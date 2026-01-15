Videos de capacitación en cumplimiento a gran escala
Convierte la capacitación obligatoria en contenido de video rastreable con exportación SCORM para tu LMS. Actualiza al instante cuando cambien las regulaciones. Implementa en más de 175 idiomas. Mantén registros de auditoría que demuestren que cada empleado completó la capacitación requerida.
- No necesitas tarjeta de crédito
- Exportación SCORM incluida
El cuello de botella del contenido de L&D
El reto de la capacitación en cumplimiento
La capacitación en cumplimiento es un requisito legal, urgente y difícil de gestionar a gran escala. Cientos de empleados no cumplen con las fechas límite, las regulaciones cambian más rápido de lo que se pueden actualizar los materiales y las auditorías revelan vacíos en los registros de finalización. Las sesiones en vivo no funcionan bien entre turnos y ubicaciones, la capacitación solo en inglés deja atrás a los equipos globales y las presentaciones en PowerPoint casi nadie las termina. Los capacitadores externos cuestan miles de dólares cada año, mientras que el seguimiento manual consume horas y aumenta el riesgo en auditorías, la responsabilidad legal y la exposición a sanciones.
La solución de HeyGen
HeyGen convierte los requisitos de cumplimiento en videos de capacitación profesionales con seguimiento SCORM integrado para documentación lista para auditorías. Sube tu contenido, elige un avatar de IA profesional y genera videos que se exportan directamente a tu LMS con datos de finalización, marcas de tiempo y control de versiones. Cuando cambien las regulaciones, actualiza el guion y regenera el video en minutos, con la nueva versión mostrándose automáticamente a las personas que están aprendiendo. ¿Necesitas capacitación de cumplimiento en varios idiomas? Traduce contenido de prevención de acoso, OSHA o HIPAA a más de 175 idiomas con clonación de voz natural y sincronización labial, ofreciendo capacitación legalmente compatible con una sola y consistente trazabilidad para auditorías.
Todo lo que necesitan los equipos de L&D para capacitar a gran escala
Exportación SCORM y registros de auditoría
Exporta videos de cumplimiento como paquetes SCORM 1.2 o 2004 que se integran con cualquier LMS, ya sea Workday Learning, Cornerstone, SAP SuccessFactors o cualquier otra plataforma de aprendizaje. Tu LMS rastrea automáticamente la finalización, el tiempo invertido, las calificaciones de evaluaciones y las fechas de finalización. Cuando los auditores pidan documentación, genera los reportes de finalización directamente desde tu sistema.
Compatible con SCORM 1.2 y 2004
Seguimiento automático de finalización
Registros de auditoría con marca de tiempo
Documentación de control de versiones
Actualizaciones regulatorias instantáneas
Las regulaciones no esperan a tu calendario de producción. OSHA actualiza una norma. Un caso en la corte cambia los requisitos de capacitación sobre acoso. Edita tu guion de capacitación con los nuevos requisitos y vuelve a generar el video en cinco minutos. Súbelo a tu LMS y reemplaza automáticamente la versión anterior. Tu capacitación de cumplimiento se mantiene precisa sin semanas de retrasos en producción.
Los cambios en el guion se implementan en minutos
No necesitas volver a grabar
Control de versiones para cumplimiento
Actualiza todos los idiomas simultáneamente
Capacitación de cumplimiento multilingüe
En muchas jurisdicciones, por ley se requiere capacitación en idiomas que las personas empleadas entiendan. Un solo video de cumplimiento se convierte en versiones ilimitadas por idioma. Traduce la capacitación de OSHA al español para tu planta en Texas, al portugués para las personas trabajadoras brasileñas y al vietnamita para tu equipo en California. La clonación de voz garantiza una entrega natural, no una voz robótica de texto a voz. Cada versión por idioma incluye el mismo seguimiento SCORM.
Más de 175 idiomas disponibles
Clonación de voz natural por idioma
La sincronización labial coincide con los movimientos de la boca
Seguimiento SCORM por versión de idioma
Contenido profesional de cumplimiento
Nadie termina presentaciones de PowerPoint de 40 diapositivas sobre prevención del acoso. Los videos se completan 3 veces más que las capacitaciones basadas en documentos. Presentadores con avatares de IA entregan el contenido obligatorio en un formato atractivo y fácil de ver. Las personas empleadas entienden mejor los requisitos y recuerdan la capacitación por más tiempo.
