Convierte tus datos, gráficas y contenido visual en videos de infografía pulidos en minutos. Con este creador de videos de infografía, empiezas con tu información y obtienes un video completamente narrado y animado, sin cámaras, sin software de diseño y sin experiencia en edición. Haz que las ideas complejas sean claras, fáciles de compartir y listas para cualquier pantalla.
Por qué las marcas eligen el creador de videos infográficos de HeyGen
Anima cualquier dato o gráfica automáticamente
Deja de mandar diapositivas estáticas que nadie lee. Pega tus datos, sube una gráfica o describe un concepto y míralo convertirse en un video infográfico animado, escena por escena, con motion graphics, transiciones fluidas y narración sincronizada. Obtienes un resultado pulido sin tocar una línea de tiempo. Ya sea que estés presentando investigación de mercado, métricas de producto o una secuencia de instrucciones paso a paso, el generador de video con IA se encarga de todo el trabajo pesado para que tu contenido tenga el impacto que se merece.
Empieza con una plantilla personalizable de video infográfico
No necesitas partir de cero. Elige entre una amplia biblioteca de plantillas profesionales de video infográfico, cada una diseñada para darle vida a tus datos con gráficos animados, paletas de color alineadas con tu marca y diseños que puedes adaptar a tu identidad en minutos. Sube un PDF, una presentación de PowerPoint, una URL o un guion escrito y la plataforma lo convierte automáticamente en un video infográfico estructurado. Los equipos que trabajan a partir de documentos existentes usan PDF a video y PPT a video para saltarse la reconstrucción manual e ir directo a un resultado final, listo para compartir, en cuestión de minutos.
Personaliza los elementos visuales, la marca y el diseño
Tu video tipo infografía debe verse como tu marca, no como una plantilla. Ajusta paletas de colores, estilos de fuente, diseños de íconos y temas de fondo directamente en el editor intuitivo. Sube tu logo, cambia el orden de las escenas y ajusta el tiempo al detalle sin escribir ni una sola línea de código. Cada elemento es personalizable para que tu resultado se mantenga alineado con tu marca en todas tus campañas y canales. El editor de video te da control creativo total en cada paso, y los cambios se procesan al instante para que iteres rápido y sin fricción.
Traduce y localiza a más de 175 idiomas
Un video infográfico se convierte en un recurso global justo en el momento en que lo necesitas. Pasa cualquier video terminado por el motor de traducción de la plataforma y obtén una versión con lip-sync y narración natural en cualquiera de más de 175 idiomas, sin tener que reconstruir escenas ni volver a grabar el audio. Las marcas y equipos que distribuyen contenido en distintas regiones usan el traductor de video con IA para localizarlo en una tarde en lugar de tardar varios meses.
Narra con voz en off de IA que suena natural
Cada video infográfico cobra vida con una narración clara y profesional, generada a partir de tu guion en segundos. Elige entre cientos de estilos de voz, ajusta el ritmo y adapta el tono a tu audiencia. Sin cabina de grabación, sin micrófono, sin volver a grabar. Si tu audiencia es global, usa clonación de voz con IA para mantener tu voz consistente en cada versión localizada que generes.
Casos de uso de un creador de videos infográficos
Marketing teams spend weeks turning research reports and campaign data into content that actually gets shared. Static infographics rarely captivate the way a moving, narrated video does, and traditional production requires designers, copywriters, and rounds of revision before anything goes live. With an infographic video maker, you write your narrative, drop in your data and statistics, and generate a finished animated video in one session that is genuinely engaging for your audience. Teams use this workflow to produce data-driven content for social media posts, email, and paid channels faster than any agency turnaround, using marketing videos to keep every campaign moving.
Product updates communicated through text-heavy release notes rarely stick. Engineering teams ship features, product managers write announcements, and users still do not understand what changed or why it matters. An infographic video maker lets product teams transform complex data and feature descriptions into clear, visually compelling walkthroughs with animated callouts and step-by-step narration. Use the product demo video workflow to produce polished feature videos the same day the update ships.
