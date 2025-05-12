El generador de pódcast de HeyGen es una herramienta de IA que convierte texto, audio o imágenes en videos de pódcast de calidad profesional, listos para compartir. Usa clonación de voz con IA para crear voces naturales y avatares realistas, mejorando la calidad general de tu pódcast en cuestión de minutos. No necesitas micrófono ni actor de voz. Es rápido, compatible con muchos idiomas y te ahorra tiempo y dinero.