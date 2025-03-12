Rong Yan, director de tecnología (CTO)

Rong Yan es el CTO de HeyGen, dedicado a hacer que la narración visual sea accesible para todos. Anteriormente fue VP de Ingeniería en HubSpot, donde lideró los productos de Datos e Inteligencia, y ocupó puestos de liderazgo en Snapchat, Square y Facebook. Rong obtuvo su maestría (2004) y doctorado (2006) en Carnegie Mellon. Es un investigador prolífico, con más de 60 publicaciones, 35 patentes y experiencia en IA, minería de datos y visión por computadora.



