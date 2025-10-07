Empieza con una URL de producto, un guion corto o un brief sencillo y genera anuncios de video pulidos sin cámaras ni edición manual. HeyGen produce automáticamente el ritmo del video, locuciones, subtítulos y exportaciones listas para cada plataforma, para que tu equipo lance más variantes de anuncios y descubra qué es lo que realmente escala.
Prueba nuestro generador de anuncios de video con IA
El generador de anuncios de video con IA te ayuda a crear anuncios de video de alto rendimiento sin grabaciones ni edición manual. Empieza con un guion o una idea, y HeyGen los convierte automáticamente en anuncios listos para cualquier plataforma, optimizados para campañas en redes sociales, performance y medios digitales. Crea, actualiza y escala tus creativos de anuncios más rápido, sin plantillas, líneas de tiempo ni retrasos de producción.
When launches demand speed, traditional shoots create delays, but our AI ad solutions can streamline the process. HeyGen converts product pages or briefs into short, benefit-led launch videos so you can start paid campaigns in hours instead of weeks.
Large SKU catalogs need consistent creativity for every product. HeyGen automates b-roll, closeups, and feature callouts for each item so eCommerce teams can create scalable catalog promos with uniform quality.
Short form content requires immediate hooks and tight pacing. HeyGen builds vertical edits with punchy opening frames, readable captions, and platform-ready timing to improve click through and watch time on Reels and Shorts.
Retargeting needs tailored messages for different audience segments. HeyGen produces personalized variants highlighting discounts, benefits, or testimonials to increase conversions from warm traffic.
Agencies need volume and consistency across clients, especially when generating video ads in minutes. HeyGen enforces brand kits, produces organized exports, and speeds up iteration so agencies deliver more creatives without inflating costs.
Expanding globally requires localized creatives. HeyGen’s video translator regenerates voiceovers, captions, and pacing for each language so teams can test and launch localized campaigns quickly.
Por qué HeyGen es la mejor IA para convertir guiones en video
HeyGen convierte cualquier guion en un video realista y de alta calidad en cuestión de minutos. Empieza desde una idea general, un guion bien trabajado o incluso solo unos cuantos puntos clave. HeyGen genera escenas realistas con personas hablando y potentes controles, para que puedas pasar de palabras a un video terminado sin necesidad de una producción tradicional.
Convierte guiones en videos pulidos en minutos. Es mucho más rápido y económico que grabar, repetir tomas o lidiar con líneas de tiempo de edición complicadas.
Crea videos de nivel profesional con un flujo de trabajo simple e intuitivo. Sin experiencia en edición. Sin configuración técnica. Solo escribe, genera y perfecciona
Desde tu primer borrador hasta la exportación final, el editor basado en texto de HeyGen agiliza todo el proceso. Actualiza líneas, ajusta el ritmo, corrige escenas y haz iteraciones rápido, como si editaras un documento, no una línea de tiempo.
Vincular a flujos de trabajo de video desde las páginas de producto
Pega la URL de un producto o página de aterrizaje y HeyGen extrae imágenes, especificaciones y mensajes para crear un storyboard. El flujo de trabajo de link to video convierte el contenido de la página en anuncios de varias escenas o clips promocionales cortos optimizados para redes sociales, con un esfuerzo manual mínimo.
De guion a video con opciones de voz humana
Escribe un guion corto o deja que HeyGen redacte hooks y llamados a la acción. El motor produce narraciones de voz con sonido natural en múltiples tonos e idiomas y aplica una sincronización labial precisa cuando usas recursos de talking head o avatares para mantener la narración alineada.
Automatización creativa y presets de estilo
Elige temas visuales, ritmo y relaciones de aspecto, y HeyGen aplica automáticamente movimientos limpios, estilos de subtítulos y transiciones. Los ajustes preestablecidos de la plataforma aseguran que cada exportación esté optimizada para la colocación de anuncios y la atención de la audiencia sin trabajo extra de redimensionado.
