Crea un tutorial en video con IA a partir de un guion en minutos

Empieza con un guion, una presentación de diapositivas o una grabación de pantalla y crea videos de tutoriales pulidos con HeyGen. Genera automáticamente narraciones, subtítulos, secuencias de escenas y exportaciones listas para cualquier plataforma para que tu equipo publique capacitaciones, demos y videos de cómo hacerlo más rápido, sin cámaras ni edición en la línea de tiempo.

128,468,887Videos generados
102,706,381Avatares generados
17,651,737Videos traducidos
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Sincronización labial aplicada después de la generación
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Módulos rápidos de incorporación de empleados

Módulos rápidos de incorporación de empleados

Onboarding often creates scheduling and production bottlenecks. HeyGen transforms policy docs and slide decks into consistent onboarding lessons with narration, captions, and quick quizzes so new hires ramp faster and HR scales deliveries.

Recorridos de producto y tutoriales de funciones

Recorridos de producto y tutoriales de funciones

Product teams need frequent tutorial updates after releases. HeyGen converts release notes and screen captures into short explainers with clear step-by-step scenes, sample usage clips, and highlight overlays to speed adoption and reduce support load.

Clips para educación y soporte al cliente

Clips para educación y soporte al cliente

Support teams can turn knowledge base articles into short troubleshooting videos. HeyGen produces searchable transcripts and timestamped scenes so customers find answers faster and teams reduce ticket volume.

Módulos de cursos y contenido de eLearning

Módulos de cursos y contenido de eLearning

Educators and creators can generate full course modules from syllabi or slide decks. HeyGen creates lesson videos, assessment prompts, and downloadable assets to help scale monetized course catalogs with consistent production value.

Microlearning y soporte de desempeño

Microlearning y soporte de desempeño

Need quick refreshers for busy teams? HeyGen crafts microlearning clips and one-step how-tos that learners consume on the job, improving retention with short, focused video lessons.

Capacitación y certificación multilingüe

Capacitación y certificación multilingüe

Global programs require localization. Use HeyGen’s video translator to regenerate voiceovers, captions, and timing for each language so certification materials remain synchronized and culturally appropriate without reshoots.

Por qué HeyGen es el mejor generador de tutoriales en video con IA

HeyGen combina generación basada en guiones, narración precisa y patrones de diseño instruccional para producir rápidamente videos de tutoriales profesionales. Desde módulos de cursos hasta explicaciones rápidas, los equipos pueden escalar la capacitación mientras mantienen la calidad, la marca y la accesibilidad consistentes con el creador de videos de tutoriales.

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Producción rápida de lecciones

Convierte texto o diapositivas en videos listos para tus lecciones en minutos. HeyGen escribe los guiones de cada escena, sincroniza la narración y arma los visuales para que los equipos de capacitación se salten las sesiones de grabación y la edición manual.

Claridad con calidad de estudio, sin estudios

HeyGen compone automáticamente la iluminación, el movimiento de cámara y las locuciones claras para que los videos de tutoriales se vean y escuchen profesionales sin necesidad de producción en sitio.

Diseñado para escalar y localizar contenido

Genera en lote muchas lecciones, traduce guiones con el traductor de video y crea voces en off y subtítulos específicos por idioma para que la capacitación se implemente a nivel global sin volver a grabar.

Guiones de cursos inteligentes y segmentación

Proporciona un esquema de lección o pega un guion completo y HeyGen lo estructura automáticamente en escenas, encabezados y señales de tiempo. El sistema sugiere objetivos de aprendizaje, divide el contenido en microlecciones fáciles de asimilar e inserta marcadores de quiz o de llamada a la acción (CTA), para que cada tutorial siga un flujo pedagógico comprobado y quede listo para publicarse.

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An AI content editor displaying a text input, 'Q3 Result Overview,' a man's photo, and a green AI cursor.

Narraciones de voz naturales y subtítulos sincronizados

Genera narraciones con sonido humano en muchos idiomas y acentos. HeyGen produce una sincronización labial precisa cuando se usan presentadores en pantalla, genera subtítulos automáticamente y exporta archivos SRT o subtítulos incrustados para accesibilidad y compatibilidad con LMS. Esto asegura un audio claro y transcripciones que se pueden buscar para las personas que aprenden.

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A content creation app interface showing a smiling woman avatar next to a slide with "New York's Billiard Scene" text, and a "Welcome" button.

Composición visual y b-roll inteligente

HeyGen convierte diapositivas, capturas de pantalla y capturas de producto en escenas dinámicas con movimiento, acercamientos y sugerencias de b-roll. La plataforma aplica suavizado de imagen a video, superpone fragmentos de código o llamados destacados y ajusta el ritmo a la narración para que los recorridos y demos se mantengan atractivos y fáciles de seguir.

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A young Black woman with curly hair in a green sweater against a vibrant green and blue background. A white box reads "ONBOARDING DAY 2".

Creación por lotes, control de versiones y exportaciones a LMS

Crea cientos de variantes de lecciones a partir de hojas de cálculo o bibliotecas de contenido usando flujos de trabajo por lotes para agilizar tu proceso de creación de video. HeyGen guarda kits de marca, plantillas e historial de versiones y exporta paquetes SCORM, LTI, MP4 y de subtítulos para subir fácilmente a tu LMS y distribuir en diferentes plataformas usando sus capacidades de creación de video.

