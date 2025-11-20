להפוך דפי מוצר, תמונות או תסריט קצר לסרטוני מוצר מלוטשים – בלי מצלמות ובלי עריכה. HeyGen מייצרת אוטומטית סצנות, קריינות, כתוביות וייצוא מוכן לפלטפורמות, כדי שצוותים יוכלו להפיק דמואים, מודעות וקליפים לרשתות חברתיות בקנה מידה גדול, מוכנים להשקה.
Launching a product usually needs expensive shoots and editing. HeyGen turns your product page into a crisp demo video with clear benefit-led scenes and CTAs so you can launch faster.
Creating engaging listing videos at scale is time consuming. HeyGen automates product b-roll, closeups, and feature callouts for every SKU, ensuring catalogs stay fresh and conversion-ready with efficient video content.
Short social creatives must hook fast. HeyGen crafts vertical edits with punchy hooks, readable captions, and platform-friendly pacing to maximize early engagement on Reels and Shorts.
Manual explainer videos require scripting and recording. HeyGen converts your how-to script into clear step-by-step videos with synced voiceovers and illustrative visuals.
Retargeting needs tailored messages. HeyGen produces audience-specific variants highlighting discounts, benefits, or social proof to improve warm-funnel performance.
Product education demands repeatable quality. HeyGen generates consistent, captioned product walkthroughs and onboarding clips that scale across teams and languages.
למה לבחור ב‑HeyGen בתור מחולל סרטוני מוצר AI
HeyGen משלבת בניית סצנות אוטומטית, נראטור ריאליסטי ויצירה בכמויות כדי להחליף ימי צילום איטיים בתהליך עבודה יעיל של טקסט לווידאו. קבל סרטוני מוצר עקביים, מותאמים למותג, שמייצרים המרות בכל הערוצים.
הדבק כתובת URL, העלה תמונות או הזן תסריט קצר, ו-HeyGen תיצור עבורך סרטון מוצר מלא בתוך דקות, תחסוך ימים של עבודת הפקה ועלויות סוכנות, ותעשה את הכול עם יכולות עריכת הווידאו המתקדמות שלה.
HeyGen מרכיבה תאורה, תנועות מצלמה, בי-רול ומיקס סאונד באופן אוטומטי, כך שהווידאוים נראים מלוטשים ומוכנים לשידור – בלי יום צילום פיזי.
צור עשרות וריאציות של מודעות ודמואים, תרגם תסריטים עם מתרגם הווידאו, וצור דיבוב מקומי כדי לבדוק מסרים בשווקים שונים במהירות.
קישור ליצירת וידאו מדפי מוצר
הדבק כתובת URL של מוצר או עמוד נחיתה, ו-HeyGen תחלץ עבורך את התמונות המרכזיות, המפרט והנקודות השיווקיות החשובות לסרטון שלך. המערכת ממפה את המידע לסצנות מובנות, ויוצרת גם דמואים קצרים וגם סרטוני הסבר ארוכים – בלי עריכה ידנית.
הפיכת תסריט לוידאו עם קריינות שנשמעת אנושית
הזן תסריט או תן ל-HeyGen לכתוב אחד בשבילך. הפלטפורמה מייצרת קריינות טבעית, סנכרון שפתיים למציגים על המסך כשמשתמשים בהם, ומגוון סגנונות וטון כך שהקריינות תתאים לקול המותג שלך בתוכן הווידאו.
כלי יצירה ולוקליזציה בקבוצות
צור בקלות כמויות גדולות של סרטוני מוצר עם הוקים, CTA ותמונות ייחודיים. השתמש במתרגם הווידאו כדי ליצור מחדש דיבוב מקומי וכתוביות מותאמות, כך שקמפיינים יעלו לאוויר גלובלית בתוך דקות.
שליטה גמישה בסגנונות ובתנועה
התאם אישית את אורך הווידאו, יחס התצוגה והקצב. נהל את המעברים עם פקודות טקסט כמו "slow pan" או "zoom on subject". כלי יצירת הווידאו הזה נותן לך שליטה מלאה בלי עקומת למידה.
גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה עם פלטפורמת התמונה‑לווידאו החדשנית ביותר בשוק.
