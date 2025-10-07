HeyGen utiliza avanzada conversión de texto a video es una función del generador de cursos con IA que simplifica la creación de contenido, y conversión de imagen a video Los flujos de trabajo, junto con modelos de voz de alta calidad, se usan para producir lecciones pulidas con calidad de transmisión, con componentes generados por IA. Puedes elegir estilos de presentador o presentadores tipo avatar y HeyGen aplica sincronización labial, ritmo natural y mezcla de audio para obtener un resultado profesional.