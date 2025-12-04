וידאו ארגוני, מותאם בדיוק לכל צוות

מבוסס על פלטפורמת ה‑AI שלנו, פתרונות ה‑Enterprise של HeyGen מספקים יכולות ייעודיות לתהליך יצירת הווידאו של הצוות שלך, ומאפשרים ליצור תקשורת איכותית, מאובטחת ותואמת רגולציה בקנה מידה גדול.

131,875,446סרטונים נוצרו
106,234,117אווטארים נוצרו
18,133,361סרטונים תורגמו
מיליונים ברחבי העולם סומכים עלינו כדי להפיח חיים בסיפורים שלהם.
Private & Secure | AI Governance Controls | SOC 2 | GDPR | CCPA | Data Privacy Framework | AI Act Standards
למה HeyGen

פלטפורמה מאובטחת אחת לכל תהליך העבודה שלך ליצירת וידאו עם בינה מלאכותית

צור את התוכן הוויזואלי הטוב ביותר שלך בלי דאגות ובלי כאב ראש, בסביבה בטוחה ותואמת רגולציה שנבנתה כדי לחזק את היצירתיות והביטחון של הצוות שלך.

app window image 1
צור

להפוך רעיונות לסרטוני וידאו מרהיבים וחיים תוך דקות, באותה איכות שהיית מצפה לקבל מסטודיו מקצועי.

התאמה אישית

תן לכל צופה להרגיש שרואים ושומעים אותו אישית, עם סרטונים אותנטיים ומותאמים אישית שבונים קשרים משמעותיים בקנה מידה גדול.

לוקליזציה

דבר בשפה של הקהל שלך ותיצור חיבור אמיתי, תוך התאמה קלה של הסרטונים שלך כדי לרתום צופים ביותר מ־170 שפות וניבים.

ניהול

שמור על שליטה מלאה במותג שלך עם מנגנוני הגנה מובנים, ניהול וורק־ספייס אינטואיטיבי והרשאות משתמש מדויקות.

פרסום

להוריד מיד במגוון פורמטים, לשתף בקלות ברשתות חברתיות, במייל ובאפליקציות מסרים, או להטמיע סרטונים בקלות בכל מקום שתרצה.

פתרונות מובילים

בשימוש של יותר מ־100,000 צוותים שמעריכים איכות, פשטות ומהירות

גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה עם סרטוני ה‑AI החדשניים ביותר.

למידה ופיתוח
צור חוויות הדרכה מותאמות אישית – מהדרכות ציות ועד פיתוח עובדים והעלאת מיומנויות מתמשכת. פלטפורמת הווידאו עם הבינה המלאכותית של HeyGen מקלה עליך להגדיל את היקף הלמידה האפקטיבית בלי להתפשר על איכות או מהירות.

שיווק
להפיק סרטוני וידאו מקצועיים לפי דרישה. עם תסריט וכמה קליקים, אפשר להפוך כל נכס, מ‑PDFים ועד בלוגים ומצגות, לתוכן וידאו מרשים ובקו המותג – בלי לחרוג מהתקציב.

מכירות
ספק פנייה אישית בקנה מידה גדול – משלב הפרוספקטינג ועד פולואפים ודמוים למוצר. HeyGen עוזרת לנציגי מכירות לבלוט באינבוקס עמוס, לקצר מחזורי עסקה ולבנות קשרים חזקים יותר עם לקוחות.

