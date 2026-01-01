Sin HeyGen El cuello de botella en el lanzamiento de productos

Tu producto está listo. Ya tienes definida la fecha de lanzamiento. Pero tu video de anuncio no. Coordinar la producción de video significa contratar talento, rentar equipo y esperar semanas para los ajustes. Para cuando tu video esté aprobado, la competencia ya habrá captado la atención del mercado.

Escalar en todo tu portafolio de productos multiplica estos problemas. Veinte SKUs nuevos significan veinte grabaciones de video por separado de $5,000 cada una. Las agencias estiman de 4 a 6 semanas por video. Los product managers no pueden esperar tanto. Los presupuestos de marketing no alcanzan para tanto. Y cuando las especificaciones del producto cambian antes del lanzamiento, tienes que empezar desde cero.



