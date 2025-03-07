Generador de videos de marketing con IA para marcas

Crea videos de marketing con IA atractivos que llamen la atención y conviertan, sin edición compleja ni grabaciones en estudio. Convierte links de producto, guiones o ideas sencillas en videos alineados con tu marca para cada canal en minutos. HeyGen ayuda a los equipos a lanzar más contenido creativo, hacer pruebas más rápido y mantener el marketing siempre en movimiento.

128,466,033Videos generados
102,706,183Avatares generados
17,651,538Videos traducidos
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Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.

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Anuncios pagados en redes sociales y de performance

Anuncios pagados en redes sociales y de performance

Generate AI video ads for platforms like TikTok, Instagram, and YouTube in minutes. Test different hooks, offers, and formats without manual editing overhead. Optimize cost per result by quickly spotting what resonates.

Videos de lanzamiento de producto y de nuevas funciones

Videos de lanzamiento de producto y de nuevas funciones

Turn new releases and updates into clear, engaging clips that highlight benefits. Show key features with overlays, captions, and close up visuals. Help audiences understand value quickly and remember why it matters.

Contenido de sitio web, landing page y onboarding

Contenido de sitio web, landing page y onboarding

Add explainer videos to landing pages, pricing sections, and onboarding flows. Use video to clarify next steps and remove friction for new users. Better understanding often leads to higher conversion and activation.

Marketing de ciclo de vida y por correo electrónico

Marketing de ciclo de vida y por correo electrónico

Embed short marketing videos in nurture sequences and announcements. Use personalized intros, product demos, and educational moments to keep subscribers engaged. Video helps messages stand out inside busy inboxes.

Habilitación y alcance de ventas B2B

Habilitación y alcance de ventas B2B

Give sales teams tailored video assets they can share in outreach and follow ups for better video marketing. Explain complex offers with simple visuals and narration. Strong videos make it easier for buyers to share your story internally.

Trabajo con clientes para agencias y freelancers

Trabajo con clientes para agencias y freelancers

Produce on brand video libraries quickly for multiple clients. Use templates and presets to standardize quality while staying flexible. Deliver more creative options per project without burning extra hours.

Por qué HeyGen es la mejor IA para convertir guiones en video

HeyGen convierte cualquier guion en un video realista y de alta calidad en cuestión de minutos. Empieza desde una idea general, un guion bien pulido o incluso solo unos cuantos puntos clave. HeyGen genera escenas de personas hablando de forma realista con controles avanzados, para que puedas pasar de palabras a un video terminado sin necesidad de una producción tradicional.

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Generación rapidísima

Convierte guiones en videos pulidos en minutos. Es mucho más rápido y económico que grabar, hacer regrabaciones o lidiar con líneas de tiempo de edición complicadas.

Cero curva de aprendizaje

Crea videos de nivel profesional con un flujo de trabajo simple e intuitivo. Sin experiencia en edición. Sin configuración técnica. Solo escribe, genera y perfecciona

Editor creativo todo en uno

Desde tu primer borrador hasta la exportación final, el editor basado en texto de HeyGen agiliza todo el proceso. Actualiza líneas, ajusta el ritmo, corrige escenas e itera rápido, como si editaras un documento, no una línea de tiempo.

Enlace y script para la generación de video

Empieza con una URL, descripción de producto o guion de marketing y genera escenas automáticamente. HeyGen extrae los puntos clave y los convierte en segmentos de video estructurados. Puedes perfeccionar o volver a generar hasta que el concepto se sienta correcto.

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An AI content creation interface displaying a text editor, a generated presentation slide titled "Q3 Result Overview" with a man's photo, and a pop-up text summary.

Plantillas para formatos de marketing y anuncios

Usa diseños prediseñados para promos, videos explicativos, destacados de producto y anuncios para redes sociales. Las plantillas se encargan del ritmo, la jerarquía del texto y el encuadre por ti. Así tus videos se ven profesionales incluso cuando los tiempos de entrega están muy ajustados.

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A dashboard displays colorful business document cards including "Product launch" and "Sales pitch," with a pink cartoon mouse cursor.

Avatares de IA, voces y subtítulos

Agrega presencia humana con voceros de IA y narraciones naturales en muchos idiomas. Los subtítulos automáticos mejoran la accesibilidad y el rendimiento en feeds sin sonido. Tú controlas el estilo, el tono y el mensaje sin necesidad de actores.

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Voice cloning

Exportaciones multiplataforma y relaciones de aspecto

Exporta en formatos vertical, cuadrado y horizontal adaptados a diferentes canales. Conserva las áreas seguras, la legibilidad y el movimiento en todas las versiones. Esto te permite lanzar campañas en todos lados desde un solo proyecto.

