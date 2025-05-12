Generador de pódcasts con IA

El generador de pódcasts con IA Avatar IV de HeyGen te permite crear pódcasts al instante. Solo escribe o sube tu guion.
No necesitas micrófono. Nuestra IA convierte texto en voces claras y realistas, listas para transmitirse. Perfecto para historias, entrevistas o conversaciones.

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128,463,004Videos generados
102,705,957Avatares generados
17,651,313Videos traducidos
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Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.
Podcasts de historias y narrativas

Podcasts de historias y narrativas

Convierte historias escritas en episodios de pódcast pulidos sin necesidad de grabar. El generador de pódcast con IA ofrece una narración clara y un ritmo constante, lo que facilita publicar contenido de narración atractivo a gran escala.

Podcasts de entrevistas y conversaciones

Podcasts de entrevistas y conversaciones

Crea podcasts tipo entrevista a partir de guiones preparados o conversaciones estructuradas. La IA genera un diálogo natural de ida y vuelta, ayudándote a compartir ideas y conversaciones sin tener que coordinar conductores ni invitados.

Podcasts de marketing y marca

Podcasts de marketing y marca

Lanza episodios de pódcast de marca que expliquen tus productos, compartan novedades o cuenten la historia de tu marca usando un generador de pódcast con IA gratuito. El generador de pódcast con IA permite producir contenido rápidamente mientras mantiene un sonido profesional en todos los episodios.

Capacitación y comunicaciones internas

Capacitación y comunicaciones internas

Convierte materiales de capacitación, guías de incorporación o actualizaciones internas en contenido de audio. Así, los empleados pueden consumir la información bajo demanda sin tener que asistir a sesiones en vivo ni leer documentos extensos.

Contenido educativo y de aprendizaje

Contenido educativo y de aprendizaje

Convierte lecciones, clases o materiales escritos en episodios de podcast accesibles. El generador de pódcast con IA ayuda a los estudiantes a repasar temas mediante audio, mejorando la flexibilidad y la retención.

Publicación de pódcast multilingüe

Publicación de pódcast multilingüe

Crea episodios de podcast en varios idiomas a partir de un solo guion. La IA adapta la voz y la forma de narrar para cada idioma, haciendo que la distribución global de contenido sea rápida y rentable para tu podcast profesional.

Por qué los equipos usan el generador de pódcasts con IA de HeyGen

Al buscar el mejor generador de pódcasts con IA, ciertas funciones ayudan a distinguir algunas herramientas de otras. Estas capacidades juegan un papel clave para determinar qué tan realistas, versátiles y útiles serán los pódcasts generados, asegurando una producción de audio de alta calidad en todo momento con nuestro generador de videos con IA.

Empieza gratis
Eficiencia en tiempo y costos

Crea un podcast profesional de 30 minutos en cuestión de minutos, sin pasar horas y horas escribiendo guiones, grabando y editando, gracias a nuestro generador de podcasts con IA. HeyGen elimina la necesidad de micrófonos costosos, tratamientos acústicos y renta de estudios, convirtiéndolo en el creador de podcasts con IA perfecto.

Voces de IA realistas que atrapan a tu audiencia

HeyGen ofrece clonación de voz con IA que suena natural y expresa claramente el tono, la emoción y el énfasis. Estas voces mantienen a tu audiencia enganchada, sin necesidad de actores de voz profesionales ni largas sesiones de grabación, lo que te permite crear podcasts profesionales de forma eficiente.

Compatibilidad multilenguaje para llegar a todo el mundo

HeyGen te permite generar episodios de pódcast en varios idiomas a partir de un solo guion usando nuestro creador de videos con IA. Esta función te ayuda a mantener un mensaje consistente mientras te expandes sin complicaciones a mercados internacionales, sin necesidad de traductores ni actores de voz.

Creación de texto a pódcast

Convierte guiones escritos en episodios completos de pódcast de forma automática. La IA transforma el texto en audio claro y natural, sin micrófonos, sesiones de grabación ni edición manual. Esto elimina las barreras técnicas y acelera la producción de tu pódcast.

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Capturas de pantalla de tres personas sonriendo en videollamadas, con un menú para agregar un agente de video, un guion y documentos.

Clonación de voz de IA realista

Elige entre voces de IA realistas que transmiten tono, emoción y énfasis de forma natural. El generador produce un habla constante y humana incluso en episodios largos, manteniendo a tu audiencia enganchada sin necesidad de actores de voz.

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Mujer sonriendo junto a una interfaz de "Tono de voz" con "Calmado" resaltado, que muestra la frase "Inhala y exhala lentamente".

Voz, música y subtítulos en un solo flujo

Genera videos usando voces y música integradas. Crea avatares parlantes con subtítulos sincronizados con el audio. Agrega pistas de audio sin necesidad de usar herramientas adicionales. Compatible con múltiples formatos y resoluciones de video.

