Creador de videos promocionales con IA para promos al instante

Crea contenido de videos promocionales con IA que se vea profesional y genere resultados, sin cámaras ni edición compleja. Convierte links de producto, guiones cortos e ideas sencillas en videos promocionales alineados con tu marca en cuestión de minutos. HeyGen ayuda a los equipos a lanzar con más creatividad, probar más ángulos y moverse mucho más rápido que con la producción tradicional.
Prueba gratis nuestro generador de imagen a video
Announce new products and features with short promos that show the value clearly. Use overlays, quick cuts, and voiceover to highlight what matters most. Help audiences understand why they should care in seconds.
Create stunning promos for holiday sales, flash discounts, and time bound campaigns quickly using our video maker. Update text, pricing, and voiceover without reshooting footage. This flexibility is ideal for fast moving promotions.
Drive signups for webinars, conferences, and live events with focused promo clips. Combine speaker visuals, agendas, and social proof to boost interest. Share across social, email, and websites with minimal extra work.
Tell your brand story with promos that reinforce your positioning and values. Mix lifestyle footage, product visuals, and narration into cohesive pieces. Use variants to speak to different segments while keeping the same core idea.
Create vertical and square promos optimized for feeds and stories. Design content that hooks in the first seconds and keeps viewers watching. Repurpose promos for multiple platforms without manual resizing.
Explain what your product does and why it is different using quick, clear promos. Use screen visuals and simple language to reduce friction for new users. These videos help landing pages, app stores, and ads convert better.
Por qué HeyGen es el mejor generador de videos promocionales con IA
HeyGen está diseñado para marketers y creadores que necesitan videos promocionales de alto impacto a gran velocidad. Empieza con un brief o una URL y prepárate para editar conceptos que ya encajan con tu mensaje. Tú mantienes el control creativo, mientras la IA se encarga de los visuales, la voz y la estructura.
Pega un enlace de producto o una idea breve y genera borradores de video que ya incluyen escenas, subtítulos y narración. En lugar de crear cada promo desde cero, solo perfeccionas lo que la IA genera. Así puedes pasar de la idea a subir tu video en una fracción del tiempo con nuestro creador de videos promocionales con IA.
Aplica tu kit de marca para que los logos, colores y fuentes se mantengan consistentes en cada promoción. Guarda los diseños y estilos que te gusten y reutilízalos en futuras campañas. El resultado es una biblioteca de videos que se siente unificada, incluso cuando muchas personas participan.
Crea varias versiones del mismo promo con diferentes intros, visuales o llamados a la acción. Exporta los recursos para canales pagados y orgánicos y da seguimiento a lo que mejor funciona. Esto te ayuda a mejorar el retorno de la inversión en anuncios mientras mantienes bajos los costos de producción.
URL y script para generación de video promocional
Empieza desde una página de producto, landing page o guion y genera automáticamente un video promocional estructurado con nuestro creador de videos promocionales con IA. HeyGen identifica los beneficios clave y los convierte en escenas con texto y elementos visuales. Puedes ajustar o volver a generar hasta que el promo coincida con tu visión.
Plantillas y diseños listos para promoción
Usa plantillas diseñadas para promociones de producto, ofertas y campañas de anuncios para crear contenido de video impactante. Los diseños están optimizados para la legibilidad, el ritmo y la colocación de los llamados a la acción. Esto te da una base visual sólida para cada promoción.
Avatares de IA, narraciones de voz y subtítulos
Agrega presencia humana usando avatares de IA y narraciones con voz natural en muchos idiomas para tus proyectos en creadores de video. Los subtítulos automáticos mantienen los videos comprensibles incluso cuando el sonido está desactivado. Puedes adaptar el tono y la forma de hablar para que coincidan con el desempeño o el estilo de tu marca.
