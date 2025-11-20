Crea videos para redes sociales con IA
Convierte tus ideas en videos sociales atractivos en minutos. Sin grabaciones ni habilidades de edición. Genera contenido profesional para Instagram, TikTok, LinkedIn y YouTube con avatares de IA que hablan en más de 175 idiomas. Publica más y preocúpate menos.
- No necesitas tarjeta de crédito
- Actualiza el contenido al instante cuando cambien los productos
El problema de marketing
Descubre cómo equipos de marketing como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran el crecimiento con una innovadora plataforma de texto a video con IA.
La caminadora del contenido para redes sociales
Escalar significa contratar a más creadores o agencias, con costos que se disparan rapidísimo. ¿Contenido en varios idiomas para audiencias globales? Eso requiere grabaciones por separado o un doblaje carísimo. Tu equipo sabe que el video genera 10x más engagement que las publicaciones estáticas, pero el cuello de botella en producción hace que te quedes atorado publicando solo gráficos y esperando que funcione.
La solución de HeyGen
HeyGen's creador de videos para redes sociales convierte guiones en contenido que detiene el scroll en minutos. Escribe lo que quieres decir, elige un avatar de IA que haga match con tu marca y genera videos listos para cualquier plataforma. No necesitas cámara, estudio ni edición. ¿Quieres el mismo mensaje para Instagram Reels, TikTok, LinkedIn y YouTube Shorts? Créalo una vez y expórtalo a todos los formatos automáticamente.
¿Vas a lanzar en nuevos mercados? Traduce tu contenido de mejor rendimiento a más de 175 idiomas con clonación de voz y sincronización labial. Tu avatar habla español, mandarín, alemán y árabe con fluidez sin volver a grabar. Actualiza tu mensaje cuando cambien las tendencias, se modifiquen los productos o se ajusten las campañas. Lo que antes le tomaba a tu equipo dos semanas ahora toma diez minutos.
Todo lo que los equipos de redes sociales necesitan para crear a gran escala
Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de texto a video con IA más innovadora.
Producción rápida de video
Pasa de un brief a un video terminado en minutos, no en semanas. Sin reservar estudios, sin coordinar talento, sin filas de postproducción. Tu equipo de marketing controla todo el flujo de trabajo —de la idea a la exportación— sin depender de nadie más.
• Genera videos en minutos
• No necesitas estudio ni equipo
• Control creativo total dentro de tu equipo
Presentadores con avatares de IA
La voz de tu marca, entregada de forma consistente en cada video. Elige entre más de 120 avatares de IA diversos, incluyendo estilos profesionales, casuales, enérgicos o autoritarios que se adapten a la personalidad de tu marca. Olvídate de coordinar agendas de talento, negociar derechos de uso o preocuparte por presentadores que se van. Tu avatar siempre está disponible, siempre alineado con tu marca y siempre listo para grabar.
• Más de 120 avatares diversos de distintas edades, estilos y etnias
• Creación de avatares personalizados a partir de fotos para mantener la coherencia de tu marca
• Varios avatares para diferentes tipos de contenido o audiencias
Clonación y traducción de voz
Llega a audiencias globales sin contratar creadores multilingües. Genera tu video en inglés y luego tradúcelo a español, portugués, hindi, japonés o cualquiera de más de 175 idiomas con clonación de voz que suena nativa, no como doblaje. La tecnología de sincronización labial ajusta el movimiento de la boca al audio traducido, para que tu avatar hable de forma natural en cada idioma. Un solo video, mercados ilimitados.
Estas capacidades multilingües van más allá del marketing en redes sociales. Las organizaciones también usan la tecnología de traducción de HeyGen para videos de capacitación multilingües, lo que les permite a las empresas globales capacitar a sus empleados en su idioma nativo mientras mantienen un mensaje de marca consistente en todo el mundo.
• Más de 175 idiomas con síntesis de voz natural
• La clonación de voz mantiene la voz de tu marca en todos los idiomas
• Sincronización labial para un mensaje auténtico en cada mercado
Creación de video a partir de guion
¿Sin experiencia editando video? No hay problema. Escribe tu guion o tus puntos clave y HeyGen se encarga de todo lo demás. La IA ajusta automáticamente el ritmo, agrega las pausas adecuadas y sincroniza tu mensaje a la perfección. ¿Muy largo para Instagram? El optimizador de la plataforma te sugiere ediciones. ¿Necesitas un gancho en los primeros 3 segundos? Las plantillas integradas te muestran qué funciona.
