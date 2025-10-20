תגיד שלום ל-Avatar V, האווטאר הכי מציאותי שנוצר אי פעם. צור את שלך בחינם

החלפת פנים חינמית עם AI

צור החלפות פנים איכותיות עם בינה מלאכותית בתוך דקות. העלה מדיה, בחר פנים וקבל תוצאות ריאליסטיות עם תאורה והבעות טבעיות. לא צריך שום ניסיון בעריכה.

131,877,388סרטונים נוצרו
106,241,225אווטארים נוצרו
18,133,504סרטונים תורגמו
מיליונים ברחבי העולם סומכים עלינו כדי להפיח חיים בסיפורים שלהם.
החלפת פנים עם AI

החלפת פנים בינה מלאכותית בלחיצה אחת

פיצ׳ר ה‑Face Swap של HeyGen מאפשר להחליף פנים במדיה שלך עם העלאה ולחיצה אחת, בלי טיימליינים, מסכות או קי־פריימינג ידני. אתה בוחר את תמונת או קליפ המקור, מעלה את הפנים החדשות ולוחץ על Generate/Process; ה‑AI רץ כולו בדפדפן ומטפל בהחלפה מקצה לקצה בשבילך.

HeyGen face swap avatars with multiple female AI actors in colored cards.
החלפת פנים עם AI

מיפוי פנים טבעי, תנועה ותאורה

המערכת ממפה אוטומטית תווי פנים, גוון עור ותאורה מהפנים שהועלו, כך שהפנים החדשות נראות משולבות בצורה מציאותית בסצנה המקורית. היא עוקבת אחרי הבעות ותנועות מיקרו פריים אחר פריים, ועוזרת לפנים המוחלפות לעקוב אחרי זוויות, תנועה ותגובות כאילו היו בצילומים המקוריים.

HeyGen face swap avatar June HR role with tips for AI video creation.
החלפת פנים עם AI

תוצאות באיכות גבוהה מתמונות פשוטות

אפשר לקבל החלפות שנראות מקצועיות רק על ידי העלאת תמונות ברורות, חזיתיות, בלי ציוד סטודיו או מיומנויות מתקדמות. HeyGen מותאמת לתמונות מוארות היטב ברזולוציית 720p ומעלה עם פנים לא מוסתרות, וממליצה להימנע מצילומים מטושטשים, חשופים מדי, בפרופיל צד או בסגנון מצויר, כדי לקבל תוצאות הכי אמינות.

HeyGen face swap editor with demo faces and layout options in edit looks UI.
החלפת פנים עם AI

תוצרים לשימוש חוזר, מוכנים לוורקפלואו לאיטרציה מהירה

כל החלפה מוצלחת יכולה להישמר ולהיות בשימוש חוזר בין פרויקטים, במקום להיות רינדור חד־פעמי, בין אם כתוצאה שמורה ובין אם כחלק מספריית האווטארים שלך. זה מקל לבדוק במהירות תמונות, קונספטים ומראות שונים (ליצור מחדש לפי הצורך), ואז לשלב את הגרסאות הטובות ביותר ישירות בסרטונים עתידיים ובתהליכי העבודה הרחבים יותר של HeyGen.

A language selection panel showing English highlighted, with video previews on either side for Spanish and Chinese content.

שימושים בטכנולוגיית החלפת פנים עם AI

דובר מתאים לכל וידאו

Swap a stock face with your own or a brand representative's so every training, explainer, or marketing video stays on-brand without reshooting. Keep the same script and scenes, then update who appears on camera for different regions, roles, or clients in a few clicks.

וריאציות מראה לקמפיין

Generate multiple face swap versions of the same base content to test which persona performs best. Marketers can quickly iterate on creatives for A/B tests, personalization, or seasonal campaigns without rebuilding videos from scratch. Try a gender swap or a completely new look to see what resonates.

ממים, GIFים ותוכן שובב

Enjoy the fun of face swapping by blending your face into iconic movie scenes, viral meme templates, or gif clips. Create playful, shareable content for social media in seconds. It's the easiest way to place your face into any scene and make eye-catching gifs and memes that actually get shared.

בניית אבטיפוס מהירה

Use Face Swap to experiment with different visual styles and character ideas before committing to full production. Drop different faces onto existing footage or avatar setups to see how a concept feels in context. Ideal for pre-viz, pitch videos, or low-risk creative exploration.

לוקליזציה והדרכה פנימית

Localize training or onboarding content by swapping in local faces while keeping the same core script and structure. Organizations can adapt ai video content to different markets or teams, making videos feel more relatable without re-recording presenters every time.

