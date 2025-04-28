הכלי AI Spokesperson מאפשר ליצור סרטוני וידאו איכותיים במהירות ובלי צורך בצילום או בעריכה. בין אם אתה יוצר תוכן לשיווק בווידאו, להדרכה או לרשתות חברתיות, תוכל לקבל דמות AI ריאליסטית שמוכנה לשימוש בתוך דקות. בלי צילום, בלי עריכה – רק תוצאות.
איך ליצור סרטוני דובר AI?
דובר AI הוא אווטאר דיגיטלי שמקריא את הסקריפט שלך עם סנכרון קול מושלם ותנועות שפתיים מדויקות. אפשר להשתמש בטכנולוגיה הזו כדי ליצור סרטונים מקצועיים בלי צורך בשחקנים או בציוד צילום יקר.
פשוט להקליד או להדביק את הסקריפט בפלטפורמה. בין אם זה מסר שיווקי, מודול לימודי או פוסט לרשתות חברתיות – המערכת מוכנה לעבוד עם כל סוג של תוכן.
בחר אווטאר מתוך האפשרויות הזמינות או צור אווטאר מותאם אישית שמשקף את המותג שלך. אפשר להתאים את המראה של האווטאר כך שיתאים לטון של הווידאו שלך.
ה-AI מסנכרן את הדיבור שלך עם תנועות הפה של האווטאר, כדי שהכול ייראה טבעי.
כשהווידאו שלך מוכן, אפשר להוריד אותו או לקבל קישור לשיתוף. השתמש בו באתר, ברשתות החברתיות או במיילים.
יכולות של דובר AI
יכולות חזקות שיעיפו את הווידאו שלך לשלב הבא
בנינו את כלי ה‑AI Spokesperson כך שיהיה פשוט לשימוש אבל עשיר בפיצ׳רים, כדי לענות על כל צרכי יצירת הווידאו שלך. הנה למה זה הכלי המושלם ליצירת סרטונים מקצועיים:
סנכרון שפתיים ריאליסטי
ה-AI שלנו מסנכרן את הקול בצורה מושלמת עם תנועות השפתיים של האווטאר. כל מילה מיושרת בלי תפרים, כך שהסרטונים שלך נראים טבעיים ומקצועיים.
הטכנולוגיה הזו מבטיחה שדמות הדובר שלך תעביר מסרים עם רגש אותנטי ודיוק מציאותי שמרתק את הצופים
תמיכה רב־לשונית
להגיע לקהל גלובלי על ידי יצירת סרטונים ביותר מ־70 שפות. הכלי מבטיח שהמסר שלך יישמע ויובן ברחבי אזורים ותרבויות שונות. אפשר בקלות לבצע לוקליזציה למסרים של המותג שלך, להתחבר לקהלים בינלאומיים ולהרחיב את הנוכחות שלך בשוק.
אווטארים מותאמים אישית
אפשר לבחור מתוך מגוון אווטארים מוכנים מראש או ליצור אחד שמתאים למותג שלך. אפשרויות התאמה אישית מאפשרות לכוון את המראה והאישיות של האווטאר כך שיתאימו לטון של הווידאו שלך.
כל אווטאר יכול לשקף את זהות המותג שלך, ולעזור לשמור על אחידות ומקצועיות בכל התכנים שלך
בלי צורך במצלמות או בסטודיו
שכח מציוד צילום יקר או מימים ארוכים בסטודיו. העלה את הסקריפט שלך, בחר את האווטאר, ותן למערכת לעשות את כל השאר. זה מהיר, פשוט ויעיל. ככה אפשר ליצור סרטוני דובר באיכות גבוהה בכל זמן ומכל מקום – מושלם לשיווק, הדרכה ותקשורת ארגונית.
סרטון דובר AI משתמש באווטאר דיגיטלי שמקריא את הסקריפט שלך עם סנכרון שפתיים מציאותי והבעות טבעיות. זה מאפשר ליצור סרטוני וידאו מקצועיים בלי להעסיק שחקנים או להקים ציוד צילום.
פשוט להעלות או להקליד את הסקריפט, לבחור אווטאר, וה‑AI מסנכרן אוטומטית את הקול עם תנועות שפתיים מציאותיות. סרטון הדובר שלך נוצר בתוך דקות, מוכן להורדה או לשיתוף.
כן. אפשר לבחור מתוך אווטארים מוכנים מראש או לעצב אווטאר מותאם אישית שמתאים למראה ולסגנון של המותג שלך. לאווטארים מותאמים אישית לגמרי, כדאי לבדוק את AI Talking Head Generator.
אפשר לכתוב תסריט בעצמך או ליצור אחד בעזרת כלי AI. אם צריך עזרה בניסוח הדיאלוג, אפשר לנסות את AI Video Script Generator כדי לקבל תסריטים מהירים ומלוטשים.
התהליך מהיר. אחרי שמזינים את הסקריפט ובוחרים אווטאר, המערכת יוצרת וידאו מלוטש תוך כמה דקות בלבד, אפילו לתוכן ארוך או למספר וריאציות.
כן. הם אידיאליים לטוטוריאלס, אונבורדינג, הדגמות מוצר, עדכונים ארגוניים ועוד. אווטארים של AI עוזרים להעביר מידע בצורה ברורה תוך צמצום זמן ועלויות הפקה.
פשוט ליצור את הווידאו שלך ב‑HeyGen ולחבר אותו לכלים כמו Zapier כדי לאוטומט את יצירת הסרטונים לפולואפים ללידים, אונבורדינג או פוסטים לרשתות חברתיות. כשהסרטונים מוכנים, אפשר לשתף אותם במייל, ברשתות החברתיות או באתר שלך ולעקוב אחרי הביצועים שלהם.
דוברי AI חוסכים בעלויות כי אין צורך בשחקנים, סטודיו, נסיעות או צילומי חזרה. אווטאר אחד יכול ליצור כמות בלתי מוגבלת של סרטונים, כך שהפקה באיכות גבוהה הופכת לנגישה ומשתלמת לכל צוות.
כן. אפשר לנסות את הכלי בחינם ולחקור את הפיצ׳רים שלו לפני שדרוג. כדי להתחיל מיד, להיכנס ל־HeyGen Signup.
