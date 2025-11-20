Anuncios de video UGC que convierten sin contratar creadores

Genera anuncios de video UGC auténticos usando avatares de IA que se ven y se sienten como contenido real de creadores. Escala tus creatividades para anuncios en TikTok, Instagram y Meta sin tener que gestionar creadores, negociar tarifas ni esperar entregables.

  • No necesitas tarjeta de crédito
  • Actualiza el contenido al instante cuando cambien los productos
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128,466,033Videos generados
102,706,183Avatares generados
17,651,538Videos traducidos
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El problema de marketing

Descubre cómo equipos de marketing como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran el crecimiento con una innovadora plataforma de texto a video con IA.

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Sin HeyGen

La presión del contenido de marketing

La presión del contenido de marketing

Tus anuncios con mejor rendimiento son videos estilo UGC que convierten de 3 a 5 veces mejor que los anuncios de marca pulidos, pero escalarlos es lento y caro. Gestionar a varios creadores, negociar derechos de uso, esperar entregas y pagar entre $200 y $500 por video se acumula rapidísimo. Los creadores no siempre cumplen fechas, la calidad varía y los derechos de uso vencen, mientras tú sigues necesitando decenas de variaciones de anuncios para encontrar qué funciona. Probar nuevos ángulos toma semanas de briefs y revisiones, lo que frena tu capacidad de competir. La velocidad de tus pruebas creativas no puede seguirle el ritmo a tus metas de crecimiento.

Con HeyGen

La solución de HeyGen

La solución de HeyGen

HeyGen's creador de anuncios con IA genera anuncios de video UGC auténticos sin contratar creadores. Elige entre diversos avatares de IA que entregan contenido al estilo de creadores y se ven nativos en TikTok e Instagram. Solo escribe tu guion, selecciona un presentador y genera anuncios en minutos, sin gestión de creadores, sin negociaciones de derechos de uso ni tiempos de espera. ¿Necesitas 50 variaciones de anuncios para probar diferentes hooks, ángulos y CTAs? Genéralas en una sola sesión, probando demos, testimoniales, unboxing y tutoriales con el mismo presentador. Lo que costaría $25,000 en honorarios de creadores se puede crear en una sola tarde.

Los presentadores avatar hablan más de 175 idiomas con una entrega natural y sincronización labial. Lanza la misma creatividad de anuncio UGC a nivel global usando campañas de video localizadas sin contratar creadores regionales ni aumentar tus presupuestos.

Todo lo que los equipos de marketing necesitan para crear a escala

Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de texto a video con IA más innovadora.

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Pruebas creativas ilimitadas

Genera infinitas variaciones de anuncios probando diferentes hooks, puntos de dolor, beneficios y llamados a la acción. Haz pruebas A/B con 10, 20 o 50 versiones hasta encontrar tu fórmula ganadora. Sin costos adicionales de creadores por cada variación. Aumenta la velocidad de pruebas creativas para que vaya al ritmo de tu inversión en anuncios.

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A software interface shows a text message from 'Jennifer' explaining easy AI video creation with custom voice, next to a video of a woman speaking.

Estética auténtica de creador

Los avatares de IA ofrecen el estilo casual y auténtico que hace que los anuncios UGC funcionen. Se ven como grabados con el celular. Miran directo a la cámara. Tienen una forma de hablar natural. Se sienten orgánicos y no generan ceguera ante los anuncios. Tus anuncios se mezclan en los feeds como contenido nativo.


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Video sharing interface with 'Copy link' button and social media options, overlaying a video of a man speaking, with a pink cursor pointing to 'Copy link'.

Resultados al instante

Genera creativos para anuncios en minutos, no en días. En la junta de estrategia de la mañana defines un nuevo ángulo. En la tarde ya lo estás probando en el mercado. Responde a tendencias, movimientos de la competencia y cambios del mercado a la velocidad del marketing de performance.

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Video localization service showing a language selection menu with English highlighted, flanked by video clips of women speaking Spanish and Chinese.

Control creativo total

Tu visión, ejecutada a la perfección. Sin interpretación del creador. Nada de “sorry, ese no es mi estilo”. Escribe exactamente lo que quieres que se diga y cómo quieres que se diga. Itera al instante con base en los datos de rendimiento.

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Smiling woman with curly hair holds a black LIQUIA dropper bottle, with an inset image of the bottle in the top left.

Calidad constante

Cada video mantiene una calidad profesional. Nada de mala iluminación, audio deficiente o presentaciones que no vayan con tu marca. Avatar consistente, entorno consistente, mensaje consistente. Escala tu contenido sin variaciones en la calidad.

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A digital interface displaying recruitment data with a video call, overlaid by a brand kit menu for fonts and colors.

Cero problemas de derechos de uso

Crea una vez y úsalo para siempre. Sin contratos que expiran. Sin renegociaciones por uso extendido. Sin restricciones territoriales. Publica anuncios a nivel global, de forma indefinida y en todas las plataformas sin cargos adicionales.

