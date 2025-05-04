Empieza con un guion, una presentación de diapositivas o una grabación de pantalla y crea videos de tutoriales pulidos con HeyGen. Genera automáticamente narraciones, subtítulos, secuencias de escenas y exportaciones listas para cualquier plataforma para que tu equipo publique capacitaciones, demos y videos de cómo hacerlo más rápido, sin cámaras ni edición en la línea de tiempo.
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Onboarding often creates scheduling and production bottlenecks. HeyGen transforms policy docs and slide decks into consistent onboarding lessons with narration, captions, and quick quizzes so new hires ramp faster and HR scales deliveries.
Product teams need frequent tutorial updates after releases. HeyGen converts release notes and screen captures into short explainers with clear step-by-step scenes, sample usage clips, and highlight overlays to speed adoption and reduce support load.
Support teams can turn knowledge base articles into short troubleshooting videos. HeyGen produces searchable transcripts and timestamped scenes so customers find answers faster and teams reduce ticket volume.
Educators and creators can generate full course modules from syllabi or slide decks. HeyGen creates lesson videos, assessment prompts, and downloadable assets to help scale monetized course catalogs with consistent production value.
Need quick refreshers for busy teams? HeyGen crafts microlearning clips and one-step how-tos that learners consume on the job, improving retention with short, focused video lessons.
Global programs require localization. Use HeyGen’s video translator to regenerate voiceovers, captions, and timing for each language so certification materials remain synchronized and culturally appropriate without reshoots.
Por qué HeyGen es el mejor generador de tutoriales en video con IA
HeyGen combina generación basada en guiones, narración precisa y patrones de diseño instruccional para producir rápidamente videos de tutoriales profesionales. Desde módulos de cursos hasta explicaciones rápidas, los equipos pueden escalar la capacitación mientras mantienen la calidad, la marca y la accesibilidad consistentes con el creador de videos de tutoriales.
Convierte texto o diapositivas en videos listos para tus lecciones en minutos. HeyGen escribe los guiones de cada escena, sincroniza la narración y arma los visuales para que los equipos de capacitación se salten las sesiones de grabación y la edición manual.
HeyGen compone automáticamente la iluminación, el movimiento de cámara y las locuciones claras para que los videos de tutoriales se vean y escuchen profesionales sin necesidad de producción en sitio.
Genera en lote muchas lecciones, traduce guiones con el traductor de video y crea voces en off y subtítulos específicos por idioma para que la capacitación se implemente a nivel global sin volver a grabar.
Guiones de cursos inteligentes y segmentación
Proporciona un esquema de lección o pega un guion completo y HeyGen lo estructura automáticamente en escenas, encabezados y señales de tiempo. El sistema sugiere objetivos de aprendizaje, divide el contenido en microlecciones fáciles de asimilar e inserta marcadores de quiz o de llamada a la acción (CTA), para que cada tutorial siga un flujo pedagógico comprobado y quede listo para publicarse.
Narraciones de voz naturales y subtítulos sincronizados
Genera narraciones con sonido humano en muchos idiomas y acentos. HeyGen produce una sincronización labial precisa cuando se usan presentadores en pantalla, genera subtítulos automáticamente y exporta archivos SRT o subtítulos incrustados para accesibilidad y compatibilidad con LMS. Esto asegura un audio claro y transcripciones que se pueden buscar para las personas que aprenden.
Composición visual y b-roll inteligente
HeyGen convierte diapositivas, capturas de pantalla y capturas de producto en escenas dinámicas con movimiento, acercamientos y sugerencias de b-roll. La plataforma aplica suavizado de imagen a video, superpone fragmentos de código o llamados destacados y ajusta el ritmo a la narración para que los recorridos y demos se mantengan atractivos y fáciles de seguir.
Creación por lotes, control de versiones y exportaciones a LMS
Crea cientos de variantes de lecciones a partir de hojas de cálculo o bibliotecas de contenido usando flujos de trabajo por lotes para agilizar tu proceso de creación de video. HeyGen guarda kits de marca, plantillas e historial de versiones y exporta paquetes SCORM, LTI, MP4 y de subtítulos para subir fácilmente a tu LMS y distribuir en diferentes plataformas usando sus capacidades de creación de video.
Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.
Cómo usar el generador de tutoriales en video con IA
Crea tutoriales completos en video en cuatro pasos claros, desde el contenido hasta materiales listos para tus estudiantes.
Proporciona diapositivas, grabaciones de pantalla, un documento o un guion corto. HeyGen analiza la estructura y extrae los puntos clave para crear un esquema de lección.
Elige un tipo de presentador, modelo de voz, duración y tema visual. Aplica tu kit de marca para que cada video use las fuentes, colores y elementos gráficos correctos.
Revisa los borradores generados, ajusta los guiones, inserta quizzes o llamados de atención y vuelve a generar tomas alternativas. Las ediciones se propagan en todas las variantes para ahorrar tiempo.
Exporta archivos SCORM, LTI, MP4 y de subtítulos, o publica directamente en un LMS. Usa exportaciones por lotes para implementar bibliotecas completas de cursos y dar seguimiento al progreso de tus estudiantes.
Un tutorial en video con IA es un video de lección generado a partir de texto, diapositivas o capturas de pantalla usando guiones automatizados, narración y composición de escenas con un generador de video con IAgenerador de video con IA. HeyGen toma tu material de origen, arma la estructura de la lección, produce las locuciones y subtítulos, y ensambla los elementos visuales en videos tutoriales listos para publicar usando técnicas avanzadas de creación de video, sin necesidad de grabación manual.
No. HeyGen crea videos tutoriales profesionales sin cámaras ni cabinas de sonido. Si lo prefieres, puedes subir tus propias grabaciones, pero los flujos de trabajo de texto a video y imagen a video de HeyGen generan lecciones pulidas a partir de contenido existente usando su generador de video.
HeyGen, una herramienta de IA, redacta guiones enfocados en la conversión a partir de tu información y puede generar narraciones de voz naturales en muchos idiomas. Los guiones se pueden editar y HeyGen admite clonación de voz y selección de tono para que la narración coincida con tu estilo de enseñanza.
Sí, puedes utilizar el editor de video para hacer más mejoras. HeyGen permite generar preguntas de cuestionarios y rúbricas de evaluación a partir del contenido de las lecciones. Estas se pueden integrar en el flujo del video o exportar como elementos compatibles con LMS para su seguimiento y calificación.
Las opciones de exportación incluyen archivos de video MP4, subtítulos SRT/VTT, paquetes SCORM y exportaciones listas para LTI. HeyGen se integra con las plataformas LMS más comunes y admite cargas masivas para catálogos de cursos grandes.
Usa el traductor de video para traducir guiones, regenerar narraciones en los idiomas de destino y producir subtítulos sincronizados. HeyGen ajusta el tiempo y la sincronización labial cuando aplica para que las lecciones localizadas se sientan nativas.
Sí. Sube un kit de marca con logotipos, fuentes y paletas de colores. HeyGen los aplica automáticamente y admite plantillas y elementos bloqueados para mantener consistentes los visuales y el mensaje de tus lecciones.
Las microlecciones sencillas se renderizan en minutos, mientras que los módulos más largos con varias escenas pueden tardar más según su duración y complejidad. Los procesos por lotes para muchas lecciones se ejecutan en paralelo, de modo que se pueden procesar catálogos grandes de forma eficiente, lo que facilita la creación de contenido en video.
Sí. HeyGen produce lecciones con subtítulos, versionadas y exportables que cumplen con las necesidades de accesibilidad y trazabilidad. Usa los metadatos de exportación y el seguimiento de finalización para respaldar los requisitos de certificación y auditoría.
Tú conservas la propiedad de todos los videos y recursos que produzcas. HeyGen usa recursos con licencia y los resultados generados se ofrecen para uso comercial y educativo. Asegúrate de que cualquier contenido de terceros que subas tenga los derechos adecuados para usarse en tu creador de videos tipo tutorial.
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