• Sincronización y ritmo del guion impulsados por IA
• Recomendaciones de guion específicas para cada plataforma
• Controles de énfasis y emoción en la voz
Integración con kit de marca
Asegura tu identidad visual en cada video para redes sociales. Sube una sola vez tu logo, colores de marca, tipografías y gráficos aprobados. Después, cada video mantiene la consistencia de forma automática. Brand Glossary garantiza que los nombres de productos, términos de la empresa y frases clave se pronuncien correctamente siempre. El primer video de tu becario se ve tan profesional como el de tu director creativo.
• Recursos de marca centralizados para todo el equipo
• Aplicación automática de logotipo y colores
• Control de pronunciación para términos de tu marca
Creación masiva de videos
¿Lanzar una campaña para 50 productos? Crea 50 videos. Sube tus guiones al procesador por lotes de HeyGen y genera todo un calendario de contenido en una sola sesión. Diferentes avatares, diferentes fondos, la misma calidad profesional sin pasar 50 días en producción. Escala tu producción de contenido para que esté a la altura de tus metas, no del tamaño de tu equipo.
• Genera múltiples videos desde un archivo CSV o con una carga por lotes
• Combina y mezcla avatares, fondos y estilos
• Exporta campañas completas listas para programarse
Del brief al video publicado en 3 pasos
Escribe tu guion
Escribe lo que quieras decir o deja que la IA genere contenido a partir del brief de tu producto, una entrada de blog o los objetivos de tu campaña. Sin teleprompter. Sin memorizar líneas. Solo el mensaje que quieres que tu audiencia escuche. El optimizador de guiones de HeyGen sugiere ediciones para lograr mayor engagement con base en las mejores prácticas de cada plataforma.
Elige tu look
Elige un avatar de IA que haga match con tu contenido. Profesional para liderazgo de opinión, enérgico para lanzamientos de producto, amigable para contar la historia de tu marca. Escoge un fondo (estudio, oficina, exterior o personalizado) y agrega tu logo. Haz una vista previa en tiempo real para ver exactamente cómo se verá tu video antes de generarlo.
Crear y publicar
Haz clic en generar. En 2 a 5 minutos tendrás un video terminado, optimizado para todas las plataformas que necesites. Descárgalo para Instagram Reels, TikTok, LinkedIn, YouTube Shorts y Facebook, todo desde la misma fuente. Programa tus publicaciones en tu herramienta de redes sociales o publícalas de inmediato. Llenar tu calendario de contenido ahora es mucho más fácil.
Creado para todas tus necesidades de marketing
Videos de lanzamiento de producto
Publica contenido de lanzamiento desde el primer día, no hasta el día treinta. Videos de producto que explican las funciones, demuestran el valor y aumentan la adopción, creados en horas, no en semanas. Actualiza al instante cuando cambien las funciones.
Caso de uso: genera videos de anuncio de producto para sitio web, correo y redes sociales al mismo tiempo el día del lanzamiento.
Contenido para redes sociales
Alimenta el algoritmo sin quemar a tu equipo. Contenido diario para redes sociales en TikTok, Instagram, LinkedIn y YouTube, con calidad constante y en una fracción del tiempo de producción.
Caso de uso: produce una semana de videos para redes sociales en una sola sesión por la tarde.
Creatividad publicitaria
Prueba más conceptos y encuentra a los ganadores más rápido. Genera variaciones de anuncios para pruebas A/B sin tener que hacer tomas por separado para cada creativo. Diferentes ganchos, diferentes avatares, diferentes ángulos, todo desde un solo flujo de trabajo.
Caso de uso: crea 10 variaciones de anuncios para pruebas creativas en el mismo tiempo que tomaría producir un spot tradicional.
Resultado comprobado: Attention Grabbing Media redujo el tiempo de producción de 3 días a solo unas horas mientras se expandía a más de 10 nuevos idiomas.
Testimonios de clientes
Prueba social a gran escala. Crea contenido tipo testimonio que genere confianza sin tener que coordinar horarios de clientes ni la logística de grabación.