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Generated text describing a joyful woman in an apron presenting an olive oil bottle in a bright modern kitchen with fresh vegetables and copper cookware, conveying a food blogger style. A blurred image of the described scene is in the background.

Del brief al video publicado en 3 pasos

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Paso 1

Escribe tu gancho

Escribe el guion de tu anuncio. Empieza con un gancho que detenga el scroll. Habla del problema. Presenta la solución. Incluye un CTA claro. O usa el generador de guiones con IA entrenado con fórmulas de anuncios UGC de alto rendimiento. Genera varias versiones de guion para hacer pruebas.

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A woman in a green track jacket appears within a video recording frame, showing a red stop button, timer, and a blue-green play icon.
Paso 2

Elige tu estilo de creador

Elige un avatar de IA que coincida con tu público objetivo. Presentadores jóvenes y llenos de energía para productos dirigidos a la Generación Z. Personas cotidianas y cercanas para el mercado masivo. Avatares sofisticados para marcas premium. Prueba varios presentadores con tu guion hasta encontrar el indicado.

Elige el escenario. Recámara para una sensación auténtica. Cocina para productos de estilo de vida. Gimnasio para marcas de fitness. Oficina para B2B. Exterior para productos de aventura. O usa un fondo personalizado.


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A blonde woman in a green top next to an "Edit Look" button and a "FaceSwap" panel displaying an upload option and multiple female faces.
Paso 3

Crear y desplegar

Haz clic en generar. En 2-3 minutos tendrás listas las exportaciones de anuncios de video UGC en formato vertical 9:16 para TikTok e Instagram y cuadrado 1:1 para ubicaciones en el feed. Sube el archivo directamente a Meta Ads Manager, TikTok Ads Manager o descárgalo para usarlo en otras plataformas.

Genera 10 variaciones probando diferentes hooks. Otras 10 probando diferentes CTAs. Otras 10 con distintos énfasis en beneficios. Lanza pruebas creativas completas en menos de una hora


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A portrait of a woman in a green jacket against a blue background, with a cartoon cursor pointing to a "Save as New" button.

Creado para todas tus necesidades de marketing

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Anuncios de productos de comercio electrónico

Anuncios de productos de comercio electrónico

Genera anuncios UGC con estilo de reseña de producto. El avatar abre la caja del producto, resalta sus características y comparte su experiencia. Muestra el producto en uso. Responde a las objeciones más comunes. Impulsa clics a las páginas de producto con un formato de testimonio auténtico.


Campañas de respuesta directa

Campañas de respuesta directa

Crea anuncios UGC de problema-solución. El avatar señala un dolor específico que vive tu audiencia, presenta tu producto como la solución, demuestra resultados y un CTA fuerte impulsa la acción inmediata.


Testimonios de prueba social

Testimonios de prueba social

Escala tu prueba social usando anuncios de videos de testimonios sin perseguir a tus clientes para que graben. Comparte reseñas, resultados e historias de éxito en un formato de UGC de alta conversión.

Demostraciones de producto

Demostraciones de producto

Contenido tipo tutorial al estilo UGC que muestra cómo funcionan los productos. El avatar recorre las funciones, demuestra casos de uso y explica los beneficios. Formato educativo que reduce la duda al momento de comprar.

Comparaciones y alternativas

Comparaciones y alternativas

Anuncios al estilo "Cambié de [competidor] a [tu producto]". El avatar explica por qué hizo el cambio, qué es mejor y qué resultados obtuvo. Posicionamiento frente a la competencia en un formato auténtico de UGC.


Estacional y promocional

Estacional y promocional

Genera anuncios UGC oportunos para promociones, días festivos y ofertas limitadas. Urgencia de Black Friday. Guías de regalos para las fiestas. Lanzamientos de productos de verano. Crea contenido de temporada rápido, sin problemas de disponibilidad de creadores de temporada.


G24.8Más de 1,000 reseñas

El producto de más rápido crecimiento en G2, y con razón

Desde capacitaciones globales hasta anuncios en video, HeyGen le da poder a cualquiera (sí, a ti) para crear contenido en video de alta calidad y a escala para cualquier necesidad. Estos son algunos de los beneficios que más les encantan a nuestros clientes:

10Xincremento en la velocidad de producción de video
5Xincremento en la creación de videos
40% aumento en el tiempo de reproducción de video
5Xretorno de la inversión publicitaria
G2 badgeG2 badgeG2 badgeG2 badgeG2 badge

Usado por más de 100,000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.

Miro
"Les ha dado a nuestras personas escritoras el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñador de medios educativos
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Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando teníamos un video que había estado haciendo cada semana. De repente nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y no volver a tener que ponerme frente a una cámara nunca más."

Roger Hirst, Cofundador
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Workday
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que decir que no a los proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer muchísimo más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de programa
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1,300+ reviews
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¿Tienes preguntas? Nosotros tenemos las respuestas

¿Qué son los anuncios de video UGC?

