Capacitación en seguridad OSHA Manufactura, construcción, almacenes y cualquier industria con requisitos de seguridad en el lugar de trabajo. Comunicación de riesgos, bloqueo y etiquetado (lockout tagout), protección contra caídas, ingreso a espacios confinados, operación de montacargas, requisitos de EPP. Crea capacitaciones que cumplan con OSHA con constancia documentada de finalización para las inspecciones. Caso de uso: una empresa manufacturera con tres turnos crea un video de capacitación de bloqueo y etiquetado (lockout tagout) conforme a OSHA. Lo lanza en inglés y en español. Todos los turnos lo completan en su propio horario. Un inspector de OSHA solicita la documentación. El gerente genera un reporte de finalización que muestra 100% de cumplimiento en menos de dos minutos.

Capacitación en privacidad y seguridad HIPAA Proveedores de servicios de salud, consultorios médicos, hospitales, aseguradoras y cualquier entidad cubierta que maneje información de salud protegida. Regla de privacidad de HIPAA, regla de seguridad, notificación de brechas, derechos del paciente. Requisito anual de capacitación HIPAA cumplido con contenido de video rastreable. Caso de uso: una práctica médica con múltiples ubicaciones crea una capacitación sobre privacidad HIPAA. Se despliega para todo el personal clínico y administrativo en cinco consultorios. El LMS registra la finalización y demuestra que todos los empleados cumplieron con los requisitos anuales de HIPAA antes de la fecha límite.

Capacitación para la prevención del acoso Obligatorio en la mayoría de los estados para todos los empleadores. Acoso sexual, discriminación, represalias, creación de un ambiente de trabajo respetuoso, procedimientos de reporte, responsabilidades de los gerentes. Requisitos específicos de cada estado cubiertos con contenido personalizable. Caso de uso: una cadena de tiendas con 50 sucursales en California y Nueva York crea una capacitación de prevención de acoso que cumple con los requisitos específicos de ambos estados. Da seguimiento a la finalización para demostrar que todas las personas supervisoras completaron las dos horas de capacitación obligatoria de California.

Cumplimiento en privacidad de datos y ciberseguridad Requisitos del GDPR para operaciones en Europa, políticas de protección de datos, concientización sobre phishing, seguridad de contraseñas, reporte de incidentes. Empresas de tecnología, servicios financieros, cualquier organización que maneje datos de clientes. Caso de uso: empresa SaaS crea capacitación sobre cumplimiento de GDPR para empleados en Europa. Incluye principios de protección de datos, derechos individuales y procedimientos de notificación de brechas. Da seguimiento a la finalización para la documentación de cumplimiento normativo.

Cumplimiento en servicios financieros Prevención de lavado de dinero, Ley de Secreto Bancario, Conoce a tu cliente (KYC), cumplimiento SOX, regulaciones de valores, prevención de uso de información privilegiada. Bancos, cooperativas de crédito, firmas de inversión y aseguradoras que cumplen con los requisitos regulatorios financieros. Caso de uso: un banco regional crea capacitación AML para todos los cajeros y personal de atención al cliente. La actualiza trimestralmente con nuevos casos de ejemplo y cambios regulatorios. El seguimiento SCORM proporciona documentación de los exámenes para las revisiones de los organismos reguladores.