Caso de uso: producir videos de historias de clientes que destaquen los casos de uso y resultados en diferentes industrias.
Contenido explicativo y de cómo hacerlo
Ayuda a tus clientes a entender tu producto con videos tutoriales y videos explicativos. Actualiza al instante cuando tu producto cambie—sin necesidad de volver a grabar.
Caso de uso: crea una biblioteca de videos explicativos de funciones que se mantengan al día con cada actualización de tu producto.
Campañas globales de marketing
La misma campaña para cada mercado. Adapta el contenido creativo para audiencias internacionales sin necesitar presupuestos de producción separados para cada región.
Caso de uso: lanza campañas de producto en 12 mercados al mismo tiempo con videos creativos en el idioma nativo.
Resultado comprobado: Vision Creative Labs ayudó a sus clientes a pasar de 1-2 videos al año a 50-60 por día con HeyGen.
El producto de más rápido crecimiento en G2, y con razón
Desde capacitación global hasta anuncios en video, HeyGen le da poder a cualquiera (sí, a ti) para crear contenido de video de alta calidad y escalable para cualquier necesidad. Estos son algunos de los beneficios que más les encantan a nuestros clientes:
Usado por más de 100,000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad
Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.
¿Tienes preguntas? Nosotros tenemos las respuestas
¿Qué son los videos de redes sociales con IA?
Los videos para redes sociales con IA usan inteligencia artificial para generar contenido en video con avatares de IA (presentadores digitales) y voces sintéticas. En lugar de grabar con cámaras, equipo y talento humano, solo escribes un guion y la IA crea un video terminado con un presentador que comunica tu mensaje. HeyGen's creador de videos para redes sociales genera contenido optimizado para Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube y otras plataformas, listo para publicar sin necesidad de edición.
¿Puedo crear videos para Instagram, TikTok y LinkedIn con una sola herramienta?
Sí, justo para esto está diseñado HeyGen. Crea tu video una sola vez y luego expórtalo en varios formatos al mismo tiempo: vertical 9:16 para Instagram Reels y TikTok, cuadrado 1:1 para el feed de Instagram y horizontal 16:9 para YouTube y LinkedIn. Cada exportación está optimizada según las especificaciones de cada plataforma, incluyendo dimensiones correctas, tamaño de archivo y estilo de subtítulos. No necesitas volver a formatear ni cambiar el tamaño de forma manual.
¿Cuánto tiempo se tarda en crear un video para redes sociales?
La mayoría de los videos para redes sociales se generan en 2 a 5 minutos, dependiendo de la duración y la complejidad. Un Reel de Instagram de 60 segundos normalmente tarda de 2 a 3 minutos en generarse. Escribir tu guion puede tomar de 5 a 10 minutos. De la idea al video final listo para publicar: menos de 15 minutos en total. Compáralo con una producción de video tradicional (días o semanas) o incluso con la edición DIY (1 a 2 horas por video).
¿Puedo crear videos en varios idiomas para audiencias globales?
Sí. HeyGen es compatible con más de 175 idiomas con clonación de voz y sincronización labial. Crea tu video en tu idioma principal (inglés, español, etc.), luego haz clic en traducir para generar versiones en francés, alemán, japonés, árabe, hindi, portugués y más de 170 idiomas adicionales.Clonación de voz garantiza que cada idioma suene natural, no robótico. La sincronización labial hace coincidir el movimiento de la boca con el audio traducido, para que tu avatar hable de forma auténtica en cada idioma.
¿Puedo personalizar los avatares de IA para que coincidan con mi marca?
Sí. Elige entre más de 120 avatares diversos ya creados, o crea un avatar personalizado a partir de fotos que coincidan con la imagen específica de tu marca. Sube imágenes que muestren el estilo, origen étnico, rango de edad y género que quieres. HeyGen genera un avatar único para tu uso exclusivo. Para lograr la máxima consistencia de marca, clónate a ti mismo o a alguien de tu equipo para crear un gemelo digital que represente a tu empresa en todo tu contenido en redes sociales.
¿Los videos se ven generados con IA o falsos?
