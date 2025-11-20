Campañas de video localizadas que conectan en cada mercado
Lanza campañas de video multilingües en mercados globales sin necesidad de equipos de producción locales ni retrasos por traducción. Una sola creación de video se convierte en más de 175 versiones localizadas con clonación de voz de sonido nativo y sincronización labial. Escala tu marketing internacional sin aumentar el presupuesto.
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El problema de marketing
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El cuello de botella del marketing global
Tu producto se vende en 15 países, pero las campañas de marketing solo se lanzan en inglés. Los mercados internacionales reciben contenido genérico con subtítulos, si bien les va. Sabes que el contenido en idioma nativo funciona mejor, pero crear campañas de video localizadas implica una producción distinta para cada mercado. La localización de video tradicional cuesta entre $3,000 y $8,000 por idioma. Una campaña en 10 mercados cuesta entre $30,000 y $80,000 antes de invertir en medios. Los equipos regionales esperan meses a que la oficina central cree el contenido y luego más semanas para la traducción. Para cuando lanzas tu campaña en español, tu campaña en inglés ya está desactualizada. El doblaje suena robótico. Los subtítulos obligan a ver el video con sonido. Tus campañas internacionales no rinden mal porque el mensaje sea incorrecto, sino porque la forma de entregarlo se siente ajena.
La solución de HeyGen
HeyGen transforma una campaña de video en versiones localizadas ilimitadas con clonación de voz y sincronización labial que suenan nativas. Crea tu campaña una sola vez en tu idioma principal. Con un clic se traduce a español, francés, alemán, japonés, mandarín, árabe y más de 170 idiomas adicionales. Tu avatar habla el idioma nativo con fluidez en cada mercado, no es un doblaje incómodo. La clonación de voz captura el tono y el estilo de presentación en cada idioma. El lip-sync hace coincidir el movimiento de la boca con el audio traducido. Personaliza por mercado: precios regionales, moneda local, ofertas específicas por mercado. Lanza todos los mercados al mismo tiempo. Nada de lanzamientos escalonados. Las actualizaciones se publican al instante en todos los mercados.
Todo lo que los equipos de marketing necesitan para crear a gran escala
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Localización en más de 175 idiomas
Transforma campañas de video en versiones en idioma nativo para cualquier mercado global. Español, francés, alemán, portugués, japonés, mandarín, coreano, árabe, hindi y más de 165 idiomas adicionales. Clonación de voz natural, no una voz robótica de texto a voz. Tu campaña suena como una producción profesional para cada mercado. Las opciones de dialectos regionales garantizan que sea adecuada para cada mercado: español latinoamericano para México, español europeo para España.
Más de 175 idiomas y dialectos regionales
Síntesis de voz natural para cada idioma
Emoción y énfasis preservados
Selección de acento regional
Clonación de voz con autenticidad cultural
La clonación de voz mantiene las características vocales de tu presentador en todos los idiomas. Mismo tono, misma energía, misma personalidad de marca, adaptada de forma natural a cada idioma. La versión en español captura la expresividad. La versión en japonés respeta la formalidad de negocios. La versión en francés mantiene la sofisticación. Cada localización se siente culturalmente auténtica, no como una simple traducción.
Clonación de voz en todos los idiomas
Mantén la personalidad del presentador en todo el mundo
Adaptación cultural del estilo de presentación
Sensación local auténtica en cada mercado
Tecnología de sincronización labial
La sincronización labial avanzada hace que los movimientos de la boca del avatar coincidan con el audio traducido en cada idioma. Las palabras en español se alinean con los movimientos de labios en español. Las frases en japonés coinciden con la articulación japonesa. Quienes ven el video perciben un habla natural, no un doblaje desfasado. Es clave para generar confianza y una presentación profesional a nivel global.
Sincronización labial en más de 175 idiomas
Movimiento natural de la boca en cada idioma
Elimina el efecto de doblaje
Presentación profesional a nivel global
Personalización regional
La localización va más allá de la traducción. Personaliza el contenido por mercado: precios regionales, moneda local, ofertas específicas por mercado, ubicaciones de oficinas regionales, alianzas locales y requisitos de cumplimiento. Tu campaña en Estados Unidos muestra precios en dólares y la oficina de Nueva York. La campaña en español muestra precios en euros y la oficina de Madrid. Cada mercado recibe contenido relevante y adecuado a lo local.
