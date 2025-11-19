הפוך סרטונים ארוכים לקליפים קצרים שקל לשתף בעזרת מחולל קליפי הווידאו עם בינה מלאכותית של HeyGen. העלה הקלטה מלאה וצור כמה קליפים חזקים וממוקדים לפיד החברתי, בלי לעבור ידנית על הטיימליין ובלי לערוך את החומר בעצמך.

131,877,388סרטונים נוצרו
106,241,225אווטארים נוצרו
18,133,504סרטונים תורגמו
מיליונים ברחבי העולם סומכים עלינו כדי להפיח חיים בסיפורים שלהם.

קליפים מפודקאסטים וראיונות

Long conversations are hard to repurpose manually. The AI video clip generator pulls strong moments that work as standalone clips for discovery.

היילייטים מסרטוני לימוד

Instructors turn recorded lessons into focused clips that explain one concept at a time, helping learners revisit key points quickly.

קטעי דמו מוצר

Teams extract short clips that show specific features or workflows, making it easier to share product value across channels.

סיכומי וובינרים ואירועים

Instead of sharing full recordings, generate highlight clips that capture the most relevant insights from talks or panels using the AI video generator.

מנועי תוכן לרשתות חברתיות

Creators use the AI video clip generator to maintain posting frequency by turning each long video into multiple posts.

שיתוף ידע פנימי

Companies clip internal meetings or training sessions into short videos that are easier to watch and retain.

למה HeyGen הוא מחולל סרטוני ה‑AI הטוב ביותר

HeyGen נבנתה כדי לאפשר שימוש חוזר בתוכן בקנה מידה גדול. היא עוזרת לצוותים לאתר את הרגעים הכי מעניינים מתוך סרטונים ארוכים ולהפוך אותם לקליפים שקל לפרסם, קל לעדכן, ומתוכננים להביא ביצועים גבוהים.

מאתר את הרגעים שבאמת חשובים

מחולל קליפי הווידאו עם בינה מלאכותית מנתח את הדיבור, הקצב והרמזים הוויזואליים כדי לאתר רגעים שמרגישים שלמים ומעניינים בפני עצמם.

מותאם להפצה של תוכן קצר

הקליפים נוצרים עם חשיבה על אופן הצפייה ברשתות חברתיות, כולל פריימינג, קצב והכנה לכתוביות בפורמטים אנכיים וריבועיים.

מצמצם את זמן העריכה בצורה דרמטית

במקום לחתוך ידנית, הצוותים יוצרים כמה קליפים בבת אחת ומשקיעים את הזמן בליטוש המסר במקום בלגזור חומרי וידאו.

זיהוי אוטומטי של היילייטים

העלה וידאו ארוך ותן למערכת לזהות גבולות קליפים טבעיים לפי דיאלוג, הדגשות ושינויי נושא. כל קליפ נבנה כך שירגיש מכוון ולא חתוך בפתאומיות, בזכות היכולות המתקדמות של מחולל הקליפים מבוסס ה‑AI.

יצירת כמה קליפים מווידאו אחד

צור כמה קליפים קצרים מווידאו מקור אחד במהלך אחד. מחולל קליפי הווידאו עם בינה מלאכותית הופך הקלטה אחת לזרם קבוע של תוכן שניתן להשתמש בו שוב ושוב.

לייאאוטים מוכנים לכיתוב לסרטונים

כל קליפ נוצר עם מרווח ברור לכתוביות ולטקסט על המסך. זה תומך בצפייה ללא סאונד ומשפר את הבהירות בכל הפלטפורמות החברתיות.

פריימינג מותאם לפלטפורמה

הקליפים מעוצבים אוטומטית לפורמט TikTok, ריבועי או לרוחב. הדמויות נשארות במרכז וברורות לקריאה בלי צורך בעריכה ידנית מחדש, בזכות הטכנולוגיה המונעת ב-AI.

בשימוש של יותר מ־100,000 צוותים שמעריכים איכות, פשטות ומהירות

גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה בעזרת פלטפורמת התמונה‑לווידאו החדשנית ביותר בשוק.

