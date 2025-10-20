צור החלפות פנים איכותיות עם בינה מלאכותית בתוך דקות. העלה מדיה, בחר פנים וקבל תוצאות ריאליסטיות עם תאורה והבעות טבעיות. לא צריך שום ניסיון בעריכה.
בחרו תמונה איכותית שמציגה את הפנים שאתם רוצים להחליף
בחרו תמונה איכותית של הפנים שאתם רוצים להשתמש
החלפת פנים בינה מלאכותית בלחיצה אחת
פיצ׳ר ה‑Face Swap של HeyGen מאפשר להחליף פנים במדיה שלך עם העלאה ולחיצה אחת, בלי טיימליינים, מסכות או קי־פריימינג ידני. אתה בוחר את תמונת או קליפ המקור, מעלה את הפנים החדשות ולוחץ על Generate/Process; ה‑AI רץ כולו בדפדפן ומטפל בהחלפה מקצה לקצה בשבילך.
מיפוי פנים טבעי, תנועה ותאורה
המערכת ממפה אוטומטית תווי פנים, גוון עור ותאורה מהפנים שהועלו, כך שהפנים החדשות נראות משולבות בצורה מציאותית בסצנה המקורית. היא עוקבת אחרי הבעות ותנועות מיקרו פריים אחר פריים, ועוזרת לפנים המוחלפות לעקוב אחרי זוויות, תנועה ותגובות כאילו היו בצילומים המקוריים.
תוצאות באיכות גבוהה מתמונות פשוטות
אפשר לקבל החלפות שנראות מקצועיות רק על ידי העלאת תמונות ברורות, חזיתיות, בלי ציוד סטודיו או מיומנויות מתקדמות. HeyGen מותאמת לתמונות מוארות היטב ברזולוציית 720p ומעלה עם פנים לא מוסתרות, וממליצה להימנע מצילומים מטושטשים, חשופים מדי, בפרופיל צד או בסגנון מצויר, כדי לקבל תוצאות הכי אמינות.
תוצרים לשימוש חוזר, מוכנים לוורקפלואו לאיטרציה מהירה
כל החלפה מוצלחת יכולה להישמר ולהיות בשימוש חוזר בין פרויקטים, במקום להיות רינדור חד־פעמי, בין אם כתוצאה שמורה ובין אם כחלק מספריית האווטארים שלך. זה מקל לבדוק במהירות תמונות, קונספטים ומראות שונים (ליצור מחדש לפי הצורך), ואז לשלב את הגרסאות הטובות ביותר ישירות בסרטונים עתידיים ובתהליכי העבודה הרחבים יותר של HeyGen.
שימושים בטכנולוגיית החלפת פנים עם AI
Swap a stock face with your own or a brand representative's so every training, explainer, or marketing video stays on-brand without reshooting. Keep the same script and scenes, then update who appears on camera for different regions, roles, or clients in a few clicks.
Generate multiple face swap versions of the same base content to test which persona performs best. Marketers can quickly iterate on creatives for A/B tests, personalization, or seasonal campaigns without rebuilding videos from scratch. Try a gender swap or a completely new look to see what resonates.
Enjoy the fun of face swapping by blending your face into iconic movie scenes, viral meme templates, or gif clips. Create playful, shareable content for social media in seconds. It's the easiest way to place your face into any scene and make eye-catching gifs and memes that actually get shared.
Use Face Swap to experiment with different visual styles and character ideas before committing to full production. Drop different faces onto existing footage or avatar setups to see how a concept feels in context. Ideal for pre-viz, pitch videos, or low-risk creative exploration.
Localize training or onboarding content by swapping in local faces while keeping the same core script and structure. Organizations can adapt ai video content to different markets or teams, making videos feel more relatable without re-recording presenters every time.
איך ליצור Face Swap ב-HeyGen
להפוך לפנים של העולם הדיגיטלי שלך. האווטאר שנוצר בעזרת AI משקף את האישיות, ההבעות והתנועות שלך, ומעלה את רמת המעורבות יחד עם ההבנה.
מהדאשבורד שלך ב-HeyGen, לפתוח את אזור האפליקציות, לבחור ב-Face Swap ולהיכנס לכלי.
בחר את האווטאר שברצונך לערוך. אם צריך, בחר את ה-Look הספציפי שתרצה לעדכן.
העלה תמונה ברורה, חזיתית ומוארת היטב של האדם. התמונה צריכה להיות לפחות ברזולוציית 720p וללא צללים, זוויות צד או כל דבר שמכסה את הפנים.
לחץ על Preview או Generate כדי להחיל את הפנים החדשות. אחרי שאתה מרוצה מהתוצאה, שמור את האווטאר כדי שתוכל להשתמש בו בסרטונים שלך.
זהו כלי מבוסס בינה מלאכותית שמחליף פנים בתמונות או סרטונים, תוך שמירה על הבעות, תאורה ותנועה טבעיות. המערכת עוקבת אחרי כל פריים כדי ליצור שילוב נקי וריאליסטי שמתאים לרשתות חברתיות, שיווק ועריכות קריאייטיב.
כן. אפשר להעלות תמונה ברורה או קליפ וידאו, ו-HeyGen תיצור החלפת פנים חלקה ומדויקת בתוך דקות. הכלי תומך בקבצי וידאו מסוג MP4, MOV ו-WebM ובתמונות בפורמטים JPG או PNG.
כן. ה-AI מתאים את גוון העור, התאורה, הזוויות והמיקרו-אקספרשנים, כך שהתוצאה הסופית זזה ומגיבה בדיוק כמו הצילומים המקוריים. זה גורם להחלפות להיראות אמינות אפילו בסצנות דינמיות.
רוב הסרטונים מעובדים תוך כמה דקות, בהתאם לאורך ולרזולוציה. תהליך העבודה כולו מבוסס דפדפן, כך שאפשר להעלות, לצפות בתצוגה מקדימה ולהוריד בלי להתקין תוכנה.
כן, אפשר להשתמש בתוצאות לשימוש מסחרי כל עוד יש לך זכויות גם על הווידאו וגם על הפנים שאתה מעלה. הרבה מותגים משתמשים בהחלפת פנים כדי לבדוק קונספטים או ליצור וריאציות שיווק מהירות. עבור יוצרים פרטיים,תוכנית Creatorמתחילה מ-$29
כן. אפשר להעלות פרצופים חדשים, לשפר את הקליפ או ליצור מחדש את ההחלפה בכל רגע. לעוד אפשרויות עריכה, אפשר לשדרג את הווידאו בעזרת פלטפורמת הווידאו המותאם אישית.
כן. הקבצים מעובדים באופן פרטי ונמחקים אחרי יצירתם. התמונות וקליפי הווידאו שלך לעולם לא משותפים או נעשה בהם שימוש חוזר.
בטח. אחרי יצירת הקליפ המוחלף, אפשר אפילו להפוך אותו לתוכן צעד־אחר־צעד באמצעות יצירת סרטוני דיבור בסגנון מובנה עם AI Avatar Generator
