Crea videos de testimonios de clientes que generen confianza y aumenten tus ventas
Transforma reseñas escritas en testimonios en video atractivos que aumentan las conversiones y acortan los ciclos de ventas. No necesitas grabar a tus clientes. Genera videos auténticos de historias de clientes a partir de comentarios existentes usando avatares de IA que ofrecen prueba social a gran escala.
- No necesitas tarjeta de crédito
- Actualiza el contenido al instante cuando cambien los productos
El problema de marketing
Descubre cómo equipos de marketing como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran el crecimiento con una innovadora plataforma de texto a video con IA.
El reto del video de testimonios
Tienes cientos de reseñas de cinco estrellas, pero cero testimonios en video. A tus clientes les encanta tu producto, pero no quieren grabar videos. Les da pena la cámara, están demasiado ocupados o les preocupa su privacidad. Los pocos que aceptan nunca lo concretan. La producción profesional de video cuesta entre $2,000 y $5,000 por testimonio. Los videos grabados por los clientes tienen una iluminación terrible, mal audio y fondos que distraen. Has pasado semanas coordinando agendas solo para terminar con material que no se puede usar. Mientras tanto, tu competencia tiene videos de testimonios en cada página, y sabes que los testimonios en video convierten 3 veces mejor que el texto. Tu contenido limitado de testimonios no alcanza para tus necesidades de marketing. Cada landing page necesita prueba social. Cada página de producto necesita credibilidad. Cada conversación de ventas necesita validación. Pero tu biblioteca de testimonios solo tiene tres videos desactualizados de 2019.
La solución de HeyGen
HeyGen transforma tus reseñas de clientes escritas en testimonios de video profesionales sin que tus clientes tengan que grabar nada. Copia el texto de reseñas de Google, Trustpilot, encuestas o correos de tus clientes. Elige un avatar de IA que coincida con el perfil de tu cliente y genera testimonios en video auténticos en cuestión de minutos.
¿Necesitas 50 videos de testimonios? Créalos en una sola tarde usando tu biblioteca de reseñas. ¿Te estás expandiendo a nivel global? Traduce testimonios a más de 175 idiomas con clonación de voz y sincronización labial usando campañas de video localizadas. ¿Tu cliente cambió de empresa o de puesto? Edita el guion y vuelve a generar al instante. ¿Preocupaciones de privacidad? Los avatars de IA protegen la identidad del cliente mientras entregan testimonios auténticos.
Todo lo que los equipos de marketing necesitan para crear a gran escala
Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de texto a video con IA más innovadora.
Convierte reseñas escritas en video
Deja de esperar a que tus clientes graben testimonios. Usa las reseñas que ya tienes. Copia los comentarios de tus clientes desde cualquier fuente y transfórmalos a un formato de video profesional. Los avatares de IA entregan testimonios con emoción auténtica y una narración natural. Tu biblioteca de testimonios escritos se convierte en contenido en video.
• Convierte reseñas de texto en testimonios en video
• Conserva las palabras reales de tu cliente
• Entrega natural con la emoción adecuada
• Presentación profesional en todo momento
Escala tu contenido de prueba social
Genera videos testimoniales ilimitados a partir de tu biblioteca de comentarios de clientes. Crea distintos testimonios para diferentes audiencias, productos u objeciones. Testimonios específicos por producto. Testimonios enfocados en funcionalidades. Testimonios por industria. Alinea los testimonios con cada necesidad de marketing sin cuellos de botella de producción.
• Creación ilimitada de videos testimoniales
• Testimonios por producto o función
• Contenido específico por industria y sector
• Alinea los testimonios con la etapa del recorrido de compra
Testimonios que cuidan tu privacidad
Algunos clientes aman tu producto, pero no quieren salir en cámara. Políticas de la empresa, preocupaciones de privacidad, preferencias personales. Los avatares de IA entregan su testimonio mientras protegen su identidad. Su retroalimentación auténtica se convierte en contenido de video útil sin exponerlos.
