP4, קבצי כתוביות ופורמטים אנכיים שמותאמים ל‑LMS, YouTube, LinkedIn, Instagram ותקשורת פנימית.
יצירת תסריט וסצנות אוטומטית
HeyGen קוראת את מסמך ה‑PDF שלך, מזהה כותרות ופסקאות, ומפרקת את התוכן לסצנות מתוזמנות בעזרת יכולות מתקדמות של המרת PDF למחולל סרטוני ה‑AI שלה. כל עמוד במסמך ה‑PDF הופך לשקופית וידאו קריאה ובקצב נכון, כך שהמסר שלך זורם בצורה טבעית.
קריינות AI טבעית
העלה תמונה, הוסף את הסקריפט שלך ולחץ על יצירת וידאו. HeyGen כבר תטפל בכל השאר. הפוך תמונות לוידאו מרהיב בתוך שניות, באיכות וידאו גבוהה. זהו כלי מושלם להמרת תמונה לוידאו עבור מי שצריך יצירת וידאו מהירה בהיקף גדול.
ויז׳ואלים מבוססי AI וצילומי b-roll מותאמים לקונטקסט
להוסיף רלוונטיות ועניין ויזואלי באופן אוטומטי. HeyGen מציעה תמונות, אייקונים וקליפים קצרים כדי להמחיש רעיונות ולהבליט נתונים חשובים מתוך המסמך שלך.
תרגום ולוקליזציה בקנה מידה גדול
עם מתרגם הווידאו, אפשר לתרגם תסריטים וליצור דיבוב וכתוביות מקומיים לקמפיינים גלובליים של הדרכה או שיווק – בלי להקליט מחדש.
גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה בעזרת פלטפורמת התמונה‑לווידאו החדשנית ביותר בשוק.
איך להשתמש במחולל PDF לוידאו
להפוך את קובצי ה‑PDF שלך לחיים ולשדרג אותם לסרטונים מרהיבים בארבעה צעדים פשוטים.
גרור קובץ, הדבק URL או יבא שקופיות. HeyGen תומכת בקובצי PDF מרובי עמודים עד מגבלת התוכנית שלך.
בחר קול AI, סגנון ויזואלי, יחס מסך (16:9, 9:16, 1:1) וקצב דיבור רצוי. אפשר גם לשבט את הקול שלך כדי לשמור על עקביות המותג.
תצפה בפירוט הסצנות שנוצרו עם AI, החלף ויז׳ואלים, ערוך טקסט על המסך או עדכן את הנראציה עם פרומפטים בשפה טבעית.
צור קובץ MP4 מוכן לשידור, כתוביות SRT וגרסאות מותאמות לרשתות חברתיות עבור הווידאו המדובב שלך. אפשר לשתף קישור, להטמיע את הווידאו או להוריד ולפרסם.
מסמכים עם כותרות ברורות, רשימות תבליטים ומבנה לוגי עובדים הכי טוב, כי HeyGen יכולה ליצור סצנות נפרדות מהמבנה הזה ולהפוך PDF לוידאו. מצגות, מדריכים, חוברות הוראות, דוחות ו־whitepapers נותנים תוצאות מצוינות כשממירים PDF לוידאו.
לא. אפשר לבחור מספריית קולות AI טבעיים או לשבט קול בעזרת דגימה קצרה כדי לקבל קריינות אחידה בסרטון המדובר שלך. אפשר גם להעלות קריינות משלך אם אתה מעדיף שליטה מלאה בקריינות בסרטון המושך שלך.
ליוצרים עצמאיים, תוכנית Creator מתחילה מ-$29
אורך הווידאו מותאם לאורך ה‑PDF שלך ולקצב שאתה בוחר. HeyGen מציעה שליטה במהירות הקריינות ובתזמון הסצנות, כך שאפשר לדחוס מסמך ארוך לתקציר קצר או ליצור ווק־ת׳רו מלא ומפורט.
כן. אפשר להחליף את התמונות המוצעות, להתאים את הטקסט על המסך, לשנות את עיצוב הכיתוב או לכוונן את התזמון. אפשר ליצור מחדש כל סצנה אחרי עריכות בלי לבנות מחדש את כל הפרויקט, כדי שהווידאו המרתק שלך יישאר תמיד רענן.
כן. HeyGen מייצרת כתוביות אוטומטית ותומכת בתרגום לעשרות שפות, עם דיבוב מסונכרן ותזמון כתוביות מדויק לסרטונים מותאמים לשוק המקומי.
ייצוא קבצי MP4 באיכות גבוהה, כתוביות SRT, תמונות תצוגה מקדימה וגרסאות אנכיות או ריבועיות שמותאמות לפלטפורמות חברתיות ולהעלאה ל‑LMS.
מדיניות ה־watermark תלויה בתוכנית HeyGen שלך. ניסיונות חינם יכולים לכלול watermarks; בתוכניות בתשלום תקבל יצוא בלי watermark, רזולוציה גבוהה יותר ופיצ׳רים מתקדמים. לצרכים מתקדמים של יצירה,תוכנית Proמתחילה מ־$99
אתה שומר על בעלות מלאה על כל הווידאוים והנכסים שאתה יוצר. HeyGen לא טוענת לזכויות על התוכן שלך. ודא שכל מדיה מצד שלישי שאתה מוסיף היא עם רישיון מתאים.
הקבצים שאתה מעלה מוצפנים בזמן ההעברה ובאחסון. בתוכניות Enterprise זמינים בקרות נוספות, אחסון פרטי ואפשרויות תאימות לתוכן רגיש.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
להפוך רעיונות לסרטוני וידאו מקצועיים בעזרת בינה מלאכותית.