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motion graphics photos to video

Usado por más de 100,000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.

Yo me veo
"Les ha dado a nuestras personas escritoras el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñadora de medios educativos
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Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando teníamos un video que había estado haciendo cada semana. De repente nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y no volver a tener que ponerme frente a una cámara nunca más."

Roger Hirst, Cofundador
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Workday
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que decir que no a los proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer muchísimo más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de programa
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Cómo funciona

Cómo usar el generador de videos de marketing con IA

HeyGen le da a los equipos de marketing un flujo de trabajo sencillo que se integra con la planeación de campañas que ya tienen. Tú pones el brief y los objetivos, el generador de video con IA se encarga de los detalles de producción para que puedas enfocarte en la estrategia y la dirección creativa.

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Paso 1

Empieza con una URL, una idea o un guion

Pega una página de producto, escribe un prompt corto o agrega tu guion existente. Define tu objetivo, audiencia y mensaje principal.

Paso 2

Elige estilos, diseños y voz

Elige plantillas, colores, fuentes y estilos visuales que vayan con tu marca para tu contenido en video. Selecciona una voz de IA o un avatar para transmitir tu mensaje con claridad.

Paso 3

Perfecciona escenas, ganchos y llamados a la acción

Previsualiza el video generado y ajusta el texto en pantalla, el tiempo y los elementos visuales. Prueba ganchos u ofertas alternativos para prepararte para las pruebas.

Paso 4

Exporta y lanza en todos tus canales

Descarga los videos finales en los formatos correctos para cada plataforma. Súbelos a administradores de anuncios, landing pages, sitios web y herramientas de email.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Qué son los videos de marketing con IA?

Los videos de marketing con IA son videos promocionales o educativos creados con la ayuda de inteligencia artificial. Te permiten generar guiones, visuales y narraciones de voz a partir de instrucciones sencillas para que tus campañas se lancen más rápido. Esto reduce la dependencia de la producción de video tradicional.

¿Necesito experiencia en edición de video para usar HeyGen?

No. HeyGen está diseñado para personas de marketing, no para editores. Las plantillas y los flujos de trabajo guiados se encargan de los detalles técnicos para que tú te enfoques en el mensaje, la audiencia y los resultados, mientras sigues obteniendo un resultado profesional.

¿Puedo usar los recursos de mi propia marca?

Sí. Puedes subir logotipos, fuentes, videos de producto e imágenes de tu marca directamente a los proyectos. Estos recursos aparecen en las plantillas para que cada video se sienta consistente y alineado con tu identidad visual.

¿Para qué canales puedo crear videos?

Puedes crear videos para redes sociales, redes de anuncios, sitios web y campañas de email. Diferentes relaciones de aspecto y opciones de exportación te ayudan a publicar en TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn y más, partiendo de la misma idea base.

¿Qué tan rápido puedo crear un video de marketing con IA?

Los videos sencillos se pueden crear en solo unos minutos una vez que tengas lista tu idea. Incluso las campañas más complejas con muchas variantes avanzan mucho más rápido que con la producción tradicional. Esta velocidad es ideal para hacer pruebas y reaccionar según el desempeño.

¿Puedo localizar videos para diferentes mercados?

Sí. Puedes cambiar idiomas, voces y el texto en pantalla mientras mantienes los visuales consistentes. Las variantes localizadas te ayudan a hablarle directamente a audiencias regionales sin tener que reconstruir proyectos completos.

¿La calidad del video exportado es adecuada para anuncios pagados?

Sí. HeyGen exporta archivos de alta calidad que funcionan muy bien en campañas pagadas y publicaciones orgánicas. El formato adecuado, el soporte para subtítulos y el ritmo del contenido ayudan a que los videos se vean profesionales en cada plataforma.

¿Pueden colaborar equipos y agencias en HeyGen?

Sí. Varios miembros del equipo pueden compartir acceso a los proyectos, dar retroalimentación y gestionar las iteraciones. Esto facilita que los equipos de marketing, creatividad y performance se mantengan alineados.

¿Puedo reutilizar contenido existente para crear videos de marketing con IA?

Sí. Puedes empezar desde publicaciones de blog, páginas de producto o guiones que ya tengas. Convertir contenido escrito en video te ayuda a alargar la vida de los recursos que ya tienes y a llegar a audiencias que prefieren el video.

¿Los videos de marketing con IA son adecuados para negocios de todos los tamaños?

Sí. Creadores independientes, pequeñas empresas y grandes corporativos pueden beneficiarse de los videos de marketing con IA. Las mismas herramientas que ayudan a equipos globales a escalar la producción de video también ayudan a equipos más pequeños a competir con contenido más rápido y de mejor calidad.

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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

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