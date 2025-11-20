Crea videos de marketing 3 veces más rápido que con la producción tradicional
Lanzamientos de producto, contenido para redes sociales, creatividades para anuncios, historias de clientes: genera videos de marketing profesionales en minutos sin estudios, equipos de producción ni esperar a talento. Escala tu contenido en todos los canales e idiomas desde una sola fuente.
- No necesitas tarjeta de crédito
- Actualiza el contenido al instante cuando cambien los productos
El problema de marketing
Descubre cómo equipos de marketing como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran el crecimiento con una innovadora plataforma de texto a video con IA.
La presión del contenido de marketing
Tu calendario de contenido no se detiene. Los lanzamientos de producto necesitan videos. Las redes sociales exigen contenido diario. Las campañas requieren creatividades localizadas para cada mercado. Pero la producción de video tradicional implica reservar estudios, coordinar talento, esperar semanas para los editores… y reventar tu presupuesto en una sola grabación. Para cuando el contenido está listo, la oportunidad ya pasó. Tu competencia publica videos todos los días mientras tú sigues en preproducción. ¿Y pedirle al liderazgo que salga frente a la cámara? Suerte con esa pesadilla de agenda.
La solución de HeyGen
HeyGen convierte a tu equipo de marketing en una máquina de producción de video. Escribe un guion —o deja que la IA genere uno a partir de tu brief—, elige un avatar de IA y produce videos profesionales en minutos. Demos de producto, videos explicativos, contenido para redes sociales, creatividades para anuncios, todo sin cámaras, estudios ni coordinación de talento. ¿Necesitas la misma campaña en 12 mercados? Traduce a más de 175 idiomas con clonación de voz y sincronización labial. Entrega video a la velocidad que tu calendario de marketing exige.
Todo lo que los equipos de marketing necesitan para crear a gran escala
Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de texto a video con IA más innovadora.
Producción rápida de video
Pasa de un brief a un video terminado en minutos, no en semanas. Sin reservar estudios, sin coordinar talento, sin filas de postproducción. Tu equipo de marketing controla todo el flujo de trabajo —de la idea a la exportación— sin depender de nadie más.
• Genera videos en minutos
• No necesitas estudio ni equipo
• Control creativo total dentro de tu equipo
Exportación multicanal
Un solo video, todos los formatos. Exporta en 16:9 para YouTube, 9:16 para TikTok y Reels, 1:1 para el feed de Instagram. Deja de rehacer contenido para cada plataforma: produce una vez y expórtalo a todas.
• Relaciones de aspecto 16:9, 9:16 y 1:1
• Optimizado para cada plataforma
• Exportación por lotes para mayor eficiencia
Localización global de campañas
Lanza campañas en todo el mundo sin producciones separadas para cada mercado. Traducción de video con IA adapta tu contenido creativo a más de 175 idiomas con clonación de voz y sincronización labial. Tu campaña en alemán suena alemana, no doblada.
• La clonación de voz mantiene la voz de tu marca
• La sincronización labial coincide con los movimientos faciales
• Una sola fuente, distribución global
Contenido estilo UGC
Contenido con apariencia auténtica sin tener que coordinar influencers. Crea videos estilo UGC que se sientan nativos de los feeds sociales: formatos de testimonios, reacciones a productos y contenido casual de talking head que realmente funciona.
• Estilos de avatar diversos
• Entrega auténtica y casual
• Escala sin pagar honorarios de influencers
Coherencia de marca
Asegura tu identidad visual en cada video. Brand Kit aplica los colores, fuentes, logotipos y selecciones de avatares aprobados. Brand Glossary garantiza que los nombres de productos y los eslóganes se pronuncien correctamente, siempre y por cada miembro del equipo.
• Recursos de marca centralizados
• Controles de pronunciación
• Resultados consistentes en todo el equipo
Video personalizado a gran escala
Convierte un solo video en miles de versiones personalizadas. Las variables dinámicas te permiten personalizar nombres, empresas y detalles para alcance personalizado que impulsa el engagement sin producción manual para cada destinatario.
• Campos dinámicos de personalización
• Generación por lotes
• Segmentación por espectador individual
Del brief al video publicado en 3 pasos
Empieza con tu mensaje
Pega tu guion, sube un brief o deja que el generador de guiones con IA cree contenido a partir de los objetivos de tu campaña. Olvídate del bloqueo frente a la página en blanco: empieza desde tus materiales de marketing existentes.
Elige tu creatividad
Elige entre más de 200 avatares de IA diversos que se adapten a tu marca y a tu audiencia. Escoge voces, fondos y estilos visuales. O crea un clon de vocero para mantener una presencia de marca consistente en todo tu contenido.