Training content that relies on static slides or long documents produces low completion rates and even lower retention. Learning and development teams need content that moves, explains, and reinforces key information visually. With an infographic video maker, you convert process maps, compliance requirements, and onboarding steps into dynamic, narrated infographic videos that employees actually watch. The training video workflow supports SCORM-ready export and can be localized into multiple languages for distributed teams in hours.
Explaining a concept with text and a static graph is one thing. Explaining it with a timed, narrated, animated sequence is something learners actually remember. Educators and e-learning producers use infographic video to turn lesson plans, pie charts, and statistical breakdowns into structured educational content without hiring a motion graphics studio. Making information memorable is the whole point, and the educational video and course builder tools sit inside the same platform so building an entire module from scratch takes hours instead of weeks.
Creative agencies regularly face briefs that require fast turnaround on data visualization and explainer content across multiple clients and campaigns. Traditional production pipelines cannot keep up with the volume. With an infographic video maker, agencies use templates and script to video automation to create infographic videos at pace, keep margins healthy, and meet client deadlines without growing headcount. Localization into additional languages is a single extra step rather than a separate project.
Buyers do not have time to read a 12-page deck. Sales teams that can send a short, animated infographic video showcasing ROI data, comparison stats, or onboarding timelines compel conversations forward faster because the information is easy to digest on the first pass. Video infographic content that puts your numbers in motion is more informative and more impactful than a PDF, and it helps stakeholders make decisions faster. Build prospect-specific content using AI video Ad and promo video templates designed to keep attention and drive the next step in the deal.
Cómo crear videos infográficos con IA
Pasa de datos en bruto o un guion escrito a un video infográfico terminado en cuatro pasos sencillos, sin necesidad de herramientas de diseño ni experiencia en edición.
Sube un PDF, pega un guion, agrega una URL o escribe un tema. La plataforma lee tu material de origen y lo organiza automáticamente en un esquema de video tipo infografía, escena por escena.
Elige un tema visual, ajusta colores y diseños, agrega tu marca y configura la voz de la narración. Cada elemento se puede editar antes de renderizar el video.
La plataforma crea tu video infográfico completo con narración sincronizada, motion graphics y transiciones. Previsualiza cada escena antes de finalizar.
Descarga tu video en el formato que necesites o expórtalo directamente a tu canal. Agrega subtítulos, localiza a más idiomas o envíalo a tu LMS en un solo paso.
Un creador de videos infográficos es una herramienta que convierte datos, gráficas, flujos de procesos y contenido escrito en videos animados con narración de forma automática. Tú proporcionas el material de origen, ya sea un guion, un PDF, un resumen en hoja de cálculo o la descripción de un tema, y la plataforma lo organiza en escenas visuales con narración sincronizada y motion graphics. El resultado es un video terminado, listo para redes sociales, plataformas de capacitación, sitios web o presentaciones, sin necesidad de edición manual ni trabajo de diseño.
Sí. Puedes subir tus propias gráficas, elementos visuales y recursos de marca y aplicarlos en cada escena. El editor te permite definir tu paleta de colores, tipografías y logo para que el video final siga tus lineamientos de marca sin necesidad de involucrar a un diseñador. Si estás empezando desde un archivo de presentación, PPT To video toma las visuales de tus diapositivas existentes y las reconstruye automáticamente como escenas de video animadas.
La mayoría de los videos infográficos están listos en pocos minutos después de que envías tu material de origen. La plataforma se encarga al mismo tiempo de la construcción de escenas, la sincronización de la narración y los motion graphics, así que no tienes que esperar en una fila de producción manual. Los videos más largos con muchas escenas de datos pueden tardar un poco más, pero el flujo de trabajo desde el input hasta la exportación se mide en minutos, no en días.
No necesitas experiencia. Todo el proceso es fácil de usar desde la primera vez. Escribes o pegas tu información, eliges un estilo visual y la plataforma crea el video. Equipos sin experiencia en diseño lo usan para producir contenido que se ve profesional desde el primer intento. El editor de video con IA se encarga automáticamente de la alineación, el espaciado y el tiempo de las animaciones.
