Se usa para integraciones MCP. Los usuarios autorizan el acceso a través de una pantalla de consentimiento estándar, sin necesidad de claves de API. Requiere un plan web activo de HeyGen con créditos premium. El uso se descuenta del saldo de créditos premium de tu plan web.

Clave de API

Se usa para Skills e integraciones directas con la API. Autentícate pasando tu clave de API en el encabezado X-Api-Key. Requiere una clave de API de HeyGen generada desde Configuración → API en tu panel. El uso se descuenta del saldo de tu panel de API, que es independiente de los créditos de tu plan web.