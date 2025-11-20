De guion a video con IA para una creación de videos rápida

Convierte tu guion en un video completo generado con IA con escenas cinematográficas, narración natural, motion design y tiempos precisos cuadro por cuadro. HeyGen’s script to video ai elimina cámaras, estudios, editores y retrasos de producción para que tu equipo pueda crear videos de alta calidad a gran escala.

128,468,887Videos generados
102,706,381Avatares generados
17,651,737Videos traducidos
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Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.

Casos de uso para convertir guion a video con IA

Equipos de todo tipo de industrias usan HeyGen para convertir texto en forma de guiones y prompts en videos impactantes. Desde onboarding hasta marketing, HeyGen se asegura de que tu guion esté listo para convertirse en video con el mínimo esfuerzo.


Videos de capacitación y onboarding

Videos de capacitación y onboarding

Convierte tus SOPs, documentos de RH y lineamientos internos en videos de capacitación claros, paso a paso, con una entrega consistente en todos los equipos.

Videos explicativos de marketing y demostraciones de producto

Videos explicativos de marketing y demostraciones de producto

Convierte guiones de mensajes o desgloses de funciones en videos promocionales claros que destaquen beneficios, preguntas frecuentes y detalles clave del producto.

Módulos educativos y contenido instruccional

Módulos educativos y contenido instruccional

Transforma material denso o explicaciones muy largas en lecciones fáciles de seguir usando la herramienta de guion a video con IA para aprendizaje digital y creación de cursos.

Contenido para redes sociales y mensajes de formato corto

Contenido para redes sociales y mensajes de formato corto

Genera clips que detengan el scroll a partir de anuncios, guiones de liderazgo de opinión, prompts de storytelling y actualizaciones semanales usando la herramienta gratis de guion a video.

Por qué HeyGen es la mejor opción para crear videos a partir de guiones

HeyGen reemplaza la producción de video tradicional con un flujo de trabajo rápido que convierte contenido escrito en videos limpios y listos para compartir. Ya sea que necesites explicaciones rápidas, actualizaciones internas o contenido de capacitación a gran escala, HeyGen te ayuda a pasar de texto a video con claridad y consistencia.

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Crea videos con calidad de estudio sin necesidad de grabar

HeyGen elimina la necesidad de cámaras, sesiones de grabación o software complejo. Pega tu guion y conviértelo al instante en un video profesional con escenas dinámicas, transiciones fluidas y un formato limpio, perfecto para videos explicativos, tutoriales, recorridos de producto y contenido de onboarding.

Adapta cualquier tono con voces, estilos y formatos de IA

Ya sea que estés creando contenido educativo, mensajes corporativos o clips listos para redes sociales, HeyGen ofrece narraciones de voz con IA naturales, una variedad de estilos visuales y plantillas flexibles para alinear tu video con tu tono, audiencia e identidad de marca.

Escala la producción de contenido a gran velocidad

Produce videos a partir de guiones largos, lecciones con varios capítulos, actualizaciones recurrentes y flujos de trabajo de contenido de alto volumen en cuestión de minutos. HeyGen automatiza la creación de escenas y el diseño para que puedas crear más videos, sin aumentar el tiempo de producción ni necesitar recursos adicionales.

Locuciones con IA en varios idiomas

Elige entre voces de IA naturales con ritmo claro, tono expresivo y compatibilidad con idiomas y acentos de todo el mundo. Combínalas con avatares de IA realistas para tener presentadores profesionales en pantalla.

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A woman wearing a yellow safety helmet smiles while adjusting it with one hand. Around her are interface-style elements, including a language selector with several country flags and a text message bubble written in Dutch that is attributed to a user named “Danielle.” The background is bright blue with a rounded square frame around the photo.

Escenas automatizadas con visuales dinámicos

HeyGen divide tu guion en escenas automáticamente y las combina con diseños, gráficos y estructuras visuales que refuerzan tu mensaje. También puedes convertir imágenes a video para contar historias visuales de forma dinámica.

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Multiple overlapping photos of the same woman in different professional outfits, shown in rounded triangular frames.

Diseños y branding personalizables

Ajusta rápidamente colores, fondos, motion design, relaciones de aspecto y elementos en pantalla para alinear tu video con tu marca.

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A white 3D structure made of clustered spheres with a thumbnail strip below showing image slots and an add button.

