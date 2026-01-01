HeyGen para empresas

Aumenta la producción de video de tu equipo, no tu carga de trabajo

HeyGen for Business le da a tu organización 5 veces más capacidad de generación, video interactivo para capacitación, SSO de autoservicio, límites de video ampliados y más. Ya seas una startup o lideres departamentos, HeyGen les da a los equipos una forma compartida, controlada y escalable de crear y localizar video a gran velocidad, convirtiéndolo en la mejor plataforma de video con IA para negocios.

Prueba HeyGen para empresas

Usado por equipos en las empresas más innovadoras del mundo.

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Review platform
4.8/5 de más de 1,300 reseñas
G24.8Más de 1,000 reseñas

La mayor satisfacción del cliente en G2

HeyGen le da poder a cualquiera (sí, a ti) para crear contenido de video de alta calidad y a escala para cualquier necesidad, y nuestros clientes lo confirman. Nos enorgullece tener la calificación de satisfacción del cliente más alta en G2 en creación de video con IA, traducción y calidad de avatares. Estos son algunos de los beneficios que nuestros clientes están obteniendo:

10Xproducción de video más rápida
40% aumento en el tiempo de reproducción de video
5Xaumento en la producción de recursos de video
5Xretorno de la inversión publicitaria
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¿Qué es HeyGen para empresas?

El único plan de HeyGen diseñado específicamente para equipos. Obtén colaboración en un espacio de trabajo, 5 veces más capacidad de generación y acceso exclusivo a modelos de video con IA de última generación, todo con facturación centralizada.

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5x más poder de generación para imágenes con IA, audio y más.

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Crea y traduce videos de hasta60 min de duración

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Crea 5 avatares personalizados para tu organización

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Agrega miembros del equipo para colaborar en el espacio de trabajo

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"HeyGen les ha permitido a nuestros escritores tener el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey

Diseñadora de medios de aprendizaje en Miro

La creación de video se acaba de convertir en tu superpoder

Crea contenido de capacitación, marketing, ventas e interno desde un solo espacio de trabajo, con seguridad de nivel empresarial y controles de administración.

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Crear

Crea al instante con calidad de estudio

Convierte guiones, PDFs y presentaciones en videos realistas con avatares en minutos. Sin cámaras. Sin líneas de tiempo de edición. Sin costos de producción. Solo contenido rápido y alineado con tu marca, creado por cualquiera en tu equipo.

Prueba HeyGen para empresas
Crea al instante con calidad de estudio
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Traducir

Un solo video, todos los idiomas, todos los mercados

Traduce tu contenido existente a más de 175 idiomas con calidad nativa, sincronización labial precisa y corrección de estilo integrada. HeyGen ayuda a los equipos globales a llegar a nuevas audiencias en minutos, no en meses.

Prueba HeyGen para empresas
Un solo video, todos los idiomas, todos los mercados
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Personaliza

Personaliza videos a gran escala con impacto humano

Haz que cada persona que vea tu contenido se sienta tomada en cuenta. Crea videos auténticos y personalizados que ayuden a los equipos de ventas, marketing y capacitación a construir conexiones más fuertes en cada punto de contacto, sin necesidad de grabaciones manuales.

Prueba HeyGen para empresas
Personaliza videos a gran escala con impacto humano
Integraciones logo
Integraciones

Integración sin fricciones con tus flujos de trabajo existentes

Integra Zapier, HubSpot, Make y n8n para activar la creación de videos automáticamente. Genera contenido personalizado a partir de actualizaciones en tu CRM, formularios completados o cualquier evento en tu stack.

Prueba HeyGen para empresas
Integración sin fricciones con tus flujos de trabajo existentes
Herramientas de administrador logo
Herramientas de administrador

Inicio de sesión único (SSO) y gobierno listo para empresas

Mantén tu marca y el control con espacios de trabajo para equipos, roles personalizados, inicio de sesión único (SSO), uso compartido y herramientas de administración centralizadas. Escala con seguridad gracias a SOC 2 Tipo II, GDPR y una gobernanza de IA integrada desde el primer día.

Inicio de sesión único (SSO) y gobierno listo para empresas

Acceso a los modelos de video más recientes

Tu equipo obtiene acceso a Avatar IV, Sora 2 y Veo 3. Los modelos de video con IA más avanzados disponibles, todos desde un solo espacio de trabajo.

Prueba HeyGen para empresas
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Avatar IV
La tecnología de avatar más avanzada. Genera videos de hasta 5 minutos con movimiento y expresiones naturales.

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Sora 2
Crea contenido de video creativo con Sora 2 de OpenAI. Nuevas posibilidades para marketing y storytelling.

