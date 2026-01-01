Crea videos de lanzamiento de producto que impulsen tus ventas

Convierte los lanzamientos de producto en contenido de video que genere ingresos. Crea videos profesionales de anuncios para Instagram, LinkedIn, YouTube y TikTok en minutos. No necesitas cámara, equipo ni habilidades de edición.

  • No necesitas tarjeta de crédito
  • Actualiza el contenido al instante cuando cambien los productos
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128,466,033Videos generados
102,706,183Avatares generados
17,651,538Videos traducidos
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El problema de marketing

Descubre cómo equipos de marketing como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran el crecimiento con una innovadora plataforma de texto a video con IA.

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Sin HeyGen

El cuello de botella en el lanzamiento de productos

El cuello de botella en el lanzamiento de productos

Tu producto está listo. Ya tienes definida la fecha de lanzamiento. Pero tu video de anuncio no. Coordinar la producción de video significa contratar talento, rentar equipo y esperar semanas para los ajustes. Para cuando tu video esté aprobado, la competencia ya habrá captado la atención del mercado.

Escalar en todo tu portafolio de productos multiplica estos problemas. Veinte SKUs nuevos significan veinte grabaciones de video por separado de $5,000 cada una. Las agencias estiman de 4 a 6 semanas por video. Los product managers no pueden esperar tanto. Los presupuestos de marketing no alcanzan para tanto. Y cuando las especificaciones del producto cambian antes del lanzamiento, tienes que empezar desde cero.


Con HeyGen

La solución de HeyGen

La solución de HeyGen

HeyGen's creador de videos de lanzamiento de producto convierte tu brief de producto en videos profesionales de anuncio en minutos. Escribe la descripción de tu producto, elige un presentador con avatar de IA y genera contenido listo para lanzamiento sin cámaras ni estudios. Tu video se exporta automáticamente en todos los formatos: vertical para Instagram y TikTok, cuadrado para feeds sociales, horizontal para YouTube.

¿Vas a lanzar cincuenta productos? Genera cincuenta videos en una sola sesión con la creación masiva. ¿Lanzamiento global? Traduce tu video de anuncio a más de 175 idiomas con clonación de voz y sincronización labial. ¿Cambió la ficha técnica del producto? Edita tu guion y vuelve a generar en cinco minutos. Tu contenido de lanzamiento se mantiene actualizado sin retrasos de producción ni regrabaciones costosas.

Todo lo que los equipos de marketing necesitan para crear a gran escala

Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de texto a video con IA más innovadora.

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Capacidad para lanzar múltiples productos

Lanza todo tu catálogo de productos con contenido en video. La creación masiva de HeyGen genera videos de anuncio para una cantidad ilimitada de SKUs a partir de una sola carga de archivo CSV. Diferentes categorías de producto obtienen distintos presentadores mientras mantienes una marca consistente en todo tu portafolio.


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A software interface shows a text message from 'Jennifer' explaining easy AI video creation with custom voice, next to a video of a woman speaking.

Videos de lanzamiento optimizados para cada plataforma

Crea una vez, lanza en todos lados. Exporta en vertical 9:16 para Instagram y TikTok, cuadrado 1:1 para feeds sociales y horizontal 16:9 para YouTube y LinkedIn. Sin redimensionar manualmente. Cada formato mantiene calidad profesional con el encuadre correcto.

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Video sharing interface with 'Copy link' button and social media options, overlaying a video of a man speaking, with a pink cursor pointing to 'Copy link'.

Lanzamientos globales multilingües

Lanza de forma simultánea en todos los mercados. Traduce tu video de anuncio a más de 175 idiomas con clonación de voz que suena como nativa. La tecnología de sincronización labial hace coincidir el movimiento de la boca con el audio traducido. Personaliza detalles regionales como precios y disponibilidad por mercado.


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Video localization service showing a language selection menu with English highlighted, flanked by video clips of women speaking Spanish and Chinese.

Presentadores de producto con avatares de IA

Elige entre más de 120 avatares de IA diversos o crea avatares personalizados a partir de fotos. Presentadores expertos en tecnología para lanzamientos de software. Caras amigables para productos de consumo. Avatares con estilo ejecutivo para anuncios B2B. Tu avatar siempre está disponible y ofrece un resultado perfecto cada vez.

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Smiling woman with curly hair holds a black LIQUIA dropper bottle, with an inset image of the bottle in the top left.

Plantillas de videos de lanzamiento

Plantillas prediseñadas para escenarios comunes de lanzamiento de productos. Lanzamiento de nuevas funciones de software. Introducción de una nueva línea de productos. Lanzamiento de edición limitada. Presentación de colección de temporada. Elige una plantilla, agrega los detalles del producto y genera el video.

