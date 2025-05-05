הצטרף לתוכנית השותפים של HeyGen והרוויח 35% עמלה חוזרת למשך 3 חודשים על כל לקוח חדש שתפנה:

• 35% עמלה על תוכניות Creator ו-Team
• חלון של 30 יום ל-last-click
• רווחים ללא הגבלה
• תשלומים חודשיים

131,873,036סרטונים נוצרו
106,213,144אווטארים נוצרו
18,131,840סרטונים תורגמו
מיליונים ברחבי העולם סומכים עלינו כדי להפיח חיים בסיפורים שלהם.

איך זה עובד

1. להגיש בקשה

להגיש בקשה קצרה כדי להצטרף לתוכנית השותפים של HeyGen.

2. שיתוף

קדם את HeyGen עם קישור ההפניה שלך בסרטוני YouTube, בתוכן וידאו לרשתות חברתיות, בפוסטים בבלוג, בניוזלטרים או בקהילות.

3. להרוויח

להרוויח עמלה של 35% במשך 3 החודשים הראשונים בכל פעם שמישהו נרשם דרך הלינק שלך למנוי חדש של Creator או Teams.

סכום התשלום המינימלי הוא 30$, משולם דרך PayPal.

כמה אפשר להרוויח?

300$+

10 לקוחות שהופנו

1,500$ ומעלה

50 לקוחות הופנו

3,000$ ומעלה

100 לקוחות הופנו

למה שותפים אוהבים לקדם את HeyGen

קטגוריה מתפוצצת

סרטוני AI הם אחת הקטגוריות הצומחות הכי מהר בכלי יצירה. עסקים, משווקים ויוצרים כולם צריכים תוכן וידאו. עם קהילה של יותר מ־30 מיליון משתמשים ו־85% מחברות Fortune 100, HeyGen מאפשרת ליצור ולשתף סרטונים בקלות ובצורה חלקה.

מוצר פשוט להסבר

HeyGen היא פלטפורמת סרטוני AI שעוזרת להפוך רעיונות לסרטונים מקצועיים בתוך דקות. אנחנו מאפשרים ליצור וידאו מתסריטים, תמונות ומצגות, או דרך Video Agent – ממשק צ׳אט מבוסס בינה מלאכותית שמלווה את המשתמשים מרעיון ועד סרטון מוכן.

מתאים לקהל רחב

HeyGen מדברת אל מגוון רחב של יוצרים ואנשי מקצוע, כולל יוצרים בתחום ה-AI והטכנולוגיה, מרקטרים ומחנכים, יוטיוברים, יוצרים בטיקטוק, סוכנויות, יועצים, יוצרי קורסים וצוותי L&D.
יש שאלות? יש לנו תשובות

כמה אפשר להרוויח?

אין תקרת רווח. ההכנסות שלך גדלות בהתאם למספר המשתמשים שאתה מפנה.

מתי מתבצעים התשלומים?

עמלות הופכות לזמינות לאחר 60 ימים, ואז משולמות במחזור התשלומים החודשי הבא.

איך מקבלים תשלום?

עמלות עוברות תקופת אימות של 60 יום כדי לקחת בחשבון החזרים, חיובי נגד ואימות מנויים.

לאחר האימות, העמלות נכללות בתשלום החודשי הבא, שמועבר בתוך חמישה ימי העבודה הראשונים של כל חודש.

העמלות מחושבות על בסיס התשלומים בפועל ש-HeyGen מקבלת.

סף התשלום המינימלי הוא 30$, והתשלומים מתבצעים רק דרך PayPal.

מה מבנה העמלה?

שותפים מרוויחים עמלה של 35% במשך 3 החודשים הראשונים עבור כל מנוי בתשלום חדש שהם מפנים.

מהו חלון הייחוס?

HeyGen משתמשת במודל של 30 יום last-click, כלומר קישור ההפניה האחרון שעליו נלחץ לפני ההרשמה הוא זה שמקבל את הקרדיט.

מהם התנאים וההגבלות?

שותפים לא יכולים להריץ מודעות חיפוש או להשתמש בקישורי השותפים שלהם כדי לבצע רכישות. את תנאי השותפים המלאים אפשר למצוא כאן. אם יש לך שאלות לגבי התוכנית או שאתה צריך הבהרה לגבי הכללים, אפשר לפנות לצוות התמיכה בשותפים שלנו בכתובת [email protected]

ערכות המיתוג של HeyGen - לוגו

לוגו HeyGen המלא (lockup) הוא הגרסה הראשית, ורצוי להשתמש בו ברוב המקרים. השתמש בגרסת ה־lockup האנכית רק כשיש מגבלת מקום או כשהלייאאוט דורש פורמט קומפקטי יותר — למשל במיקומים צרים, פוסטים ברשתות חברתיות או מסכים דיגיטליים — שבהם עדיין חשוב שהלוגו המלא יהיה ברור וקריא.

הורדת לוגואים ב‑SVG
המוצר שצומח הכי מהר ב‑G2

מטריינינג גלובלי ועד מודעות וידאו, HeyGen מאפשרת לכל אחד (כן, גם לך) ליצור תוכן וידאו איכותי ובקנה מידה גדול לכל צורך. הנה כמה מהיתרונות שהלקוחות שלנו הכי אוהבים:

פי 10עלייה במהירות הפקת הווידאו
5Xעלייה ביצירת וידאו
40%עלייה בזמן הצפייה בווידאו
5Xהחזר על הוצאות פרסום
G24.8יותר מ-1,000 ביקורות
