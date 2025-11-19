הפוך סרטונים ארוכים לקליפים קצרים שקל לשתף בעזרת מחולל קליפי הווידאו עם בינה מלאכותית של HeyGen. העלה הקלטה מלאה וצור כמה קליפים חזקים וממוקדים לפיד החברתי, בלי לעבור ידנית על הטיימליין ובלי לערוך את החומר בעצמך.
נסה את מחולל התמונה לווידאו החינמי שלנו
Long conversations are hard to repurpose manually. The AI video clip generator pulls strong moments that work as standalone clips for discovery.
Instructors turn recorded lessons into focused clips that explain one concept at a time, helping learners revisit key points quickly.
Teams extract short clips that show specific features or workflows, making it easier to share product value across channels.
Instead of sharing full recordings, generate highlight clips that capture the most relevant insights from talks or panels using the AI video generator.
Creators use the AI video clip generator to maintain posting frequency by turning each long video into multiple posts.
Companies clip internal meetings or training sessions into short videos that are easier to watch and retain.
למה HeyGen הוא מחולל סרטוני ה‑AI הטוב ביותר
HeyGen נבנתה כדי לאפשר שימוש חוזר בתוכן בקנה מידה גדול. היא עוזרת לצוותים לאתר את הרגעים הכי מעניינים מתוך סרטונים ארוכים ולהפוך אותם לקליפים שקל לפרסם, קל לעדכן, ומתוכננים להביא ביצועים גבוהים.
מחולל קליפי הווידאו עם בינה מלאכותית מנתח את הדיבור, הקצב והרמזים הוויזואליים כדי לאתר רגעים שמרגישים שלמים ומעניינים בפני עצמם.
הקליפים נוצרים עם חשיבה על אופן הצפייה ברשתות חברתיות, כולל פריימינג, קצב והכנה לכתוביות בפורמטים אנכיים וריבועיים.
במקום לחתוך ידנית, הצוותים יוצרים כמה קליפים בבת אחת ומשקיעים את הזמן בליטוש המסר במקום בלגזור חומרי וידאו.
זיהוי אוטומטי של היילייטים
העלה וידאו ארוך ותן למערכת לזהות גבולות קליפים טבעיים לפי דיאלוג, הדגשות ושינויי נושא. כל קליפ נבנה כך שירגיש מכוון ולא חתוך בפתאומיות, בזכות היכולות המתקדמות של מחולל הקליפים מבוסס ה‑AI.
יצירת כמה קליפים מווידאו אחד
צור כמה קליפים קצרים מווידאו מקור אחד במהלך אחד. מחולל קליפי הווידאו עם בינה מלאכותית הופך הקלטה אחת לזרם קבוע של תוכן שניתן להשתמש בו שוב ושוב.
לייאאוטים מוכנים לכיתוב לסרטונים
כל קליפ נוצר עם מרווח ברור לכתוביות ולטקסט על המסך. זה תומך בצפייה ללא סאונד ומשפר את הבהירות בכל הפלטפורמות החברתיות.
פריימינג מותאם לפלטפורמה
הקליפים מעוצבים אוטומטית לפורמט TikTok, ריבועי או לרוחב. הדמויות נשארות במרכז וברורות לקריאה בלי צורך בעריכה ידנית מחדש, בזכות הטכנולוגיה המונעת ב-AI.
גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה בעזרת פלטפורמת התמונה‑לווידאו החדשנית ביותר בשוק.
איך להשתמש במחולל קליפים של סרטוני AI
צור קליפים קצרים בארבעה שלבים עם תהליך עבודה שמותאם למהירות ולסקייל.
להעלות את ההקלטה המלאה שלך. HeyGen מנתחת את האודיו והווידאו כדי להבין את המבנה וההדגשים.
מחולל קליפים של סרטוני AI מזהה כמה מועמדים לקליפים ומכין אותם כקטעים עצמאיים.
לערוך את טקסט הקליפ, הכיתובים או הפריימינג במידת הצורך. להתאים אורך או דגשים בלי לערוך מחדש את חומר הגלם.
הורד קליפים בפורמטים שאתה צריך ופרסם אותם בכל הפלטפורמות החברתיות כמו TikTok, באתרי אינטרנט או בכלים פנימיים.
מחולל קליפים של וידאו עם בינה מלאכותית הופך סרטונים ארוכים לקליפים קצרים באופן אוטומטי. הוא מזהה רגעי שיא ומכין אותם כסרטונים מוכנים לשיתוף.
סרטונים עם דיבור ברור או מבנה מסודר עובדים מצוין, כולל פודקאסטים, ראיונות, וובינרים, שיעורים והדגמות מוצר.
אורך הקליפים בדרך כלל נע בין חמש־עשרה שניות לדקה, אבל אפשר להתאים את האורך לפי מטרות הפרסום שלך.
לא. תהליך העבודה מיועד למי שלא עורכים וידאו. אתה סוקר ומשפר קליפים בלי להשתמש בטיימליינים או בכלים מתקדמים, מה שהופך את זה לפשוט מאי פעם עם כלי ה‑AI שלנו.
כן. הקליפים נוצרים בפריסות שמתאימות לכתוביות ויכולים לכלול כתוביות אוטומטיות לשיפור הבהירות.
כן. וידאו ארוך אחד יכול להפיק כמה קליפים בדור אחד, כך שתוכל לשמור על יציבות בתוכן שאתה מוציא.
באמצעות מחולל הקליפים עם בינה מלאכותית אפשר לייצא קליפים אנכיים, ריבועיים ואופקיים, שמתאימים לרשתות חברתיות, אתרים ושיתוף פנימי.
מחולל סרטוני ה‑AI עוזר לצוותים להפיק יותר ערך מכל הקלטה, על ידי הפיכת וידאו אחד להרבה נכסים מוכנים להפצה.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
להפוך רעיונות לסרטוני וידאו מקצועיים עם בינה מלאכותית.