Tus anuncios con mejor rendimiento son videos estilo UGC que convierten de 3 a 5 veces mejor que los anuncios de marca pulidos, pero escalarlos es lento y caro. Gestionar a varios creadores, negociar derechos de uso, esperar entregas y pagar entre $200 y $500 por video se acumula rapidísimo. Los creadores no siempre cumplen fechas, la calidad varía y los derechos de uso vencen, mientras tú sigues necesitando decenas de variaciones de anuncios para encontrar qué funciona. Probar nuevos ángulos toma semanas de briefs y revisiones, lo que frena tu capacidad de competir. La velocidad de tus pruebas creativas no puede seguirle el ritmo a tus metas de crecimiento.

Con HeyGen La solución de HeyGen

HeyGen's creador de anuncios con IA genera anuncios de video UGC auténticos sin contratar creadores. Elige entre diversos avatares de IA que entregan contenido al estilo de creadores y se ven nativos en TikTok e Instagram. Solo escribe tu guion, selecciona un presentador y genera anuncios en minutos, sin gestión de creadores, sin negociaciones de derechos de uso ni tiempos de espera. ¿Necesitas 50 variaciones de anuncios para probar diferentes hooks, ángulos y CTAs? Genéralas en una sola sesión, probando demos, testimoniales, unboxing y tutoriales con el mismo presentador. Lo que costaría $25,000 en honorarios de creadores se puede crear en una sola tarde.

Los presentadores avatar hablan más de 175 idiomas con una entrega natural y sincronización labial. Lanza la misma creatividad de anuncio UGC a nivel global usando campañas de video localizadas sin contratar creadores regionales ni aumentar tus presupuestos.