לוקליזציה
להגיע לקהלים ברחבי העולם תוך רגעים, לא חודשים. לפתוח במקביל שווקים חדשים על ידי לוקליזציה של כל וידאו ליותר מ־175 שפות וניבים, עם סנכרון שפתיים מושלם והבעות רגש אותנטיות.
מוסמך לעמוד בתקני אבטחה ותאימות גלובליים

סיפורי לקוחות

למה 80% מחברות Fortune 100 סומכות על HeyGen

customer story

90%

שיעור השלמת וידאו

customer story

25%

עלייה בשיעורי ההשלמה

customer story

פי 10

עלייה במהירות הפקת הווידאו

customer story

10-15

שפות לכל וידאו

customer story

80%

הפחתה בעלויות התרגום

customer story

1,000 €

נחסך לכל דקה של וידאו

שביעות הרצון הגבוהה ביותר של לקוחות ב‑G2

HeyGen מאפשרת לכל אחד (כן, גם לך) ליצור תוכן וידאו איכותי ובקנה מידה גדול לכל צורך, והלקוחות שלנו מסכימים. אנחנו גאים להחזיק בדירוג שביעות הרצון הגבוה ביותר ב‑G2 בתחומי יצירת סרטוני AI, תרגום ואיכות האווטארים. הנה כמה מהיתרונות שהלקוחות שלנו כבר רואים:

פי 10עלייה במהירות הפקת הווידאו
5Xעלייה ביצירת וידאו
100%עלייה בקיבולת הווידאו
30שוקי יעד שהותאמו מקומית בתוך שלושה חודשים
80%הפחתה בעלויות תרגום וידאו
5Xהחזר על הוצאות פרסום
תשתית ארגונית לצמיחה ולהצלחה בקנה מידה גדול

HeyGen נותנת לארגונים פלטפורמה מאובטחת וניתנת להרחבה, עם הכלים, התמיכה והקהילה כדי ליצור, לשתף פעולה ולצמוח בלי גבולות.

מוכן לארגונים

להעצים את הארגון שלך עם כלים מאובטחים, שיתופיים ועקביים למותג, שמיועדים לייעל כל שלב ביצירת וידאו.

אבטחה ועמידה בדרישות רגולציה

תואם SOC 2 ו‑GDPR

אבטחת הנתונים שלך היא בעדיפות העליונה שלנו. HeyGen עוברת ביקורת חיצונית עצמאית ומוסמכת לתקני SOC 2 Type II ולציות ל‑GDPR, כדי להבטיח שהמידע שלך יישאר מוגן לפי הסטנדרטים הגבוהים ביותר.

Workspaces

מרכז אחד לכל יצירת הווידאו שלך

Workspace הוא סביבת העבודה הדיגיטלית הייעודית של הצוות שלך בתוך HeyGen. אפשר בקלות לארגן כמה workspaces, להגדיר תפקידי משתמשים, ולייעל בצורה מאובטחת את שיתוף הפעולה כדי לאפשר לארגון שלך ליצור יחד סרטוני וידאו יוצאי דופן.

שיתוף פעולה

לאחד את הצוות שלך, לא משנה איפה הם נמצאים

עם HeyGen הצוות שלך יכול לסקור, להגיב ולשפר סרטונים ביחד בצורה חלקה, בזמן אמת או בצורה אסינכרונית בזמנים שנוחים לכל אחד.

ערכת מיתוג וקול

המותג שלך, עקבי ומדויק בכל פעם

לאפשר לכל הצוות ליצור בקלות סרטונים שנראים, נשמעים ומרגישים בדיוק לפי השפה והזהות של המותג שלך, בכל שפה.

חבילת הצלחה

להשיג יותר, מהר יותר, עם יצירה ללא הגבלה, אונבורדינג מותאם אישית ומומחים ייעודיים שמלווים אותך בדרך. עם Enterprise Success Suite של HeyGen יהיו לך כל הכלים, המשאבים והליווי כדי למצות עד הסוף את הכוח של סרטוני AI.

סרטונים ותרגומים ללא הגבלה

ליצור בלי גבולות. ליצור ולתרגם סרטוני וידאו איכותיים בקנה מידה גדול, כדי לעמוד בקצב הצרכים העסקיים ההולכים וגדלים שלך.

קהילה מקצועית

להתחבר, לשתף פעולה ולהחליף שיטות עבודה מומלצות עם מובילי תעשייה ואנשי מקצוע כמוך, כדי להמשיך להניע חדשנות בלי הפסקה.