Miro
"זה נתן לכותבים שלנו את אותה רמת יצירתיות בתהליך שיש לי כשמדובר בערוצי סטוריטלינג ויזואליים."

סטיב סוורי, מעצב תוכן לימודי
Vision Creative Labs
"הרגע הקסום בשבילי היה כשגילינו שלסרט שאני עושה כל שבוע יש פתרון אחר. פתאום הבנו שאני יכול לכתוב תסריט, לשלוח אותו, ולא אצטרך לעמוד מול מצלמה שוב."

Roger Hirst, מייסד שותף
Workday
"מה שאני אוהב ב‑HeyGen זה שאני כבר לא צריך להגיד לא לפרויקטים. זה מרגיש כאילו הרחבנו את הצוות שלנו. אנחנו יכולים לעשות הרבה יותר עם המשאבים שיש לנו."

Justin Meisinger, מנהל תוכנית
איך זה עובד

איך להשתמש במחולל קליפים של סרטוני AI

צור קליפים קצרים בארבעה שלבים עם תהליך עבודה שמותאם למהירות ולסקייל.

שלב 1

להעלות וידאו ארוך

להעלות את ההקלטה המלאה שלך. HeyGen מנתחת את האודיו והווידאו כדי להבין את המבנה וההדגשים.

שלב 2

ליצור קליפים באופן אוטומטי

מחולל קליפים של סרטוני AI מזהה כמה מועמדים לקליפים ומכין אותם כקטעים עצמאיים.

שלב 3

סקירה ושיפור

לערוך את טקסט הקליפ, הכיתובים או הפריימינג במידת הצורך. להתאים אורך או דגשים בלי לערוך מחדש את חומר הגלם.

שלב 4

ייצוא ופרסום

הורד קליפים בפורמטים שאתה צריך ופרסם אותם בכל הפלטפורמות החברתיות כמו TikTok, באתרי אינטרנט או בכלים פנימיים.

שאלות נפוצות (FAQs)

מה זה מחולל קליפים של וידאו AI?

מחולל קליפים של וידאו עם בינה מלאכותית הופך סרטונים ארוכים לקליפים קצרים באופן אוטומטי. הוא מזהה רגעי שיא ומכין אותם כסרטונים מוכנים לשיתוף.

איזה סוגי וידאו עובדים הכי טוב?

סרטונים עם דיבור ברור או מבנה מסודר עובדים מצוין, כולל פודקאסטים, ראיונות, וובינרים, שיעורים והדגמות מוצר.

מה האורך של הקליפים שנוצרים?

אורך הקליפים בדרך כלל נע בין חמש־עשרה שניות לדקה, אבל אפשר להתאים את האורך לפי מטרות הפרסום שלך.

האם צריך ניסיון בעריכת וידאו?

לא. תהליך העבודה מיועד למי שלא עורכים וידאו. אתה סוקר ומשפר קליפים בלי להשתמש בטיימליינים או בכלים מתקדמים, מה שהופך את זה לפשוט מאי פעם עם כלי ה‑AI שלנו.

האם אפשר להוסיף כתוביות לקליפים?

כן. הקליפים נוצרים בפריסות שמתאימות לכתוביות ויכולים לכלול כתוביות אוטומטיות לשיפור הבהירות.

האם אפשר ליצור כמה קליפים בבת אחת?

כן. וידאו ארוך אחד יכול להפיק כמה קליפים בדור אחד, כך שתוכל לשמור על יציבות בתוכן שאתה מוציא.

באילו פורמטים אפשר לייצא?

באמצעות מחולל הקליפים עם בינה מלאכותית אפשר לייצא קליפים אנכיים, ריבועיים ואופקיים, שמתאימים לרשתות חברתיות, אתרים ושיתוף פנימי.

איך זה משתלב בתוך אסטרטגיית התוכן?

מחולל סרטוני ה‑AI עוזר לצוותים להפיק יותר ערך מכל הקלטה, על ידי הפיכת וידאו אחד להרבה נכסים מוכנים להפצה.

