שכפל כל קול בדיוק של AI כדי ליצור דיבוב קולי טבעי ומותאם אישית, שמתאים לטון ולסגנון שלך בכל פלטפורמה.
שיבוט קול נוירלי מתקדם באיכות גבוהה עם בינה מלאכותית
HeyGen משתמשת ברשתות נוירונים מתקדמות כדי לנתח גובה צליל, קצב, מבטא ודפוסי דיבור. זה מאפשר לשיבוט קול מבוסס AI ליצור דיבור חלק וטבעי שמתאים לסרטוני שיווק, תוכניות הדרכה, הדגמות מוצר ותקשורת פנימית.
יצירת קול מווידאו טקסט
שיבוט קול בינה מלאכותית משולב לחלוטין בעורך הטקסט‑לווידאו של HeyGen. אתה כותב או מדביק את הסקריפט, והפלטפורמה יוצרת את קול ה‑AI, מבצעת סנכרון שפתיים ומיישרת את הוויז׳ואלס אוטומטית — בלי עריכת אודיו ידנית.
תמיכה רב־לשונית בשיבוט קול עם AI
HeyGen מאפשרת לאותו שיבוט קול AI לדבר במספר שפות. זה מקל על לוקליזציה של תוכן וידאו תוך שמירה על קול אחיד בין אזורים, מחלקות וקהלים שונים.
עריכה מהירה ומודלי קול שניתן להשתמש בהם מחדש
ברגע שקול משובט, אפשר להשתמש בו מחדש בכמות בלתי מוגבלת של סרטונים. עדכן טקסט, שנה קצב, או התאם הדגשות ורנדר מחדש מיד. אין צורך בהקלטה מחדש כשמשנים את התוכן.
דיבוב מסורתי דורש שוב ושוב ימי הקלטה ותיאום עם קרייני קול. עם שיבוט קול מבוסס בינה מלאכותית, משווקים פשוט כותבים את התסריט ויוצרים קריינות עקבית, מותאמת למותג, לכל הקמפיינים, המודעות והסרטוני ההסבר שלהם – הכל בתוך תהליכי עבודה של טקסט לווידאו.
עדכוני מוצר בדרך כלל דורשים קריינות חדשה. עם שיבוט קול מבוסס AI, הצוותים מעדכנים את הסקריפטים ומייצרים מחדש דמואים מיד, תוך שמירה על טון קול אחיד גם כשהוויז׳ואלים והפיצ׳רים משתנים.
מסרים מההנהלה מאבדים מההשפעה שלהם כשהם רק טקסט. אפשר להפוך עדכונים כתובים לסרטוני וידאו מרתקים עם שיבוט קול של מנהל בכיר, כדי לעזור לצוותים לתקשר בצורה ברורה ועקבית בין כל המיקומים.
צוותי תמיכה והדרכה יכולים ליצור מדריכי וידאו מקומיים במספר שפות באמצעות קול משובט אחד. זה מצמצם את עלויות ההפקה ובמקביל משפר את הבהירות והאמון בקרב קהלים גלובליים.
איך להשתמש בכלי שיבוט קול מבוסס AI?
צור סרטוני וידאו מונעי קול דרך תהליך עבודה פשוט בארבעה שלבים שמחליף הקלטה, עריכה וצילומים חוזרים.
להעלות הקלטה קצרה ונקייה של הקול שברצונך לשבט. HeyGen מנתחת טון, קצב ותכונות קוליות כדי לבנות מודל קול אישי.
HeyGen מעבדת את הדגימה ויוצרת שיבוט קול AI שניתן להשתמש בו מחדש. הקול הזה זמין עכשיו בכל פרויקטי הווידאו והסקריפטים שלך.
להקליד את הטקסט ישירות בעורך של HeyGen. להתאים ניסוח, דגשים או מבנה בזמן שהמערכת מכינה אוטומטית קריינות, סנכרון שפתיים ואלמנטים ויזואליים.
ליצור את הווידאו הסופי ולייצא אותו כשהוא מוכן. צריך שינויים אחר כך? לערוך את הטקסט ולבצע רנדר מחדש בלי להקליט שוב.
הדיוק תלוי בדוגמה שאתה מספק. אודיו נקי עוזר להפיק תוצאות טבעיות ומלאות הבעה.
שיבוט מיידי הוא מהיר ומתאים לפרויקטים פשוטים. שיבוט מקצועי משתמש ביותר נתוני קול כדי להגיע לדיוק וריאליזם גבוהים יותר.
רוב המשתמשים צריכים בין 30 שניות ל־3 דקות.
כן. פשוט להעלות קובץ אודיו או וידאו ברור, ו-HeyGen תיצור גרסת AI שמשחזרת את הטון, הגובה והסגנון של הקול המקורי. זו דרך מהירה ומדויקת לשיבוט קול.
כדי לקבל תוצאות הכי מדויקות, מומלץ לספק אודיו נקי בלי רעשי רקע, מוזיקה או דיבור חופף. מומלץ דגימה של לפחות דקה אחת של דיבור רציף.
כן, HeyGen תומכת בפלט קול רב־לשוני. אחרי ששיבוט הקול הושלם, אפשר ליצור דיבור במגוון שפות תוך שמירה על מאפייני הקול המקוריים של הדובר.
כן, אחרי שהקול משובט, אפשר להתאים פרמטרים כמו מהירות הדיבור, הרגש והגובה כדי להתאים את הטון והקונטקסט הרצויים של פרויקט הווידאו או האודיו שלך. לצרכים מתקדמים של יצירה,תוכנית Proמתחילה מ-$99
כן, חשוב מאוד לקבל הסכמה מפורשת מהאדם לפני שמשתמשים בקול שלו לצורך שיבוט.
כן. הקול שלך מוגן באמצעי אבטחה מחמירים ובגישה מבוקרת.