Herramientas de edición simples para hacer revisiones rápidas

Modifica líneas, cambia visuales, ajusta el tiempo o cambia estilos sin tocar una línea de tiempo. Exporta videos de alta calidad en segundos.

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A man sits at a desk smiling, beside an interface panel showing SCORM export options.

Usado por más de 100,000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.

Miro
"Les ha dado a nuestras personas escritoras el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñadora de medios educativos
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Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando teníamos un programa que había estado haciendo cada semana. De repente nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y no volver a pararme frente a una cámara nunca más."

Roger Hirst, Cofundador
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Workday
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que decir que no a los proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer muchísimo más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de programa
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Cómo funciona

Cómo usar el generador de guion a video con IA

HeyGen simplifica tu proceso desde el texto de entrada hasta el video final, así es como funciona.

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Paso 1

Pega tu guion en la herramienta de guion a video con IA

Sube o pega tu texto. La IA analiza la estructura y prepara el diseño de tu video al instante.

Paso 2

Elige tu voz y estilo visual

Elige un estilo de narración, idioma, tono y formato de video que se adapten a tus objetivos de contenido.

Paso 3

Personaliza las escenas, el ritmo y la identidad de tu marca

Ajusta fondos, colores, ritmo y otros elementos visuales según lo necesites.

Paso 4

Genera, perfecciona y exporta

HeyGen crea tu contenido de video en minutos. Haz ediciones rápidas y luego descárgalo o compártelo de inmediato.

A user generating AI video through script using HeyGen's script to video AI tool.

Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Qué es una herramienta de IA para convertir guiones en video?

La IA de imagen a video convierte imágenes estáticas en videos cortos generados con IA. Sube una imagen, escribe un guion y HeyGen anima las expresiones faciales y agrega voz, perfecto para crear un video a partir de una sola foto.

¿Puedo usar mi propia voz para la narración en el proceso de creación de videos con IA?

Sí, este generador de videos con IA es perfecto para crear videos cortos, explicativos y de demostración de producto para redes sociales. Está diseñado para videos rápidos y atractivos que cuenten tu historia con claridad.

¿HeyGen es compatible con varios idiomas?

HeyGen es compatible con formatos MP4 y WebM. La plataforma ajusta automáticamente la resolución y la calidad del video para adaptarse a tu configuración de exportación.

¿Necesito habilidades de edición para usar el generador de video con IA a partir de guion de HeyGen?

Sí. Usando la función de foto a video con IA de HeyGen y su motor de mapeo facial, puedes convertir imágenes antiguas o estáticas en videos hablados con IA con movimiento generado por IA y voz sincronizada.

¿Puedo crear videos largos a partir de guiones?

HeyGen ofrece un nivel gratuito de imagen a video con IA para que puedas explorar las funciones y generar tu primer video sin pagar. Aunque no es completamente ilimitado, es uno de los mejores puntos de partida gratuitos.

¿HeyGen puede agregar subtítulos automáticamente?

Sí. HeyGen puede generar automáticamente subtítulos en varios idiomas a partir de tu guion o narración. Puedes editar el texto, ajustar el estilo y exportar el video con subtítulos incrustados o como archivos de subtítulos separados.

¿Puedo cambiar la relación de aspecto para diferentes plataformas?

Sí. Puedes cambiar entre los formatos 16:9, 9:16 y 1:1 en cualquier momento. HeyGen adapta automáticamente tu diseño, ritmo y elementos visuales para cada plataforma sin tener que reconstruir el video desde cero.

¿HeyGen es compatible con plantillas de marca?

HeyGen te permite personalizar colores, fondos, tipografía y estilos de diseño, para que puedas mantener la coherencia de tu marca en todos tus videos.

¿Puedo colaborar con mi equipo dentro de HeyGen?

Sí. Puedes compartir proyectos, dejar comentarios, revisar ediciones y administrar permisos a nivel de equipo, lo que hace muy sencillo que varias personas trabajen en el mismo flujo de video.

¿Qué tan rápido puede HeyGen generar un video a partir de un guion?

La mayoría de los videos se generan en cuestión de minutos. Los guiones más cortos se procesan casi al instante, mientras que los videos más largos con varias escenas pueden tardar un poco más, según su duración y complejidad.

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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

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