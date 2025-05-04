Un tutorial en video con IA es un video de lección generado a partir de texto, diapositivas o capturas de pantalla usando guiones automatizados, narración y composición de escenas con un generador de video con IAgenerador de video con IA. HeyGen toma tu material de origen, arma la estructura de la lección, produce las locuciones y subtítulos, y ensambla los elementos visuales en videos tutoriales listos para publicar usando técnicas avanzadas de creación de video, sin necesidad de grabación manual.