• Protege la privacidad de tus clientes
• Opción de testimonio anónimo
• Cumple con HIPAA para el sector salud
• Enfoque compatible con las políticas corporativas
Calidad profesional constante
Los testimonios grabados por clientes pueden variar muchísimo: mala iluminación, mal audio, entregas incómodas. HeyGen se asegura de que cada testimonio mantenga una calidad profesional. Una presentación consistente refuerza la credibilidad de tu marca sin problemas de calidad técnica.
• Calidad de video profesional siempre
• Branding y presentación consistentes
• Entrega controlada del mensaje
• Sin variaciones en la calidad de producción
Testimonios en varios idiomas
Traduce testimonios de clientes a cualquier idioma con clonación de voz y sincronización labial. Un testimonio en inglés se convierte en versiones en español, francés, alemán y japonés. Genera confianza en mercados internacionales con prueba social localizada a partir de un solo testimonio original.
• Más de 175 idiomas disponibles
• Clonación de voz para una entrega natural
• El lip-sync coincide con el audio traducido
• Genera confianza a nivel global y a gran escala
Ubicación estratégica de testimonios
Crea videos de testimonios optimizados para cada canal de marketing. Testimonios cortos para redes sociales. Historias de clientes más largas para tu sitio web. Testimonios específicos por funcionalidad para las páginas de producto. Testimonios que resuelven objeciones para presentaciones de ventas.
• Testimonios para sitio web y landing pages
• Contenido de testimonios para redes sociales
• Testimonios para presentaciones de ventas
• Testimonios para campañas de email
• Pruebas sociales en la página de producto
Del brief al video publicado en 3 pasos
Testimonio de cliente de entrada
Copia texto de reseñas de clientes, respuestas de encuestas, entrevistas de casos de éxito o correos de retroalimentación. O escribe un guion de testimonio basado en conversaciones con clientes y sus resultados. La IA de HeyGen te ayuda a estructurar testimonios para lograr el máximo impacto, enfocándose en el problema, la solución y los resultados.
Selecciona el estilo de presentador
Elige un avatar de IA que coincida con el perfil de tus clientes o tu público objetivo. Presentadores profesionales para testimonios B2B. Personas cotidianas y cercanas para productos de consumo. Avatares específicos por industria para mercados verticales. Selecciona el fondo y el entorno que mejor se adapten a la estética de tu marca.
Genera y publica
Da clic en generar. En 2 a 4 minutos, tendrás un testimonio en video profesional exportado en formatos listos para incrustar en tu sitio web, compartir en redes sociales, usar en presentaciones de ventas y en campañas de email. Genera múltiples versiones del mismo testimonio: una de 30 segundos para redes sociales, otra de 60 segundos para el sitio web y una historia de cliente de 2 minutos para casos de éxito.
Creado para todas tus necesidades de marketing
Testimonios para sitio web y landing page
Coloca testimonios en video de forma estratégica en todo tu sitio web. Los testimonios en la página de inicio generan credibilidad inmediata. Los testimonios en landing pages aumentan las tasas de conversión. Los testimonios en páginas de producto resuelven objeciones específicas. Los testimonios en la página de precios justifican la inversión.
Caso de uso: una empresa SaaS coloca testimonios en video en cada página de producto para abordar inquietudes específicas sobre cada función. Mejora en la tasa de conversión: 45% en comparación con usar solo testimonios de texto.
Habilitación de ventas y presentaciones
Equipa a tus equipos de ventas con videos de testimonios que respondan a las objeciones más comunes. Maneja el "tus competidores dicen X" con videos de testimonios de clientes que consideraron a la competencia pero te eligieron a ti. Crea una biblioteca de testimonios organizada por industria, tamaño de empresa, caso de uso u objeción.
Caso de uso: una empresa de software B2B crea 30 videos de testimonios que cubren diferentes industrias y tamaños de empresa. El ciclo de ventas se reduce un 25% gracias a pruebas sociales relevantes en cada etapa.
Historias de éxito de clientes y casos de estudio
Transforma casos de estudio escritos en un formato de video atractivo. El cliente describe el reto inicial, por qué eligió tu solución, cómo fue la implementación, los resultados medibles y sus recomendaciones para otros. Los videos más largos de historias de clientes dan mayor profundidad a los prospectos que están en la etapa de consideración.