Sí. Después de generar tu video, puedes traducirlo a cualquiera de más de 175 idiomas, conservando una sincronización labial precisa y una narración natural. No necesitas reconstruir escenas ni volver a grabar ningún audio. El traductor de video se encarga de la localización en un solo paso adicional, lo que hace práctico entregar el mismo contenido de infografía a equipos, mercados o audiencias internacionales sin un presupuesto de producción aparte.
Las herramientas de diseño requieren animación manual, edición en la línea de tiempo, grabación de voz en off y configuración de exportación; cada una de estas tareas le suma horas a cada proyecto. Esta plataforma reemplaza todo ese flujo de trabajo con una entrada basada en texto que genera automáticamente un video terminado. Los equipos que usan herramientas tradicionales dicen que pasan días en lo que este creador de infografías animadas entrega en minutos. El flujo de trabajo de video explicativo con IA está diseñado específicamente para el tipo de contenido estructurado y basado en datos que más tiempo toma producir de forma manual.
Sí. Edita el guion, cambia un dato, modifica el estilo visual o ajusta el orden de las escenas desde el editor basado en texto y vuelve a renderizar. El video actualizado está listo en minutos sin tener que reconstruir nada desde cero. Esto hace que crear un video tipo infografía sea práctico para contenido que cambia con frecuencia, como métricas trimestrales, secuencias de actualizaciones de producto o capacitaciones de cumplimiento que deben reflejar la política actual, algo que no es viable con una producción filmada.
Sí. Puedes exportar en la relación de aspecto que mejor se adapte a cada plataforma, incluyendo 16:9 para YouTube y presentaciones, 9:16 para formatos sociales verticales y 1:1 para publicaciones en el feed. Agrega subtítulos automáticamente usando el generador de subtítulos para que tu contenido funcione mejor en entornos de reproducción automática sin sonido. Para contenido social de formato corto, las herramientas generador de reels y shorts de YouTube te permiten recortar contenido infográfico en formatos nativos de cada plataforma en un solo paso.
Hay un plan gratis disponible que no requiere tarjeta de crédito, para que puedas generar videos y explorar las herramientas principales antes de comprometerte. Los planes de pago empiezan desde $24 al mes y desbloquean clonación de voz, videos de mayor duración, acceso completo a plantillas y opciones avanzadas de exportación. Los planes Enterprise incluyen acceso a la API, integraciones personalizadas y funciones de colaboración en equipo para organizaciones que manejan flujos de trabajo de producción de alto volumen.
Sí. Puedes usar el mismo documento fuente o guion para producir varias versiones con diferentes estilos visuales, tonos de narración o pistas de idioma. Los equipos que trabajan a partir de un solo reporte de datos suelen generar al mismo tiempo versiones separadas para presentaciones internas, distribución en redes sociales y contenido de capacitación. Los flujos de trabajo de texto a video y video sin rostro hacen que sea muy sencillo ramificar una sola entrada en varios resultados distintos sin repetir el trabajo de producción.
La plataforma incluye una amplia biblioteca de plantillas de infografías que cubren líneas de tiempo, flujos de procesos, gráficos comparativos, desgloses de datos y secuencias paso a paso. Cada plantilla está diseñada profesionalmente y es totalmente personalizable, para que puedas mejorar el diseño, ajustar la paleta de colores y aplicar tu marca sin modificar la estructura base. Explora por industria, formato o tipo de contenido para encontrar el punto de partida ideal para tu video infográfico y luego reemplaza el contenido de ejemplo con tus propios datos en cuestión de minutos.
Es un formato dinámico creado justo para eso. Los reportes estáticos y las presentaciones informan, pero los videos infográficos cautivan a tu audiencia al combinar movimiento, narración e ilustración de una forma atractiva y fácil de seguir. Los videos que vuelven los datos visuales y los mantienen en movimiento tienen muchas más probabilidades de verse completos, compartirse entre equipos y recordarse después. Si quieres compartir hallazgos complejos con un grupo de stakeholders o entretener e informar al mismo tiempo, el video infográfico es el formato que deja una impresión duradera sin requerir experiencia en producción.
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