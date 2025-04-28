הפוך רעיונות, תסריטים, לינקים או טראקים לרילס סושיאל מלוטשים עם מחולל הרילס מבוסס ה‑AI של HeyGen. הפק אוטומטית עריכות ריאקטיביות לאודיו, כתוביות, פריסטים לפלטפורמות וגרסאות מותאמות לשפות ואזורים שונים – בלי מצלמות, בלי עורכים, רק סרטוני שורט מוכנים לפרסום.
Capture trends fast. Paste a prompt or upload a clip and generate vertical reels that match trending formats, maximizing reach and engagement with minimal turnaround.
Turn product pages or catalog links into shoppable short videos. HeyGen pulls product imagery, creates highlight scenes, and outputs multiple ad variants for testing.
Create audio-reactive lyric reels by uploading tracks and lines with our AI tool. The engine times captions and visuals to phrasing and beat so lyric drops feel cinematic and shareable.
Convert lesson scripts, tips, and how-tos into short, captioned reels for faster learner engagement. Localize content via the video translator for global courses and L&D programs.
Transform long-form videos, live streams, or podcasts into dozens of short reels automatically using our free AI reel generator. Batch generation and API workflows let creators publish consistent content quickly with the help of our free AI reels maker.
Generate concert visuals, DJ loops, or festival promos that match live energy. Export performance-ready loops in high quality for LED screens and VJ setups.
למה HeyGen הוא מחולל הרילס מבוסס ה‑AI הטוב ביותר
HeyGen משלבת יצירת סרטוני AI מתקדמת, ניתוח אודיו ותהליכי עבודה מבוססי טמפלייטים כדי להפיק רילז שעוצרים את הגלילה בתוך דקות. יוצרים וצוותים נהנים מאיכות עקבית, איטרציות מהירות ולוקליזציה מובנית, כך שכל קמפיין עובד מעולה בכל שוק בעולם.
צור רילס מלוטשים בדקות מפרומפט אחד, תסריט או לינק, עם מחולל הרילס החינמי מבוסס AI. HeyGen מאוטומטת בחירה של סצנות, קצב וכתוביות, כדי שיוצרים יעברו מרעיון לתוכן מוכן לפרסום במהירות גבוהה בהרבה.
בחר סגנונות ויזואליים, התאם תנועה וצבע, החלף קטעי וידאו, או כוון במדויק כתוביות ותזמון. HeyGen נותנת לך שליטה ברמה גבוהה בלי צורך בתוכנת עריכה מורכבת או עבודה עם טיימליין.
ייצוא גרסאות מותאמות לפלטפורמות עבור TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts או קמפיינים ממומנים ברשתות חברתיות בעזרת יוצר הרילז שלנו. תרגם תסריטים עם מתרגם הווידאו ושמור על סנכרון שפתיים מדויק ותזמון כתוביות נכון כדי להגיע לקהל גלובלי בעזרת כלי ה‑AI שלנו.
מיצירת תסריט ועד ריל בעזרת AI
HeyGen מנתחת את הסקריפט, הפרומפט או הדף המקושר שלך ויוצרת סטוריבורד ניתן לעריכה של סצנות שמתאימות לטון ולכוונה, כך שתוכל להתאים אישית את התוכן שלך. מחולל ה־סרטוני AIבוחר את הצילומים, תנועת המצלמה והתזמון כדי לבנות ריל קוהרנטי שעוקב אחרי הנרטיב שלך תוך שמירה על המילים המקוריות.
ויז׳ואלים ריאקטיביים לאודיו ועריכה מונעת ביט
העלה טראק ו‑HeyGen תנתח את הטמפו, הביט והאנרגיה כדי להניע חיתוכים, מעברים ואפקטים ויזואליים. צור רילז שמסתנכרנים עם המוזיקה שלך, מדגישים את הדרופים ומתאימים את הפרייזינג כדי ליצור תוכן קצר וממכר יותר.
כתוביות חכמות, דיבוב קולי ולוקליזציה
צור באופן אוטומטי כתוביות ודיבוב לסרטון הריל שלך. המערכת תומכת בשיבוט קול ונראציה במגוון שפות, ומתרגם הווידאו משחזר את ההגשה בשפות אחרות כך שריל מקומי מרגיש טבעי ורלוונטי בזמן.
כלי התאמה אישית מהירים ורימיקס
החלף את קטעי ה‑b-roll שנבחרו על ידי AI בצילומים שלך, שנה סגנונות או בצע כוונונים עדינים בעזרת פרומפטים פשוטים. שלב image to video או החלפת פנים ליצירת רילס מבוססי דמויות, והשתמש בסנכרון שפתיים כדי להגיע לדיוק טוב יותר בביצועים.
גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה עם פלטפורמת התמונה‑לווידאו החדשנית ביותר בשוק.
איך להשתמש במחולל רילס AI
צור רילס מרעיון לקובץ מוכן לפרסום בארבעה שלבים ברורים.
הזן את הקונספט שלך, זרוק URL של מוצר, הדבק סקריפט או העלה טראק כדי ליצור רילס בלי מאמץ. HeyGen מנתחת את התוכן, המטא־דאטה והאודיו כדי להכין סטוריבורד לריל שלך, ומשמשת כעורך וידאו חזק.