Caso de uso: una firma de servicios profesionales convierte 15 casos de estudio escritos en historias de clientes en video. El engagement de los prospectos aumentó 3x y la generación de leads calificados subió 60%.
Testimonios para salud con cumplimiento de HIPAA
Los proveedores de servicios de salud necesitan testimonios de pacientes respetando los requisitos de privacidad de HIPAA. Los avatares de IA cuentan historias de éxito de pacientes sin exponer su identidad. Resultados de tratamiento, testimonios de experiencia y recomendaciones de las instalaciones son posibles, todo con protección de la privacidad.
Caso de uso: un consultorio médico genera videos de testimonios de pacientes que destacan sus experiencias de tratamiento y resultados, sin violar HIPAA ni comprometer la privacidad de los pacientes.
Caso de uso: una marca de e-commerce publica un video de testimonio de cliente tres veces por semana. Las tasas de interacción son 4 veces más altas que con contenido solo de producto. Atribución directa al 20% de la adquisición de nuevos clientes.
Contenido de testimonios para redes sociales
Adapta los testimonios de clientes para su distribución en redes sociales. Crea clips destacados de 15 a 30 segundos para Instagram Reels, TikTok y LinkedIn. Una cadencia constante de videos de testimonios de clientes construye prueba social de forma continua como parte de tu estrategia de contenido.
Caso de uso: una marca de e-commerce publica un video de testimonio de cliente tres veces por semana. Las tasas de interacción son 4x más altas que con contenido solo de producto. Atribución directa al 20% de la adquisición de nuevos clientes.
Testimonios de proveedores de servicios y agencias
Las firmas de servicios profesionales, consultores y agencias generan credibilidad con videos de testimonios de clientes. Resultados obtenidos, calidad de la relación de trabajo, experiencia demostrada, valor entregado. Genera testimonios que destaquen diferentes servicios, alineados con lo que tus prospectos están evaluando.
Caso de uso: una agencia de marketing crea videos de testimonios de clientes por línea de servicio: testimonios de SEO, testimonios de PPC, testimonios de consultoría estratégica. Los prospectos ven prueba social relevante para servicios específicos.
El producto de más rápido crecimiento en G2, y con razón
Desde capacitaciones globales hasta anuncios en video, HeyGen le da poder a cualquiera (sí, a ti) para crear contenido de video de alta calidad y a escala para cualquier necesidad. Estos son algunos de los beneficios que más les encantan a nuestros clientes:
Usado por más de 100,000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad
Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.
¿Tienes preguntas? Nosotros tenemos las respuestas
¿Qué es la creación de videos con IA para marketing?
Los videos de testimonios son recomendaciones de clientes en formato de video, donde clientes satisfechos comparten sus experiencias con un producto o servicio. Los testimonios en video generan más confianza que el texto porque quienes los ven pueden escuchar el tono, la emoción y la autenticidad. Muchos equipos también reutilizan estos testimonios en formatos tipo creador, como anuncios de video UGC para distribución en campañas pagadas y redes sociales.
¿Cómo creas videos de testimonios sin que los clientes tengan que grabarse?
HeyGen convierte testimonios escritos en formato de video usando avatares de IA. Copia el texto de reseñas de clientes, respuestas de encuestas o correos de retroalimentación. Avatar de IA entrega el testimonio con emoción auténtica y una presentación natural. Las palabras reales del cliente se convierten en un testimonio en video profesional sin necesidad de coordinar con el cliente ni hacer producción de video. Esto resuelve problemas comunes: clientes demasiado ocupados para grabar, clientes tímidos frente a la cámara, preocupaciones de privacidad y calidad de video inconsistente.
¿Los videos de testimonios realmente pueden aumentar las conversiones?
Sí. Las investigaciones muestran que los testimonios en video aumentan las tasas de conversión entre un 20 % y un 80 %, dependiendo de la industria y del lugar donde se muestren. Los testimonios en video superan al texto porque el video transmite autenticidad, las personas lo perciben como más confiable, el video activa varios sentidos, la conexión emocional influye en las decisiones y el video reduce el riesgo percibido de compra. Las landing pages con testimonios en video superan de forma consistente a las páginas que solo tienen texto.
