Advantive es una empresa SaaS que ofrece software especializado para fabricantes y distribuidores de nicho, ayudándolos a escalar de forma eficiente y operar con mayor rentabilidad. Como Director de Aprendizaje y Desarrollo, Bob Bednarz lidera iniciativas globales de enablement enfocadas en acelerar el crecimiento de los empleados y desbloquear su potencial en toda la organización.

Para Bob, el aprendizaje no se trata solo de transmitir información; se trata de ayudar a las personas a desarrollar habilidades y a retener lo que aprenden más rápido. Su objetivo es acortar el tiempo que les toma a los empleados alcanzar hitos clave, comprimiendo lo que antes llevaba de dos a tres años en seis a doce meses, o menos. Lograr eso a escala, con un equipo de L&D reducido, requería un nuevo enfoque para la creación de contenido y el engagement.

Mantener el engagement mientras operas con un equipo reducido

El equipo de L&D de Advantive opera de forma ágil por diseño. Bob cumple varios roles, equilibrando la facilitación, la creación de contenido y el diseño de programas mientras apoya a más de 600 empleados a nivel global, además de la capacitación de clientes.

El video siempre ha sido fundamental en la estrategia de aprendizaje de Advantive, especialmente para el contenido autodirigido y bajo demanda. Crear un video que se mantuviera relevante y atractivo con el tiempo era difícil.

“Uno de los retos más grandes con el video tradicional es que se vuelve obsoleto muy rápido”, dijo Bob. “Puedes grabar una capacitación de una hora y, 30 o 40 días después, ya no es precisa. Entonces tienes que volver a grabar todo.”

Otra gran limitante era la dependencia de expertos en la materia. Los expertos técnicos de Advantive suelen estar en contacto directo con los clientes, y sacar tiempo para que grabaran capacitaciones —y más aún para que crearan un video atractivo— era todo un reto.

“No siempre tienen las habilidades para grabar capacitaciones atractivas”, explicó Bob. “Y nosotros no siempre tenemos tiempo para alejarlos de los clientes.”

El resultado fueron ciclos de producción lentos, contenido desactualizado y una capacidad limitada para escalar los programas de aprendizaje sin aumentar la carga de trabajo.

Encontrar una forma más rápida de crear contenido de aprendizaje atractivo

La primera impresión de Bob sobre HeyGen estuvo marcada por la necesidad. Con uno de los equipos de L&D más reducidos con los que había trabajado, necesitaba una forma de crear contenido más rápido sin sacrificar la calidad ni el nivel de engagement.

“Necesitaba poder crear contenido más rápido”, dijo. “En ese momento, en realidad solo éramos otra persona y yo dando soporte a cientos de empleados.”

Lo que llamó la atención de inmediato fue la capacidad de HeyGen para convertir capacitaciones basadas en texto en video atractivo, agregando además un elemento humano a través de avatares. “Uno de los mayores retos del aprendizaje autodirigido es el engagement”, dijo Bob. “La gente necesita una conexión emocional para retener la información.”

Al usar un avatar de estudio, a menudo modelado a partir de sí mismo, Bob podía crear una sensación de presencia y familiaridad, incluso en el aprendizaje asíncrono. “Si las personas que aprenden ven a alguien, incluso una versión mía en avatar, es más probable que retengan lo que están aprendiendo”, dijo.

Hacer posible juegos de rol realistas sin coaching en vivo

Uno de los avances más grandes llegó cuando Bob empezó a usar las capacidades interactivas de avatar de HeyGen.

“El momento mágico para nosotros fue ver cómo el avatar cobraba vida”, dijo. “Pero más importante todavía fue LiveAvatar y poder hacer juegos de rol.”

Bob mostró un escenario de entrevista simulada a una líder a la que le reportaba, demostrando cómo las personas empleadas podían practicar habilidades del mundo real, como hacer entrevistas o tener conversaciones de desempeño, sin necesidad de que hubiera un coach en vivo presente.

“Ese fue el momento en que nos dimos cuenta de que podíamos ayudar a las personas a desarrollar habilidades sin necesitar a un coach sentado con ellas durante horas”, dijo.

Esto abrió la puerta a una práctica escalable integrada directamente en el aprendizaje a tu propio ritmo. En lugar de depender de talleres de 90 minutos o de sesiones de juego de roles uno a uno, ahora las personas empleadas podían practicar en escenarios realistas según su propio horario.

“No pensé que ya estuviéramos a ese nivel con la IA”, dijo Bob. “Pero esto lo hizo posible.”

Optimiza la actualización de contenido y la entrega multilingüe

HeyGen también transformó la forma en que Advantive gestiona las actualizaciones de contenido y la localización.

En lugar de volver a grabar videos completos para hacer cambios pequeños, Bob podía actualizar los guiones rápidamente y regenerar el contenido. “Si necesitamos hacer una actualización, es mucho más rápido que volver a grabar un video de tres o cinco minutos”, dijo.

El equipo también empezó a experimentar con la creación de videos generados con IA, convirtiendo prompts o contenido tipo PowerPoint en videos pulidos en cuestión de días en lugar de semanas.

“A menudo tenemos ideas, pero antes convertirlas en algo visual solía tomar semanas”, dijo Bob. “Ahora lo estamos haciendo en cuestión de días.”

Para la capacitación de clientes, la traducción se volvió muchísimo más sencilla. Advantive opera principalmente en inglés, pero sus clientes globales necesitan capacitación en otros idiomas. “Poder subir un video y tenerlo disponible rápidamente en varios idiomas ha sido enorme”, dijo Bob.

Construyendo una base para un aprendizaje más rápido y escalable

Desde que adoptó HeyGen, Advantive ha visto avances claros y medibles.

Bob calcula una reducción del 50% en el tiempo necesario para crear contenido de aprendizaje autodirigido. En un ejemplo reciente, una capacitación en PowerPoint con narración en off que antes tomaba varios días se completó en solo dos o tres horas. “Ese ahorro de tiempo es la métrica más importante para nosotros”, dijo Bob.

Más allá de la eficiencia, el tiempo recuperado le permite a Bob enfocarse en trabajo de mayor impacto, como facilitar sesiones, interactuar con los empleados y apoyar a los líderes, en lugar de pasar horas produciendo contenido.

“Si estoy ahorrando tiempo, también estoy ahorrando dinero”, dijo. “Y puedo pasar más tiempo frente a la gente, lo que al final impulsa el compromiso y la retención.”

Lo que Bob más valora de HeyGen es que sigue evolucionando. Las nuevas funciones siguen ampliando lo que es posible para los equipos de aprendizaje y desarrollo. “Apenas estamos rascando la superficie”, dijo.

Su consejo para quienes apenas empiezan es sencillo: lánzate y experimenta. “Entre más lo uses, más aprendes a sacarle provecho”, dijo Bob. “Y dedica tiempo a crear tu avatar de estudio. Mientras mejor lo hagas, más realista y atractivo se vuelve el resultado.”

Para Bob y el equipo de L&D de Advantive, HeyGen se ha convertido en la base para un aprendizaje más rápido, más atractivo y mucho más escalable.

“Si quieres ahorrar tiempo, generar contenido más rápido y crear experiencias de aprendizaje con las que la gente realmente conecte y que recuerde”, dijo Bob, “HeyGen definitivamente vale la pena probarlo.”