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A digital interface displaying recruitment data with a video call, overlaid by a brand kit menu for fonts and colors.

Actualizaciones de lanzamiento instantáneas

¿Cambió la ficha del producto? ¿Actualizaste los precios? Edita el guion y regenera el video en minutos. Sin regrabaciones, sin retrasos de producción. Prueba diferentes enfoques de mensaje. Haz pruebas A/B para ver qué narrativa de producto conecta mejor con tu audiencia.


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Generated text describing a joyful woman in an apron presenting an olive oil bottle in a bright modern kitchen with fresh vegetables and copper cookware, conveying a food blogger style. A blurred image of the described scene is in the background.

Del brief al video publicado en 3 pasos

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Paso 1

Ingresa los detalles del producto

Escribe la descripción de tu producto, sus características clave, precios y disponibilidad. O sube briefs de producto existentes o comunicados de prensa. Para lanzamientos con varios productos, sube un archivo CSV con todos los detalles de SKU para crear todo en lote.


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A woman in a green track jacket appears within a video recording frame, showing a red stop button, timer, and a blue-green play icon.
Paso 2

Diseña tu video de lanzamiento

Elige un presentador con avatar de IA que haga match con la categoría de tu producto. Selecciona el fondo. Agrega imágenes de producto, logotipos y colores de tu marca. Previsualiza exactamente cómo se verá tu video de anuncio.


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A blonde woman in a green top next to an "Edit Look" button and a "FaceSwap" panel displaying an upload option and multiple female faces.
Paso 3

Crear y distribuir

Haz clic en generar. En minutos, tienes un video de marketing profesional. Expórtalo en cualquier relación de aspecto para cada canal. ¿Necesitas alcance global? Tradúcelo a cualquier idioma con un solo clic. Publica contenido a la velocidad de tu calendario de marketing.

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A portrait of a woman in a green jacket against a blue background, with a cartoon cursor pointing to a "Save as New" button.

Creado para todas tus necesidades de marketing

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Lanzamientos de productos de software y SaaS

Lanzamientos de productos de software y SaaS

Anuncia nuevas funciones, actualizaciones importantes y lanzamientos de la plataforma con videos que muestran lo más reciente. Los productos técnicos reciben explicaciones claras con grabaciones de pantalla que muestran las funciones en acción.


Lanzamientos de comercio electrónico y productos de consumo

Lanzamientos de comercio electrónico y productos de consumo

Lanza nuevas colecciones, productos de temporada o ediciones limitadas con atractivos videos de presentación de productos. Genera videos individuales para cada SKU o videos generales para cada colección.

Lanzamientos de soluciones B2B y enterprise

Lanzamientos de soluciones B2B y enterprise

Posiciona nuevas soluciones B2B con videos profesionales de anuncio. Avatares con estilo ejecutivo presentan las propuestas de valor con claridad a quienes toman decisiones.


Lanzamientos de la app móvil

Lanzamientos de la app móvil

Impulsa las descargas con videos de lanzamiento de tu app que muestren las funciones clave. Crea desde una sola pieza los previews para App Store, teasers para redes sociales y videos para tu landing page.


Lanzamientos de hardware y productos físicos

Lanzamientos de hardware y productos físicos

Muestra productos físicos con videos que combinan un presentador con IA y fotografía de producto. Explica las características y demuestra casos de uso sin necesidad de producciones de producto elaboradas.


Ediciones limitadas y lanzamientos exclusivos

Ediciones limitadas y lanzamientos exclusivos

Crea urgencia alrededor de productos de edición limitada. Los videos de lanzamiento enfatizan la escasez, muestran los elementos únicos y generan acción inmediata antes de que se agote el inventario.


Resultado comprobado: Vision Creative Labs ayudó a sus clientes a pasar de crear 1-2 videos al año a 50-60 por día con HeyGen.

G24.8Más de 1,000 reseñas

El producto de más rápido crecimiento en G2, y con razón

Desde capacitación global hasta anuncios en video, HeyGen le da poder a cualquiera (sí, a ti) para crear contenido de video de alta calidad y escalable para cualquier necesidad. Estos son algunos de los beneficios que más les encantan a nuestros clientes:

10Xincremento en la velocidad de producción de video
5Xincremento en la creación de videos
40% aumento en el tiempo de reproducción de video
5Xretorno de la inversión publicitaria
G2 badgeG2 badgeG2 badgeG2 badgeG2 badge

Usado por más de 100,000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.

