Convierte tu guion en un video completo generado con IA con escenas cinematográficas, narración natural, motion design y tiempos precisos cuadro por cuadro. HeyGen’s script to video ai elimina cámaras, estudios, editores y retrasos de producción para que tu equipo pueda crear videos de alta calidad a gran escala.
Casos de uso para convertir guion a video con IA
Equipos de todo tipo de industrias usan HeyGen para convertir texto en forma de guiones y prompts en videos impactantes. Desde onboarding hasta marketing, HeyGen se asegura de que tu guion esté listo para convertirse en video con el mínimo esfuerzo.
Convierte tus SOPs, documentos de RH y lineamientos internos en videos de capacitación claros, paso a paso, con una entrega consistente en todos los equipos.
Convierte guiones de mensajes o desgloses de funciones en videos promocionales claros que destaquen beneficios, preguntas frecuentes y detalles clave del producto.
Transforma material denso o explicaciones muy largas en lecciones fáciles de seguir usando la herramienta de guion a video con IA para aprendizaje digital y creación de cursos.
Genera clips que detengan el scroll a partir de anuncios, guiones de liderazgo de opinión, prompts de storytelling y actualizaciones semanales usando la herramienta gratis de guion a video.
Por qué HeyGen es la mejor opción para crear videos a partir de guiones
HeyGen reemplaza la producción de video tradicional con un flujo de trabajo rápido que convierte contenido escrito en videos limpios y listos para compartir. Ya sea que necesites explicaciones rápidas, actualizaciones internas o contenido de capacitación a gran escala, HeyGen te ayuda a pasar de texto a video con claridad y consistencia.
HeyGen elimina la necesidad de cámaras, sesiones de grabación o software complejo. Pega tu guion y conviértelo al instante en un video profesional con escenas dinámicas, transiciones fluidas y un formato limpio, perfecto para videos explicativos, tutoriales, recorridos de producto y contenido de onboarding.
Ya sea que estés creando contenido educativo, mensajes corporativos o clips listos para redes sociales, HeyGen ofrece narraciones de voz con IA naturales, una variedad de estilos visuales y plantillas flexibles para alinear tu video con tu tono, audiencia e identidad de marca.
Produce videos a partir de guiones largos, lecciones con varios capítulos, actualizaciones recurrentes y flujos de trabajo de contenido de alto volumen en cuestión de minutos. HeyGen automatiza la creación de escenas y el diseño para que puedas crear más videos, sin aumentar el tiempo de producción ni necesitar recursos adicionales.
Locuciones con IA en varios idiomas
Elige entre voces de IA naturales con ritmo claro, tono expresivo y compatibilidad con idiomas y acentos de todo el mundo. Combínalas con avatares de IA realistas para tener presentadores profesionales en pantalla.
Escenas automatizadas con visuales dinámicos
HeyGen divide tu guion en escenas automáticamente y las combina con diseños, gráficos y estructuras visuales que refuerzan tu mensaje. También puedes convertir imágenes a video para contar historias visuales de forma dinámica.
Diseños y branding personalizables
Ajusta rápidamente colores, fondos, motion design, relaciones de aspecto y elementos en pantalla para alinear tu video con tu marca.
Herramientas de edición simples para hacer revisiones rápidas
Modifica líneas, cambia visuales, ajusta el tiempo o cambia estilos sin tocar una línea de tiempo. Exporta videos de alta calidad en segundos.
Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.
Cómo usar el generador de guion a video con IA
HeyGen simplifica tu proceso desde el texto de entrada hasta el video final, así es como funciona.
Sube o pega tu texto. La IA analiza la estructura y prepara el diseño de tu video al instante.
Elige un estilo de narración, idioma, tono y formato de video que se adapten a tus objetivos de contenido.
Ajusta fondos, colores, ritmo y otros elementos visuales según lo necesites.
HeyGen crea tu contenido de video en minutos. Haz ediciones rápidas y luego descárgalo o compártelo de inmediato.
La IA de imagen a video convierte imágenes estáticas en videos cortos generados con IA. Sube una imagen, escribe un guion y HeyGen anima las expresiones faciales y agrega voz, perfecto para crear un video a partir de una sola foto.
Sí, este generador de videos con IA es perfecto para crear videos cortos, explicativos y de demostración de producto para redes sociales. Está diseñado para videos rápidos y atractivos que cuenten tu historia con claridad.
HeyGen es compatible con formatos MP4 y WebM. La plataforma ajusta automáticamente la resolución y la calidad del video para adaptarse a tu configuración de exportación.
Sí. Usando la función de foto a video con IA de HeyGen y su motor de mapeo facial, puedes convertir imágenes antiguas o estáticas en videos hablados con IA con movimiento generado por IA y voz sincronizada.
HeyGen ofrece un nivel gratuito de imagen a video con IA para que puedas explorar las funciones y generar tu primer video sin pagar. Aunque no es completamente ilimitado, es uno de los mejores puntos de partida gratuitos.
Sí. HeyGen puede generar automáticamente subtítulos en varios idiomas a partir de tu guion o narración. Puedes editar el texto, ajustar el estilo y exportar el video con subtítulos incrustados o como archivos de subtítulos separados.
Sí. Puedes cambiar entre los formatos 16:9, 9:16 y 1:1 en cualquier momento. HeyGen adapta automáticamente tu diseño, ritmo y elementos visuales para cada plataforma sin tener que reconstruir el video desde cero.
HeyGen te permite personalizar colores, fondos, tipografía y estilos de diseño, para que puedas mantener la coherencia de tu marca en todos tus videos.
Sí. Puedes compartir proyectos, dejar comentarios, revisar ediciones y administrar permisos a nivel de equipo, lo que hace muy sencillo que varias personas trabajen en el mismo flujo de video.
La mayoría de los videos se generan en cuestión de minutos. Los guiones más cortos se procesan casi al instante, mientras que los videos más largos con varias escenas pueden tardar un poco más, según su duración y complejidad.
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