Compatibilidad con generación por lotes, pruebas y analítica
Genera cientos de variantes de anuncios cambiando hooks, imágenes o CTAs a gran escala con nuestra plataforma de anuncios con IA. Las exportaciones se organizan para gestores de anuncios y pruebas A/B. Usa las sugerencias integradas para audiencias y da seguimiento a las señales de rendimiento para que los equipos puedan aislar rápidamente los elementos creativos ganadores.
Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.
Cómo usar el generador de anuncios de video con IA
Crea videos listos para anuncios en cuatro pasos claros, desde el brief hasta los recursos publicables.
Pega la URL de un producto, sube imágenes o escribe un guion corto. HeyGen analiza el contenido, extrae las características clave y prepara un storyboard escena por escena para guiar la generación.
Elige la relación de aspecto, el tema visual y el ritmo. Aplica tu kit de marca para que los logos, las fuentes y los colores se mantengan consistentes en cada variante y en cada formato.
Crea varios borradores con diferentes ganchos, visuales y llamados a la acción. Haz una vista previa lado a lado, ajusta el texto o las imágenes y vuelve a generar variantes para pruebas A/B sin tener que editar manualmente la línea de tiempo usando nuestro creador de anuncios.
Descarga MP4 e imágenes optimizadas para Feed, Reels, Stories y ubicaciones in-stream. Usa exportaciones por lotes para subir recursos organizados directamente a los administradores de anuncios y empezar a hacer pruebas de inmediato.
Un generador de anuncios en video con IA convierte briefs, URLs, imágenes o guiones en anuncios terminados usando composición automática de escenas, síntesis de voz, subtitulado y formatos de exportación. HeyGen combina texto a video y avatares de IA para crear contenido atractivo.imagen a video flujos para crear anuncios pulidos sin cámaras ni edición manual.
HeyGen se enfoca en la claridad, el control y la velocidad en lugar de depender tanto de plantillas pesadas. Al permitir que los equipos actualicen los guiones en vez de rehacer los videos, es más fácil iterar, mantener la consistencia entre campañas y escalar los creativos de anuncios sin frenar el flujo de trabajo de producción
La IA te ayuda a crear más variaciones de anuncios más rápido, lo que mejora las pruebas y la optimización. El rendimiento sigue dependiendo de tu oferta y tu mensaje, pero iterar más rápido hace que sea más fácil aprender de los resultados y ajustar los creativos sin cuellos de botella en producción.
Sí. HeyGen es compatible con la creación de anuncios para TikTok, Instagram, Facebook, YouTube y Google Ads. Muchos equipos también usan Repurpose Video para adaptar la misma creatividad de anuncio en varias plataformas sin empezar desde cero.
No. HeyGen está diseñado para personas de marketing, fundadores y equipos que quieren resultados sin herramientas de edición complejas. La mayoría de los cambios solo requieren actualizar texto de forma sencilla, así que es accesible incluso si nunca has editado un video antes.
Aplica un kit de marca con logotipos, fuentes y colores. HeyGen hace cumplir las reglas de marca en todos los borradores y plantillas generados, y permite bloquear elementos clave para que los equipos mantengan la consistencia a gran escala.
HeyGen exporta archivos de video MP4 e imágenes en alta resolución, optimizadas para Feed, Reels, Stories, Messenger y ubicaciones in-stream. La exportación por lotes organiza los archivos con nombres claros para los administradores de anuncios y las herramientas de campaña.
HeyGen sigue las mejores prácticas comunes de las plataformas, como la relación de aspecto, la legibilidad de los subtítulos y las proporciones típicas de texto, pero el cumplimiento final de las políticas y la aprobación de los anuncios siguen siendo responsabilidad del anunciante.
Puedes comenzar rápido y probar el flujo de trabajo antes de escalar. HeyGen te permite crear tu primer anuncio de video con IA directamente en tu navegador, para que veas cómo encaja en tu proceso de marketing antes de comprometerte.
Puedes crear promociones de producto, anuncios para dar a conocer tu marca, creatividades de performance, anuncios educativos y comunicados. Para diseños estructurados, muchos equipos empiezan con una Plantilla de video para mantener la marca consistente en todas las campañas.
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