Empieza con texto, diapositivas, PDFs o un breve resumen y obtén módulos de curso pulidos sin cámaras ni edición. HeyGen convierte tu material original en lecciones en video narradas, cuestionarios, subtítulos y exportaciones listas para usar, para que equipos y creadores lancen capacitaciones más rápido.
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Traditional onboarding needs filmed sessions, live trainers, and scheduling. HeyGen turns policies, slide decks, and bullet points into consistent, narrated onboarding modules with quizzes so new hires can ramp faster and HR delivers repeatable experiences.
Product updates and feature training require frequent refreshes. HeyGen creates short demo videos, step-by-step walkthroughs, and assessment checks from release notes or URLs so customer success teams keep tutorials up to date without reshoots.
Compliance content needs accuracy and traceability. HeyGen produces captioned lessons, timed quizzes, and exportable completion records that meet formal training requirements while simplifying updates and audits through AI-powered solutions.
Course creators and educators can convert syllabi or research into full online course modules with videos, quizzes, and downloadable materials using AI tools. HeyGen reduces production time so creators publish more courses and diversify revenue streams.
Need just-in-time refreshers or short explainers? HeyGen’s AI video generator generates microlearning clips and quick reference guides from longer source documents so learners access targeted help exactly when they need it.
Expanding into new regions usually requires re-recording content. HeyGen’s video translator recreates narration and captions in many languages, preserving timing and tone so learning feels native for each audience.
Por qué HeyGen es el mejor creador de cursos con IA
HeyGen automatiza la producción de cursos de principio a fin usando redacción inteligente de guiones, generación de video con IA y localización, para que las organizaciones creen capacitación consistente a gran escala. Produce lecciones dirigidas por instructores, microlearning y evaluaciones con menos esfuerzo y menor costo.
Genera borradores completos de cursos a partir de documentos o enlaces en minutos. HeyGen escribe los guiones, arma las escenas y produce videos de lecciones narradas para que te saltes la grabación, la edición y los largos ciclos de producción, aprovechando las capacidades de creación de cursos con IA.
HeyGen combina lecciones en video con cuestionarios, evaluaciones y elementos interactivos para mejorar la experiencia de aprendizaje. Los subtítulos generados automáticamente, las rúbricas y las analíticas hacen que publicar y dar seguimiento al progreso de los estudiantes sea muy sencillo.
Crea muchas variantes de cursos rápidamente. Usa las herramientas de traducción y de traductor de video para localizar la narración, los subtítulos y los elementos visuales, de modo que la capacitación llegue a equipos globales sin trabajo manual extra, mejorando la experiencia del curso en línea.
Redacción inteligente de cursos y generación de temarios
HeyGen analiza documentos cargados, presentaciones de diapositivas o un brief del curso y genera un temario estructurado con objetivos de aprendizaje y secuencia de módulos. La IA sugiere la duración de las lecciones, la segmentación y los puntos de evaluación para que los diseñadores instruccionales comiencen con un borrador completo que sea fácil de perfeccionar.
Convierte texto en lecciones en video con narración natural
Convierte guiones en videos de lecciones con calidad de estudio usando el generador de video con IA y los modelos de voz de HeyGen. El sistema produce narraciones con voz humana, subtítulos sincronizados y presentadores opcionales con avatar y sincronización labial precisa, para que tus videos se vean pulidos y profesionales sin necesidad de ir a un estudio.
Evaluaciones interactivas y calificación con IA
Genera automáticamente cuestionarios, preguntas de opción múltiple y prompts de respuesta abierta a partir del contenido de tus lecciones. HeyGen puede crear rúbricas y ofrecer calificación y retroalimentación instantáneas asistidas por IA para que las personas que aprenden reciban una evaluación oportuna y consistente, lo que permite a los instructores ahorrar horas de calificación manual gracias a herramientas de IA.
Controles de marca, plantillas y flexibilidad de exportación
Aplica kits de marca para asegurar el uso de logotipos, fuentes, colores y estilos de diapositivas en todos tus cursos. Exporta paquetes como SCORM o LTI, publícalos en un LMS o compártelos mediante un enlace público. La exportación por lotes y los flujos de trabajo con plantillas hacen que sea muy sencillo implementar bibliotecas de cursos en diferentes equipos y plataformas.
Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.
Cómo usar el creador de cursos con IA
Crea cursos completos en cuatro pasos simplificados, desde el contenido original hasta módulos listos para tus estudiantes.
Proporciona presentaciones de diapositivas, PDFs, documentos o un breve esquema. HeyGen analiza el material, extrae los puntos clave y recomienda una estructura de curso con objetivos.
Elige la duración de la lección, un estilo de presentador, el tono de voz y tu kit de marca. Selecciona plantillas para evaluaciones y elementos interactivos para que cada módulo cumpla con tus estándares.
Revisa las lecciones en video generadas, ajusta los guiones, reordena las escenas y agrega cuestionarios o asistentes de chat. El editor de HeyGen te permite perfeccionar el contenido sin la edición tradicional de línea de tiempo.
Exporta como SCORM o LTI, publica directamente en un LMS o comparte enlaces. Da seguimiento al progreso, finalización y resultados de evaluaciones con analíticas integradas para medir los resultados de aprendizaje.
Un creador de cursos con IA automatiza el proceso de convertir material de origen en cursos estructurados. HeyGen ingiere documentos, presentaciones o briefs y genera esquemas, guiones de lecciones, videos narrados, cuestionarios y paquetes de exportación para que puedas producir capacitaciones completas sin necesidad de grabar ni hacer ediciones complejas.
HeyGen utiliza avanzada conversión de texto a video es una función del generador de cursos con IA que simplifica la creación de contenido, y conversión de imagen a video Los flujos de trabajo, junto con modelos de voz de alta calidad, se usan para producir lecciones pulidas con calidad de transmisión, con componentes generados por IA. Puedes elegir estilos de presentador o presentadores tipo avatar y HeyGen aplica sincronización labial, ritmo natural y mezcla de audio para obtener un resultado profesional.
HeyGen admite flujos de trabajo multilingües muy completos. Usa el traductor de video para convertir guiones y volver a generar narraciones y subtítulos en muchos idiomas, para que los cursos se sientan nativos para las audiencias locales mientras se conserva el tiempo y el tono.
Sí, las herramientas con IA pueden mejorar la creación de cursos. Los borradores generados son totalmente editables. Actualiza guiones, cambia escenas, modifica el tono de voz o ajusta cuestionarios usando herramientas de creación de cursos con IA para una experiencia fluida. La función de regenerar de HeyGen aplica los cambios en todas las variantes para que las actualizaciones escalen de forma eficiente.
Sube kits de marca que incluyan logotipos, tipografías y paletas de colores para mantener tus estándares visuales. HeyGen también sugiere objetivos de aprendizaje, puntos de evaluación y mejores prácticas de ritmo para que la calidad de los cursos sea consistente y esté alineada con los principios de diseño instruccional.
Exporta como SCORM o LTI para integrarlo con tu LMS, descarga las lecciones en video en formato MP4 o compártelas mediante enlaces seguros. HeyGen también permite incrustar cursos, ofrece acceso a la API para automatización e integraciones con herramientas comunes para agilizar la publicación y el seguimiento.
Sí. HeyGen genera cuestionarios y evaluaciones basadas en rúbricas. La plataforma ofrece calificación automatizada asistida por IA para respuestas objetivas y abiertas, y proporciona plantillas de retroalimentación para que las personas que aprenden reciban orientación oportuna en cursos en línea.
HeyGen utiliza seguridad de nivel empresarial, almacenamiento cifrado y controles de acceso para proteger el contenido y los datos de las personas que aprenden en entornos impulsados por IA. Los controles de administrador y las opciones de auditoría están disponibles para cumplir con requisitos de cumplimiento y gobernanza.
Empieza con objetivos de aprendizaje claros, ofrece material de referencia conciso, elige duraciones de lección adecuadas para mantener la atención, agrega cuestionarios formativos y localiza el contenido según lo que necesiten las personas que aprenden para crear cursos de forma efectiva. Genera varias versiones para probar el nivel de interacción y mejora continuamente con base en los datos de analítica.
Tú conservas la propiedad de todo el contenido de curso que crees. HeyGen proporciona recursos con licencia y resultados generados para uso comercial. Asegúrate de que cualquier material de terceros que subas tenga los permisos adecuados antes de publicarlo.
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