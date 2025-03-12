IA que conecta, se adapta e inspira
En HeyGen, nuestra investigación en IA está impulsada por la misión de hacer que la narración visual sea accesible para todas las personas.
Conoce a nuestros líderes de IA
Innovando en la intersección entre creatividad, comunicación y tecnología.
Charly Hong, director de investigación de IA
Charly Hong aporta más de una década de experiencia en visión por computadora e IA, con enfoque en modelado, comprensión humana y generación de video. Ha publicado más de 60 trabajos y patentes, lo que refleja su compromiso con la innovación y con soluciones de alto impacto. En HeyGen, Charly impulsa avances en tecnología de IA que conectan de forma fluida la investigación con el producto.
Rong Yan, director de tecnología (CTO)
Rong Yan es el CTO de HeyGen, dedicado a hacer que la narración visual sea accesible para todos. Anteriormente fue VP de Ingeniería en HubSpot, donde lideró los productos de Datos e Inteligencia, y ocupó puestos de liderazgo en Snapchat, Square y Facebook. Rong obtuvo su maestría (2004) y doctorado (2006) en Carnegie Mellon. Es un investigador prolífico, con más de 60 publicaciones, 35 patentes y experiencia en IA, minería de datos y visión por computadora.
Joshua Xu, CEO
Joshua Xu es cofundador y CEO de HeyGen, y lidera la misión de transformar la forma de contar historias visuales con creación de contenido impulsada por IA. Anteriormente fue ingeniero líder en Snapchat (2014–2020), donde encabezó innovaciones en ranking de anuncios, aprendizaje automático y fotografía computacional. Con una maestría en Ciencias de la Computación de Carnegie Mellon, Joshua aporta una profunda experiencia en aprendizaje automático, visión por computadora e IA generativa.
Jun-Yan Zhu, asesor
Jun-Yan Zhu es el Profesor Asistente Michael B. Donohue de Ciencias de la Computación y Robótica en la Universidad Carnegie Mellon, donde dirige el Laboratorio de Inteligencia Generativa. Su investigación se centra en modelos generativos, visión por computadora y gráficos, con la misión de empoderar a creadores mediante modelos generativos. Ha recibido el premio Samsung AI Researcher of the Year, la beca Packard, el premio NSF CAREER, entre otros reconocimientos.
Nuestros pilares de investigación: dando forma a la IA del mañana
Redefiniendo la identidad digital con precisión y calidad
Nuestro enfoque en la generación de avatares se centra en la capacidad de control, la consistencia y una calidad inigualable. Al impulsar la creación con IA, hacemos posible que los avatares reflejen de forma natural las expresiones y comportamientos humanos, cerrando la brecha entre la realidad y el mundo digital.
Modelos de lenguaje multimodales que impulsan la inteligencia de video
We build multimodal language models that jointly reason over text, audio, and visual signals to better understand intent and context. This foundation powers video translation with improved semantic fidelity, enables avatar modeling that stays consistent across scenes, and unlocks video agents that can interpret goals and generate end-to-end content with higher reliability.
Rompe barreras de idioma con soluciones multimodales
Aprovechando la IA para crear soluciones multimodales de traducción de video, buscamos que la comunicación global sea más accesible. Al integrar de forma fluida texto, voz e imágenes, transformamos los videos en contenido comprensible para cualquier persona, impulsando la conexión entre culturas.
Interacción en tiempo real gracias a la innovación multimodal
Impulsados por renderizado en tiempo real y soluciones multimodales avanzadas, nuestros avatares interactivos le dan vida a las conversaciones. Estos avatares no solo responden de forma dinámica, sino que también redefinen la interacción con el usuario, haciendo que la tecnología sea más atractiva y parecida a la humana.
IA emocional para humanos digitales expresivos y realistas
Emotion AI helps our systems go beyond “talking” to truly communicating — by aligning what the script means with how it should feel. By coordinating tone and prosody in voice with on-point gestures and facial expressions, we generate avatars that maintain emotional coherence over time, closing the realism gap and pushing the frontier of human-like presence.
Sistemas agénticos que permiten agentes de video a gran escala
We develop agentic systems that turn video creation into a goal-driven workflow: planning, tool use, iteration, and verification. These capabilities power our video agent, allowing it to break down user intent into steps, make informed decisions along the way, and produce more controllable, consistent outcomes—while supporting safety and quality constraints in real production settings.
Rong Yan, director de tecnología en HeyGen
"Estamos desarrollando IA que no solo es poderosa, sino también confiable y fácil de usar. Nuestro objetivo es redefinir lo que es posible con la generación de video con IA, volviéndola indispensable para las empresas y encantadora para las personas usuarias."
Trabajemos juntos.
Esto puede ser el inicio de algo especial. Conoce más sobre las oportunidades profesionales en HeyGen.