Exportación en múltiples formatos para cada canal
Exporta promos en formatos vertical, cuadrado y horizontal optimizados para cada plataforma. Mantén las áreas seguras y el texto legible en todos los espacios. Un solo proyecto puede impulsar anuncios, publicaciones de feed, stories y recursos para tu sitio web al mismo tiempo.
Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.
Cómo usar el generador de videos promocionales con IA
HeyGen se integra a los flujos de trabajo de marketing que ya tienes, para que tu equipo pueda agregar video sin frenar las campañas. De la idea a la exportación, tú sigues enfocado en la estrategia mientras la plataforma se encarga de la ejecución.
Pega una URL, describe tu promo o agrega un guion corto. Especifica la audiencia y el objetivo principal para que la dirección del video se mantenga alineada con tus metas. Esto establece la base para la promo generada.
Elige plantillas y relaciones de aspecto que se adapten a tus canales objetivo. Selecciona una voz o un avatar de IA que coincida con el tono de tu marca. Ajusta el estilo visual para que haga juego con tus creatividades de performance, tus campañas de marca o ambas.
Previsualiza el promo generado y ajusta las aperturas, las propuestas de valor y las ofertas. Agrega o elimina escenas, ajusta los tiempos y actualiza el texto en pantalla. Pequeños cambios te ayudan a preparar múltiples variaciones para hacer pruebas.
Descarga los videos finales en los formatos correctos y súbelos a plataformas de anuncios, redes sociales o a tu sitio. Monitorea el rendimiento y regresa a HeyGen para generar nuevas variantes rápidamente. Este ciclo ayuda a que tus promos mejoren con cada campaña.
Un video promocional con IA es un video de promoción creado con ayuda de la inteligencia artificial. Usa IA para generar visuales, narraciones de voz y la estructura a partir de instrucciones simples, para que las campañas se lancen más rápido y requieran menos recursos de producción.
No. HeyGen está diseñado para que personas de marketing, fundadores y equipos de contenido puedan crear promos sin necesidad de tener habilidades tradicionales de edición. Flujos de trabajo guiados, plantillas y controles sencillos mantienen la producción accesible y eficiente.
Sí. Puedes subir clips de producto, imágenes de tu marca y logotipos para incluirlos en tus promos. Estos recursos se combinan con visuales generados con IA para que tu contenido se sienta único y auténtico.
Puedes usar los promos exportados en redes sociales, redes de anuncios, sitios web y campañas de email. Los ajustes preestablecidos de relación de aspecto te ayudan a cubrir TikTok, Instagram, Facebook, YouTube y más desde un solo proyecto de origen.
Sí. Puedes generar narraciones de voz y subtítulos en varios idiomas para tus videos promocionales generados con IA con la función de traductor de video. Esto facilita la localización de campañas para diferentes regiones mientras mantienes tu creatividad principal consistente en tu generador de videos con IA.
Sí. HeyGen exporta archivos de alta calidad adecuados tanto para anuncios pagados como para distribución orgánica en tus campañas de anuncios en video. La claridad visual, el ritmo y los subtítulos están optimizados para las plataformas de anuncios modernas y los entornos de feed en tu anuncio en video.
Sí. Los equipos pueden compartir proyectos, reutilizar plantillas y coordinar versiones de sus videos usando nuestra plataforma. Esto ayuda a agencias, equipos internos y socios a gestionar muchas promociones sin perder de vista la marca ni el mensaje.
Los flujos de trabajo de promos con IA pueden reducir el tiempo de producción de días a minutos para muchas campañas, lo que te permite crear un video promocional sin esfuerzo. En lugar de reconstruir cada video desde cero, iteras sobre estructuras que ya sabes que funcionan y generas rápidamente nuevas variantes.
Sí. Puedes reabrir proyectos, ajustar guiones, ofertas o elementos visuales y volver a generar el promo actualizado. Esto te ayuda a mantener tus campañas evergreen frescas y alineadas con los precios, mensajes o visuales actuales.
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