Aumenta el engagement y la retención en tus capacitaciones con IA

La capacitación solo es efectiva si la gente la termina. Presentaciones larguísimas y manuales llenos de texto pueden bajar el nivel de interés muy rápido. Con HeyGen, los equipos de capacitación y desarrollo pueden crear fácilmente videos de entrenamiento con IA que mejoran las tasas de finalización, aumentan la retención de conocimiento y elevan el desempeño.

G24.8Más de 1,000 reseñas
Beneficios y valor

Transforma el aprendizaje con capacitación en video atractiva

Make training videos more engaging and effective

Studies show that video-based learning is far more effective than text-based content. Employees are more likely to retain information when it is presented visually and audibly compared to reading a document. HeyGen training videos make learning more interactive and engaging, leading to better outcomes.

a woman in a red jacket is smiling in front of an employee onboarding guide

Create compelling AI-driven training videos in minutes

Filming, editing, and hiring voiceover artists can be costly and time-consuming. HeyGen simplifies video creation with AI-powered avatars, voiceovers, and easy-to-use templates, allowing businesses, educators, and content creators to produce high-quality training videos in minutes without expensive production equipment.


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Deliver consistent training videos in every region

Need to train employees in multiple locations? Expand your online course reach? HeyGen’s AI-powered translation and lip-syncing make it easy to localize training videos in over 170 languages and dialects for corporate teams, online learners, and social media audiences without the hassle of reshooting content.

a purple button that says translate on it

Descubre cómo los equipos de L&D escalan el contenido de capacitación

Sibelco cut training video production costs by €1,000 per minute

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Using HeyGen, Sibelco’s Learning & Development team now produces more training content, faster—without the complexity of traditional video production.

“Con HeyGen, las cosas se vuelven menos complejas y más intuitivas. Aunque usar IA puede ser intimidante, el flujo con HeyGen hace que todo sea fácil de manejar y le permite a nuestro equipo ahorrar tiempo y dinero, mientras mantenemos a los empleados de Sibelco seguros.”

Jean-Marie Petit

Gerente de aprendizaje digital en Sibelco

Jean-Marie Petit

Cómo crear videos de capacitación con HeyGen

  1. Abrir HeyGen

Empieza a crear videos de capacitación con calidad profesional en minutos, sin necesidad de un equipo de producción ni habilidades de edición.

  1. Elige una plantilla o empieza desde cero
  1. Agrega tu guion y selecciona un avatar
  1. Personaliza tu video
  1. Traduce y localiza contenido para equipos globales
  1. Envía tu video

Preguntas frecuentes

¿Qué son los videos de capacitación con IA?

Los videos de capacitación con IA son videos cortos y atractivos diseñados para enseñar habilidades específicas, flujos de trabajo o mejores prácticas. Ayudan a las empresas a comunicar conocimientos esenciales, generar mayor participación y escalar el aprendizaje en todos sus equipos.

¿Por qué las empresas deberían usar video para capacitación?

El video es una forma muy efectiva de aumentar el compromiso y la claridad de las personas que aprenden, en comparación con el contenido estático. HeyGen facilita la creación de videos de capacitación con IA de alta calidad sin necesidad de un equipo de producción completo, lo que permite desarrollar habilidades más rápido y compartir el conocimiento de forma consistente.

¿Cómo ayuda HeyGen a crear videos de capacitación con IA?

HeyGen utiliza herramientas de creación de video con IA, incluyendo avatares realistas, narraciones automatizadas y plantillas prediseñadas. Personas de marketing, profesionales de L&D o cualquier creador de contenido pueden producir rápidamente videos de capacitación con IA de alta calidad sin necesidad de habilidades técnicas avanzadas.

¿Puedo personalizar mi video de entrenamiento con IA para que coincida con mi marca?

Sí. HeyGen te permite aplicar los colores, fuentes, logotipos y otros elementos visuales de tu marca, para que tus videos de capacitación con IA reflejen una identidad de marca unificada. También puedes adaptar el tono y el estilo según tu audiencia.

¿Puedo usar HeyGen para crear videos de capacitación con IA en varios idiomas?

Claro que sí. HeyGen es compatible con traducción con IA y sincronización labial en varios idiomas, lo que te permite escalar tu contenido de capacitación a nivel global sin costos adicionales de producción.

¿Necesito experiencia en edición de video para usar HeyGen?

No. HeyGen está diseñado para usuarios de todos los niveles. Sus herramientas intuitivas de arrastrar y soltar y su interfaz fácil de usar te ayudan a crear videos profesionales sin necesidad de tener experiencia previa en edición de video.

¿Qué tipos de capacitación puedo crear con HeyGen?

Puedes crear videos de onboarding para empleados, capacitaciones de cumplimiento, módulos de desarrollo de liderazgo, tutoriales de producto o cualquier otro material de capacitación. Simplemente adapta tu video para que se ajuste a las necesidades de tus estudiantes.

¿Cuánto debe durar un video de capacitación con IA?

Por lo general, entre 2 y 5 minutos es ideal para una pieza de contenido de capacitación enfocada. Sin embargo, puedes crear videos más largos o más cortos según el tema y la plataforma donde los vayas a compartir.

¿Dónde puedo compartir mis videos de capacitación con IA?

Puedes distribuir los videos de HeyGen en múltiples canales: plataformas LMS, campañas de correo electrónico, la base de conocimiento interna de tu empresa o redes sociales. Ofrece un acceso sencillo para que las personas que aprenden puedan verlos en los horarios que mejor les acomoden.

¿Qué tan rápido puedo crear un video de capacitación con IA usando HeyGen?

Con las funciones de IA de HeyGen, puedes crear un video de capacitación profesional en cuestión de minutos. Este proceso simplificado te permite mantener tu material de entrenamiento siempre actualizado y cumplir con plazos urgentes sin complicaciones.

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See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.

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