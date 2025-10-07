Creador de videos educativos para lecciones atractivas

Crea videos educativos atractivos con el creador de videos educativos con IA de HeyGen. Genera lecciones, videos explicativos y de capacitación a partir de ideas, guiones, imágenes o materiales existentes, con visuales, voz, subtítulos y ritmo automatizados. Sin grabaciones, sin líneas de tiempo de edición ni costos de producción.

128,468,887Videos generados
102,706,381Avatares generados
17,651,737Videos traducidos
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Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.

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Sincronización labial aplicada después de la generación
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Lecciones y clases en el aula

Recording lectures repeatedly is time consuming. Use an educational video maker to generate clear lesson videos that students can revisit anytime.

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Cursos en línea y aprendizaje electrónico

Producing course videos traditionally requires studios and editors. AI video generation creates structured learning modules quickly and consistently.

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Programas de capacitación e incorporación

Training videos often go out of date fast, but using video templates can help keep them relevant. Generate and update instructional videos easily as policies, tools, or processes change.

Fondo negro sin contenido visible

Proyectos y presentaciones de estudiantes

Help students communicate ideas visually without technical barriers. AI generated videos support creativity while maintaining clear structure.

Marco negro de marcador de posición que representa una escena de video generada con IA de HeyGen

Comunicaciones escolares y universitarias

Share announcements, orientations, and updates through engaging educational videos instead of long emails or static slides.

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Contenido educativo multilingüe

Deliver lessons globally using video translator capabilities for your educational video content. Create educational videos in multiple languages while preserving pacing and clarity.

Por qué HeyGen es el mejor creador de videos educativos

HeyGen está diseñado para equipos educativos modernos que necesitan claridad, consistencia y escala. Desde salones de clase hasta capacitación corporativa, la creación de videos con IA reemplaza los flujos de trabajo de producción lentos con una creación de contenido rápida y flexible.

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Diseñado para enseñar a gran escala

Crea videos educativos en minutos en lugar de semanas. La IA se encarga de los visuales, la narración y la estructura para que los educadores puedan enfocarse en los resultados de aprendizaje, no en las tareas de producción.

Diseñado para todo tipo de entornos de aprendizaje

Crea videos para educación básica, educación superior, capacitación y para compartir conocimiento interno usando nuestras herramientas gratuitas de video educativo. El contenido se adapta fácilmente a distintos formatos, audiencias y canales de distribución.

Fácil para educadores y equipos

No necesitas experiencia en diseño ni en edición para crear videos educativos con nuestra plataforma fácil de usar. Un flujo de trabajo sencillo hace que sea muy fácil para docentes, instructores y administradores producir videos educativos profesionales.

Creación de videos con IA de principio a fin

Crea videos educativos completos usando un generador de video con IAr. HeyGen arma las escenas, el ritmo, los subtítulos y la narración de forma automática, transformando videos educativos en videos pulidos listos para compartir.

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Smiling woman in a metallic shirt holding a tablet, with a "2025 AI Sentiment Report" graphic.

Aprende de forma visual con imagen a video

Convierte diagramas, diapositivas e imágenes en movimiento usando herramientas de imagen a video. La IA agrega movimiento y estructura que mejora la comprensión y mantiene a las personas aprendiendo más involucradas.

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Image upload interface showing multiple photo thumbnails, a drag-and-drop area, and a pointer with a selected image.

Entrega natural de voz y sincronización labial

Explica conceptos con claridad usando narración realista y sincronización labial precisa. Elige voces e idiomas que se adapten a diferentes materias, grupos de edad o regiones.

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Voice cloning

Actualizaciones y control basados en guion

Actualiza tus lecciones editando el contenido en lugar de volver a grabar. Cambia temas, ejemplos o idiomas y regenera el video al instante con una calidad consistente.

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motion graphics photos to video

Usado por más de 100,000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.

Miro
"Les ha dado a nuestras personas escritoras el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñador de medios educativos
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Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando teníamos un programa que había estado haciendo cada semana. De repente nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y no volver a tener que ponerme frente a una cámara nunca más."

Roger Hirst, Cofundador
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Workday
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que decir que no a los proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer muchísimo más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de programa
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Cómo funciona

Cómo usar el creador de videos educativos

Crea videos educativos con IA en cuatro pasos sencillos.

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Paso 1

Agrega tu contenido de aprendizaje

Empieza con una idea, guion, diapositivas o imágenes. Define el tema, la audiencia y el tono de tu video educativo para asegurarte de que esté alineado con los objetivos de tu contenido en video.

Paso 2

Personaliza los visuales y la voz

Elige estilos visuales, narración, subtítulos e idiomas. Aplica tu marca o formato para que coincida con tu entorno de aprendizaje.

Paso 3

Genera con IA

El generador de videos con IA de HeyGen crea el video educativo completo con visuales, voz y movimiento sincronizados.

Paso 4

Exporta y actualiza en cualquier momento

Descarga tu video o revísalo después ajustando el contenido y generándolo de nuevo sin tener que empezar desde cero.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Qué es un creador de videos educativos?

Un creador de videos educativos usa generación de video con IA para crear videos de aprendizaje automáticamente. Genera imágenes, narración y subtítulos sin necesidad de filmación o edición tradicional, lo que agiliza el proceso de creación de videos.

¿Cómo mejora la IA los videos educativos?

La IA estructura el contenido de forma clara, agrega elementos visuales y voz automáticamente, y mantiene un ritmo constante. Esto ayuda a que las personas que aprenden entiendan y retengan la información de manera más efectiva.

¿Puedo crear videos para diferentes niveles educativos?

Sí. El creador de videos educativos funciona para educación básica (K-12), educación superior, capacitación corporativa y programas internos de aprendizaje.

¿Es compatible con varios idiomas?

Sí. Puedes generar videos educativos en varios idiomas usando las funciones integradas de traducción y voz.

¿Puedo usar imágenes o diapositivas en lugar de grabaciones de video?

Sí. Las herramientas de imagen a video animan diapositivas, diagramas y elementos visuales, haciendo las lecciones más atractivas sin necesidad de grabar, perfectas para contenido de video animado.

¿Los maestros o instructores necesitan habilidades de edición?

No. El flujo de trabajo está diseñado para personas sin conocimientos técnicos. La IA se encarga de la producción mientras tú te enfocas en el contenido de enseñanza.

¿En qué formatos puedo exportar los videos educativos?

Los videos se pueden exportar en formatos estándar compatibles con plataformas LMS, sitios web, presentaciones y redes sociales.

¿Puedo actualizar los videos educativos después?

Sí. Edita el contenido, cambia los ejemplos o actualiza el lenguaje y vuelve a generar el video sin tener que crearlo desde cero, gracias a nuestro creador de videos educativos.

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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

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