HeyGen אקדמי

ללמוד לעבוד עם HeyGen במהירות בעזרת טיוטוריאלים מודרכים, מדריכי how-to ותוכן בהובלת מומחים, שמיועדים להאיץ את האימוץ ולהגדיל למקסימום את ה-ROI שלך.

אונבורדינג ותמיכה צמודה מקצה לקצה

להתחיל לעבוד במהירות עם ליווי מקצועי וממוקד, המותאם לצרכים הייחודיים של הארגון שלך.

לחבר את הכלים המועדפים עליך או לבנות אינטגרציות משלך

להשתלב בצורה חלקה בתהליך העבודה הקיים שלך כדי לייעל את יצירת הווידאו. או לבנות את תהליך העבודה המושלם לצוות שלך בעזרת ה-API של HeyGen.

יכולות מתקדמות לווידאו ארגוני

HeyGen מעניקה לארגונים פלטפורמה מאובטחת וסקיילבילית עם הכלים, התמיכה והקהילה כדי ליצור, לשתף פעולה ולצמוח בלי גבולות.

להפוך רעיונות לסרטונים מרתקים במהירות

לא צריך להתחיל מאפס או לבזבז שעות על עריכה. להפוך מיד קובצי PDF או פרומפטים טקסטואליים לסרטונים מרתקים ומוכנים לשיתוף.

להשאיר את הסרטונים תמיד מעודכנים, בלי צורך בצילומים מחדש

לא צריך יותר צילומי וידאו יקרים או סרטונים מיושנים. אפשר ליצור במהירות אב־טיפוס, לאסוף פידבק מהצוות ולבצע עריכות בקלות – הכל במקום אחד.

אווטארים

להחיות את הסיפור שלך עם הטאלנט המתאים

סרטונים מעולים מתחילים בטאלנט מעולה. בחר מתוך מגוון רחב של אווטארים אנושיים מציאותיים, דמויות אנימציה מלאות הבעה, או תאום דיגיטלי שלך.

לדבר בשפה של הקהל שלך, בכל מקום

המסר שלך ראוי לקהל גלובלי. לתרגם ולתאם בקלות את הסרטונים שלך ליותר מ־175 שפות וניבים.

יש שאלות? יש לנו תשובות.

מהי פלטפורמת הפקת הווידאו עם בינה מלאכותית הטובה ביותר לארגונים?

פלטפורמת הפקת הווידאו עם בינה מלאכותית הטובה ביותר לארגונים היא כזו שמשלבת חדשנות, מהירות וסקיילביליות כדי לשמור אותך צעד אחד לפני המתחרים. HeyGen נבנתה עבור ארגונים גלובליים, ומאפשרת לצוותים ליצור, לפרסונליזציה ולתת לוקליזציה לסרטונים בקנה מידה גדול עם אווטארים מציאותיים של AI וטכנולוגיית תרגום מתקדמת. בניגוד למחזורי הפקה מסורתיים שלוקחים שבועות, HeyGen מספקת תוכן וידאו ארגוני בתוך שעות — כך שהעסק שלך יכול להשיק מהר יותר, להסתגל במהירות ולהישאר תחרותי. עם אבטחה ברמת אנטרפרייז, כולל עמידה ב‑SOC 2 ו‑GDPR, HeyGen מבטיחה שהנתונים שלך נשארים מוגנים בזמן שאתה מאיץ את הפקת הווידאו ברחבי העולם.

איך סרטוני AI לשיווק יכולים לעזור לקדם את העסק שלי?