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Veo 3 
Calidad de video premium con el modelo más avanzado de Google. Para contenido que exige lo mejor.

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"Empezamos con un solo video. Eso fue todo lo que hizo falta para ver el impacto. Una vez que lo vives, es obvio todo lo que esto puede desbloquear"

Mustafa Furniturewala

CTO en Coursera

Nuestros precios

Precios simples diseñados para empresas

Negocios

$149/mo

USD 20 por asiento adicional. Perfecto para organizaciones que necesitan una forma segura y escalable para que sus equipos creen, personalicen y localicen videos con IA de alta calidad a gran velocidad.

Comienza ahora

5 veces más uso de generación

5 avatares personalizados

SAML/SSO de autoservicio

Video interactivo para eLearning

Exportar SCORM

Grabación de pantalla

Colaboración en el espacio de trabajo

Comentarios y edición en borradores de video

Invitaciones y gestión de equipo

Derechos de uso comercial para videos

Traducciones de video de hasta 60 minutos

Procesamiento prioritario

Haz crecer tu marca con recursos centralizados

Integra con Zapier, HubSpot, Make, n8n y más

Facturación centralizada

Escala el video entodos los departamentos

Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de videos y aceleran su crecimiento con la plataforma de video con IA más innovadora.

Prueba HeyGen para empresas
Marketing

Convierte campañas, blogs y lanzamientos de productos en videos profesionales en minutos. Crea más contenido sin aumentar tu equipo. Mantén la coherencia de tu marca en cada recurso.

Aprendizaje y desarrollo
Ventas
Localización
Comunicaciones internas
Marketing
Casos de uso

Más de 100 casos de uso para creadores con el generador de videos con IA

Desde redes sociales y anuncios en video hasta marketing y capacitación, HeyGen le da poder a cualquiera (sí, a ti) para crear contenido en video de alta calidad y escalable para cualquier necesidad.

Prueba HeyGen para empresas

Equipos de L&D y capacitación

Convierte presentaciones y documentos en videos de capacitación escalables con avatares de IA y actualizaciones rápidas.

Equipos de customer success

Videos de onboarding de clientes con IA. Reduce los tickets y acelera la adopción en más de 175 idiomas.

Equipos de marketing

Crea videos de marketing en minutos. Lanza campañas más rápido en todos los canales y en cualquier idioma.

Equipos de capacitación en cumplimiento

Crea videos de capacitación en cumplimiento que escalen fácilmente. Estandariza políticas rápido entre equipos e idiomas.

Equipos de ventas

Crea videos de ventas personalizados a gran escala. Aumenta las respuestas con outreach, demos y capacitación.

Agencias

Escala la producción de videos de tu agencia. Entrega contenido para tus clientes en minutos en más de 175 idiomas.

Equipos de marketing de producto

Lanza videos de producto desde el primer día. Envía demos, materiales de capacitación y actualizaciones en más de 175 idiomas.

Equipos de comunicación interna

Crea videos de comunicación interna que tus empleados sí vean. Comparte actualizaciones rápido entre equipos y en varios idiomas.

Funciones de nivel empresarial, configuración autoservicio

Impulsa tu empresa con herramientas seguras, colaborativas y coherentes con tu marca, diseñadas para optimizar cada paso de la creación de video.

Prueba HeyGen para empresas
SAML/SSO

SAML/SSO

Activa un acceso seguro y sin fricción para tu equipo con inicio de sesión único (SSO) e identidad de nivel empresarial.

Facturación centralizada

Facturación centralizada

Facturación para toda la organización en un solo lugar. Nada de estar conciliando múltiples suscripciones.

Derechos de uso comercial

Derechos de uso comercial

Crea y publica videos con confianza, con todos los derechos comerciales incluidos para uso empresarial.

Listo para integrarse

Listo para integrarse

Conéctate con Zapier, HubSpot, Make, n8n y más. Creación de videos dentro de tus flujos de trabajo existentes.

Gestión de equipos

Gestión de equipos

Controla roles, permisos y recursos compartidos para mantener a todo el equipo alineado y fiel a la marca.

Procesamiento prioritario

Procesamiento prioritario

Generación de video más rápida con renderizado prioritario. Los usuarios de negocios pasan al frente de la fila.

5 veces más uso de generación

5 veces más uso de generación

Obtén mucha más capacidad de generación mensual que con los planes individuales. Crea a gran escala sin toparte con límites.

Videos de hasta 60 minutos

Videos de hasta 60 minutos

Crea y traduce videos de hasta 60 minutos. Compatible con contenido de formato largo como capacitaciones, webinars y presentaciones.