איך ליצור Face Swap ב-HeyGen

להפוך לפנים של העולם הדיגיטלי שלך. האווטאר שנוצר בעזרת AI משקף את האישיות, ההבעות והתנועות שלך, ומעלה את רמת המעורבות יחד עם ההבנה.

שלב 1

פתיחת Face Swap

מהדאשבורד שלך ב-HeyGen, לפתוח את אזור האפליקציות, לבחור ב-Face Swap ולהיכנס לכלי.

שלב 2

בחר את האווטאר שלך

בחר את האווטאר שברצונך לערוך. אם צריך, בחר את ה-Look הספציפי שתרצה לעדכן.

שלב 3

להעלות את תמונת הפנים החדשה

העלה תמונה ברורה, חזיתית ומוארת היטב של האדם. התמונה צריכה להיות לפחות ברזולוציית 720p וללא צללים, זוויות צד או כל דבר שמכסה את הפנים.

שלב 4

ליצור ולשמור

לחץ על Preview או Generate כדי להחיל את הפנים החדשות. אחרי שאתה מרוצה מהתוצאה, שמור את האווטאר כדי שתוכל להשתמש בו בסרטונים שלך.

Smiling woman in a video feed with a button labeled 'Your Avatar' and an upload icon.
Mouse pointer hovering over an "Edit Look" button, with a "FaceSwap" section below showing an upload option and several female faces.
A woman's portrait displayed in an app interface with a "Save as New" button.
Download swap face videos

שאלות נפוצות (FAQs)

מה זה החלפת פנים באמצעות בינה מלאכותית?

זהו כלי מבוסס בינה מלאכותית שמחליף פנים בתמונות או סרטונים, תוך שמירה על הבעות, תאורה ותנועה טבעיות. המערכת עוקבת אחרי כל פריים כדי ליצור שילוב נקי וריאליסטי שמתאים לרשתות חברתיות, שיווק ועריכות קריאייטיב.

האם אפשר לעשות החלפת פנים גם מתמונות וגם מווידאו?

כן. אפשר להעלות תמונה ברורה או קליפ וידאו, ו-HeyGen תיצור החלפת פנים חלקה ומדויקת בתוך דקות. הכלי תומך בקבצי וידאו מסוג MP4, MOV ו-WebM ובתמונות בפורמטים JPG או PNG.

האם הפנים המוחלפות ייראו טבעיות ומלאות הבעה?

כן. ה-AI מתאים את גוון העור, התאורה, הזוויות והמיקרו-אקספרשנים, כך שהתוצאה הסופית זזה ומגיבה בדיוק כמו הצילומים המקוריים. זה גורם להחלפות להיראות אמינות אפילו בסצנות דינמיות.



כמה זמן לוקח ליצור החלפת פנים?

רוב הסרטונים מעובדים תוך כמה דקות, בהתאם לאורך ולרזולוציה. תהליך העבודה כולו מבוסס דפדפן, כך שאפשר להעלות, לצפות בתצוגה מקדימה ולהוריד בלי להתקין תוכנה.


האם אפשר להשתמש בהחלפת פנים לפרויקטים שיווקיים או מסחריים?

כן, אפשר להשתמש בתוצאות לשימוש מסחרי כל עוד יש לך זכויות גם על הווידאו וגם על הפנים שאתה מעלה. הרבה מותגים משתמשים בהחלפת פנים כדי לבדוק קונספטים או ליצור וריאציות שיווק מהירות. עבור יוצרים פרטיים,תוכנית Creatorמתחילה מ-$29

האם אפשר לעשות מחדש או להתאים את החלפת הפנים אם צריך?

כן. אפשר להעלות פרצופים חדשים, לשפר את הקליפ או ליצור מחדש את ההחלפה בכל רגע. לעוד אפשרויות עריכה, אפשר לשדרג את הווידאו בעזרת פלטפורמת הווידאו המותאם אישית.


האם הסרטונים והתמונות שאני מעלה מאובטחים?

כן. הקבצים מעובדים באופן פרטי ונמחקים אחרי יצירתם. התמונות וקליפי הווידאו שלך לעולם לא משותפים או נעשה בהם שימוש חוזר.


האם אפשר ליצור מדריכים או סרטוני ריאקשן עם החלפות הפנים שלי?

בטח. אחרי יצירת הקליפ המוחלף, אפשר אפילו להפוך אותו לתוכן צעד־אחר־צעד באמצעות יצירת סרטוני דיבור בסגנון מובנה עם AI Avatar Generator