סרטוני AI לשיווק עוזרים לקדם את העסק שלך על ידי יצירת תוכן מהירה יותר, מסרים מותאמים אישית וסקייל גלובלי. במקום להסתמך על משרדי פרסום יקרים או להגדיל מצבת כוח אדם, HeyGen מאפשרת לצוותי שיווק להפיק סרטוני וידאו באיכות גבוהה בתוך שעות, להתאים את התוכן לקהלים ספציפיים, ולמחזר סרטונים לערוצים שונים. זה לא רק מזרז את ביצוע הקמפיינים, אלא גם מעלה מעורבות והמרות בזכות מסירת סרטון מדויק, עם המסר הנכון, בזמן הנכון.

מה זה שיווק וידאו עם בינה מלאכותית ואיך הוא עובד עבור חברות?

שיווק וידאו עם בינה מלאכותית הוא שימוש ב-AI כדי ליצור, להתאים אישית ולהפיץ סרטוני שיווק בקנה מידה גדול. חברות פשוט מספקות תסריט או מעלות תוכן, ופלטפורמות כמו HeyGen יוצרות סרטונים מלוטשים עם אווטארים, קריינות ותרגומים. האוטומציה הזו עוזרת לעסקים להוריד עלויות הפקה, לקצר לוחות זמנים ולשמור על אחידות המותג בין אזורים שונים — מה שהופך שיווק וידאו עם בינה מלאכותית לכלי חיוני עבור ארגונים שרוצים לחדש ולצמוח מהר יותר.

איך מחולל סרטוני שיווק עם בינה מלאכותית עובד ליצירת סרטוני וידאו לעסקים?

מחולל סרטוני שיווק עם בינה מלאכותית עובד על ידי המרה של טקסט או מצגות לסרטונים מקצועיים באמצעות אווטארים מבוססי AI, קריינות טבעית ועריכה אוטומטית. עם HeyGen, ארגונים יכולים להזין תסריט, לבחור מתוך מגוון אווטארים, וליצור מיד סרטונים ממותגים שמוכנים לקמפיינים שיווקיים. התהליך הזה מבטל מחזורי הפקה ארוכים ונותן לצוותים את המהירות והגמישות לספק באופן רציף תוכן וידאו עסקי חדש.

מהם היתרונות של שימוש במחולל סרטוני מכירה עם בינה מלאכותית לאאוטריץ׳?

מחולל סרטוני מכירה עם בינה מלאכותית מאפשר לצוותי מכירות ליצור סרטוני פנייה אישיים בקנה מידה גדול, ולהעלות את רמת המעורבות ושיעורי התגובה. במקום לשלוח אימיילים סטטיים, נציגים יכולים להשתמש ב‑HeyGen כדי ליצור סרטונים דינמיים שמותאמים לכל חשבון או ליד. רמת הפרסונליזציה הזו הופכת את הפנייה המכירתית ליותר אנושית, יותר זכירה, ובסופו של דבר גם יעילה יותר ביצירת פגישות וצמיחת पाइपליין — בלי צורך במומחיות בהפקת וידאו.

האם פלטפורמת וידאו לארגונים יכולה להחליף סוכנויות מסורתיות ביצירת וידאו?

כן, פלטפורמת וידאו לארגונים יכולה להחליף הרבה סוכנויות מסורתיות ליצירת וידאו. פלטפורמות כמו HeyGen מספקות זמן תגובה מהיר יותר, עלויות נמוכות יותר וגמישות גבוהה יותר לעומת סוכנויות, שלרוב דורשות שבועות של תכנון ותקציבים גבוהים. עם הפקת וידאו מבוססת בינה מלאכותית, ארגונים יכולים ליצור ולעדכן סרטונים מיד, לבצע לוקליזציה של תוכן לקהלים גלובליים ולשמור על עקביות המותג — הכול בלי להסתמך על ספקים חיצוניים.

עד כמה פלטפורמת וידאו לארגונים מאובטחת עבור נתוני החברה והלקוחות?

