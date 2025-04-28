סרטוני דובר AI

הכלי AI Spokesperson מאפשר ליצור סרטוני וידאו איכותיים במהירות ובלי צורך בצילום או בעריכה. בין אם אתה יוצר תוכן לשיווק בווידאו, להדרכה או לרשתות חברתיות, תוכל לקבל דמות AI ריאליסטית שמוכנה לשימוש בתוך דקות. בלי צילום, בלי עריכה – רק תוצאות.

  • להעלות תמונה או לבחור אווטאר
  • להוסיף תסריט או אודיו
  • ליצור סרטון דובר מקצועי ומלוטש תוך דקות
Tool featured image
131,394,495סרטונים נוצרו
105,747,111אווטארים נוצרו
18,061,440סרטונים תורגמו
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
מיליונים ברחבי העולם סומכים עלינו כדי להפיח חיים בסיפורים שלהם.
ביקורות

איך ליצור סרטוני דובר AI?

דובר AI הוא אווטאר דיגיטלי שמקריא את הסקריפט שלך עם סנכרון קול מושלם ותנועות שפתיים מדויקות. אפשר להשתמש בטכנולוגיה הזו כדי ליצור סרטונים מקצועיים בלי צורך בשחקנים או בציוד צילום יקר.

להתחיל בחינם
שלב 1

להעלות את הסקריפט שלך

פשוט להקליד או להדביק את הסקריפט בפלטפורמה. בין אם זה מסר שיווקי, מודול לימודי או פוסט לרשתות חברתיות – המערכת מוכנה לעבוד עם כל סוג של תוכן.

שלב 2

בחר את האווטאר שלך

בחר אווטאר מתוך האפשרויות הזמינות או צור אווטאר מותאם אישית שמשקף את המותג שלך. אפשר להתאים את המראה של האווטאר כך שיתאים לטון של הווידאו שלך.

שלב 3

סנכרון הקול ותנועות השפתיים

ה-AI מסנכרן את הדיבור שלך עם תנועות הפה של האווטאר, כדי שהכול ייראה טבעי.

שלב 4

יצירה ושיתוף

כשהווידאו שלך מוכן, אפשר להוריד אותו או לקבל קישור לשיתוף. השתמש בו באתר, ברשתות החברתיות או במיילים.

HeyGen software interface with "From thought to video, faster than ever" heading, showing a URL input for script generation and various video creation tools below.

יכולות של דובר AI

יכולות חזקות שיעיפו את הווידאו שלך לשלב הבא

בנינו את כלי ה‑AI Spokesperson כך שיהיה פשוט לשימוש אבל עשיר בפיצ׳רים, כדי לענות על כל צרכי יצירת הווידאו שלך. הנה למה זה הכלי המושלם ליצירת סרטונים מקצועיים:

להתחיל בחינם
אווטאר AI

סנכרון שפתיים ריאליסטי

ה-AI שלנו מסנכרן את הקול בצורה מושלמת עם תנועות השפתיים של האווטאר. כל מילה מיושרת בלי תפרים, כך שהסרטונים שלך נראים טבעיים ומקצועיים.
הטכנולוגיה הזו מבטיחה שדמות הדובר שלך תעביר מסרים עם רגש אותנטי ודיוק מציאותי שמרתק את הצופים

להתחיל בחינם →
A man presenting next to text discussing a new platform and business challenges.
אווטאר AI

תמיכה רב־לשונית

להגיע לקהל גלובלי על ידי יצירת סרטונים ביותר מ־70 שפות. הכלי מבטיח שהמסר שלך יישמע ויובן ברחבי אזורים ותרבויות שונות. אפשר בקלות לבצע לוקליזציה למסרים של המותג שלך, להתחבר לקהלים בינלאומיים ולהרחיב את הנוכחות שלך בשוק.

