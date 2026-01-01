Aumenta la producción de video de tu equipo, no tu carga de trabajo
HeyGen for Business le da a tu organización 5 veces más capacidad de generación, video interactivo para capacitación, SSO de autoservicio, límites de video ampliados y más. Ya seas una startup o lideres departamentos, HeyGen les da a los equipos una forma compartida, controlada y escalable de crear y localizar video a gran velocidad, convirtiéndolo en la mejor plataforma de video con IA para negocios.
Usado por equipos en las empresas más innovadoras del mundo.
La mayor satisfacción del cliente en G2
HeyGen le da poder a cualquiera (sí, a ti) para crear contenido de video de alta calidad y a escala para cualquier necesidad, y nuestros clientes lo confirman. Nos enorgullece tener la calificación de satisfacción del cliente más alta en G2 en creación de video con IA, traducción y calidad de avatares. Estos son algunos de los beneficios que nuestros clientes están obteniendo:
¿Qué es HeyGen para empresas?
El único plan de HeyGen diseñado específicamente para equipos. Obtén colaboración en un espacio de trabajo, 5 veces más capacidad de generación y acceso exclusivo a modelos de video con IA de última generación, todo con facturación centralizada.
5x más poder de generación para imágenes con IA, audio y más.
Crea y traduce videos de hasta60 min de duración
Crea 5 avatares personalizados para tu organización
Agrega miembros del equipo para colaborar en el espacio de trabajo
"HeyGen les ha permitido a nuestros escritores tener el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."
Steve Sowrey
Diseñadora de medios de aprendizaje en Miro
La creación de video se acaba de convertir en tu superpoder
Crea contenido de capacitación, marketing, ventas e interno desde un solo espacio de trabajo, con seguridad de nivel empresarial y controles de administración.
Crea al instante con calidad de estudio
Convierte guiones, PDFs y presentaciones en videos realistas con avatares en minutos. Sin cámaras. Sin líneas de tiempo de edición. Sin costos de producción. Solo contenido rápido y alineado con tu marca, creado por cualquiera en tu equipo.
Un solo video, todos los idiomas, todos los mercados
Traduce tu contenido existente a más de 175 idiomas con calidad nativa, sincronización labial precisa y corrección de estilo integrada. HeyGen ayuda a los equipos globales a llegar a nuevas audiencias en minutos, no en meses.
Personaliza videos a gran escala con impacto humano
Haz que cada persona que vea tu contenido se sienta tomada en cuenta. Crea videos auténticos y personalizados que ayuden a los equipos de ventas, marketing y capacitación a construir conexiones más fuertes en cada punto de contacto, sin necesidad de grabaciones manuales.
Integración sin fricciones con tus flujos de trabajo existentes
Integra Zapier, HubSpot, Make y n8n para activar la creación de videos automáticamente. Genera contenido personalizado a partir de actualizaciones en tu CRM, formularios completados o cualquier evento en tu stack.
Inicio de sesión único (SSO) y gobierno listo para empresas
Mantén tu marca y el control con espacios de trabajo para equipos, roles personalizados, inicio de sesión único (SSO), uso compartido y herramientas de administración centralizadas. Escala con seguridad gracias a SOC 2 Tipo II, GDPR y una gobernanza de IA integrada desde el primer día.
Acceso a los modelos de video más recientes
Tu equipo obtiene acceso a Avatar IV, Sora 2 y Veo 3. Los modelos de video con IA más avanzados disponibles, todos desde un solo espacio de trabajo.
Avatar IV
La tecnología de avatar más avanzada. Genera videos de hasta 5 minutos con movimiento y expresiones naturales.
Sora 2
Crea contenido de video creativo con Sora 2 de OpenAI. Nuevas posibilidades para marketing y storytelling.
Veo 3
Calidad de video premium con el modelo más avanzado de Google. Para contenido que exige lo mejor.
"Empezamos con un solo video. Eso fue todo lo que hizo falta para ver el impacto. Una vez que lo vives, es obvio todo lo que esto puede desbloquear"
Mustafa Furniturewala
CTO en Coursera
Precios simples diseñados para empresas
Negocios
USD 20 por asiento adicional. Perfecto para organizaciones que necesitan una forma segura y escalable para que sus equipos creen, personalicen y localicen videos con IA de alta calidad a gran velocidad.
5 veces más uso de generación
5 avatares personalizados
SAML/SSO de autoservicio
Video interactivo para eLearning
Exportar SCORM
Grabación de pantalla
Colaboración en el espacio de trabajo
Comentarios y edición en borradores de video
Invitaciones y gestión de equipo
Derechos de uso comercial para videos
Traducciones de video de hasta 60 minutos
Procesamiento prioritario
Haz crecer tu marca con recursos centralizados
Integra con Zapier, HubSpot, Make, n8n y más
Facturación centralizada
Escala el video entodos los departamentos
Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de videos y aceleran su crecimiento con la plataforma de video con IA más innovadora.
Convierte campañas, blogs y lanzamientos de productos en videos profesionales en minutos. Crea más contenido sin aumentar tu equipo. Mantén la coherencia de tu marca en cada recurso.
Más de 100 casos de uso para creadores con el generador de videos con IA
Desde redes sociales y anuncios en video hasta marketing y capacitación, HeyGen le da poder a cualquiera (sí, a ti) para crear contenido en video de alta calidad y escalable para cualquier necesidad.
