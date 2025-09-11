Coursera es una de las principales plataformas de aprendizaje en línea del mundo, comprometida a ofrecer acceso universal a educación de clase mundial. Con más de 100 millones de estudiantes, más de 7,000 cursos y alianzas con más de 300 universidades y empresas líderes, Coursera ha redefinido la forma en que las personas aprenden en la era digital.

Pero a medida que la plataforma se expandió a nivel global, surgió un reto clave: cómo ofrecer experiencias de aprendizaje realmente localizadas y emocionalmente relevantes para estudiantes de distintos idiomas y culturas, sin sacrificar la autenticidad ni generar costos de producción insostenibles.

Mustafa Furniturewala, CTO en Coursera, supervisa el equipo de ingeniería y las iniciativas de IA de Coursera. Su trabajo se centra en crear herramientas de IA generativa (como doblaje con IA, clonación de voz, sincronización labial, etc.) y en garantizar que los avances tecnológicos apoyen la misión central de ofrecer educación personalizada, accesible y efectiva para todas las personas, en cualquier lugar.

“Coursera tiene la misión de ofrecer experiencias de aprendizaje a escala global”, dijo Mustafa. “Y para lograrlo de forma efectiva, tenemos que eliminar las barreras de idioma, personalizar el aprendizaje y preservar la calidad e intención de la instrucción original. Ahí es donde la IA generativa, y en específico HeyGen, ha sido un parteaguas.”

Ofreciendo experiencias inmersivas dirigidas por instructores

Antes de usar HeyGen, Coursera ya había implementado con éxito la IA para escalar las traducciones de texto y audio. Pero la localización de video seguía siendo un obstáculo formidable.

“Empezamos con texto”, dijo Mustafa. “Eso era manejable, pero cuando se trató de traducir contenido en video manteniendo el tono, la emoción del instructor y la sincronización labial con el nuevo idioma, simplemente no era viable. Era demasiado caro y demasiado complejo para hacerlo a gran escala.”

El parteaguas llegó cuando Mustafa y su equipo descubrieron HeyGen, específicamente la clonación de voz y la sincronización labial. Coursera implementó HeyGen para generar versiones localizadas de videos impartidos por instructores en francés, español, alemán y otros idiomas, preservando no solo lo que se dice, sino cómo se dice.

“Lo que más nos sorprendió fue lo natural que se sentía”, dijo Mustafa. “Pudimos tomar un video de un instructor hablando en inglés y hacer que se sintiera como si estuviera hablando en español, manteniendo su tono, cadencia y expresión emocional.”

Esa autenticidad no era negociable para Coursera. El equipo siempre había sido cauteloso con el contenido generado con IA que se sentía robótico o desconectado. “No solo estamos entregando información. Estamos creando experiencias inmersivas dirigidas por instructores”, explicó Mustafa. “Si se pierde la emoción, el aprendizaje se ve afectado.”

La capacidad de HeyGen para ofrecer calidad a gran escala sin sacrificar la emoción ni la presencia del instructor era justo lo que Coursera había estado esperando.

Vivir el “momento mágico” con HeyGen

Mustafa comentó que lo que antes requería grandes inversiones y mucho tiempo ahora sucede con agilidad. “Siempre pensamos que la traducción de video a gran escala requeriría una inversión enorme en producción o tecnología”, dijo. “Cuando el equipo pudo construir esto en cuestión de unos cuantos sprints o semanas, nos sorprendió lo rápido que pudimos llegar a este nivel de escala.”

Para los instructores, ver que su voz y sus emociones se mantenían en los videos traducidos fue muy poderoso. “Se sentía como si fueran ellos”, dijo Mustafa. “Los videos traducidos seguían viéndose y sonando como nuestros maestros, solo que en otro idioma.”

El logro técnico estuvo a la altura de la respuesta emocional. “El momento mágico para nosotros fue cuando vimos un video doblado con sincronización labial perfecta y la emoción preservada”, recordó Mustafa. “Ahí fue cuando nos dimos cuenta de que esto no es solo una herramienta, es una plataforma para escalar el aprendizaje sin perder lo que lo hace humano.”

HeyGen no solo mejoró la logística, también desbloqueó nuevas posibilidades creativas y operativas. Ahora las personas ingenieras y creadoras de contenido de Coursera pueden decir: “Yo hice esto”, no solo porque crearon el material educativo, sino porque también lo tradujeron y lo localizaron por su cuenta, sin depender de ayuda de terceros.

“Eso fue impactante”, dijo Mustafa. “El video estaba en un idioma completamente diferente, pero aún así mantenía el contexto, la emoción y la claridad instructiva del original. Se sentía natural.”

Mejorar el tiempo de reproducción y las tasas de finalización

Desde que implementó HeyGen, Coursera ha logrado avances medibles en el compromiso de los estudiantes, la accesibilidad de la plataforma y los resultados educativos.

Resultados clave:

40% de aumento en el tiempo de reproducción de video – En regiones como Latinoamérica, el contenido de video localizado incrementó de forma significativa el tiempo total de visualización.

– En regiones como Latinoamérica, el contenido de video localizado incrementó de forma significativa el tiempo total de visualización. 25% más en las tasas de finalización de cursos – Los estudiantes tenían más probabilidades de terminar los cursos cuando el contenido de video se entregaba en su idioma nativo.

– Los estudiantes tenían más probabilidades de terminar los cursos cuando el contenido de video se entregaba en su idioma nativo. Localización auténtica y escalable – Coursera ahora entrega contenido de video traducido en múltiples formatos e idiomas sin costosos regrabados.

Mustafa anima a otros equipos a empezar en pequeño. “Comenzamos con un solo video. Eso fue todo lo que hizo falta para ver el impacto”, dijo. “Una vez que lo pruebas, es obvio todo lo que esto puede desbloquear.”

También enfatizó lo rápido que está evolucionando la tecnología de IA, y HeyGen en particular. “Este espacio avanza muy rápido. Si no estás experimentando ahorita, te vas a quedar atrás después. HeyGen se ha convertido en una parte fundamental de nuestra infraestructura.”