Presentación profesional del ponente
Mayor tasa de finalización que los documentos
Mejor retención de conocimiento
Ejemplos basados en escenarios cuando sea necesario
De necesidad de capacitación a curso publicado en 3 pasos
Sube tu contenido de cumplimiento
Empieza con el material de cumplimiento que ya tienes. Sube presentaciones de PowerPoint de capacitaciones anteriores, pega guiones de documentos de políticas o usa el temario de tu proveedor externo de capacitación. Para temas comunes de cumplimiento, toma como referencia los requisitos existentes. Las normas de OSHA son públicas. Las guías de prevención de acoso de la EEOC están documentadas. Los requisitos de HIPAA están definidos.
Selecciona presentador profesional
Elige entre más de 120 avatares de IA profesionales, ideales para temas serios de cumplimiento normativo. Presentadores con perfil empresarial para capacitaciones sobre acoso. Avatares enfocados en seguridad para contenido de OSHA. Profesionales de la salud para entrenamientos de HIPAA. Agrega el logo y la identidad de tu empresa. Incluye los avisos legales requeridos.
Implementa con seguimiento SCORM
Exporta como paquete SCORM. Sube el archivo a tu LMS junto con las demás capacitaciones requeridas. Define los requisitos de finalización. Asigna el curso a los grupos de empleados que lo necesiten. Tu LMS se encarga de las inscripciones, el seguimiento, los recordatorios y la documentación. Cuando los auditores pidan evidencia, genera reportes de finalización.
Capacitación en cumplimiento para cada requisito normativo
Capacitación en seguridad OSHA
Manufactura, construcción, almacenes y cualquier industria con requisitos de seguridad en el lugar de trabajo. Comunicación de riesgos, bloqueo y etiquetado (lockout tagout), protección contra caídas, ingreso a espacios confinados, operación de montacargas, requisitos de EPP. Crea capacitaciones que cumplan con OSHA con constancia documentada de finalización para las inspecciones.
Caso de uso: una empresa manufacturera con tres turnos crea un video de capacitación de bloqueo y etiquetado (lockout tagout) conforme a OSHA. Lo lanza en inglés y en español. Todos los turnos lo completan en su propio horario. Un inspector de OSHA solicita la documentación. El gerente genera un reporte de finalización que muestra 100% de cumplimiento en menos de dos minutos.
Capacitación en privacidad y seguridad HIPAA
Proveedores de servicios de salud, consultorios médicos, hospitales, aseguradoras y cualquier entidad cubierta que maneje información de salud protegida. Regla de privacidad de HIPAA, regla de seguridad, notificación de brechas, derechos del paciente. Requisito anual de capacitación HIPAA cumplido con contenido de video rastreable.
Caso de uso: una práctica médica con múltiples ubicaciones crea una capacitación sobre privacidad HIPAA. Se despliega para todo el personal clínico y administrativo en cinco consultorios. El LMS registra la finalización y demuestra que todos los empleados cumplieron con los requisitos anuales de HIPAA antes de la fecha límite.
Capacitación para la prevención del acoso
Obligatorio en la mayoría de los estados para todos los empleadores. Acoso sexual, discriminación, represalias, creación de un ambiente de trabajo respetuoso, procedimientos de reporte, responsabilidades de los gerentes. Requisitos específicos de cada estado cubiertos con contenido personalizable.
Caso de uso: una cadena de tiendas con 50 sucursales en California y Nueva York crea una capacitación de prevención de acoso que cumple con los requisitos específicos de ambos estados. Da seguimiento a la finalización para demostrar que todas las personas supervisoras completaron las dos horas de capacitación obligatoria de California.
Cumplimiento en privacidad de datos y ciberseguridad
Requisitos del GDPR para operaciones en Europa, políticas de protección de datos, concientización sobre phishing, seguridad de contraseñas, reporte de incidentes. Empresas de tecnología, servicios financieros, cualquier organización que maneje datos de clientes.
Caso de uso: empresa SaaS crea capacitación sobre cumplimiento de GDPR para empleados en Europa. Incluye principios de protección de datos, derechos individuales y procedimientos de notificación de brechas. Da seguimiento a la finalización para la documentación de cumplimiento normativo.
Cumplimiento en servicios financieros
Prevención de lavado de dinero, Ley de Secreto Bancario, Conoce a tu cliente (KYC), cumplimiento SOX, regulaciones de valores, prevención de uso de información privilegiada. Bancos, cooperativas de crédito, firmas de inversión y aseguradoras que cumplen con los requisitos regulatorios financieros.
