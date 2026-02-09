צור תמונתAI מדברת אונליין

טוקינג פוטו AI מאפשר ליצור תמונות מדברות ריאליסטיות שמדברות ביותר מ־175 שפות וניבים. צור מיד בלי הגבלה אווטארי תמונה של עצמך ל־LinkedIn, לתכני חגים, לסצנות טיול או אפילו לעולמות פנטזיה – הכל בלחיצה אחת.

  • ללא צורך בכרטיס אשראי
  • שיבוט קול בינה מלאכותית
  • יותר מ־175 שפות וניבים
131,873,036סרטונים שנוצרו
106,213,144אווטארים שנוצרו
18,131,840סרטונים מתורגמים
נאמנים על יותר מ־1,000,000 מפתחים וחברות מובילות.

מכירים את סרטון ה-AI המדבר מתמונה

צור אווטאר תמונת AI מדבר שעובד קשה כמוך. קח תמונה שלך ודמיין את עצמך מחדש בכל סצנה. אווטארי התמונות של HeyGen עם בינה מלאכותית מתאימים בדיוק לחזון שלך – בין אם זה משרד מקצועי, חופשת יוקרה או עולם פנטזיה יצירתי. עם תנועה טבעית, מחוות מציאותיות וסגנונות מותאמים אישית, האווטאר שלך הופך למוביל בתחומו.

ליצור אווטארי תמונה עם בינה מלאכותית בעזרת פרומפטים

השתמש בהוראות מבוססות טקסט כדי להגדיר את המראה של אווטאר תמונת ה‑AI שלך. יוצר האווטארים הריאליסטי הזה מייצר תמונות מותאמות בדיוק לצרכים שלך – בין אם זה צילום תדמית עסקי, פורטרט קז׳ואלי או קומפוזיציה קולנועית. תוך התייחסות להיבטים האתיים של פרסונליזציה ולאיזון בין פרטיות ליצירתיות, אנחנו מציעים רמת שירות שאין לה תחרות.

ממשק HeyGen מציג פריסטים של אווטאר גבר איטלקי בסגנון עסקי, קז׳ואל ויומיומי, עם כפתור Generate
צור לוקים חדשים לאווטאר ה‑AI שלך

קח את דמות אווטאר ה‑AI שלך צעד קדימה על ידי יצירת מראות חדשים. החלף בגדים, עדכן הבעות פנים או שנה רקעים כדי להתאים לכל נושא או אירוע עם אפליקציית יצירת האווטארים שלנו.

צור לוקים חדשים לאווטאר ה‑AI שלך
סטייל לכל סיפור עם חבילות מראה מוכנות מראש

להאיץ התאמה אישית עם חבילות לוק. להחיל מיד סגנונות מקצועיים, לייףסטייל, חגים או פנטזיה על אווטאר תמונת ה‑AI שלך בלחיצה אחת. גלה את אפשרויות מחולל האווטארים המשודרג שלנו מתמונה, שהופכות את יצירת אווטאר התמונה שלך לפשוטה.

קולאז׳ של תמונות ראש מגוונות של אווטארים, שמייצגים מגישי וידאו AI מותאמים אישית ב‑HeyGen

פיצ׳רים והיתרונות של סרטון תמונה מדברת עם בינה מלאכותית

טכנולוגיית ה‑talking photo של HeyGen עם בינה מלאכותית נותנת לך שליטה מלאה ליצור אווטארים מציאותיים מכל תמונה. בין אם רוצים להתנסות במראות שונים, ליצור אווטארים בעזרת פרומפטים או להתאים סגנונות בלחיצה אחת – הפלטפורמה שלנו מקלה לייצר אווטארי AI מונפשים ומלאי הבעה, שמסתגלים לכל סצנה, סגנון או קהל.

Avatar IV

הפוך תמונה אחת לסרטון מלא עם סנכרון קול טבעי, הבעות פנים עשירות ותנועות ידיים אותנטיות.

התאמה אישית בקליק אחד, בלי מאמץ

שכח מלשחק עם פרטים קטנים. בלחיצה אחת, אווטאר התמונה שלך הופך למראה המושלם לכל סצנה, מטרה או מצב רוח. אפשר מיד להחליף בין סגנונות או סטינגים שונים כדי לשמור על תוכן רענן ומדויק למטרות היצירתיות שלך.

צור תמונה מדברת

ליצור אווטארים של AI בעזרת פרומפטים

תאר בפרומפטים טקסטואליים פשוטים את הסצנה, הלוק או הפוזה שאתה רוצה. ה‑AI של HeyGen משנה את התמונה שלך בקלות לתמונות AI ריאליסטיות שלך. אפשר לבחור כל סטאפ – עסקי, קז׳ואל, ממותג או כל סגנון אחר. גלה את הקסם של ראייה ממוחשבת בשינוי אווטארים.

תנועות והבעות פנים ריאליסטיות

להחיות את דמות ה-AI המדברת מהתמונה שלך עם מצמוצים טבעיים, תנועות עיניים והבעות פנים עדינות. HeyGen קולטת פאוזות והדגשות כך שהדיבור מרגיש אנושי, לא רובוטי. אפשר להוסיף פריסטים של רגשות או לכוונן את העוצמה כדי להתאים את הטון של הסקריפט שלך בשפות, סצנות וסגנונות שונים.

להפוך תמונות לאווטארים מונפשים עם בינה מלאכותית

להפוך תמונה סטטית לאווטאר דינמי שנוצר בעזרת AI, עם תנועה וקול. ליצור מעורבות עם הקהל בעזרת וידאו מבוסס בינה מלאכותית שנראה טבעי ומלא הבעה, ולספק חוויית אווטאר מתמונה שמשאירה רושם חזק.

