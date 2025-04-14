Tu video tipo infografía debe verse como tu marca, no como una plantilla. Ajusta paletas de colores, estilos de fuente, diseños de íconos y temas de fondo directamente en el editor intuitivo. Sube tu logo, cambia el orden de las escenas y ajusta el tiempo al detalle sin escribir ni una sola línea de código. Cada elemento es personalizable para que tu resultado se mantenga alineado con tu marca en todas tus campañas y canales. El editor de video te da control creativo total en cada paso, y los cambios se procesan al instante para que iteres rápido y sin fricción.