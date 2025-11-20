Lanzamientos globales de producto Lanza productos de forma simultánea en todos tus mercados internacionales con campañas en el idioma nativo. Nada de regiones esperando meses. Cada mercado lanza desde el día uno con campañas profesionales que se sienten locales y que impulsan el reconocimiento global. Caso de uso: una empresa SaaS lanza una funcionalidad de su plataforma a nivel global. La localiza a 12 idiomas que cubren sus mercados principales. Todos los mercados lanzan al mismo tiempo. La adopción global es 3 veces más rápida que con lanzamientos escalonados.



Entrada a mercados regionales Entra a nuevas regiones con credibilidad usando videos testimoniales localizados que generen confianza con historias de clientes en su idioma nativo. Caso de uso: una marca de comercio electrónico se expande a mercados europeos. Localiza su contenido a alemán, francés, italiano y español. Lanza en toda Europa de manera simultánea. En 6 meses, los ingresos de Europa alcanzan el 40% de los ingresos de Estados Unidos.



Campañas de temporada y festivas Adapta las campañas de temporada para los días festivos regionales y los eventos culturales. Black Friday para Estados Unidos. Singles Day para China. Diwali para India. Cada región recibe campañas de temporada culturalmente relevantes, adaptadas a los días festivos locales y a las estaciones de cada hemisferio. Caso de uso: una marca de moda crea campañas de temporada. Las localiza para las estaciones, días festivos y eventos culturales de cada región. Los ingresos globales de temporada aumentan 55% con campañas relevantes para cada región. Resultado comprobado: las marcas de comercio electrónico reportan un 48% más de conversiones con contenido de video localizado que con páginas solo en inglés.



Localización para comercio electrónico y retail Escala el marketing de video de comercio electrónico en mercados internacionales. Crea videos de producto localizados por región que muestren precios locales, métodos de pago y opciones de envío. Aumenta la confianza de compra con información de compra relevante para cada mercado. Caso de uso: una marca de electrónicos de consumo localiza sus demostraciones de producto a 15 idiomas que cubren los marketplaces de Amazon en todo el mundo. Los ingresos internacionales crecen 67% año tras año.