Los avatares más recientes de HeyGen tienen una calidad fotorrealista, con movimientos, expresiones y sincronización labial tan naturales que la mayoría de las personas no puede distinguirlos de una grabación real. Sin embargo, muchas marcas prefieren adoptar la estética de la IA. Es distintiva, consistente y transparente sobre ser generada con IA. Ya sea que quieras avatares hiperrealistas o con un estilo más artístico, ambas opciones están disponibles y funcionan muy bien en redes sociales.
¿Cómo funcionan los subtítulos y los captions?
Los subtítulos automáticos se generan en cuanto creas tu video. Los subtítulos se sincronizan perfectamente con el audio, incluyen la puntuación correcta y resaltan palabras clave para darles énfasis. Puedes personalizar el estilo de los subtítulos, incluyendo fuente, tamaño, color, posición y animación, para alinearlos con las mejores prácticas de cada plataforma o con las guías de tu marca. Los subtítulos están disponibles en los más de 175 idiomas compatibles para videos traducidos.
¿Qué tan rápido puedo crear videos de marketing?
HeyGen admite videos de distintas duraciones para adaptarse al diseño de tu capacitación. La mayoría de los módulos de cumplimiento funcionan muy bien en el rango de 3 a 10 minutos para enfoques de microlearning, pero puedes crear contenido más largo para temas más completos. Para capacitaciones extensas (20+ minutos), considera dividir el contenido en capítulos o módulos para lograr mejor participación y seguimiento de las personas que aprenden.
¿Cómo se compara HeyGen con la producción de video tradicional?
La producción tradicional de videos de marketing requiere coordinar talento, reservar estudios, días de filmación y edición en postproducción—normalmente toma de 2 a 4 semanas y cuesta entre $5,000 y más de $20,000 por cada video terminado. HeyGen genera una calidad comparable en minutos y a una fracción del costo. Cuando cambian las campañas o necesitas actualizar contenido, simplemente vuelves a generar el video en lugar de volver a grabar. Los equipos de marketing reportan que crean contenido 3 veces más rápido y con costos de producción mucho más bajos.
¿Varios miembros del equipo pueden colaborar en videos para redes sociales?
Sí. HeyGen for Business incluye espacios de trabajo para equipos donde tu equipo de redes sociales, diseñadores y creadores de contenido pueden colaborar. Las bibliotecas de recursos compartidos mantienen los avatares aprobados, elementos de marca, guiones y plantillas accesibles para todos. Los controles de administrador te permiten gestionar permisos, revisar el contenido antes de publicarlo y rastrear qué miembro del equipo creó cada video.
¿Puedo usar HeyGen para videos de capacitación de empleados?
Sí. Aunque HeyGen destaca por crear contenido social que detiene el scroll, muchas organizaciones también usan la plataforma para videos de capacitación interna. Los mismos avatares de IA, las capacidades multilingües y el proceso rápido de creación funcionan tanto para marketing externo como para las necesidades internas de capacitación y desarrollo (L&D).
¿Puedo agregar música, efectos de sonido o mi propia voz?
Sí a las tres. HeyGen incluye una biblioteca de pistas de música de fondo con licencia para uso comercial en videos para redes sociales. También puedes subir tus propios archivos de audio, incluyendo camas musicales de marca, efectos de sonido o grabaciones de voz. Algunos usuarios crean videos híbridos: avatar de IA para la presentación visual, pero su propia grabación de voz para el audio. O usan IA para el contenido principal y encima colocan su música para mantener la consistencia de la marca.
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Use Cases
Tools
Historias de clientes
- Contenido que llama la atención: producción 3 veces más rápida
- Vision Creative Labs: 50-60 videos diarios
- Videoimagem: 3x más engagement
- HubSpot: video con IA a escala
- Ogilvy: campañas personalizadas
- Publicis Groupe: alcance global
- Advantive: creación de contenido 50% más rápida
- Coursera: localización de video
- Workday: localización en minutos
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Deja de esperar semanas por contenido que debería salir mañana. Genera videos de marketing profesionales en minutos, localiza para mercados globales al instante y escala tu producción de contenido sin tener que crecer tu equipo ni tu presupuesto. Únete a los equipos de marketing de HubSpot, Ogilvy y Publicis que ya transformaron la forma en que crean.
- No necesitas tarjeta de crédito
- No necesitas experiencia en producción
- Cancela cuando quieras