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Cómo Ogilvy usó HeyGen para lograr que la Generación Z hablara de sus emociones

INDUSTRIA:Agencia
DEPARTAMENTO:Marketing
UBICACIÓN:🌍 Ciudad de Nueva York, Nueva York
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Si no lo puedes decir, cántalo

Ogilvy, una de las agencias de publicidad más importantes del mundo, ha estado generando impacto para las marcas con ideas icónicas, que cambian la cultura y generan valor desde hace más de 75 años. Milka, una de las marcas de chocolate más queridas y reconocidas, contrató a Ogilvy para crear una campaña basada en que el 48% de la Generación Z se siente incómoda al compartir lo que siente.

Para ayudarles a expresar lo que sienten, Ogilvy y Milka se inspiraron en un viejo proverbio holandés: “Si no lo puedes decir, cántalo”. Por eso se aliaron con Snelle, uno de los raperos holandeses favoritos de la generación Z, para crear la campaña “Deja que Snelle lo cante por ti”. En cuestión de minutos, cualquier persona puede crear una canción personalizada usando su voz, su apariencia y su estilo único para escribir. Lo único que tiene que hacer es comprar una barra de Milka, escanear el código y escribir lo que siente.

La campaña utilizó tres motores de IA. OpenAI crea letras con el estilo característico de Snelle, Uberduck realiza la clonación de su voz y HeyGen produce videos realistas con una sincronización labial impecable. Juntos, crean una experiencia atractiva, personal y conmovedora.

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