Crear y distribuir
Haz clic en generar. En minutos tendrás un video de marketing profesional. Expórtalo en todos los formatos y proporciones para cada canal. ¿Necesitas alcance global? Tradúcelo a cualquier idioma con un solo clic. Publica contenido a la velocidad de tu calendario de marketing.
Creado para todas tus necesidades de marketing
Videos de lanzamiento de producto
Publica contenido de lanzamiento desde el primer día, no hasta el día treinta. Videos de producto que explican las funciones, demuestran el valor y aumentan la adopción, creados en horas, no en semanas. Actualiza al instante cuando cambien las funciones.
Caso de uso: genera videos de anuncio de producto para sitio web, correo electrónico y redes sociales al mismo tiempo el día del lanzamiento.
Contenido para redes sociales
Alimenta el algoritmo sin quemar a tu equipo. Contenido diario para redes sociales en TikTok, Instagram, LinkedIn y YouTube, con calidad constante y en una fracción del tiempo de producción.
Caso de uso: produce videos para una semana de redes sociales en una sola sesión por la tarde.
Creatividad publicitaria
Prueba más conceptos y encuentra a los ganadores más rápido. Genera variaciones de anuncios para pruebas A/B sin sesiones de grabación separadas para cada creativo. Diferentes ganchos, diferentes avatares, diferentes ángulos, todo desde un solo flujo de trabajo.
Caso de uso: crea 10 variaciones de anuncios para pruebas creativas en el mismo tiempo que te tomaría producir un solo anuncio tradicional.
Resultado comprobado: Attention Grabbing Media redujo el tiempo de producción de 3 días a solo unas horas mientras se expandía a más de 10 nuevos idiomas.
Testimonios de clientes
Prueba social a gran escala. Crea contenido tipo testimonio que genere confianza sin tener que coordinar horarios de clientes ni la logística de las grabaciones.
Caso de uso: producir videos de historias de clientes que destaquen los casos de uso y resultados en diferentes industrias.
Contenido explicativo y de cómo hacerlo
Ayuda a tus clientes a entender tu producto con videos tutoriales y videos explicativos. Actualiza al instante cuando tu producto cambie—sin necesidad de volver a grabar.
Caso de uso: crea una biblioteca de videos explicativos de funciones que se mantengan al día con cada actualización de tu producto.
Campañas globales de marketing
La misma campaña para cada mercado. Adapta el contenido creativo para audiencias internacionales sin necesitar presupuestos de producción separados para cada región.
Caso de uso: lanza campañas de producto en 12 mercados al mismo tiempo con videos creativos en el idioma nativo.
Resultado comprobado: Vision Creative Labs ayudó a sus clientes a pasar de 1-2 videos al año a 50-60 por día con HeyGen.
El producto de más rápido crecimiento en G2, y con razón
Desde capacitaciones globales hasta anuncios en video, HeyGen le da poder a cualquiera (sí, a ti) para crear contenido de video de alta calidad y escalable para cualquier necesidad. Estos son algunos de los beneficios que más les encantan a nuestros clientes:
Usado por más de 100,000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad
Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.
¿Tienes preguntas? Nosotros tenemos las respuestas
¿Qué es la creación de videos con IA para marketing?
La creación de videos con IA usa inteligencia artificial para generar videos de marketing profesionales sin los requisitos de una producción tradicional. HeyGen combina avatares de IA, síntesis de voz y edición automatizada para convertir guiones en contenido de video pulido, sin necesidad de cámaras, estudios ni equipos de filmación. Los equipos de marketing pueden producir videos de producto, contenido para redes sociales y creatividades para anuncios en minutos en lugar de semanas.
¿Cómo puedo crear videos de marketing sin un equipo de producción?
Escribe tu guion o deja que HeyGenAI script generator cree uno a partir de tu brief. Elige un avatar de IA como presentador en pantalla, selecciona una voz y un estilo visual, y genera tu video. Todo el proceso toma solo unos minutos y no requiere experiencia en producción. Para mantener la coherencia de tu marca, clona a tu vocero para que su gemelo digital pueda representar tu marca en todo tu contenido.
¿Puedo crear videos para redes sociales en varias plataformas?
Sí—HeyGen exporta en múltiples relaciones de aspecto desde un solo proyecto. Crea una vez y luego exporta en 16:9 para YouTube, 9:16 para TikTok e Instagram Reels, y 1:1 para publicaciones en el feed de Instagram. No necesitas volver a crear contenido para cada plataforma ni manejar múltiples flujos de trabajo de producción.
¿Cómo funciona el video de marketing multilingüe?
Crea tu video de marketing en tu idioma principal y luego usa la función de traducción de HeyGen para generar versiones en cualquiera de los más de 175 idiomas compatibles. La traducción incluye clonación de voz (para que la voz de tu marca suene natural en cada idioma) y sincronización labial (para que el movimiento de la boca coincida con el audio traducido). Lanza campañas globales a partir de un solo video original.