בחר פריסטים ויזואליים מוכנים או מראה מותאם אישית, ואז בחר פורמט וידאו אנכי, ריבועי או אופקי שמותאם ל‑TikTok, Instagram או Shorts. HeyGen מכין עבורך אוטומטית גרסאות מותאמות לכל פלטפורמה.
ערוך סצנות, החלף קטעי וידאו, התאם קצב והגדר סגנונות כתוביות. השתמש בפרומפטים פשוטים או בבקרות הטיונינג המתקדם כדי לשנות תנועה, צבע או דגשים – בלי טיימליינים מורכבים.
רנדר את הריל הסופי ל‑MP4 וייצא גרסאות מותאמות לכל פלטפורמה. השתמש במצב באצ׳ או ב‑API כדי ליצור כמה וריאציות והפקות מקומיות בעזרת מתרגם הווידאו.
מחולל רילס מבוסס AI משתמש ביצירת וידאו עם בינה מלאכותית כדי להפוך רעיונות, תסריטים, לינקים או אודיו לסרטונים קצרים. HeyGen מאוטומטת את העריכה, הכיתוביות וההגדרות המותאמות לפלטפורמות, כדי שיוצרים יוכלו להפיק יותר רילס מהר יותר, לבדוק וריאציות ולשמור על שפה ויזואלית עקבית — בלי להעסיק עורכים.
העלה את הטראק שלך או קשר את האודיו, ו‑HeyGen מנתחת את הטמפו, הביט והחלקים כדי לקבוע חיתוכים, מעברים ועוצמה ויזואלית. אפשר להדגיש דרופס, ליישר כתוביות לפי הפרייזינג, או למפות סטמס לאפקטים כדי ליצור ויז׳ואלים אודיו‑ריאקטיביים מתקדמים לרילז שלך עם AI.
כן. הדבק URL ו-HeyGen, יוצר ה-AI Reels החינמי, תחלץ תמונות, טקסט ומקטעים חשובים כדי ליצור סטוריבורד קצר. מחולל ה-AI Reels מסדר את הסצנות, מוסיף כתוביות ומפיק וידאו מוכן לרשתות חברתיות שאפשר ללטש ולייצא.
בהחלט, עורך הווידאו שלנו נועד לפשט לך את תהליך היצירה. HeyGen מייצר אוטומטית כתוביות מדויקות וסגנונות כתוביות שמותאמים לצפייה במובייל. אפשר לערוך את התזמון, הסגנון והשפה, והמערכת תייצא קבצי כתוביות או כתוביות צרובות בתוך הווידאו לפי הצורך.
כן. השתמש במתרגם הווידאו המובנה כדי לתרגם תסריטים וכתוביות, ליצור דיבוב מקומי, ולשמור על התזמון וסנכרון השפתיים. כך אפשר להוציא במהירות רילס מותאמים תרבותית על בסיס אותו בריף קריאייטיב.
לבחור מטמפלייטים קולנועיים, UGC, תצוגת מוצר, אנימציה או טמפלייטים ממותגים. להתאים צבע, תנועה, אוברים, טיפוגרפיה ומעברים. להחליף נכסי AI בצילומים שלך דרך כלים של image to video או העלאות.
כן. HeyGen מייצא פורמטים ייעודיים לפלטפורמות ו‑MP4 באיכות גבוהה, מותאמים לקמפיינים ממומנים. מצב באצ׳ מקל ליצור בקלות כמה וריאציות של מודעות עבור A B testing ואופטימיזציית ביצועים. עבור יוצרים בודדים,תוכנית Creatorמתחילה ב-$29
רוב הרילס נוצרים בתוך כמה דקות, בהתאם לאורך ולמורכבות. עיבוד באצוות ואוטומציה דרך API תומכים בעומסי עבודה גדולים ובזמני הפקה מהירים לצוותים שיוצרים הרבה וריאציות.
כן. אפשר להעלות או לשבט קול לנראציה ולהשתמש באווטארים מותאמים אישית או ביוצרים כדי להוביל את הרילז שלך. אפשר לשלב Face Swap או נכסי אווטאר כדי להשתמש ב״טאלנט״ חוזר לאורך קמפיין, בעזרת הטמפלייטים הניתנים להתאמה שלנו.
אתה שומר על בעלות מלאה על הווידאו שאתה מייצא. HeyGen אינה טוענת לזכויות על התוכן שלך, כך שאתה נשאר בעל הזכויות על היצירות שיצרת עם כלי ה‑AI שלנו. ודא שיש לך את כל הזכויות הנדרשות לכל מדיה של צד שלישי שמופיעה בריל. צור מציגי AI מרתקים עם 106,213,144 אווטארים שנוצרו.
כן. HeyGen מציעה REST APIs, התראות webhook ופיצ׳רים לעיבוד באצ׳ים כדי לאוטומט תהליכי link to reel, יצירת קטלוגים ופרסום מתוזמן.
HeyGen פועלת לפי סטנדרטים ארגוניים מחמירים של אבטחה, כולל הצפנה, בקרות גישה ואפשרויות תאימות לצוותים. הנכסים הקריאטיביים והסרטונים שנוצרים נשארים פרטיים ומאובטחים.