Funciones clave que las empresas aman

Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de videos y aceleran su crecimiento con la plataforma de video con IA más innovadora.

Prueba HeyGen para empresas
Gemelo digital

Gemelo digital

Convierte a cualquier miembro del equipo en un presentador escalable. Una sola grabación crea un avatar que puede aparecer en videos ilimitados.

Clonación de voz

Clonación de voz

Haz coincidir tu voz real con alta fidelidad. Edita una frase o actualiza un párrafo sin volver a grabar para mantener un tono y una energía consistentes en todos tus videos.

Actualizaciones fáciles

Actualizaciones fáciles

Edita el guion, cambia una pantalla y da clic en generar. Sin nuevas grabaciones, sin retrasos. Mantén tu contenido actualizado para que siempre tengas disponibles los mejores videos.

Colaboración

Colaboración

Colabora en espacios de trabajo compartidos donde los equipos pueden revisar, comentar y perfeccionar videos. Crea más rápido y mantente alineado sin ciclos de retroalimentación largos.

Subtítulos y captions

Subtítulos y captions

Agrega subtítulos precisos de forma automática para una visualización clara y accesible. Perfecto para contenido global, sin sonido o en múltiples canales.

Kit de marca

Kit de marca

Sube los elementos de tu marca para asegurarte de que cada video se mantenga consistente. Mantén colores, fuentes y logotipos unificados en toda tu biblioteca para cada usuario.

Recursos

Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de videos y aceleran su crecimiento con la plataforma de video con IA más innovadora.

Prueba HeyGen para empresas

Empieza a crear videos con HeyGen Academy

Leer guía

Cómo las empresas dan vida a sus historias con HeyGen

Leer guía

Insights del reporte de tendencias de IA 2026

Leer guía

Usado por las mejores empresas para escalar la producción de video

Dale a tu equipo todo el poder de HeyGen, con privacidad, gobernanza y seguridad integradas. Escala tu espacio de trabajo fácilmente con asientos flexibles, créditos y controles de administrador.

Miro

"Ha empoderado a nuestros redactores para que tengan el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñador de medios de aprendizaje

HeyGen for Business Built for Every Team

Discover how Marketing, Sales, L&D, Product, and Customer Success use HeyGen to drive growth and engagement.

Éxito del clienteAgenciasCapacitación en cumplimientoAprendizaje y desarrolloMarketingEquipos de comunicación internaMarketing de productoVentas

¿Tienes preguntas? Tenemos respuestas

¿Qué es HeyGen para empresas?

HeyGen for Business es una plataforma de video con IA orientada a equipos, diseñada para organizaciones que necesitan colaboración segura, uso compartido y creación de videos a escala. Incluye créditos agrupados, controles de administrador, SSO y funciones de gobernanza que no están disponibles en los planes individuales. También ofrece toda la potencia de un generador de video con IA para negocios, creado específicamente para equipos globales.

¿En qué se diferencia el plan Business de los demás planes?

Los planes individuales están diseñados para la creación de videos personales. El plan Business está pensado para equipos e incluye espacios de trabajo compartidos, créditos agrupados, asientos de menor costo, facturación centralizada, roles personalizados y autenticación y seguridad listas para empresas.

¿Cómo funcionan los créditos compartidos?

Every Business workspace receives a monthly pool of generative credits that all users share. Seats do not increase the pool, but admins can add usage through auto top-off or add-on packs for predictable scaling.

Can my team collaborate inside HeyGen?

Yes. Teams can work together in shared workspaces to review, comment, and refine videos collaboratively. Shared assets, templates, avatars, and brand kits help everyone stay aligned.

Does HeyGen support translation and localization?

Absolutely. You can translate any video into over 175 languages and dialects with natural lip-sync and built-in proofreading. This enables global communication and training to be fast, consistent, and cost-effective.

Is HeyGen for Business secure?

Yes. HeyGen for Business includes SSO, role-based access, and enterprise-grade security. HeyGen is SOC 2 Type II, GDPR, CCPA, and Data Privacy Framework compliant, with strict controls to safeguard your data.

Is HeyGen suitable for large organizations?

Yes. The Business plan is designed for companies with 100 to 100,000 employees. It helps teams adopt AI video quickly with a simple setup, flexible seat management, and the option to graduate into Enterprise plans when ready.

What types of videos can my team create?

Teams can create any type of video, such as training, onboarding, product explainers, internal communications, marketing content, sales outreach, customer support tutorials, and more. You can generate, update, and localize videos in minutes using the best AI video generator for business.

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See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.

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