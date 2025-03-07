Cómo funciona

Cómo usar el generador de videos de marketing con IA

HeyGen le da a los equipos de marketing un flujo de trabajo sencillo que se integra con la planeación de campañas que ya tienen. Tú pones el brief y los objetivos, el generador de video con IA se encarga de los detalles de producción para que puedas enfocarte en la estrategia y la dirección creativa.