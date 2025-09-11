Vision Creative Labs es un líder global en la creación de videos con avatares de IA, que permite a las empresas financieras comunicarse a escala con video, lograr mayor engagement e incrementar el ROI. Roger Hirst, cofundador, detectó un problema fundamental en las comunicaciones financieras: una desconexión entre quienes crean videos y la industria financiera. “Las y los profesionales de finanzas quieren video, pero muchas veces no saben cómo hacerlo. Mientras tanto, las y los creativos a menudo no entienden de finanzas”, dijo Roger.

Enfocados en producir contenido atractivo a gran escala para empresas financieras y de finanzas descentralizadas, Roger y su cofundador Damien Horner combinaron su experiencia en entendimiento del mercado y visión creativa. Juntos se propusieron elevar la narrativa del video financiero, transformando temas secos y llenos de datos en historias que conectan tanto con profesionales como con el público en general.

Pero crear ese contenido a escala representaba un reto. Los clientes necesitaban cientos, a veces miles de videos al año, a menudo personalizados o localizados, y los querían rápido. HeyGen cambió las reglas del juego.

Escala sin sacrificar la calidad

Antes de HeyGen, Vision Creative Labs enfrentaba un cuello de botella fundamental: sus clientes querían más contenido en video, pero los altos costos de producción lo hacían inviable. Muchos se veían obligados a limitar su producción a solo uno o dos videos al año, sin poder escalar sus mensajes sin rebasar el presupuesto. "Lo increíble de la IA es la capacidad de escalar la producción de video", dijo Roger.

HeyGen desbloqueó un nuevo nivel de flexibilidad para Vision Creative Labs, permitiéndoles transformar materiales de sus clientes como reportes de investigación, PDFs e incluso correos internos en contenido de video atractivo. El verdadero parteaguas fue lo fácil y eficiente que resultó hacerlo. Los clientes pudieron convertirse en la voz de sus propios productos, entregando videos auténticos y pulidos sin las cargas tradicionales de tiempo ni de costos. “Antes de HeyGen, eso simplemente no era posible sin enormes equipos de producción y costos muy altos”, dijo Roger.

La simplicidad y la velocidad de HeyGen se convirtieron en un argumento de venta. Con un esfuerzo mínimo, Vision Creative Labs ahora podía producir decenas de videos de alta calidad al día a partir de una sola grabación. Esta capacidad de escalar convirtió el video en una herramienta de comunicación diaria y viable para clientes que antes lo consideraban demasiado demandante en recursos.

Un momento que se destacó fue cuando Roger usó HeyGen para crear un gemelo digital de sí mismo. "Teníamos una serie llamada 'The Man from Macro', y me di cuenta de que podía seguir haciendo estos episodios desde cualquier lugar: en la playa, con un tequila en la mano. Ese fue el momento mágico."

Las capacidades de traducción de HeyGen abrieron nuevas oportunidades a nivel global. Por primera vez, Vision Creative Labs pudo tomar un solo guion de video y distribuirlo de forma efectiva en múltiples regiones. Esto les permitió a los clientes maximizar el alcance de sus investigaciones y hallazgos sin necesidad de volver a grabar o traducir manualmente.

Liberando costos, eficiencias y energía creativa

Desde que implementó HeyGen, Vision Creative Labs ha aumentado drásticamente su producción sin sacrificar la calidad ni el control.

Contenido a escala : Permitió que los clientes pasaran de producir 1–2 videos al año a 50–60 por día usando avatares y contenido con guion.

: Permitió que los clientes pasaran de producir 1–2 videos al año a 50–60 por día usando avatares y contenido con guion. Alcance multilingüe : Aprovechó la traducción de HeyGen para llegar a audiencias globales desde una sola fuente.

: Aprovechó la traducción de HeyGen para llegar a audiencias globales desde una sola fuente. Eficiencia creativa: Liberó tiempo para la narrativa estratégica al eliminar las barreras logísticas de producción.

La reacción de clientes y colegas ha sido increíblemente positiva. "Les enseñé un video a unos amigos y les dije: ‘Ese es mi avatar’. Se quedaron impactados. ‘¿Tú no grabaste eso?’ Y fue ahí cuando se dieron cuenta de que las posibilidades son enormes."

Lo más importante es que la plataforma liberó la energía creativa. Al eliminar las barreras de producción, Roger pudo enfocarse por completo en crear narrativas de mercado atractivas desde cualquier lugar. Lo que antes requería un estudio completo ahora se podía hacer desde un carro, una playa o cualquier lugar del mundo, ofreciendo una libertad creativa sin igual.

¿Su consejo para quienes van empezando? "Prueba de todo. Empieza con una foto sencilla tuya, usa la función de traducción y enséñasela a tus amigos. La respuesta siempre es la misma: ‘¿De verdad eres tú?’"

HeyGen le permite a Vision Creative Labs escalar de forma inteligente, atender a clientes en todo el mundo y mantener la narrativa como el corazón de cada mensaje financiero.