אווטאר תמונה מדבר

להתחיל עם האווטאר שלך

העלה תמונה כדי לקבל דיוק מקסימלי, או דלג ותן לדמיון לעבוד – צור אווטאר מרעיונות לתמונות.

יצירה עם פרומפטים טקסטואליים

כשמה שאתה מדמיין עוקף את מה שהטמפלטים המוכנים מציעים, אפשר להשתמש בפרומפטים טקסטואליים כדי ליצור משהו שהוא לגמרי שלך. תתאר את הלבוש, הסביבה או האווירה שאתה מדמיין, ו‑HeyGen תטפל בכל השאר בתור יוצר האווטארים מבוססי ה‑AI שלך, עם שילוב של ריאליזם והתאמה אישית.

עיין בחבילות לוקים

להשתמש בספרייה אוצרותית של סגנונות מוכנים מראש – מחליפות עסקים מודגשות ועד הרפתקנים מיתולוגיים. חבילות לוק מעניקות לך גישה מיידית ללוקים מלוטשים שמותאמים לנושאים ואירועים ספציפיים, ומשדרגות את האווטאר שלך מהמרת תמונות.

צור תמונת AI מדברת ב־4 צעדים פשוטים

להפוך לפנים של העולם הדיגיטלי שלך. האווטאר שנוצר בעזרת AI משקף את האישיות, ההבעות והתנועות שלך, ומעלה את רמת המעורבות של המשתמשים.

שלב 1: העלאת התמונה שלך

יש לך תמונה ברורה? מעולה! פשוט העלה אותה, וכדי לקבל תוצאות טובות יותר, הוסף עוד כמה תמונות שלך. זה עוזר ל-AI שלנו ללמוד ולתפוס כל פרט בתאום הדיגיטלי שלך.

שלב 2: ליצור תמונות AI בעזרת פרומפטים

כתוב כמה מילים שמתארות את מה שאתה מדמיין, ותראה את הקסם קורה. מצילומי פורטרט מקצועיים ועד סצנות יצירתיות, האווטאר שלך מוכן להתאים לווייב שלך עם יוצר האווטארים מבוסס ה‑AI שלנו.

שלב 3: להוסיף תנועה וקול

להחיות את האווטאר שלך עם תנועות טבעיות וסנכרון שפתיים מושלם. בין אם זו הנהון עדין או הצהרה בולטת, הוא ייראה וישמע בדיוק כמוך, ויפתח את מלוא הפוטנציאל של יוצר אווטארי ה‑AI שלך.

שלב 4: ליצור ולשתף

ה-AI של HeyGen לומד את הבעות הפנים, המחוות והתכונות הייחודיות שלך כדי ליצור גרסה דיגיטלית אולטרה-ריאליסטית שלך. אפשר להוריד או לשתף אותה בכל מקום – בפלטפורמות כמו Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn או בכל מקום אחר שבו בא לך לבלוט עם האווטאר החדש שלך.

Trivago חוסכת 50% מזמן הפוסט פרודקשן
Trivago השתמשה ב-HeyGen כדי להתאים את פרסומות הטלוויזיה שלה ל-30 שווקים שונים, קיצרה את זמן הפוסט-פרודקשן בחצי וחסכה 3–4 חודשים בכל קמפיין.

תמונות שמדברות אליך

יש שאלות? יש לנו תשובות

מה זה Talking Photo AI?

Talking Photo AI הוא ייצוג דיגיטלי שמשתמש ב-AI כדי ליצור תמונה או וידאו ריאליסטיים של אדם. הוא מחיה את התמונה שלך בכך שהוא גורם לה לדבר, לזוז ולהראות רגשות, מה שהופך אותו למושלם ליצירת תוכן, תקשורת וירטואלית או פשוט לכיף.

איך ליצור אווטאר תמונה מדבר עם בינה מלאכותית ב-HeyGen?

העלה את התמונה שלך, השתמש בפרומפטים טקסטואליים כדי לתאר את מה שאתה רוצה, ו-HeyGen תיצור עבורך אווטאר AI ריאליסטי.

איזה סוגי אווטארים אפשר ליצור עם HeyGen?

HeyGen מאפשרת ליצור אווטארים מתמונות, אווטארים לוידאו ואווטארים אינטראקטיביים למגוון תרחישים ופלטפורמות. אפשר לגלות יכולות ייחודיות על ידי התחלה בחינם כאן.

האם אפשר להנפיש את האווטאר שנוצר עם ה‑AI?

כן, HeyGen מאפשר לך להוסיף תנועה וקול לאווטאר שלך, ולהפוך אותו לדינמי וחי.כאן.

האם אפשר להתאים אישית את המראה של אווטאר ה‑AI שלי?

עם HeyGen אפשר לשנות לבוש, הבעות ורקעים בעזרת פרומפטים טקסטואליים ו‑Look Packs, ולקבל חוויה מותאמת אישיתכאן.

מהם Look Packs ב‑HeyGen ואיך הם עובדים?

חבילות לוק מאפשרות התאמה אישית מיידית עם סגנונות מוגדרים מראש כמו מקצועי, לייףסטייל ופנטזיה. גלה איך הן יכולות לשדרג את האווטארים שלך כאן.

למה משתמשים באווטארים של AI?

משתמשים באווטארים של AI ליצירת סרטונים, תמונות פרופיל לרשתות חברתיות ולצרכי מיתוג. גלה איך אפשר להתחיל כאן.

להתחיל ליצור סרטונים עם AI

גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה עם סרטוני ה‑AI החדשניים ביותר.