פלטפורמת וידאו ארגונית אמינה מבטיחה אבטחה מלאה לנתוני החברה והלקוחות. HeyGen עומדת בתקן SOC 2 ובתקנות GDPR, ומציעה הצפנה ברמת אנטרפרייז, בקרות גישה מבוססות תפקיד ותשתית ענן מאובטחת. הנתונים שלך גם לא ישמשו לאימון המודלים שלנו. המשמעות היא שארגונים יכולים להשתמש בביטחון בסרטוני AI לשיווק, הדרכה, מכירות ותקשורת, בידיעה שהמידע הרגיש מוגן תמיד.

האם הפקת וידאו עם בינה מלאכותית יכולה לתרגם ולוקליזציה של סרטונים לקהלים גלובליים?

כן — הפקת וידאו עם בינה מלאכותית היא פתרון אידיאלי לתרגום ולוקליזציה בקנה מידה גדול. עם HeyGen, ארגונים יכולים לתרגם מיד תסריטים, לשבט קולות ולסנכרן שפתיים של אווטארים ביותר מ־40 שפות. כך כל קהל גלובלי מקבל סרטונים באיכות גבוהה, מותאמים תרבותית, בלי הזמן והעלות של הפקה מסורתית — מה שמקל על ארגונים לספק סרטוני הדרכה, שיווק ותקשורת בכל העולם.

איזו פלטפורמת וידאו AI משתלבת הכי טוב עם CRM וכלי אוטומציה שיווקית?

פלטפורמת סרטוני ה‑AI הטובה ביותר לארגונים היא כזו שמתחברת בצורה חלקה ל‑CRM ולכלי אוטומציית שיווק. HeyGen מתחברת למערכות כמו HubSpot, ומאפשרת לצוותי שיווק ומכירות להטמיע סרטונים מותאמים אישית ישירות בקמפיינים, לעקוב אחרי מעורבות הצופים, ולמדוד ROI לאורך כל מסע הלקוח.

האם שיווק וידאו עם בינה מלאכותית בטוח ועומד בדרישות רגולציה לתעשיות מפוקחות?

כן, שיווק וידאו עם בינה מלאכותית בטוח לתעשיות מפוקחות כשמשתמשים בפלטפורמה שנבנתה לאבטחת אנטרפרייז ועמידה ברגולציה. HeyGen עובדת תחת ביקורת חיצונית לעמידה ב‑SOC 2 ו‑GDPR, מה שמבטיח הגנה קפדנית על נתונים ושליטה מלאה בממשל נתונים. ארגונים בתחומי הפיננסים, הבריאות ותעשיות מפוקחות אחרות יכולים ליצור ולהפיץ סרטונים בביטחון, בלי להתפשר על דרישות הציות לרגולציה.

איזה סוגי סרטונים אפשר ליצור עם מחולל סרטוני מכירות מבוסס בינה מלאכותית?

עם גנרטור סרטוני מכירה מבוססי בינה מלאכותית, ארגונים יכולים ליצור מגוון רחב של סרטונים, כולל סרטוני פרוספקטינג מותאמים אישית, הדגמות מוצר, מדריכי אונבורדינג, סיפורי הצלחה של לקוחות וקמפיינים של שיווק מבוסס-חשבון (ABM). ספריית האווטארים של HeyGen והטמפלייטים הניתנים להתאמה אישית מקלות ליצור סרטוני מכירה שמייצרים מעורבות בכל שלב במסע הלקוח.

כמה מהר החברה שלי יכולה לראות החזר השקעה מפלטפורמת סרטוני AI לארגונים?

ארגונים בדרך כלל רואים החזר השקעה מפלטפורמת סרטוני AI לארגונים בתוך כמה ימים. על ידי החלפת סוכנויות יקרות, קיצור זמני ההפקה ואפשרות ללוקליזציה גלובלית, HeyGen מורידה עלויות ומאיצה את ביצוע הקמפיינים. זמני יציאה לשוק מהירים יותר, פרסונליזציה משופרת והגעה גלובלית עוזרים לארגונים לייצר השפעה מדידה על ההכנסות בזמן שיא.

