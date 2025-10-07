Generador de anuncios de video con IA para crear anuncios al instante

Empieza con una URL de producto, un guion corto o un brief sencillo y genera anuncios de video pulidos sin cámaras ni edición manual. HeyGen produce automáticamente el ritmo del video, locuciones, subtítulos y exportaciones listas para cada plataforma, para que tu equipo lance más variantes de anuncios y descubra qué es lo que realmente escala.

128,468,887Videos generados
102,706,381Avatares generados
17,651,737Videos traducidos
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Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.

Prueba nuestro generador de anuncios de video con IA

El generador de anuncios de video con IA te ayuda a crear anuncios de video de alto rendimiento sin grabaciones ni edición manual. Empieza con un guion o una idea, y HeyGen los convierte automáticamente en anuncios listos para cualquier plataforma, optimizados para campañas en redes sociales, performance y medios digitales. Crea, actualiza y escala tus creativos de anuncios más rápido, sin plantillas, líneas de tiempo ni retrasos de producción.


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Elige un avatar
Sincronización labial aplicada después de la generación
Escribe tu guion
Escribe en cualquier idioma
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Anuncios rápidos para lanzamiento de productos

Anuncios rápidos para lanzamiento de productos

When launches demand speed, traditional shoots create delays, but our AI ad solutions can streamline the process. HeyGen converts product pages or briefs into short, benefit-led launch videos so you can start paid campaigns in hours instead of weeks.

Campañas de catálogo y marketplace

Campañas de catálogo y marketplace

Large SKU catalogs need consistent creativity for every product. HeyGen automates b-roll, closeups, and feature callouts for each item so eCommerce teams can create scalable catalog promos with uniform quality.

Anuncios cortos para redes sociales

Anuncios cortos para redes sociales

Short form content requires immediate hooks and tight pacing. HeyGen builds vertical edits with punchy opening frames, readable captions, and platform-ready timing to improve click through and watch time on Reels and Shorts.

Retargeting y creatividad dinámica

Retargeting y creatividad dinámica

Retargeting needs tailored messages for different audience segments. HeyGen produces personalized variants highlighting discounts, benefits, or testimonials to increase conversions from warm traffic.

Entrega de campañas para agencias

Entrega de campañas para agencias

Agencies need volume and consistency across clients, especially when generating video ads in minutes. HeyGen enforces brand kits, produces organized exports, and speeds up iteration so agencies deliver more creatives without inflating costs.

Lanzamientos en mercados internacionales

Lanzamientos en mercados internacionales

Expanding globally requires localized creatives. HeyGen’s video translator regenerates voiceovers, captions, and pacing for each language so teams can test and launch localized campaigns quickly.

Por qué HeyGen es la mejor IA para convertir guiones en video

HeyGen convierte cualquier guion en un video realista y de alta calidad en cuestión de minutos. Empieza desde una idea general, un guion bien trabajado o incluso solo unos cuantos puntos clave. HeyGen genera escenas realistas con personas hablando y potentes controles, para que puedas pasar de palabras a un video terminado sin necesidad de una producción tradicional.

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Generación rapidísima

Convierte guiones en videos pulidos en minutos. Es mucho más rápido y económico que grabar, repetir tomas o lidiar con líneas de tiempo de edición complicadas.

Cero curva de aprendizaje

Crea videos de nivel profesional con un flujo de trabajo simple e intuitivo. Sin experiencia en edición. Sin configuración técnica. Solo escribe, genera y perfecciona

Editor creativo todo en uno

Desde tu primer borrador hasta la exportación final, el editor basado en texto de HeyGen agiliza todo el proceso. Actualiza líneas, ajusta el ritmo, corrige escenas y haz iteraciones rápido, como si editaras un documento, no una línea de tiempo.

Vincular a flujos de trabajo de video desde las páginas de producto

Pega la URL de un producto o página de aterrizaje y HeyGen extrae imágenes, especificaciones y mensajes para crear un storyboard. El flujo de trabajo de link to video convierte el contenido de la página en anuncios de varias escenas o clips promocionales cortos optimizados para redes sociales, con un esfuerzo manual mínimo.

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Multiple smartphone screens display a live video of a woman, with language flags for French, Spanish, Chinese, and German.

De guion a video con opciones de voz humana

Escribe un guion corto o deja que HeyGen redacte hooks y llamados a la acción. El motor produce narraciones de voz con sonido natural en múltiples tonos e idiomas y aplica una sincronización labial precisa cuando usas recursos de talking head o avatares para mantener la narración alineada.

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A digital document editing interface displaying text, "Q3 Result Overview," and a photo of a smiling man.

Automatización creativa y presets de estilo

Elige temas visuales, ritmo y relaciones de aspecto, y HeyGen aplica automáticamente movimientos limpios, estilos de subtítulos y transiciones. Los ajustes preestablecidos de la plataforma aseguran que cada exportación esté optimizada para la colocación de anuncios y la atención de la audiencia sin trabajo extra de redimensionado.

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A wave of colorful play button-shaped frames, each featuring the same smiling woman in various professional roles.

Compatibilidad con generación por lotes, pruebas y analítica

Genera cientos de variantes de anuncios cambiando hooks, imágenes o CTAs a gran escala con nuestra plataforma de anuncios con IA. Las exportaciones se organizan para gestores de anuncios y pruebas A/B. Usa las sugerencias integradas para audiencias y da seguimiento a las señales de rendimiento para que los equipos puedan aislar rápidamente los elementos creativos ganadores.

