Creador de videos promocionales con IA para promos al instante

Paso 1 Empieza con un producto, una oferta o una idea Pega una URL, describe tu promo o agrega un guion corto. Especifica la audiencia y el objetivo principal para que la dirección del video se mantenga alineada con tus metas. Esto establece la base para la promo generada.

Paso 2 Elige el estilo, formato y voz Elige plantillas y relaciones de aspecto que se adapten a tus canales objetivo. Selecciona una voz o un avatar de IA que coincida con el tono de tu marca. Ajusta el estilo visual para que haga juego con tus creatividades de performance, tus campañas de marca o ambas.

Paso 3 Perfecciona hooks, escenas y CTAs Previsualiza el promo generado y ajusta las aperturas, las propuestas de valor y las ofertas. Agrega o elimina escenas, ajusta los tiempos y actualiza el texto en pantalla. Pequeños cambios te ayudan a preparar múltiples variaciones para hacer pruebas.