Potencia tu stack con HeyGen API
Integra a través de MCP, Skills o API directa y añade video con IA a tu producto como tú quieras. Elige un plan que se adapte a tus necesidades.
Empieza desde solo $5
Prueba la API de HeyGen gratis y sin compromiso, la forma ideal de empezar para cualquiera que quiera explorar la tecnología de creación de videos con IA.
Contactar al equipo de ventas
Para productos con uso promedio y branding personalizado, nuestro plan Pro es perfecto para negocios que aprovechan de forma eficiente nuestros precios de API de video.
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Explora formas de crear
Connect HeyGen to AI agents like Claude, Manus, OpenAI through MCP for seamless, conversational video creation and management.
Open-Source video creation framework for building and customizing HeyGen-powered video workflows with flexible integrations.
Pre-built skill modules that extend AI agents with HeyGen video generation capabilities.
Programmatic access to HeyGen's video platform for custom integrations, automation, and advanced use cases.
Explora todas las API
Desde creadores independientes hasta empresas globales, HeyGen hace que la creación de video sea rápida, escalable y sencilla con potentes herramientas de IA.
Generate complete avatar videos from a single text prompt — no manual setup needed.
Convert text into natural, expressive speech using HeyGen's advanced voice synthesis engine.
Programmatically create avatar videos with fine-grained control over avatars, voices, backgrounds, and layouts.
Translate and dub existing videos into multiple languages while preserving lip-sync and natural delivery.
Autenticación
HeyGen ofrece múltiples rutas de integración — MCP, Skills y API directa — cada una con su propio método de autenticación. Entender qué flujo aplica a tu caso de uso determinará cómo te autenticas y cómo se factura el uso.
Se usa para integraciones MCP. Los usuarios autorizan el acceso a través de una pantalla de consentimiento estándar, sin necesidad de claves de API. Requiere un plan web activo de HeyGen con créditos premium. El uso se descuenta del saldo de créditos premium de tu plan web.
Se usa para Skills e integraciones directas con la API. Autentícate pasando tu clave de API en el encabezado X-Api-Key. Requiere una clave de API de HeyGen generada desde Configuración → API en tu panel. El uso se descuenta del saldo de tu panel de API, que es independiente de los créditos de tu plan web.
Usa HeyGen con tus plataformas favoritas
Conecta HeyGen con tus herramientas favoritas para automatizar la creación de videos.
HeyGen ofrece tres rutas de integración: MCP para conectarte con asistentes de IA como Claude sin tener que administrar APIs, Skills para ampliar las capacidades de agentes de código con IA como Claude Code y Cursor, y Direct API para tener control totalmente programático sobre la generación de video.
MCP usa OAuth: las personas usuarias autorizan a través de una pantalla de consentimiento sin necesidad de claves de API. Tanto Skills como Direct API usan una clave de API que se envía en el encabezado X-Api-Key, generada desde Configuración → API en tu panel de HeyGen.
No. El uso de MCP se descuenta del saldo de crédito premium de tu plan web, mientras que el uso de Skills y de la API directa se descuenta del saldo de tu panel de API. Los dos fondos de facturación son independientes.
Puedes empezar desde solo $5. Solo recarga tu billetera de API y paga únicamente por lo que uses — sin compromiso mensual.
Enterprise incluye todo lo de Pay-As-You-Go más escalabilidad personalizada, soporte dedicado para desarrolladores, API de creación de Digital Twin, API de corrección de texto y tarifas con descuento.
Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con el video con IA más innovador.