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A man smiling and wearing glasses, with an overlay showing a device with colorful buttons and the text '+ Add product'.

Usado por más de 100,000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.

Miro
"Les ha dado a nuestras personas escritoras el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñadora de medios educativos
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Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando teníamos un video que yo había estado haciendo cada semana. De repente nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y no volver a pararme frente a una cámara nunca más."

Roger Hirst, Cofundador
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Workday
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que decir que no a los proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer muchísimo más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de programa
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1,300+ reviews
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Cómo funciona

Cómo usar el generador de anuncios de video con IA

Crea videos listos para anuncios en cuatro pasos claros, desde el brief hasta los recursos publicables.

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Paso 1

Agrega tu fuente

Pega la URL de un producto, sube imágenes o escribe un guion corto. HeyGen analiza el contenido, extrae las características clave y prepara un storyboard escena por escena para guiar la generación.

Paso 2

Elige el estilo y el formato

Elige la relación de aspecto, el tema visual y el ritmo. Aplica tu kit de marca para que los logos, las fuentes y los colores se mantengan consistentes en cada variante y en cada formato.

Paso 3

Genera y perfecciona variantes

Crea varios borradores con diferentes ganchos, visuales y llamados a la acción. Haz una vista previa lado a lado, ajusta el texto o las imágenes y vuelve a generar variantes para pruebas A/B sin tener que editar manualmente la línea de tiempo usando nuestro creador de anuncios.

Paso 4

Exporta y lanza campañas

Descarga MP4 e imágenes optimizadas para Feed, Reels, Stories y ubicaciones in-stream. Usa exportaciones por lotes para subir recursos organizados directamente a los administradores de anuncios y empezar a hacer pruebas de inmediato.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Qué es un generador de anuncios de video con IA y cómo lo usa HeyGen?

Un generador de anuncios en video con IA convierte briefs, URLs, imágenes o guiones en anuncios terminados usando composición automática de escenas, síntesis de voz, subtitulado y formatos de exportación. HeyGen combina texto a video y avatares de IA para crear contenido atractivo.imagen a video flujos para crear anuncios pulidos sin cámaras ni edición manual.

¿En qué se diferencia HeyGen de otras herramientas de anuncios en video con IA?

HeyGen se enfoca en la claridad, el control y la velocidad en lugar de depender tanto de plantillas pesadas. Al permitir que los equipos actualicen los guiones en vez de rehacer los videos, es más fácil iterar, mantener la consistencia entre campañas y escalar los creativos de anuncios sin frenar el flujo de trabajo de producción

¿Los anuncios en video generados con IA realmente pueden tener buen rendimiento?

La IA te ayuda a crear más variaciones de anuncios más rápido, lo que mejora las pruebas y la optimización. El rendimiento sigue dependiendo de tu oferta y tu mensaje, pero iterar más rápido hace que sea más fácil aprender de los resultados y ajustar los creativos sin cuellos de botella en producción.

¿Este generador de anuncios de video con IA es adecuado para anuncios en redes sociales?

Sí. HeyGen es compatible con la creación de anuncios para TikTok, Instagram, Facebook, YouTube y Google Ads. Muchos equipos también usan Repurpose Video para adaptar la misma creatividad de anuncio en varias plataformas sin empezar desde cero.

¿Necesito experiencia en diseño o edición de video para usar HeyGen?

No. HeyGen está diseñado para personas de marketing, fundadores y equipos que quieren resultados sin herramientas de edición complejas. La mayoría de los cambios solo requieren actualizar texto de forma sencilla, así que es accesible incluso si nunca has editado un video antes.

¿Qué controles de marca están disponibles?

Aplica un kit de marca con logotipos, fuentes y colores. HeyGen hace cumplir las reglas de marca en todos los borradores y plantillas generados, y permite bloquear elementos clave para que los equipos mantengan la consistencia a gran escala.

¿Qué formatos de exportación y ubicaciones son compatibles?

HeyGen exporta archivos de video MP4 e imágenes en alta resolución, optimizadas para Feed, Reels, Stories, Messenger y ubicaciones in-stream. La exportación por lotes organiza los archivos con nombres claros para los administradores de anuncios y las herramientas de campaña.

¿Los anuncios de HeyGen cumplen con las políticas de las plataformas?

HeyGen sigue las mejores prácticas comunes de las plataformas, como la relación de aspecto, la legibilidad de los subtítulos y las proporciones típicas de texto, pero el cumplimiento final de las políticas y la aprobación de los anuncios siguen siendo responsabilidad del anunciante.

¿HeyGen es gratis para probar?

Puedes comenzar rápido y probar el flujo de trabajo antes de escalar. HeyGen te permite crear tu primer anuncio de video con IA directamente en tu navegador, para que veas cómo encaja en tu proceso de marketing antes de comprometerte.

¿Qué tipos de anuncios en video puedo crear con esta herramienta?

Puedes crear promociones de producto, anuncios para dar a conocer tu marca, creatividades de performance, anuncios educativos y comunicados. Para diseños estructurados, muchos equipos empiezan con una Plantilla de video para mantener la marca consistente en todas las campañas.

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