Los anuncios de video UGC son anuncios con estilo de contenido generado por usuarios que imitan las publicaciones orgánicas de redes sociales. Muestran a personas reales (o avatares realistas) compartiendo experiencias auténticas, reseñas o demostraciones. Los anuncios UGC superan a los anuncios tradicionales y muy producidos porque se sienten nativos de las plataformas sociales, no generan ceguera ante los anuncios y aprovechan la psicología de la prueba social.

El creador de anuncios con IA de HeyGen genera videos estilo UGC usando avatares de IA que ofrecen una presentación auténtica, como la de un creador, sin tener que contratar creadores reales.

¿Cómo puedo crear videos de marketing sin un equipo de producción?

Los anuncios de UGC generados con IA suelen funcionar igual de bien o incluso mejor que el contenido creado por creadores, gracias a la iteración más rápida, la calidad constante y las pruebas ilimitadas. Muchas marcas usan UGC con IA para hacer pruebas rápidas y escalar, y luego lanzan contenido de creadores para campañas principales o videos de lanzamiento de producto.

¿Los anuncios UGC funcionan para mi industria?

Los anuncios de video UGC funcionan en todo tipo de industrias: comercio electrónico, DTC, SaaS, apps móviles, suplementos, belleza, moda, fitness, alimentos y bebidas, servicios financieros y servicios B2C. Cualquier marca que llegue a consumidores en redes sociales se beneficia de contenido auténtico con estilo de creador.

Las marcas B2B usan una versión adaptada de UGC con presentadores profesionales en contextos de negocios. La misma entrega auténtica, pero en un entorno y con un tono diferentes.


¿Qué hace que un anuncio UGC tenga un alto rendimiento?

Los anuncios de UGC ganadores incluyen: un gancho fuerte en los primeros 3 segundos, identificación clara del problema, presentador con el que la audiencia se pueda identificar, estilo de entrega auténtico, demostración visual del producto, elementos de prueba social, llamado a la acción (CTA) directo, formato vertical optimizado para celular y subtítulos para ver el video sin sonido.

HeyGen's generador de guiones con IA incorpora estos elementos. O escribe guiones personalizados usando frameworks comprobados

¿Puedo crear contenido estilo UGC con HeyGen?

Crea tu video de capacitación de cumplimiento una sola vez en tu idioma principal. Luego usa la función de traducción de HeyGen para generar versiones en cualquiera de los más de 175 idiomas compatibles. La traducción incluye clonación de voz (para que tu presentador suene natural en cada idioma) y sincronización labial o lip-sync (para que el movimiento de la boca coincida con el audio traducido). Tu versión en español suena como español nativo, no como inglés doblado.

¿Puedo probar varias versiones de anuncios rápidamente?

Sí, esta es la principal ventaja de HeyGen. Genera 20, 50, 100+ variaciones probando diferentes variables: hooks (primeros 3 segundos), puntos de dolor que se abordan, beneficios que se destacan, ángulos del producto, CTAs, estilos de presentador y fondos.


¿Cuánto cuestan los anuncios UGC con HeyGen vs contratar creadores?

Costo del creador: $200-$500 por video. Probar 50 variaciones cuesta $10,000-$25,000. HeyGen: suscripción mensual fija. Videos ilimitados. Probar 50 variaciones cuesta lo mismo que 5 variaciones: tu cuota de suscripción.

Cronograma de ROI: la mayoría de los especialistas en performance recuperan el costo de la suscripción en los primeros 10-20 videos generados con IA. Todo lo que viene después es pura mejora de margen.


¿Qué especificaciones y formatos de video ofrece HeyGen?

HeyGen exporta anuncios UGC en formatos para todas las plataformas principales:

  • Vertical 9:16 (1080x1920) para TikTok, Instagram Reels y Stories
  • Cuadrado 1:1 (1080x1080) para el feed de Instagram y el feed de Facebook
  • Horizontal 16:9 (1920x1080) para YouTube, ubicaciones en formato horizontal
  • Dimensiones personalizadas para ubicaciones específicas

¿Cómo se compara HeyGen con la producción de video tradicional?

La producción tradicional de videos de marketing requiere coordinar talento, reservar estudios, días de filmación y edición en postproducción—normalmente toma de 2 a 4 semanas y cuesta entre $5,000 y $20,000+ por cada video terminado. HeyGen genera una calidad comparable en minutos y a una fracción del costo. Cuando cambian las campañas o necesitas actualizar contenido, simplemente vuelves a generar el video en lugar de volver a grabar. Los equipos de marketing reportan que crean contenido 3 veces más rápido y con costos de producción mucho más bajos.

¿Puedo traducir anuncios UGC para campañas internacionales?

Sí. Crea un anuncio UGC en tu idioma principal, tradúcelo a más de 175 idiomas con clonación de voz y sincronización labial. El mismo avatar habla con fluidez español, francés, alemán, japonés y mandarín con una pronunciación natural.

Lanza campañas internacionales sin contratar creadores regionales. Una sola creación de anuncio se convierte en versiones ilimitadas para cada mercado. Uso típico: crea de 5 a 10 conceptos base de anuncios en inglés, traduce cada uno a entre 5 y 10 idiomas objetivo y lánzalos con entre 50 y 100 variaciones específicas por mercado.


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