איך להשתמש במחולל סרטוני המוצר עם בינה מלאכותית
להתחיל להפיק סרטוני מוצר בארבעה צעדים פשוטים
להדביק כתובת URL של מוצר, להעלות תמונות או לכתוב בריף קצר. HeyGen מנתחת את התוכן ומחלצת מאפיינים, מפרטים ואלמנטים ויזואליים כדי לבנות את הסצנות בתהליך יצירת הווידאו שלך.
בחר סגנון ויזואלי, יחס רוחב־גובה ומשך יעד. בחר קול, אווירת מוזיקה ואפשרויות מיתוג כדי לשמור על אחידות בכל סרטון.
לעבור על הטיוטות שנוצרו, לכוונן כותרות, להחליף תמונות או ליצור מחדש הוקים חלופיים. ליצור בקלות כמה וריאציות ל‑A/B Testing בלי עריכות ידניות.
להוריד קבצי MP4 או PNG שמותאמים לפלטפורמות שלך, או לייצא אצוות מסודרות שמוכנות למנהלי מודעות ולהעלאה לחנויות אונליין.
מחולל סרטוני מוצר עם בינה מלאכותית הופך טקסט, תמונות או כתובות URL של מוצרים לסרטונים מוכנים לפרסום בעזרת הרכבת סצנות אוטומטית, סינתזת קול ועריכה. HeyGen הופך בריפים לסרטוני דמו, מודעות וסרטוני הסבר – בלי צילום ובלי עריכה על טיימליין.
כן, שימוש בכלי AI יכול לשדרג את החוויה. HeyGen, מחולל סרטוני AI, תומך גם במודעות ורטיקליות קצרות וגם בדמואים אופקיים ארוכים יותר. בוחרים אורך ופורמט, ו‑HeyGen תתאים את הקצב, הכיתוביות ומבנה הסצנות למיקום שאליו הסרטון מיועד.
אפשר להדביק את הסקריפט שלך או לתת ל‑HeyGen, יוצר הווידאו, ליצור סקריפטים משכנעים וממוקדי המרה מתוך פרטי המוצר. הפלטפורמה מנסחת הוקים, קריאות לפעולה (CTA) ותיאורי סצנות שמותאמים לסיפור מוצר אפקטיבי.
להשתמש במתרגם הווידאו כדי לתרגם תסריטים לשפות היעד. HeyGen מייצרת מחדש דיבורים, מתאימה את סנכרון השפתיים כשצריך ומעדכנת טקסט על המסך, כך שהסרטונים המותאמים לשפה מרגישים טבעיים.
כן. אפשר להעלות לוגואים, פונטים ופלטות צבעים ל־brand kit שלך. HeyGen מיישמת את מיתוג החברה על כל הטיוטות והטמפלייטים שנוצרים, כדי לשמור על אחידות ויזואלית בקנה מידה גדול.
HeyGen מייצאת סרטוני MP4 ותמונות ברזולוציה גבוהה בפורמטים מותאמים ל‑Feed, ל‑Stories, ל‑Reels ולדפי מוצר. ייצוא באצ׳ים מארגן את הקבצים עם שמות ברורים למנהלי קמפיינים ולעלאות ל‑CMS.
כן. היכולות של HeyGen ליצירה באצווה מאפשרות ליצור מאות סרטוני וידאו ייעודיים לפי SKU על ידי מיפוי שורות נתונים לטמפלייטים, וכך להפעיל קמפיינים ברמת הקטלוג עם מינימום עבודה ידנית.
הטיוטות שנוצרות עם מחולל סרטוני ה‑AI ניתנות לעריכה מלאה כדי להתאים לצרכים שלך. אפשר להחליף סצנות, להחליף תמונות, לכוון את טון הקול וללטש את הטקסט. HeyGen מציעה אפשרויות יצירה מחדש מהירה, כך שהשינויים מתעדכנים מיד בכל הווריאנטים.
כן. HeyGen מייצרת סרטוני פרפורמנס באיכות הפקה, מותאמים לפלטפורמות פרסום עם יחסי גובה־רוחב נכונים, כתוביות קריאות וקצב עריכה שמיועד למשוך תשומת לב ולהגדיל המרות.
אתה נשאר הבעלים של כל הווידאו שאתה יוצר. HeyGen משתמשת בנכסים ברישיון, והתוכן שנוצר מסופק לשימוש מסחרי. תמיד ודא שלכל נכס צד שלישי שאתה מעלה יש את זכויות השימוש המתאימות.