להתחיל בחינם →
A language selection menu with flags lists Spanish, German, French, Chinese, English, Japanese, Italian, and 170+ languages, accompanied by example videos of women speaking in Spanish and Chinese.
אווטאר AI

אווטארים מותאמים אישית

אפשר לבחור מתוך מגוון אווטארים מוכנים מראש או ליצור אחד שמתאים למותג שלך. אפשרויות התאמה אישית מאפשרות לכוון את המראה והאישיות של האווטאר כך שיתאימו לטון של הווידאו שלך.
כל אווטאר יכול לשקף את זהות המותג שלך, ולעזור לשמור על אחידות ומקצועיות בכל התכנים שלך

להתחיל בחינם →
A woman speaking in a video, with a sidebar displaying diverse digital avatars.
אווטאר AI

בלי צורך במצלמות או בסטודיו

שכח מציוד צילום יקר או מימים ארוכים בסטודיו. העלה את הסקריפט שלך, בחר את האווטאר, ותן למערכת לעשות את כל השאר. זה מהיר, פשוט ויעיל. ככה אפשר ליצור סרטוני דובר באיכות גבוהה בכל זמן ומכל מקום – מושלם לשיווק, הדרכה ותקשורת ארגונית.

להתחיל בחינם →
a photo and a video of a woman with curly hair

שאלות נפוצות על דוברי AI

מה זה סרטון דובר AI?

סרטון דובר AI משתמש באווטאר דיגיטלי שמקריא את הסקריפט שלך עם סנכרון שפתיים מציאותי והבעות טבעיות. זה מאפשר ליצור סרטוני וידאו מקצועיים בלי להעסיק שחקנים או להקים ציוד צילום.

איך כלי הדובר עם בינה מלאכותית עובד?

פשוט להעלות או להקליד את הסקריפט, לבחור אווטאר, וה‑AI מסנכרן אוטומטית את הקול עם תנועות שפתיים מציאותיות. סרטון הדובר שלך נוצר בתוך דקות, מוכן להורדה או לשיתוף.

האם אפשר ליצור אווטאר מותאם אישית לדמות הדובר שלי?

כן. אפשר לבחור מתוך אווטארים מוכנים מראש או לעצב אווטאר מותאם אישית שמתאים למראה ולסגנון של המותג שלך. לאווטארים מותאמים אישית לגמרי, כדאי לבדוק את AI Talking Head Generator.

האם צריך להכין תסריט לפני יצירת סרטון דובר מותג?

אפשר לכתוב תסריט בעצמך או ליצור אחד בעזרת כלי AI. אם צריך עזרה בניסוח הדיאלוג, אפשר לנסות את AI Video Script Generator כדי לקבל תסריטים מהירים ומלוטשים.

כמה זמן לוקח ליצור סרטון דובר AI?

התהליך מהיר. אחרי שמזינים את הסקריפט ובוחרים אווטאר, המערכת יוצרת וידאו מלוטש תוך כמה דקות בלבד, אפילו לתוכן ארוך או למספר וריאציות.

האם אפשר להשתמש בסרטוני דמות AI לדובר עבור הדרכה, תמיכה או שיווק?

כן. הם אידיאליים לטוטוריאלס, אונבורדינג, הדגמות מוצר, עדכונים ארגוניים ועוד. אווטארים של AI עוזרים להעביר מידע בצורה ברורה תוך צמצום זמן ועלויות הפקה.

איך אפשר להשתמש ב-AI Spokesperson של HeyGen בשיווק?

פשוט ליצור את הווידאו שלך ב‑HeyGen ולחבר אותו לכלים כמו Zapier כדי לאוטומט את יצירת הסרטונים לפולואפים ללידים, אונבורדינג או פוסטים לרשתות חברתיות. כשהסרטונים מוכנים, אפשר לשתף אותם במייל, ברשתות החברתיות או באתר שלך ולעקוב אחרי הביצועים שלהם.

למה דוברי AI משתלמים כלכלית לחברות?

דוברי AI חוסכים בעלויות כי אין צורך בשחקנים, סטודיו, נסיעות או צילומי חזרה. אווטאר אחד יכול ליצור כמות בלתי מוגבלת של סרטונים, כך שהפקה באיכות גבוהה הופכת לנגישה ומשתלמת לכל צוות.

האם אפשר לנסות את כלי הדובר AI בחינם?

כן. אפשר לנסות את הכלי בחינם ולחקור את הפיצ׳רים שלו לפני שדרוג. כדי להתחיל מיד, להיכנס ל־HeyGen Signup.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

להתחיל ליצור עם HeyGen

להפוך רעיונות לסרטוני וידאו מקצועיים עם בינה מלאכותית.

להתחיל בחינם →
CTA background