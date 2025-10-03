Workday es la plataforma de IA para gestionar personas, dinero y agentes. La plataforma de Workday está creada con la IA en su núcleo para ayudar a los clientes a potenciar a su gente, acelerar el trabajo y llevar su negocio siempre hacia adelante. La usan más de 11,000 organizaciones en todo el mundo y en todos los sectores, desde empresas medianas hasta más del 60% de las compañías de la lista Fortune 500.
Como líder global, Workday produce una biblioteca de contenido multimedia enorme y en constante crecimiento, gran parte del cual debe localizarse para audiencias internacionales diversas. Con más de 50 idiomas compatibles y solicitudes de las partes interesadas que comúnmente abarcan de 10 a 15 idiomas por proyecto, la escala y complejidad de la localización representaban desafíos cada vez mayores.
"Estábamos produciendo tanto contenido —videos de marketing, comunicaciones internas, webinars largos— y necesitábamos llevarlo a todos estos diferentes idiomas", dijo Justin Meisinger, gerente de programa en el equipo de producción de globalización de Workday. "Pero la forma antigua de hacerlo simplemente no escalaba."
El reto no era solo la escala. "Cuando trabajas con decenas de idiomas, mantener todo alineado con la voz de tu marca es increíblemente difícil. No se trata solo de traducir palabras, se trata de preservar el tono, la intención y la claridad". La incorporación de HeyGen transformó la forma en que Workday aborda el video.
Reinventando el flujo de trabajo de localización
Antes de HeyGen, Workday dependía exclusivamente de procesos manuales, lo que hacía más lenta la producción y limitaba los proyectos que el equipo podía apoyar. “No solo era caro, también estaba limitando nuestra capacidad de decir que sí al negocio”, dijo Meisinger. “Constantemente estábamos equilibrando la capacidad contra la demanda.”
El flujo de trabajo tradicional de localización se basaba en traductores humanos, actores de voz y especialistas en postproducción, y tomaba semanas o incluso meses. El proceso incluía traductores trabajando en los guiones, revisores comprobando la precisión, locutores grabando en estudios de sonido y todo un equipo ensamblando todo al final.
“Tenemos un portafolio enorme de contenido, y cuando algo cambia, normalmente tenemos una ventana de tiempo muy corta para actualizar un puñado de videos y sacarlos a tiempo”, dijo Johanna Stussy, estratega de producto en Workday.
Este modelo tan demandante en recursos también venía con un precio muy alto. “Estábamos gastando cientos de miles de dólares al año en localización”, dijo Meisinger. “Y a veces teníamos que rechazar proyectos, sobre todo videos largos como webinars, porque simplemente no era viable con los recursos que teníamos.”
Crea ese momento mágico con video con IA
La llegada de HeyGen representó un gran avance. Workday primero probó HeyGen como una forma de acelerar el paso inicial de traducción, pero rápidamente descubrió que podía hacer mucho más. "HeyGen ha sido mágico para nosotros", compartió Meisinger. "Puede traducir un video en cuestión de minutos, y podemos invitar a nuestros lingüistas directamente a HeyGen para corregir y hacer pequeños ajustes y así mantener la voz de nuestra marca."
“El momento mágico fue definitivamente los avatares personalizados y la posibilidad de cambiar el contenido en cuestión de minutos”, dijo Johanna. “Puedo tener un video, ellos pueden mandarme un video y yo puedo renderizarlo en tres idiomas para que lo revisen ese mismo día.”
Una razón clave para elegir HeyGen fue su funcionalidad basada en términos, que se integra con el conjunto predefinido de traducciones aprobadas de Workday para términos clave. "Esto nos permite subir nuestra base de términos, así que cuando la IA traduce el contenido, ya está usando el lenguaje correcto", dijo. "Eso es algo que no hemos visto en ningún otro lado."
Otro gran atractivo fueron las avanzadas capacidades de audio de HeyGen. Incluso cuando no se contaban con las pistas de audio originales, HeyGen podía aislar la voz de una persona del fondo musical y volver a sintetizarla en otro idioma, algo que de otra forma requeriría de todo un equipo de producción.
"El momento mágico para mí fue cuando subí un video mío y, unos minutos después, HeyGen me devolvió un video en el que yo estaba hablando alemán. Tomé ese video y se lo enseñé a mis compañeros de trabajo alemanes, y me preguntaron: '¿Hablas alemán?' Entonces, creo que eso hizo que se sintiera como verdadera magia", dijo Meisinger.
Al final, HeyGen destacó como un socio que compartía los valores de Workday en torno a la innovación y la integridad. "Nosotros también somos una empresa de IA, así que nos importa muchísimo el uso ético de la IA", enfatizó Meisinger. "HeyGen nos dio el control y la flexibilidad que necesitábamos, sin comprometer nuestros principios."
Ayudando al equipo de Workday a decir “yo hice esto”
HeyGen ha transformado por completo cómo Workday maneja la localización. “Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que decir que no a los proyectos”, dijo Meisinger. “Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer mucho más con los recursos que tenemos.”
“Para traducir un curso, en promedio nos tomaba de 4 a 6 semanas”, dijo Johanna. “Hoy puedo traducir el contenido multimedia de uno de nuestros cursos en cuestión de semanas y, a veces, incluso días, dependiendo del proyecto. Eso simplemente era impensable antes.”
Al integrar HeyGen en su flujo de localización, Workday ha redefinido su estrategia global de video, haciéndola más rápida, más inteligente y más ética. El resultado es un proceso escalable y de alta calidad, listo para responder a las demandas de una audiencia internacional en crecimiento.
- Velocidad y escala: El tiempo de entrega de la localización se redujo de semanas a minutos, con 10–15 idiomas por video, incluyendo webinars de dos horas.
- Eficiencia de costos: Ahorros significativos con precios de tarifa fija; aumento del 100% en la capacidad sin agregar personal.
- Integridad de marca y ética: Totalmente alineado con los estándares de terminología de Workday y el uso ético de la IA, evitando prácticas engañosas como el lip-sync.
Al reflexionar sobre la experiencia, Meisinger destacó el orgullo profesional que viene con entregar un trabajo eficiente y de alta calidad. "Para mí es importante, desde una perspectiva profesional, poder hacer esto. No solo porque me hace ver bien, sino porque puedo irme a casa al final del día sintiendo que entregué un producto de calidad y que me volví más eficiente", compartió.
Para otros equipos que estén considerando usar IA para localización, Workday tiene un mensaje sencillo: "Solo pruébalo. Es gratis para probar. Te podría sorprender cuánto mejora tu flujo de trabajo."
“Aprovéchalo, pruébalo y ten curiosidad. Definitivamente encontré algunas cosas padres que no esperaba, que nos ahorraron tiempo y le agregaron valor a nuestro flujo de trabajo”, dijo Johanna.