Escalar significa contratar a más creadores o agencias, con costos que se disparan rapidísimo. ¿Contenido en varios idiomas para audiencias globales? Eso requiere grabaciones por separado o un doblaje carísimo. Tu equipo sabe que el video genera 10x más engagement que las publicaciones estáticas, pero el cuello de botella en producción hace que te quedes atorado publicando solo gráficos y esperando que funcione.

Con HeyGen La solución de HeyGen

HeyGen's creador de videos para redes sociales convierte guiones en contenido que detiene el scroll en minutos. Escribe lo que quieres decir, elige un avatar de IA que haga match con tu marca y genera videos listos para cualquier plataforma. No necesitas cámara, estudio ni edición. ¿Quieres el mismo mensaje para Instagram Reels, TikTok, LinkedIn y YouTube Shorts? Créalo una vez y expórtalo a todos los formatos automáticamente.

¿Vas a lanzar en nuevos mercados? Traduce tu contenido de mejor rendimiento a más de 175 idiomas con clonación de voz y sincronización labial. Tu avatar habla español, mandarín, alemán y árabe con fluidez sin volver a grabar. Actualiza tu mensaje cuando cambien las tendencias, se modifiquen los productos o se ajusten las campañas. Lo que antes le tomaba a tu equipo dos semanas ahora toma diez minutos.