יוצר מיקומי מוצר מבוסס AI לסרטוני מותג

צור שילוב מוצר טבעי וריאליסטי עם בינה מלאכותית בתוך וידאו באמצעות HeyGen. הוסף מוצרים לסצנות בצורה מכוונת ומודעת לקונטקסט, בלי לצלם מחדש ובלי לערוך פריימים ידנית, תוך שמירה על סטוריטלינג אותנטי ובטוח למותג.

131,877,388סרטונים נוצרו
106,241,225אווטארים נוצרו
18,133,504סרטונים תורגמו
תוכן ממותג וחסויות

Creators integrate sponsor products naturally into videos without interrupting storytelling or viewer experience.

סרטוני שיווק ופרסום

Teams showcase products in realistic environments that match campaign messaging without organizing new shoots.

סטוריטלינג למוצרים באי-קומרס

Brands demonstrate products in use, context, or lifestyle settings that help viewers imagine ownership.

שיתופי פעולה עם אינפלואנסרים ויוצרים

Creators deliver consistent product placement across multiple videos while maintaining creative control and authenticity.

הדרכה ודמואים פנימיים

Companies place tools or products into instructional videos without re-recording every update.

לוקליזציה וקמפיינים גלובליים

Reuse the same base video and adjust product placement for different markets or regions digitally, changing product visibility as needed.

למה HeyGen הוא הכלי הטוב ביותר ליצירת סרטוני פרסום מוצרים עם AI

HeyGen מביאה את הפרסום הממומן לעידן יצירת סרטוני ה‑AI, ומשנה את שיטות העבודה המסורתיות עם כלי בינה מלאכותית. במקום שכבות גרפיות מאולצות או החדרות בולטות מדי, היא משלבת מוצרים בצורה שמתאימה לקונטקסט של הסצנה, לתשומת הלב של הצופה ולזרימת הסיפור, וכך משפרת את האינטגרציה של המוצר.

מעוצב לריאליזם וליצירת אמון

הטמעת מוצרים עם AI עובדת רק כשהיא מרגישה טבעית. HeyGen מתמקדת במיקום משכנע, כך שהמוצרים נטמעים בסצנות בלי לשבור את תחושת הטבעיות.

מהיר יותר מתהליכי השמה מסורתיים

לחסוך משא ומתן, צילומי־מחדש ועריכות ידניות. ה‑AI מטפל בשילוב הדיגיטלי, ומקצר את זמן ההפקה משבועות לדקות.

מותאם לפורמטי תוכן מודרניים

מסרטונים קצרים לרשתות חברתיות ועד סרטוני מותג ארוכים יותר, המיקומים מותאמים אוטומטית לפורמט, לפריימינג ולקצב.

הוספת מוצר מותאמת לקונטקסט

HeyGen מנתחת את סביבת הסצנה, זווית המצלמה והזרימה הוויזואלית לפני שממקמים את המוצר, כדי להבטיח אינטגרציה מיטבית. כך המוצר מופיע במקום שבו הוא אמור להיות באופן טבעי, ולא ״מרחף״ בצורה לא טבעית. התוצאה מרגישה משולבת ואותנטית, לא פרסומית.

יישור ויזואלי בטוח למותג

ממקמים מוצרים עם שליטה בקנה מידה, בתאורה ובמיקום כך שיתאימו לסצנה שמסביב, בדומה לצילומי מוצר מקצועיים. זה שומר על תפיסת המותג ומונע ויז׳ואלים מוגזמים או מסיחים. כל מיקום תומך באמינות ובאמון הצופה, שהם קריטיים להצלחה של תמונות מוצר.

מיקום מבוסס תסריט וסצנה

אפשר לכוון את מיקום המוצר לפי התסריט או כוונת הסצנה, כדי להבטיח שילוב חלק של תמונות המוצר. בין אם המוצר אמור להיות במרכז הפריים, רק גלוי ברקע או מוזכר בעדינות, ה‑AI מתאים את רמת הנראות בהתאם ומשפר את צילום המוצר. כך המסרים נשארים מיושרים עם מטרות הקמפיין.

שימוש גמיש מחדש בין קמפיינים

ברגע שממקמים מוצר, אפשר להשתמש שוב בסצנות באינספור סרטונים או וריאציות. זה מאפשר לצוותים להגדיל קמפיינים בלי לחזור על עבודת המיקום או ההקמה ההפקתית, בזכות כלי ה‑AI.