Precios y moneda por región
Ofertas específicas para cada mercado
Información de contacto local
Adaptación de eventos culturales
Lanzamientos simultáneos en múltiples mercados
Lanza campañas en todos los mercados el mismo día. Nada de lanzamientos escalonados. ¿Lanzamiento global de producto? Cada mercado sale al mismo tiempo con campañas en el idioma local. ¿Promoción de Black Friday? Todas las regiones se activan juntas. Ventaja competitiva de velocidad en cada mercado.
Lanzamientos globales el mismo día
Sin retrasos regionales
Todos los mercados al mismo tiempo
Impulso global en crecimiento
Del brief al video publicado en 3 pasos
Crea tu campaña maestra
Desarrolla tu campaña de video en tu idioma principal. Escribe tu mensaje, selecciona un avatar de IA, diseña los elementos visuales y agrega los recursos de tu marca. Esto se convierte en la base para todas las versiones localizadas. La IA de HeyGen te ayuda a estructurar el mensaje para que se adapte a cada cultura.
Localiza para tus mercados objetivo
Elige los mercados y los idiomas objetivo. Español para España y Latinoamérica. Francés para Francia y Quebec. Alemán para la región DACH. Portugués para Brasil. Japonés, mandarín, árabe y cualquier combinación de más de 175 idiomas. HeyGen crea versiones en el idioma nativo con clonación de voz y sincronización labial de forma automática. Agrega personalizaciones específicas por mercado: precios regionales, ofertas locales e información de contacto.
Lanza y optimiza a nivel global
Lanza campañas localizadas en todos tus mercados al mismo tiempo. Sube a plataformas sociales por región. Activa publicidad pagada en los idiomas locales. Da seguimiento al rendimiento por mercado. Optimiza con base en datos específicos de cada mercado. Actualiza las campañas globalmente cuando sea necesario
Creado para todas tus necesidades de marketing
Lanzamientos globales de producto
Lanza productos de forma simultánea en todos tus mercados internacionales con campañas en el idioma nativo. Nada de regiones esperando meses. Cada mercado lanza desde el día uno con campañas profesionales que se sienten locales y que impulsan el reconocimiento global.
Caso de uso: una empresa SaaS lanza una funcionalidad de su plataforma a nivel global. La localiza a 12 idiomas que cubren sus mercados principales. Todos los mercados lanzan al mismo tiempo. La adopción global es 3 veces más rápida que con lanzamientos escalonados.
Entrada a mercados regionales
Entra a nuevas regiones con credibilidad usando videos testimoniales localizados que generen confianza con historias de clientes en su idioma nativo.
Caso de uso: una marca de comercio electrónico se expande a mercados europeos. Localiza su contenido a alemán, francés, italiano y español. Lanza en toda Europa de manera simultánea. En 6 meses, los ingresos de Europa alcanzan el 40% de los ingresos de Estados Unidos.
Campañas de temporada y festivas
Adapta las campañas de temporada para los días festivos regionales y los eventos culturales. Black Friday para Estados Unidos. Singles Day para China. Diwali para India. Cada región recibe campañas de temporada culturalmente relevantes, adaptadas a los días festivos locales y a las estaciones de cada hemisferio.
Caso de uso: una marca de moda crea campañas de temporada. Las localiza para las estaciones, días festivos y eventos culturales de cada región. Los ingresos globales de temporada aumentan 55% con campañas relevantes para cada región.
Resultado comprobado: las marcas de comercio electrónico reportan un 48% más de conversiones con contenido de video localizado que con páginas solo en inglés.
Localización para comercio electrónico y retail
Escala el marketing de video de comercio electrónico en mercados internacionales. Crea videos de producto localizados por región que muestren precios locales, métodos de pago y opciones de envío. Aumenta la confianza de compra con información de compra relevante para cada mercado.
Caso de uso: una marca de electrónicos de consumo localiza sus demostraciones de producto a 15 idiomas que cubren los marketplaces de Amazon en todo el mundo. Los ingresos internacionales crecen 67% año tras año.
Publicidad pagada en distintos mercados
Escala tu publicidad pagada en redes sociales y canales digitales a nivel internacional con anuncios de video localizados. Anuncios de TikTok, Instagram, Facebook y YouTube en los idiomas locales. Prueba creatividades de anuncios en distintos mercados. Escala los anuncios ganadores por región.