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A man smiles behind a dialog box showing "Export as SCORM" enabled and "SCORM 1.2" selected.

Usado por más de 100,000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.

Miro
"Les ha dado a nuestras personas escritoras el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñadora de medios educativos
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Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando teníamos un programa que había estado haciendo cada semana. De repente, nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y no volver a pararme frente a una cámara nunca más."

Roger Hirst, Cofundador
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Workday
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que decir que no a los proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer muchísimo más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de programa
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Cómo funciona

Cómo usar el generador de tutoriales en video con IA

Crea tutoriales completos en video en cuatro pasos claros, desde el contenido hasta materiales listos para tus estudiantes.

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Paso 1

Sube tu contenido o pega un brief

Proporciona diapositivas, grabaciones de pantalla, un documento o un guion corto. HeyGen analiza la estructura y extrae los puntos clave para crear un esquema de lección.

Paso 2

Elige el estilo, la voz y el ritmo

Elige un tipo de presentador, modelo de voz, duración y tema visual. Aplica tu kit de marca para que cada video use las fuentes, colores y elementos gráficos correctos.

Paso 3

Previsualiza, edita y agrega interactividad

Revisa los borradores generados, ajusta los guiones, inserta quizzes o llamados de atención y vuelve a generar tomas alternativas. Las ediciones se propagan en todas las variantes para ahorrar tiempo.

Paso 4

Exporta y publica tus creaciones de video para tus estudiantes.

Exporta archivos SCORM, LTI, MP4 y de subtítulos, o publica directamente en un LMS. Usa exportaciones por lotes para implementar bibliotecas completas de cursos y dar seguimiento al progreso de tus estudiantes.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Qué es un tutorial en video con IA y cómo los crea HeyGen?

Un tutorial en video con IA es un video de lección generado a partir de texto, diapositivas o capturas de pantalla usando guiones automatizados, narración y composición de escenas con un generador de video con IAgenerador de video con IA. HeyGen toma tu material de origen, arma la estructura de la lección, produce las locuciones y subtítulos, y ensambla los elementos visuales en videos tutoriales listos para publicar usando técnicas avanzadas de creación de video, sin necesidad de grabación manual.

¿Necesito habilidades de grabación o equipo especial para crear videos de tutoriales?

No. HeyGen crea videos tutoriales profesionales sin cámaras ni cabinas de sonido. Si lo prefieres, puedes subir tus propias grabaciones, pero los flujos de trabajo de texto a video y imagen a video de HeyGen generan lecciones pulidas a partir de contenido existente usando su generador de video.

¿Qué tan precisos son los guiones y la narración generados?

HeyGen, una herramienta de IA, redacta guiones enfocados en la conversión a partir de tu información y puede generar narraciones de voz naturales en muchos idiomas. Los guiones se pueden editar y HeyGen admite clonación de voz y selección de tono para que la narración coincida con tu estilo de enseñanza.

¿Puedo agregar cuestionarios y evaluaciones a los tutoriales?

Sí, puedes utilizar el editor de video para hacer más mejoras. HeyGen permite generar preguntas de cuestionarios y rúbricas de evaluación a partir del contenido de las lecciones. Estas se pueden integrar en el flujo del video o exportar como elementos compatibles con LMS para su seguimiento y calificación.

¿Qué formatos de exportación e integraciones con LMS son compatibles?

Las opciones de exportación incluyen archivos de video MP4, subtítulos SRT/VTT, paquetes SCORM y exportaciones listas para LTI. HeyGen se integra con las plataformas LMS más comunes y admite cargas masivas para catálogos de cursos grandes.

¿Cómo funciona la localización para la capacitación multilingüe?

Usa el traductor de video para traducir guiones, regenerar narraciones en los idiomas de destino y producir subtítulos sincronizados. HeyGen ajusta el tiempo y la sincronización labial cuando aplica para que las lecciones localizadas se sientan nativas.

¿Puedo mantener la coherencia de mi marca en muchos tutoriales?

Sí. Sube un kit de marca con logotipos, fuentes y paletas de colores. HeyGen los aplica automáticamente y admite plantillas y elementos bloqueados para mantener consistentes los visuales y el mensaje de tus lecciones.

¿Cuánto tiempo tarda en generarse un video tutorial?

Las microlecciones sencillas se renderizan en minutos, mientras que los módulos más largos con varias escenas pueden tardar más según su duración y complejidad. Los procesos por lotes para muchas lecciones se ejecutan en paralelo, de modo que se pueden procesar catálogos grandes de forma eficiente, lo que facilita la creación de contenido en video.

¿Los videos de tutoriales generados son adecuados para capacitación de certificación o de cumplimiento normativo?

Sí. HeyGen produce lecciones con subtítulos, versionadas y exportables que cumplen con las necesidades de accesibilidad y trazabilidad. Usa los metadatos de exportación y el seguimiento de finalización para respaldar los requisitos de certificación y auditoría.

¿Quién es el dueño del contenido creado con HeyGen?

Tú conservas la propiedad de todos los videos y recursos que produzcas. HeyGen usa recursos con licencia y los resultados generados se ofrecen para uso comercial y educativo. Asegúrate de que cualquier contenido de terceros que subas tenga los derechos adecuados para usarse en tu creador de videos tipo tutorial.

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