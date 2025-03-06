Mantener a los empleados interesados en los videos de capacitación corporativa es un reto. Elementos tradicionales como PDFs, diapositivas estáticas y videos desactualizados no logran captar la atención. HeyGen simplifica la creación de videos de capacitación corporativa atractivos y alineados con tu marca. Ya sea para temas de cumplimiento normativo o desarrollo de liderazgo, puedes ofrecer capacitación efectiva sin las complicaciones de la producción. Revisa las estadísticas de engagement de los videos de capacitación corporativa.
Employees retain information better when corporate training videos are visual and interactive. HeyGen’s asset-to-video feature allows you to transform any text-based course or slide into high-quality corporate training videos. This improves comprehension and knowledge retention without needing expensive production teams. It's a fantastic way to enhance corporate training videos using an AI video generator.
Stop waiting weeks for corporate training videos to be produced. With HeyGen’s AI avatars and customizable templates, corporate trainers can quickly create, update, and scale professional-quality training videos. This can be done without any video editing skills or a studio setup, making it easier to engage your audience with superb AI-generated videos. Discover strategies to improve knowledge retention in e-learning.
Need to train employees across multiple offices or languages? HeyGen offers instant video localization using AI-powered translations and lip-syncing. This ensures every employee, regardless of location, has consistent access to effective corporate training videos. Explore the benefits of multilingual corporate training, as the AI video translator feature makes it seamless.
With HeyGen, Würth produces professional, AI-powered videos in 10+ languages, transforming how they train employees and communicate with global teams.
“HeyGen ha revolucionado la forma en que creamos contenido en video y nos ha ayudado a usar el video como una forma de comunicación. Ha hecho que la comunicación sea mucho más accesible y mucho más personal.”
Andreas Henschel
Líder de grupo en comunicación corporativa y jefa de servicios lingüísticos en Würth Group
Cómo crear videos de capacitación corporativa con HeyGen
Inicia sesión en HeyGen y empieza a crear videos de capacitación corporativa de alta calidad en minutos. No necesitas un equipo de producción ni habilidades de edición.
HeyGen te permite crear rápidamente videos de capacitación corporativa profesionales sin equipos de producción, usando plantillas personalizables y avatares de IA. Con la plataforma fácil de usar de HeyGen, puedes empezar a crear videos al instante. Descubre más al registrarte gratis.
Los avatares de IA de HeyGen se ven muy realistas y pueden ofrecer contenido de capacitación en varios idiomas con funciones de traducción y sincronización labial. Esto permite una comunicación y capacitación efectivas entre equipos y ubicaciones diversas. Explora lo que puedes hacer con HeyGen hoy.
Sí, HeyGen admite la localización de video para ofrecer capacitaciones consistentes en distintas regiones e idiomas, sin necesidad de volver a grabar el material. Al aprovechar la IA, HeyGen facilita la capacitación corporativa global de manera efectiva.
No, la plataforma de HeyGen es fácil de usar y le permite a cualquiera crear videos de capacitación profesionales sin necesidad de tener habilidades de edición de video. Empieza a usar HeyGen fácilmente registrándote aquí gratis.
Al aprovechar la creación de videos con IA, HeyGen reduce la necesidad de recursos de producción costosos y agiliza las actualizaciones de videos de capacitación, lo que puede disminuir de forma significativa los costos generales de entrenamiento.
See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.