Equipos de L&D y capacitación
Equipos de customer success
Equipos de marketing
Equipos de capacitación en cumplimiento
Equipos de ventas
Agencias
Equipos de marketing de producto
Funciones de nivel empresarial, configuración autoservicio
Impulsa tu empresa con herramientas seguras, colaborativas y coherentes con tu marca, diseñadas para optimizar cada paso de la creación de video.
SAML/SSO
Activa un acceso seguro y sin fricción para tu equipo con inicio de sesión único (SSO) e identidad de nivel empresarial.
Facturación centralizada
Facturación para toda la organización en un solo lugar. Nada de estar conciliando múltiples suscripciones.
Derechos de uso comercial
Crea y publica videos con confianza, con todos los derechos comerciales incluidos para uso empresarial.
Listo para integrarse
Conéctate con Zapier, HubSpot, Make, n8n y más. Creación de videos dentro de tus flujos de trabajo existentes.
Gestión de equipos
Controla roles, permisos y recursos compartidos para mantener a todo el equipo alineado y fiel a la marca.
Procesamiento prioritario
Generación de video más rápida con renderizado prioritario. Los usuarios de negocios pasan al frente de la fila.
5 veces más uso de generación
Obtén mucha más capacidad de generación mensual que con los planes individuales. Crea a gran escala sin toparte con límites.
Videos de hasta 60 minutos
Crea y traduce videos de hasta 60 minutos. Compatible con contenido de formato largo como capacitaciones, webinars y presentaciones.
Funciones clave que las empresas aman
Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de videos y aceleran su crecimiento con la plataforma de video con IA más innovadora.
Gemelo digital
Convierte a cualquier miembro del equipo en un presentador escalable. Una sola grabación crea un avatar que puede aparecer en videos ilimitados.
Clonación de voz
Haz coincidir tu voz real con alta fidelidad. Edita una frase o actualiza un párrafo sin volver a grabar para mantener un tono y una energía consistentes en todos tus videos.
Actualizaciones fáciles
Edita el guion, cambia una pantalla y da clic en generar. Sin nuevas grabaciones, sin retrasos. Mantén tu contenido actualizado para que siempre tengas disponibles los mejores videos.
Colaboración
Colabora en espacios de trabajo compartidos donde los equipos pueden revisar, comentar y perfeccionar videos. Crea más rápido y mantente alineado sin ciclos de retroalimentación largos.
Subtítulos y captions
Agrega subtítulos precisos de forma automática para una visualización clara y accesible. Perfecto para contenido global, sin sonido o en múltiples canales.
Kit de marca
Sube los elementos de tu marca para asegurarte de que cada video se mantenga consistente. Mantén colores, fuentes y logotipos unificados en toda tu biblioteca para cada usuario.
Recursos
Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de videos y aceleran su crecimiento con la plataforma de video con IA más innovadora.
Usado por las mejores empresas para escalar la producción de video
Dale a tu equipo todo el poder de HeyGen, con privacidad, gobernanza y seguridad integradas. Escala tu espacio de trabajo fácilmente con asientos flexibles, créditos y controles de administrador.
Miro
"Ha empoderado a nuestros redactores para que tengan el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."
Steve Sowrey, Diseñador de medios de aprendizaje
HeyGen for Business Built for Every Team
Discover how Marketing, Sales, L&D, Product, and Customer Success use HeyGen to drive growth and engagement.
¿Tienes preguntas? Tenemos respuestas
¿Qué es HeyGen para empresas?
HeyGen for Business es una plataforma de video con IA orientada a equipos, diseñada para organizaciones que necesitan colaboración segura, uso compartido y creación de videos a escala. Incluye créditos agrupados, controles de administrador, SSO y funciones de gobernanza que no están disponibles en los planes individuales. También ofrece toda la potencia de un generador de video con IA para negocios, creado específicamente para equipos globales.
¿En qué se diferencia el plan Business de los demás planes?
Los planes individuales están diseñados para la creación de videos personales. El plan Business está pensado para equipos e incluye espacios de trabajo compartidos, créditos agrupados, asientos de menor costo, facturación centralizada, roles personalizados y autenticación y seguridad listas para empresas.
¿Cómo funcionan los créditos compartidos?
Every Business workspace receives a monthly pool of generative credits that all users share. Seats do not increase the pool, but admins can add usage through auto top-off or add-on packs for predictable scaling.
Can my team collaborate inside HeyGen?
Yes. Teams can work together in shared workspaces to review, comment, and refine videos collaboratively. Shared assets, templates, avatars, and brand kits help everyone stay aligned.
Does HeyGen support translation and localization?
Absolutely. You can translate any video into over 175 languages and dialects with natural lip-sync and built-in proofreading. This enables global communication and training to be fast, consistent, and cost-effective.
Is HeyGen for Business secure?
Yes. HeyGen for Business includes SSO, role-based access, and enterprise-grade security. HeyGen is SOC 2 Type II, GDPR, CCPA, and Data Privacy Framework compliant, with strict controls to safeguard your data.
Is HeyGen suitable for large organizations?
Yes. The Business plan is designed for companies with 100 to 100,000 employees. It helps teams adopt AI video quickly with a simple setup, flexible seat management, and the option to graduate into Enterprise plans when ready.
What types of videos can my team create?
Teams can create any type of video, such as training, onboarding, product explainers, internal communications, marketing content, sales outreach, customer support tutorials, and more. You can generate, update, and localize videos in minutes using the best AI video generator for business.
Start creating videos with AI
See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.