Workday es la plataforma de IA para gestionar personas, dinero y agentes. La plataforma de Workday está creada con la IA en su núcleo para ayudar a los clientes a potenciar a su gente, acelerar el trabajo y llevar su negocio siempre hacia adelante. La usan más de 11,000 organizaciones en todo el mundo y en todos los sectores, desde empresas medianas hasta más del 60% de las compañías de la lista Fortune 500.

Como líder global, Workday produce una biblioteca de contenido multimedia enorme y en constante crecimiento, gran parte del cual debe localizarse para audiencias internacionales diversas. Con más de 50 idiomas compatibles y solicitudes de las partes interesadas que comúnmente abarcan de 10 a 15 idiomas por proyecto, la escala y complejidad de la localización representaban desafíos cada vez mayores.

"Estábamos produciendo tanto contenido —videos de marketing, comunicaciones internas, webinars largos— y necesitábamos llevarlo a todos estos diferentes idiomas", dijo Justin Meisinger, gerente de programa en el equipo de producción de globalización de Workday. "Pero la forma antigua de hacerlo simplemente no escalaba."

El reto no era solo la escala. "Cuando trabajas con decenas de idiomas, mantener todo alineado con la voz de tu marca es increíblemente difícil. No se trata solo de traducir palabras, se trata de preservar el tono, la intención y la claridad". La incorporación de HeyGen transformó la forma en que Workday aborda el video.

Reinventando el flujo de trabajo de localización

Antes de HeyGen, Workday dependía exclusivamente de procesos manuales, lo que hacía más lenta la producción y limitaba los proyectos que el equipo podía apoyar. “No solo era caro, también estaba limitando nuestra capacidad de decir que sí al negocio”, dijo Meisinger. “Constantemente estábamos equilibrando la capacidad contra la demanda.”

El flujo de trabajo tradicional de localización se basaba en traductores humanos, actores de voz y especialistas en postproducción, y tomaba semanas o incluso meses. El proceso incluía traductores trabajando en los guiones, revisores comprobando la precisión, locutores grabando en estudios de sonido y todo un equipo ensamblando todo al final.

“Tenemos un portafolio enorme de contenido, y cuando algo cambia, normalmente tenemos una ventana de tiempo muy corta para actualizar un puñado de videos y sacarlos a tiempo”, dijo Johanna Stussy, estratega de producto en Workday.

Este modelo tan demandante en recursos también venía con un precio muy alto. “Estábamos gastando cientos de miles de dólares al año en localización”, dijo Meisinger. “Y a veces teníamos que rechazar proyectos, sobre todo videos largos como webinars, porque simplemente no era viable con los recursos que teníamos.”