¿Puedo crear contenido estilo UGC con HeyGen?
Crea tu video de capacitación de cumplimiento una sola vez en tu idioma principal. Luego usa la función de traducción de HeyGen para generar versiones en cualquiera de los más de 175 idiomas compatibles. La traducción incluye clonación de voz (para que tu presentador suene natural en cada idioma) y sincronización labial o lip-sync (para que el movimiento de la boca coincida con el audio traducido). Tu versión en español suena como español nativo, no como inglés doblado.
¿Cómo mantengo la consistencia de mi marca en todos los videos?
HeyGen cuenta con la certificación SOC 2 Tipo II y cumple con el GDPR. Tu contenido se cifra tanto en tránsito como cuando está almacenado. Para equipos de cumplimiento en empresas que manejan documentación de políticas sensibles, HeyGen ofrece espacios de trabajo dedicados con integración SSO y administración centralizada de usuarios. No entrenamos nuestros modelos de IA con tu contenido.
¿Puedo personalizar videos para cada persona que los ve?
Sí. HeyGen admite personalización dinámica con campos variables para nombres, empresas y detalles personalizados. Crea una sola plantilla y luego genera miles de versiones personalizadas para marketing basado en cuentas, prospección de ventas o campañas de interacción con clientes. Videoimagem creó más de 50,000 videos personalizados para AB InBev usando este enfoque.
¿Qué tan rápido puedo crear videos de marketing?
HeyGen admite videos de distintas duraciones para adaptarse al diseño de tu capacitación. La mayoría de los módulos de cumplimiento funcionan muy bien en el rango de 3 a 10 minutos para enfoques de microlearning, pero puedes crear contenido más largo para temas más completos. Para capacitaciones extendidas (20+ minutos), considera dividir el contenido en capítulos o módulos para lograr mejor participación y seguimiento de las personas que aprenden.
¿Cómo se compara HeyGen con la producción de video tradicional?
La producción tradicional de videos de marketing requiere coordinar talento, reservar estudios, días de filmación y edición en postproducción — normalmente toma de 2 a 4 semanas y cuesta entre $5,000 y más de $20,000 por cada video terminado. HeyGen genera una calidad comparable en minutos y a una fracción del costo. Cuando cambian las campañas o necesitas actualizar contenido, simplemente vuelves a generar el video en lugar de volver a grabar. Los equipos de marketing reportan que crean contenido 3 veces más rápido y con costos de producción mucho más bajos.
¿Todo mi equipo de marketing puede usar HeyGen?
Sí. HeyGen for Business incluye espacios de trabajo para equipos donde managers de marketing, creadores de contenido y diseñadores pueden colaborar. Las bibliotecas de recursos compartidos mantienen los elementos de marca aprobados accesibles para todos. Los controles de administrador te permiten gestionar permisos, monitorear el uso y asegurar la consistencia de la marca en todo el trabajo del equipo.
¿Qué tipos de videos de marketing puedo crear?
HeyGen es compatible con prácticamente cualquier formato de video de marketing: lanzamientos de producto, videos explicativos, contenido para redes sociales, creatividades publicitarias, testimonios de clientes, tutoriales paso a paso, anuncios de la empresa, promociones de eventos, contenido de video para email y más. Si puedes escribir el guion, HeyGen puede producirlo, en cualquier idioma y para cualquier canal.
¿Mi contenido de marketing está seguro?
HeyGen cuenta con la certificación SOC 2 Tipo II y cumple con el RGPD. Tu contenido se cifra tanto en tránsito como cuando está almacenado. Para equipos de marketing empresarial que manejan materiales de campaña sensibles o información de productos no lanzados, HeyGen ofrece espacios de trabajo dedicados con integración SSO y administración centralizada de accesos. No entrenamos nuestros modelos de IA con tu contenido.
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Use Cases
Tools
Historias de clientes
- Contenido que atrapa la atención: producción 3 veces más rápida
- Vision Creative Labs: 50-60 videos diarios
- Videoimagem: 3x más engagement
- HubSpot: video con IA a escala
- Ogilvy: campañas personalizadas
- Publicis Groupe: alcance global
- Advantive: creación de contenido 50% más rápida
- Coursera: localización de video
- Workday: localización en minutos
Empieza a crear videos de marketing hoy
Deja de esperar semanas por contenido que debería salir mañana. Genera videos de marketing profesionales en minutos, localiza para mercados globales al instante y escala tu producción de contenido sin tener que crecer tu equipo ni tu presupuesto. Únete a los equipos de marketing de HubSpot, Ogilvy y Publicis que ya transformaron la manera en que crean.
- No necesitas tarjeta de crédito
- No necesitas experiencia en producción
- Cancela cuando quieras