Lanza campañas en todo el mundo sin producciones separadas para cada mercado. Traducción de video con IA adapta tu contenido creativo a más de 175 idiomas con clonación de voz y sincronización labial. Tu campaña en alemán suena alemana, no doblada.

• La clonación de voz mantiene la voz de tu marca

• La sincronización labial coincide con los movimientos faciales

• Una sola fuente, distribución global