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Una mujer presentando una diapositiva titulada “New York's Billiard Scene”, con opciones de texto como “Da vida a tu historia” y la palabra “inolvidable”.

Estilos flexibles y control de movimiento

Personaliza la duración del video, la relación de aspecto y el ritmo. Indica las transiciones con comandos de texto como “paneo lento” o “acercar al sujeto”. Esta herramienta para crear videos con IA te da control total sin curva de aprendizaje.

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fotos con motion graphics a video

Usado por más de 100,000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.

Miro
"Les ha dado a nuestras personas escritoras el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñadora de medios educativos
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Laboratorios Creativos Vision
"El momento mágico para mí fue cuando teníamos un programa que había estado haciendo cada semana. De repente, me di cuenta de que podía escribir un guion, mandarlo y no volver a tener que ponerme frente a una cámara nunca más."

Roger Hirst, Cofundador
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Jornada laboral
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que decir que no a los proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer muchísimo más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de programa
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Cómo funciona

Cómo funciona nuestro generador de pódcast con IA

Crear un podcast generado con IA es más fácil que con los métodos tradicionales de grabación. Puedes producir contenido de audio profesional sin esfuerzo, sin hablar frente a un micrófono ni editar archivos de sonido, creando podcasts en cuestión de minutos. Aquí te explicamos cómo crear un podcast con IA en cuatro pasos sencillos.

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Paso 1

Sube tu foto

Elige una imagen de alta calidad donde el rostro se vea claramente. Los formatos compatibles incluyen PNG, JPG, HEIC o WebP (hasta 200 MB).

Paso 2

Elige y prepara tu guion

Empieza con un guion, una entrada de blog, un artículo, notas de una reunión o incluso un PDF. Asegúrate de que el texto sea claro, conversacional y no incluya elementos visuales ni formatos poco adecuados para audio, para convertir tu contenido en un pódcast sin complicaciones.

Paso 3

Elige la voz de IA adecuada

Elige una voz que vaya con el tono de tu contenido, con opciones de género, edad, acento y estilo de interpretación.

Paso 4

Genera con un avatar de IA y termina la entrega

Mejora tu pódcast combinando el audio con un avatar de IA realista para crear una versión en video. Previsualiza los resultados, haz los últimos ajustes y luego exporta en formato de video o solo audio para su distribución.

Un Apple iMac muestra un panel de datos con gráficas y métricas, junto a un teclado, un teléfono inteligente y una taza sobre un escritorio de madera.

Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Qué es un generador de pódcast con IA?

El generador de pódcast de HeyGen es una herramienta de IA que convierte texto, audio o imágenes en videos de pódcast de calidad profesional, listos para compartir. Usa clonación de voz con IA para crear voces naturales y avatares realistas, mejorando la calidad general de tu pódcast en cuestión de minutos. No necesitas micrófono ni actor de voz. Es rápido, compatible con muchos idiomas y te ahorra tiempo y dinero.

¿Existe alguna IA que genere pódcasts?

Sí, varias herramientas de IA crean pódcasts. El Generador de Pódcasts de HeyGen convierte texto o audio en videopódcasts usando clonación de voz con IA y avatares. Funciona sin micrófono ni actor de voz.

¿Qué formatos de archivo pueden procesar los generadores de pódcast con IA?

La mayoría de los generadores de pódcasts con IA aceptan archivos TXT, PDF, DOCX, XLSX y HTML, y convierten el texto en audio mientras conservan la estructura y la legibilidad.

¿Cuánto cuesta normalmente un generador de pódcast con IA?

Los precios pueden variar mucho según las funciones, pero generalmente van desde opciones gratuitas hasta planes premium que pueden costar entre $15 y $50 al mes. Empieza a explorar la plataforma HeyGen gratis aquí.

¿Los generadores de pódcasts con IA pueden crear contenido en varios idiomas?

Sí, los generadores de pódcasts con IA son compatibles con varios idiomas, lo que facilita convertir cualquier contenido en un pódcast con personalización de voz y acento. Prueba esta función en HeyGen aquí.

¿Cuánto tiempo tarda en generarse un pódcast con IA?

Un guion de 2,000 palabras normalmente se puede generar en menos de cinco minutos, especialmente cuando lo combinas con funciones avanzadas como los avatares de IA.

¿Puedo personalizar las voces de IA en mi podcast?

Sí, puedes ajustar el tono, la velocidad, la emoción y el énfasis para que se adapten al estilo y tono de tu podcast. Prueba estas funciones en HeyGen aquí.

¿Cómo distribuyo podcasts creados con un generador de podcasts con IA gratis?

Los pódcasts se pueden exportar a las plataformas de audio más populares o mejorarse visualmente con avatares de IA para distribuirlos en plataformas de video.

Empieza a crear con HeyGen

Convierte tus ideas en videos profesionales con IA.

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