¿Qué hace que un video testimonial sea efectivo?
Los videos de testimonios efectivos incluyen problemas específicos que enfrentaron los clientes, resultados claros que se lograron, un estilo de comunicación auténtico, métricas concretas cuando sea posible, relevancia para el público objetivo, que aborden objeciones comunes, calidad profesional de video y una duración adecuada (30 a 90 segundos para la mayoría de los casos de uso). Lo más importante: la especificidad. "Este producto es genial" no tiene tanto impacto. "Este producto redujo nuestro tiempo de procesamiento de 4 horas a 30 minutos" transmite un valor concreto y creíble.
¿Cuánto deben durar los videos de testimonios?
Redes sociales: 15-30 segundos. Página principal del sitio web: 30-60 segundos. Páginas de producto: 45-90 segundos. Landing pages: 60-90 segundos. Videos de casos de estudio: 2-3 minutos. Presentaciones de ventas: 90-120 segundos. Regla general: lo suficientemente largo para ser creíble y específico, pero lo suficientemente corto para mantener la atención. La mayoría de los testimonios funcionan mejor si duran menos de 90 segundos.
¿Pueden traducir videos de testimonios para mercados internacionales?
Sí. Crea el video testimonial en tu idioma principal y luego tradúcelo a más de 175 idiomas con clonación de voz y sincronización labial. El mismo testimonio de cliente se convierte en versiones en español, francés, alemán, japonés y mandarín con una entrega natural de hablante nativo. Los testimonios traducidos generan confianza en los mercados internacionales. Los testimonios en el idioma local tienen un rendimiento muy superior a los testimonios solo en inglés en los mercados donde no se habla inglés.
¿Cómo manejan la privacidad de los clientes en los videos de testimonios?
El enfoque de avatares de IA de HeyGen protege la privacidad de tus clientes. La persona solo comparte el texto de su testimonio, pero no aparece en cámara. Su opinión se convierte en contenido de video sin exponer su identidad. Esto permite obtener testimonios de pacientes del sector salud (cumplimiento con HIPAA), clientes de servicios financieros (requisitos de confidencialidad), compradores corporativos (restricciones de políticas internas), personas en terapia (privacidad esencial) y cualquier cliente que prefiera el anonimato. Obtienes el valor del testimonio sin comprometer la privacidad de tus clientes.
¿Cuántos videos de testimonios necesitas?
Producto sencillo: 5-10 videos de testimonios que cubran los beneficios principales. Múltiples productos: 3-5 testimonios por producto principal. B2B con varias industrias: testimonios por cada vertical objetivo. Ventas complejas: testimonios que respondan a diferentes objeciones. Empieza con 10-15 videos de testimonios que cubran satisfacción general, funciones específicas, distintos tipos de clientes, objeciones comunes y experiencia de implementación. Después, amplía según los datos de rendimiento.
¿Pueden traducir videos de testimonios para mercados internacionales?
Sí. Crea el testimonio una vez y luego escálalo a nivel global usando campañas de video localizadas con clonación de voz natural y sincronización labial para más de 175 idiomas.
Explora más soluciones
Use Cases
Tools
Historias de clientes
- Contenido que llama la atención: producción 3 veces más rápida
- Vision Creative Labs: 50-60 videos diarios
- Videoimagem: 3x más engagement
- HubSpot: video con IA a escala
- Ogilvy: campañas personalizadas
- Publicis Groupe: alcance global
- Advantive: creación de contenido 50% más rápida
- Coursera: localización de video
- Workday: localización en minutos
Empieza a crear videos de marketing hoy
Deja de esperar semanas por contenido que debería salir mañana. Genera videos de marketing profesionales en minutos, localiza para mercados globales al instante y escala tu producción de contenido sin aumentar tu equipo ni tu presupuesto. Únete a los equipos de marketing de HubSpot, Ogilvy y Publicis que ya transformaron la forma en que crean.
- No necesitas tarjeta de crédito
- No necesitas experiencia en producción
- Cancela cuando quieras