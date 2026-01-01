HeyGen API

Potencia tu stack con HeyGen API

Integra a través de MCP, Skills o API directa y añade video con IA a tu producto como tú quieras. Elige un plan que se adapte a tus necesidades.

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Empieza desde solo $5

Prueba la API de HeyGen gratis y sin compromiso, la forma ideal de empezar para cualquiera que quiera explorar la tecnología de creación de videos con IA.

Comienza ahora
  • API de agente de video
  • API de texto a voz
  • Generar video (motores Avatar III y IV)
  • API de traducción de video
  • Crear avatares con foto
  • Genera videos usando plantillas
  • Accede a las bibliotecas de avatares, voces y plantillas
  • Acceso al servidor MCP
  • Integración con HeyGen Skills

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Para productos con uso promedio y branding personalizado, nuestro plan Pro es perfecto para negocios que aprovechan de forma eficiente nuestros precios de API de video.

  • Todo lo incluido en Pay-As-You-Go
  • Escalabilidad personalizada
  • Soporte dedicado para desarrolladores
  • API para creación de gemelos digitales
  • API de corrección de textos
  • Tarifas con descuento

Explora formas de crear

Figura abstracta con degradado azul usada como elemento decorativo para la plataforma de videos con IA de HeyGen

HeyGen MCP

Connect HeyGen to AI agents like Claude, Manus, OpenAI through MCP for seamless, conversational video creation and management.

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Figura abstracta con degradado azul que representa la creatividad de video con IA de HeyGen

OpenClaw

Open-Source video creation framework for building and customizing HeyGen-powered video workflows with flexible integrations.

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HeyGen Skills

Pre-built skill modules that extend AI agents with HeyGen video generation capabilities.

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Figura abstracta con degradado azul usada como elemento decorativo en el sitio de la plataforma de videos con IA de HeyGen

API directa

Programmatic access to HeyGen's video platform for custom integrations, automation, and advanced use cases.

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128,463,004Videos generados
102,705,957Avatares generados
17,651,313Videos traducidos
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Explora todas las API

Desde creadores independientes hasta empresas globales, HeyGen hace que la creación de video sea rápida, escalable y sencilla con potentes herramientas de IA.

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API de agente de video

Generate complete avatar videos from a single text prompt — no manual setup needed.

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TTS - Starfish

Convert text into natural, expressive speech using HeyGen's advanced voice synthesis engine.

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Figura abstracta con degradado azul que representa creatividad y movimiento impulsados por IA

API de generación de video

Programmatically create avatar videos with fine-grained control over avatars, voices, backgrounds, and layouts.

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Figura abstracta con degradado azul usada como fondo decorativo para la plataforma de videos con IA de HeyGen

API de traducción de video

Translate and dub existing videos into multiple languages while preserving lip-sync and natural delivery.

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Casos de uso

Autenticación

HeyGen ofrece múltiples rutas de integración — MCP, Skills y API directa — cada una con su propio método de autenticación. Entender qué flujo aplica a tu caso de uso determinará cómo te autenticas y cómo se factura el uso.

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OAuth 2.0

Se usa para integraciones MCP. Los usuarios autorizan el acceso a través de una pantalla de consentimiento estándar, sin necesidad de claves de API. Requiere un plan web activo de HeyGen con créditos premium. El uso se descuenta del saldo de créditos premium de tu plan web.

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Clave de API

Se usa para Skills e integraciones directas con la API. Autentícate pasando tu clave de API en el encabezado X-Api-Key. Requiere una clave de API de HeyGen generada desde Configuración → API en tu panel. El uso se descuenta del saldo de tu panel de API, que es independiente de los créditos de tu plan web.

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Socios

Usa HeyGen con tus plataformas favoritas

Conecta HeyGen con tus herramientas favoritas para automatizar la creación de videos.

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Fondo negro de marcador de posición usado donde aparecerá una vista previa de video con IA de HeyGen o contenido visual
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Fondo negro usado como separador visual en el sitio de la plataforma de video con IA de HeyGen
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logo de n8n
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Preguntas frecuentes sobre precios de la API

¿Cuáles son las diferentes formas de integrarte con HeyGen?

HeyGen ofrece tres rutas de integración: MCP para conectarte con asistentes de IA como Claude sin tener que administrar APIs, Skills para ampliar las capacidades de agentes de código con IA como Claude Code y Cursor, y Direct API para tener control totalmente programático sobre la generación de video.

¿Cómo funciona la autenticación para cada ruta de integración?

MCP usa OAuth: las personas usuarias autorizan a través de una pantalla de consentimiento sin necesidad de claves de API. Tanto Skills como Direct API usan una clave de API que se envía en el encabezado X-Api-Key, generada desde Configuración → API en tu panel de HeyGen.

¿Los créditos MCP y el saldo de la API son lo mismo?

No. El uso de MCP se descuenta del saldo de crédito premium de tu plan web, mientras que el uso de Skills y de la API directa se descuenta del saldo de tu panel de API. Los dos fondos de facturación son independientes.

¿Cuál es el monto mínimo para comenzar con Pay-As-You-Go?

Puedes empezar desde solo $5. Solo recarga tu billetera de API y paga únicamente por lo que uses — sin compromiso mensual.

¿Qué ofrece el plan Enterprise además de Pay-As-You-Go?

Enterprise incluye todo lo de Pay-As-You-Go más escalabilidad personalizada, soporte dedicado para desarrolladores, API de creación de Digital Twin, API de corrección de texto y tarifas con descuento.

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Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con el video con IA más innovador.

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