צור שילוב מוצר טבעי וריאליסטי עם בינה מלאכותית בתוך וידאו באמצעות HeyGen. הוסף מוצרים לסצנות בצורה מכוונת ומודעת לקונטקסט, בלי לצלם מחדש ובלי לערוך פריימים ידנית, תוך שמירה על סטוריטלינג אותנטי ובטוח למותג.
Creators integrate sponsor products naturally into videos without interrupting storytelling or viewer experience.
Teams showcase products in realistic environments that match campaign messaging without organizing new shoots.
Brands demonstrate products in use, context, or lifestyle settings that help viewers imagine ownership.
Creators deliver consistent product placement across multiple videos while maintaining creative control and authenticity.
Companies place tools or products into instructional videos without re-recording every update.
Reuse the same base video and adjust product placement for different markets or regions digitally, changing product visibility as needed.
למה HeyGen הוא הכלי הטוב ביותר ליצירת סרטוני פרסום מוצרים עם AI
HeyGen מביאה את הפרסום הממומן לעידן יצירת סרטוני ה‑AI, ומשנה את שיטות העבודה המסורתיות עם כלי בינה מלאכותית. במקום שכבות גרפיות מאולצות או החדרות בולטות מדי, היא משלבת מוצרים בצורה שמתאימה לקונטקסט של הסצנה, לתשומת הלב של הצופה ולזרימת הסיפור, וכך משפרת את האינטגרציה של המוצר.
הטמעת מוצרים עם AI עובדת רק כשהיא מרגישה טבעית. HeyGen מתמקדת במיקום משכנע, כך שהמוצרים נטמעים בסצנות בלי לשבור את תחושת הטבעיות.
לחסוך משא ומתן, צילומי־מחדש ועריכות ידניות. ה‑AI מטפל בשילוב הדיגיטלי, ומקצר את זמן ההפקה משבועות לדקות.
מסרטונים קצרים לרשתות חברתיות ועד סרטוני מותג ארוכים יותר, המיקומים מותאמים אוטומטית לפורמט, לפריימינג ולקצב.
הוספת מוצר מותאמת לקונטקסט
HeyGen מנתחת את סביבת הסצנה, זווית המצלמה והזרימה הוויזואלית לפני שממקמים את המוצר, כדי להבטיח אינטגרציה מיטבית. כך המוצר מופיע במקום שבו הוא אמור להיות באופן טבעי, ולא ״מרחף״ בצורה לא טבעית. התוצאה מרגישה משולבת ואותנטית, לא פרסומית.
יישור ויזואלי בטוח למותג
ממקמים מוצרים עם שליטה בקנה מידה, בתאורה ובמיקום כך שיתאימו לסצנה שמסביב, בדומה לצילומי מוצר מקצועיים. זה שומר על תפיסת המותג ומונע ויז׳ואלים מוגזמים או מסיחים. כל מיקום תומך באמינות ובאמון הצופה, שהם קריטיים להצלחה של תמונות מוצר.
מיקום מבוסס תסריט וסצנה
אפשר לכוון את מיקום המוצר לפי התסריט או כוונת הסצנה, כדי להבטיח שילוב חלק של תמונות המוצר. בין אם המוצר אמור להיות במרכז הפריים, רק גלוי ברקע או מוזכר בעדינות, ה‑AI מתאים את רמת הנראות בהתאם ומשפר את צילום המוצר. כך המסרים נשארים מיושרים עם מטרות הקמפיין.
שימוש גמיש מחדש בין קמפיינים
ברגע שממקמים מוצר, אפשר להשתמש שוב בסצנות באינספור סרטונים או וריאציות. זה מאפשר לצוותים להגדיל קמפיינים בלי לחזור על עבודת המיקום או ההקמה ההפקתית, בזכות כלי ה‑AI.
איך להשתמש ביוצר סרטוני פרסום מוצר עם AI
צור סרטוני פרסום מוצר עם בינה מלאכותית דרך תהליך עבודה יעיל, שמיועד למהירות ושליטה מלאה.
להתחיל מווידאו קיים או ליצור אחד חדש בעזרת כלי סרטוני ה‑AI של HeyGen.
ציין את המוצר, את מטרת המיקום ואת רמת החשיפה שאתה רוצה בתוך הסצנה.
HeyGen משבצת את המוצר בתוך הסצנה תוך התאמה לקונטקסט, לתאורה ולפרספקטיבה, כדי ליצור מראה מציאותי.
תצפה במיקום, תבצע התאמות במידת הצורך ותייצא את הווידאו הסופי.
המיקומים מותאמים לתאורה, לסקייל ולפרספקטיבה של הסצנה, כך שהם מרגישים כחלק טבעי מהסביבה – בדומה לצילומי מוצר מקצועיים.
כן. אפשר לשלוט אם המוצר יהיה עדין, משני או בולט וברור בתוך הסצנה בעזרת כלי AI.
מיקומי מוצר עם בינה מלאכותית עובדים בכל הפורמטים, כולל קליפים לרשתות חברתיות, מודעות, סרטוני הסבר ותוכן ממותג ארוך יותר.
כן. אפשר לשנות מוצרים או מיצוב בצורה דיגיטלית בלי ליצור את הווידאו מחדש.
כן. הרבה צוותים משתמשים בשילוב מוצרים עם בינה מלאכותית עבור חסויות שבהן אותנטיות ואמון הצופים הם קריטיים, תוך שימוש בתמונות מוצר שנוצרו ב‑AI.
לא. התהליך מונחה ולא דורש קומפוזיטינג ידני או כלי עריכה מתקדמים.
מותגים, יוצרים, סוכנויות ומשווקים שרוצים חשיפה מוצרית ריאליסטית וניתנת להרחבה, בלי המורכבות של הפקות מסורתיות, הם אלה שמרוויחים הכי הרבה.