Caso de uso: una marca DTC corre anuncios en 10 mercados. Crea 5 conceptos y localiza cada uno a 10 idiomas. Hace pruebas en todos los mercados. El ROAS internacional mejora 40% y el CAC disminuye 35%.
El producto de más rápido crecimiento en G2, y con razón
Desde capacitación global hasta anuncios en video, HeyGen le da poder a cualquiera (sí, a ti) para crear contenido de video de alta calidad y a escala para cualquier necesidad. Estos son algunos de los beneficios que más les encantan a nuestros clientes:
Usado por más de 100,000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad
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¿Tienes preguntas? Nosotros tenemos las respuestas
¿Qué es la creación de videos con IA para marketing?
El marketing de video localizado adapta el contenido de video a idiomas, regiones y culturas específicas. Más allá de la traducción, incluye matices culturales, personalización por región, locución nativa y relevancia local. Muchas marcas combinan la localización con formatos orientados a resultados como anuncios de video UGC para impulsar el rendimiento de campañas pagadas a nivel internacional.
¿Qué son las campañas multilingües?
Las campañas multilingües son iniciativas de marketing que se lanzan en varios idiomas al mismo tiempo. En lugar de hacer marketing solo en inglés, las campañas multilingües llegan a audiencias diversas con contenido en su idioma nativo. HeyGen genera videos de campañas multilingües a partir de un solo contenido fuente, usando clonación de voz para asegurar una entrega natural en cada idioma.
¿A cuántos idiomas puedes localizar tu contenido?
HeyGen es compatible con más de 175 idiomas, incluyendo español, francés, alemán, italiano, portugués, mandarín, japonés, coreano, árabe, hindi, ruso, turco y más de 165 idiomas adicionales. Las opciones de dialectos regionales aseguran una comunicación adecuada para cada mercado. El español latinoamericano es diferente del español europeo. El portugués de Brasil es diferente del portugués europeo.
¿La clonación de voz funciona en todos los idiomas?
Sí. HeyGen clonación de voz funciona en los más de 175 idiomas compatibles. La clonación de voz captura las características vocales del presentador y se adapta de forma natural a cada idioma de destino. La calidad se mantiene consistente en todos los idiomas, con una entrega natural que suena humana.
¿Qué es la sincronización labial y por qué es importante?
La sincronización labial ajusta los movimientos de la boca del avatar al audio hablado en cada idioma. Una buena sincronización labial crea una experiencia de visualización natural. Una mala sincronización labial indica un doblaje de baja calidad y reduce la credibilidad. La sincronización labial de HeyGen garantiza movimientos de boca naturales que coinciden con el audio en cada idioma.
¿Puedes lanzar campañas en todos los mercados al mismo tiempo?
Sí. HeyGen permite lanzamientos globales realmente simultáneos. Crea una campaña maestra. Localízala a todos tus idiomas objetivo el mismo día. Lánzala en todos los mercados al mismo tiempo. Los lanzamientos de producto, campañas de temporada y ofertas promocionales se publican a nivel global a la vez.
¿Pueden personalizar las campañas por mercado más allá de la simple traducción?
Sí. La personalización regional incluye precios en moneda local, ofertas específicas para cada mercado, ubicaciones de oficinas regionales, menciones de alianzas locales, cumplimiento de las regulaciones locales, adaptación cultural de las imágenes y referencias a eventos de la región.
¿Qué tan rápido puedo crear videos de marketing?
HeyGen admite videos de diferentes duraciones para adaptarse al diseño de tu capacitación. La mayoría de los módulos de cumplimiento funcionan muy bien en el rango de 3 a 10 minutos para enfoques de microlearning, pero puedes crear contenido más largo para temas más completos. Para capacitaciones extendidas (20+ minutos), considera dividir el contenido en capítulos o módulos para lograr mejor participación y seguimiento de las personas que aprenden.
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Use Cases
Tools
Historias de clientes
- Contenido que llama la atención: producción 3 veces más rápida
- Vision Creative Labs: 50-60 videos diarios
- Videoimagem: 3x más engagement
- HubSpot: video con IA a escala
- Ogilvy: campañas personalizadas
- Publicis Groupe: alcance global
- Advantive: creación de contenido 50% más rápida
- Coursera: localización de videos
- Workday: localización en minutos
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