Miro
"Les ha dado a nuestras personas escritoras el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñadora de medios educativos
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Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando teníamos un programa que había estado haciendo cada semana. De repente nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y no volver a tener que ponerme frente a una cámara nunca más."

Roger Hirst, Cofundador
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Workday
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que decir que no a los proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer muchísimo más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de programa
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¿Tienes preguntas? Tenemos respuestas

¿Qué son los videos de lanzamiento de producto?

Los videos de lanzamiento de producto son videos de marketing que anuncian y presentan nuevos productos. Muestran las funciones, explican los beneficios y generan emoción alrededor de los nuevos lanzamientos. HeyGen crea videos de anuncio profesionales usando avatares de IA y síntesis de voz, sin cámaras ni estudios.

¿Cómo puedo crear un video de lanzamiento de producto sin grabar nada?

Escribe los detalles de tu producto en HeyGen. Elige un presentador con avatar de IA. Selecciona el estilo visual y agrega los elementos de tu marca. Da clic en generar y HeyGen creará en minutos un video de anuncio de producto terminado. No necesitas cámaras ni habilidades de edición.


¿Cuánto debe durar un video de lanzamiento de producto?

Instagram y TikTok: 15-45 segundos. LinkedIn: 45-90 segundos. YouTube: 60-180 segundos. Sitio web: 60-90 segundos. Los videos más cortos logran tasas de reproducción completa más altas en las plataformas sociales.



¿Puedo traducir videos de lanzamiento de producto para lanzamientos globales?

Sí. Crea tu video en tu idioma principal y luego tradúcelo a más de 175 idiomas con clonación de voz y sincronización labial. Lanza al mismo tiempo en todos tus mercados con contenido en el idioma nativo.


¿Qué pasa si los detalles del producto cambian antes del lanzamiento?

Edita el guion con la información actualizada y vuelve a generar el video en minutos. No necesitas volver a grabar. Muchos equipos de producto crean videos iniciales desde temprano y luego los actualizan con los detalles finales justo antes del lanzamiento.


¿Puedo mostrar mi producto real en el video?

Sí. Sube fotos de producto, capturas de pantalla o grabaciones de demostración. Combina un presentador con avatar de IA con los elementos visuales de tu producto para contar toda la historia de tu producto.


¿Puedo personalizar los videos para cada persona que los ve?

Sí. HeyGen admite personalización dinámica con campos variables para nombres, empresas y detalles personalizados. Crea una sola plantilla y luego genera miles de versiones personalizadas para marketing basado en cuentas, alcance de ventas o campañas de interacción con clientes. Videoimagem creó más de 50,000 videos personalizados para AB InBev usando este enfoque.

¿Qué tan rápido puedo crear videos de marketing?

HeyGen admite videos de distintas duraciones para adaptarse al diseño de tu capacitación. La mayoría de los módulos de cumplimiento funcionan muy bien en el rango de 3 a 10 minutos para enfoques de microlearning, pero puedes crear contenido más largo para temas más completos. Para capacitaciones extendidas (20+ minutos), considera dividir el contenido en capítulos o módulos para lograr mejor participación y seguimiento de las personas que aprenden.

¿Cómo se compara HeyGen con la producción de video tradicional?

La producción tradicional de videos de marketing requiere coordinar talento, reservar estudios, días de filmación y edición en postproducción—normalmente toma de 2 a 4 semanas y cuesta entre $5,000 y más de $20,000 por cada video terminado. HeyGen genera una calidad comparable en minutos y a una fracción del costo. Cuando cambian las campañas o necesitas actualizar contenido, simplemente vuelves a generar el video en lugar de volver a grabar. Los equipos de marketing reportan que crean contenido 3 veces más rápido y con costos de producción mucho más bajos.

¿Cómo se compara HeyGen con contratar una agencia de video?

Las agencias tradicionales cobran entre $5,000 y $15,000 por video, con tiempos de entrega de 2 a 4 semanas. HeyGen genera una calidad equivalente en minutos por una fracción del costo, con videos y revisiones ilimitados.


¿El video con IA es adecuado tanto para marketing como para capacitación?

Claro que sí. Muchas organizaciones usan video con IA tanto para marketing externo como para iniciativas internas de capacitación y aprendizaje, incluyendo campañas de video localizadas para llegar a audiencias en diferentes regiones.

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Deja de esperar semanas por contenido que debería salir mañana. Genera videos de marketing profesionales en minutos, localiza para mercados globales al instante y escala tu producción de contenido sin tener que crecer tu equipo ni tu presupuesto. Únete a los equipos de marketing de HubSpot, Ogilvy y Publicis que ya transformaron la forma en que crean.

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