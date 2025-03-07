Durante más de cuatro décadas, Videoimagem ha estado a la vanguardia de la producción de video corporativo en Brasil. La agencia se ha ganado una sólida reputación por crear contenido de alta calidad para capacitación, comunicación interna, lanzamientos de productos y cumbres corporativas. A medida que las expectativas de los clientes fueron evolucionando, Videoimagem identificó una creciente demanda de contenido más personalizado, interactivo y escalable.

Al principio, la agencia usaba otras herramientas de video con IA para crear contenido personalizado, pero se topó con limitaciones en la calidad de los avatares, el realismo de las voces y la escalabilidad. Estas restricciones afectaban su capacidad para entregar los videos de alta calidad y nivel de engagement que sus clientes necesitaban.

Videoimagem necesitaba producir contenido de video personalizado a gran escala y, al mismo tiempo, garantizar una experiencia fluida para sus clientes, así que recurrió a HeyGen.

Lanzando campañas de video personalizado para AB InBev con HeyGen

Videoimagem utilizó la plataforma de HeyGen para lanzar campañas de video personalizados para AB InBev, dirigidas específicamente a clientes de las apps BEES y Zé Delivery. Estas campañas buscaban fortalecer la relación con los clientes mediante contenido personalizado y atractivo que incluía a celebridades brasileñas.

Para la app BEES de AB InBev, que conecta a la empresa con clientes de negocio como bares y supermercados, Videoimagem produjo más de 50,000 videos personalizados. Estos videos incluían contenido promocional a la medida, donde se llamaba a los clientes por su nombre y se les mostraba contenido relevante según su historial de compras.

Para la campaña de Zé Delivery, que estaba dirigida a consumidores individuales, Videoimagem usó avatares de exfutbolistas famosos que representaban a los principales equipos de Río de Janeiro. Estos videos personalizados celebraban los equipos deportivos favoritos de los clientes, creando una conexión emocional. “Hemos escuchado de ellos… que genera más de tres veces el nivel de interacción en comparación con no usar el video personalizado”, compartió Mathias. Al producir inicialmente más de 3,000 videos, la campaña mostró un enorme potencial para escalar.

Ayudando a Videoimagem a escalar la producción de videos personalizados

La avanzada plataforma de personalización de video de HeyGen ofreció la solución perfecta. Al integrar la API de HeyGen, Videoimagem mejoró su producción de video con avatares realistas y capacidades de clonación de voz muy naturales, que fueron esenciales para lograr los altos niveles de interacción que sus clientes exigían. Como explicó Mathias Eichbaum, socio en Videoimagem: "La calidad de los avatares es mucho mejor que las opciones que hemos usado o visto", destacando las funciones superiores de la plataforma.

La integración de la API de HeyGen con herramientas como Eleven Labs le permitió a Videoimagem optimizar la clonación de voz y crear miles de videos personalizados sin sacrificar la calidad, lo que la convirtió en una opción ideal para campañas a gran escala. La colaboración entre Videoimagem y HeyGen se caracterizó por un soporte cercano y muy atento, que ayudó a Videoimagem a superar desafíos y optimizar la plataforma para sus necesidades específicas.

Impulsar el engagement y la conexión con tus clientes

Los resultados de las campañas de videos personalizados fueron impresionantes. Las tasas de interacción con los videos se más que triplicaron en comparación con las campañas no personalizadas. Los clientes reportaron mejoras significativas en las interacciones de los usuarios, demostrando que el contenido personalizado fue más efectivo para generar conexiones más profundas con los clientes.

Mathias quedó especialmente impresionado con la ejecución impecable de las campañas y comentó: “Quedamos súper impresionados… absolutamente ningún problema. Todo estuvo bien, sin errores ni fallas.” La calidad de los avatares, las voces que suenan naturales y la confiabilidad general de la plataforma jugaron un papel clave para lograr que estas campañas conectaran con su audiencia.

Los videos personalizados fueron muy bien recibidos por los clientes y por los clientes de Videoimagem, quienes elogiaron la capacidad de producir campañas a gran escala sin sacrificar la calidad ni el nivel de interacción. Al aprovechar la plataforma de HeyGen, Videoimagem ofreció una experiencia de comunicación más personalizada y con mayor impacto, estableciendo un nuevo estándar en el marketing en video.

El futuro del video personalizado con HeyGen

La tecnología de IA de vanguardia de HeyGen transformó la forma en que Videoimagem crea videos personalizados, ayudándoles a ofrecer contenido altamente atractivo a gran escala. Al superar los retos anteriores relacionados con la calidad de los avatares, el realismo de las voces y la escalabilidad, Videoimagem pudo ayudar a sus clientes a conectar con sus usuarios de una manera más profunda y personal.

De cara al futuro, Videoimagem planea escalar el uso de la plataforma de HeyGen para llegar a audiencias aún más amplias, consolidando todavía más su posición como líder en la creación de contenido de video personalizado. “HeyGen nos ayuda a llegar a las personas de una manera mucho más personal, y eso nos ayuda a conectar con ellas”, dijo Mathias.

Gracias a esta colaboración, Videoimagem no solo ha mejorado la interacción con sus clientes, sino que también ha desbloqueado nuevas posibilidades para el marketing de video personalizado, consolidando el papel de HeyGen como un actor clave en el futuro de las comunicaciones digitales.