Caso de uso: un banco regional crea capacitación AML para todos los cajeros y personal de atención al cliente. La actualiza trimestralmente con nuevos casos de ejemplo y cambios regulatorios. El seguimiento SCORM proporciona documentación de los exámenes para las revisiones de los organismos reguladores.
Capacitación de cumplimiento para nuevas contrataciones
Asegúrate de que cada empleado complete las políticas obligatorias durante la incorporación usando videos de incorporación de empleados con seguimiento automático de cumplimiento.
El producto de más rápido crecimiento en G2, y con razón
Desde capacitaciones globales hasta anuncios en video, HeyGen le da poder a cualquiera (sí, a ti) para crear contenido de video de alta calidad y escalable para cualquier necesidad. Estos son algunos de los beneficios que más les encantan a nuestros clientes:
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¿Tienes preguntas? Nosotros tenemos respuestas
¿Esto cumple con los requisitos de capacitación de OSHA?
Sí. OSHA exige capacitación adecuada, comprensión del idioma y documentación. Capacitación en video con seguimiento SCORM cumple con estos requisitos. Muchas organizaciones también amplían la educación de cumplimiento mediante videos de capacitación internos para reforzar la seguridad y el conocimiento de las regulaciones.
¿La capacitación por video cumple legalmente con los requisitos para la prevención del acoso?
La mayoría de las leyes estatales sobre capacitación en acoso requieren contenido interactivo, pero no exigen que sea presencial. La capacitación en video con ejemplos de situaciones reales y evaluaciones de conocimiento cumple con los requisitos de interactividad. California, Nueva York, Connecticut, Delaware, Illinois y Maine aceptan la capacitación sobre acoso basada en video.
¿Cómo funciona el seguimiento SCORM para la documentación de cumplimiento?
SCORM envía datos de finalización a tu LMS, incluyendo quién lo completó, cuándo, el tiempo invertido, las calificaciones de las evaluaciones y qué versión se usó. Tu LMS almacena esto de forma permanente, creando el historial de auditoría que demuestra que la capacitación requerida se llevó a cabo.
¿Pueden actualizar los videos cuando cambian las regulaciones?
Las leyes federales y estatales a menudo exigen capacitación en los idiomas que las personas empleadas entienden. Crea tu video de cumplimiento en inglés, tradúcelo al español, vietnamita, mandaríno cualquier idioma que hable tu equipo. Cada versión de idioma tiene su propio seguimiento SCORM.
¿Qué pasa con los empleados que no hablan inglés?
Las leyes federales y estatales a menudo exigen capacitación en los idiomas que las personas empleadas entienden. Crea tu video de cumplimiento en inglés y tradúcelo a español, vietnamita, mandarín o cualquier idioma que hable tu equipo. Cada versión de idioma tiene su propio seguimiento SCORM.
¿Cuánto deben durar los videos de capacitación en cumplimiento?
Depende de los requisitos regulatorios. California exige dos horas de capacitación sobre acoso para supervisores. La mayoría de los estados aceptan una hora para la capacitación de empleados. Para el cumplimiento general, mantén los módulos individuales por debajo de 20 minutos. Divide en capítulos los requisitos más largos.
¿Con qué plataformas LMS funciona esto?
Cualquier LMS que sea compatible con SCORM 1.2 o 2004, que prácticamente son todos. Workday Learning, Cornerstone, SAP SuccessFactors, Oracle, Absorb, TalentLMS, Moodle, Canvas, Blackboard y cientos más
¿Cómo demuestras la capacitación ante los auditores?
Tu LMS almacena todos los datos de finalización. Cuando los auditores pidan comprobantes, genera reportes de finalización desde tu LMS. Estos muestran los nombres de los empleados, las fechas de finalización, el tiempo invertido, las calificaciones de las evaluaciones y qué versión de la capacitación se completó.
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Historias de clientes
- Advantive: creación de contenido 50% más rápida
- Würth Group: reducción del 80% en costos de traducción
- Workday: localización en minutos
- Sibelco: producción de capacitación a escala
- Stratasys: implementación global de capacitación
- HubSpot: video con IA a escala
- Coursera: localización de video
- Lattice: incorporación a gran escala
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Deja de esperar meses por contenido que ya está desactualizado cuando se lanza. Genera videos de capacitación profesionales en minutos, tradúcelos al instante a cualquier idioma y actualízalos cuando cambie tu negocio, sin volver a grabar. Únete a los equipos de L&D de Workday, Advantive y Würth Group que ya transformaron la forma en que capacitan.
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