בשימוש אצל יותר מ־100,000 צוותים שמעריכים איכות, פשטות ומהירות

גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה עם פלטפורמת התמונה‑לווידאו החדשנית ביותר בשוק.

"זה נתן לכותבים שלנו את אותה רמת יצירתיות בתהליך שיש לי כשמדובר בערוצי סטוריטלינג ויזואליים."

סטיב סוורי, מעצב למידת מדיה
"הרגע הקסום בשבילי היה כשפתאום היה לנו סרטון שאני עושה כל שבוע. פתאום הבנו שאני יכול לכתוב תסריט, לשלוח אותו, ולא אצטרך לעמוד מול מצלמה שוב."

Roger Hirst, מייסד שותף
"מה שאני אוהב ב‑HeyGen זה שאני כבר לא צריך להגיד לא לפרויקטים. זה מרגיש כאילו הרחבנו את הצוות שלנו. אנחנו יכולים לעשות הרבה יותר עם המשאבים שיש לנו."

Justin Meisinger, מנהל תוכנית
איך זה עובד

איך להשתמש ביוצר סרטוני פרסום מוצר עם AI

צור סרטוני פרסום מוצר עם בינה מלאכותית דרך תהליך עבודה יעיל, שמיועד למהירות ושליטה מלאה.

שלב 1

להעלות או ליצור וידאו

להתחיל מווידאו קיים או ליצור אחד חדש בעזרת כלי סרטוני ה‑AI של HeyGen.

שלב 2

להגדיר את המוצר והמטרה

ציין את המוצר, את מטרת המיקום ואת רמת החשיפה שאתה רוצה בתוך הסצנה.

שלב 3

להחיל מיקום AI

HeyGen משבצת את המוצר בתוך הסצנה תוך התאמה לקונטקסט, לתאורה ולפרספקטיבה, כדי ליצור מראה מציאותי.

שלב 4

סקירה וייצוא

תצפה במיקום, תבצע התאמות במידת הצורך ותייצא את הווידאו הסופי.

שאלות נפוצות (FAQs)

מה זה שילוב מוצר באמצעות AI?

  1. מוצר AI להצבת מוצרים משלב מוצרים דיגיטלית בתוך סרטונים בצורה מציאותית ומודעת להקשר, בלי אביזרים פיזיים או צילומי המשך, באמצעות מחולל סרטוני ה‑AI.

עד כמה המיקומים נראים מציאותיים?

המיקומים מותאמים לתאורה, לסקייל ולפרספקטיבה של הסצנה, כך שהם מרגישים כחלק טבעי מהסביבה – בדומה לצילומי מוצר מקצועיים.

האם אפשר לשלוט כמה המוצר יהיה גלוי?

כן. אפשר לשלוט אם המוצר יהיה עדין, משני או בולט וברור בתוך הסצנה בעזרת כלי AI.

האם זה עובד גם לסרטונים קצרים וגם לארוכים?

מיקומי מוצר עם בינה מלאכותית עובדים בכל הפורמטים, כולל קליפים לרשתות חברתיות, מודעות, סרטוני הסבר ותוכן ממותג ארוך יותר.

האם אפשר לעדכן את המיקומים אחר כך?

כן. אפשר לשנות מוצרים או מיצוב בצורה דיגיטלית בלי ליצור את הווידאו מחדש.

האם זה מתאים לתוכן ממומן?

כן. הרבה צוותים משתמשים בשילוב מוצרים עם בינה מלאכותית עבור חסויות שבהן אותנטיות ואמון הצופים הם קריטיים, תוך שימוש בתמונות מוצר שנוצרו ב‑AI.

האם צריך ידע בעריכת וידאו?

לא. התהליך מונחה ולא דורש קומפוזיטינג ידני או כלי עריכה מתקדמים.

למי מתאים להשתמש במוצרי פרסום עם בינה מלאכותית?

מותגים, יוצרים, סוכנויות ומשווקים שרוצים חשיפה מוצרית ריאליסטית וניתנת להרחבה, בלי המורכבות של הפקות מסורתיות, הם אלה שמרוויחים הכי הרבה.

