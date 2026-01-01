Creador gratis de videos explicativos con IA para marcas

Convierte texto estático y temas complicados en videos cortos explicativos que la gente sí entiende. Con HeyGen, puedes crear videos explicativos con presentador que combinan voz, visuales y una estructura clara, todo sin cámaras ni líneas de tiempo de edición. Educa más rápido a tus clientes, equipos y estudiantes con creación de video que mantiene tu marca y es fácil de actualizar.

128,468,887Videos generados
102,706,381Avatares generados
17,651,737Videos traducidos
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Explicaciones de productos y funciones

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Capacitación interna y guías de procesos

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Turn internal documentation into explainer videos with AI for onboarding, compliance, and process training. New hires and existing staff can revisit lessons anytime they need. This reduces support load and keeps standards consistent.

Educación del cliente y contenido para el centro de ayuda

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Convert help articles and FAQs into explainer videos that show rather than tell. Use on-screen visuals and friendly narration in your explainer video maker so customers can easily follow along. Better self-service resources mean fewer support tickets and happier users.

Capacitación de ventas y explicaciones de propuestas comerciales

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Help sales teams explain complex offers with quick, shareable explainer clips. Give prospects a simple overview they can rewatch or share with stakeholders. This speeds up understanding inside buying groups.

Módulos de cursos y explicaciones académicas

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Educators and course creators can convert lesson content into structured video explainers. Clear pacing and visuals support different learning styles. Students benefit from bite-sized lessons that are easy to review.

Políticas, cumplimiento y comunicación de cambios

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Explain new policies, security updates, or system changes with calm, structured videos. People see what is changing, why it matters, and what they should do next. This improves adoption and reduces confusion across teams.

Por qué elegir HeyGen para videos explicativos con IA

HeyGen hace que sea muy sencillo convertir contenido denso en videos explicativos fáciles de entender en cuestión de minutos. Empieza desde un documento, guion o URL y deja que la IA defina las escenas, agregue la narración y estructure tu mensaje. Obtienes videos explicativos con apariencia profesional, pero lo suficientemente flexibles para hacer ediciones rápidas y crear nuevas versiones.

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Vuelve temas complejos fáciles de entender

Desglosa documentos largos, guías técnicas o procesos detallados en escenas cortas y enfocadas. El texto en pantalla, los elementos visuales y la narración trabajan juntos para que quienes ven el video entiendan la idea central rápidamente. Esto mejora el aprendizaje y reduce la confusión en toda tu audiencia.

Crea videos explicativos sin grabar ni diseñar

Olvídate de la lata de grabar locuciones, contratar talento o aprender motion design. HeyGen se encarga de los presentadores, los layouts y el timing por ti, para que tú puedas concentrarte en lo que necesitas explicar en lugar de en cómo construir el video.

Escala videos explicativos para cada audiencia

Reutiliza estructuras en productos, equipos y regiones mientras cambias el contenido y el idioma. Actualiza secciones rápidamente cuando cambien los detalles y mantén tu biblioteca de videos explicativos siempre precisa. Un solo flujo de trabajo soporta muchos casos de uso diferentes.

Documento, script y URL del video explicativo

Empieza con archivos PDF, artículos de la base de conocimiento o guiones y conviértelos rápidamente en videos explicativos. HeyGen identifica las secciones clave y las organiza en escenas con narración y elementos visuales. Puedes ajustar la estructura para que coincida con tu flujo de trabajo preferido.

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A young woman speaks in a video lesson, with an overlay showing a progress list of "Intro," "Chapter 1," and "Chapter 2" all marked as complete.

Presentadores de IA y narraciones con voz natural

Elige presentadores realistas y voces para narrar tu contenido en muchos idiomas usando el creador de videos explicativos con IA. Una narración amigable y clara en tus videos con IA mantiene a las personas enganchadas incluso cuando los temas son complejos. Puedes ajustar el tono para capacitación, educación sobre productos o necesidades de marketing.

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A smiling woman avatar with a 'Voice Tone' menu showing 'Calm' highlighted, and a chat bubble saying 'Calm: Slowly breathe in and out'.

Diseños visuales, contenido multimedia y subtítulos

Combina texto, íconos, resaltes en pantalla y contenido multimedia de apoyo en diseños limpios. Los subtítulos automáticos mejoran la accesibilidad y ayudan a que las personas sigan el contenido incluso sin sonido. La consistencia visual aumenta la confianza y el recuerdo de tu marca.

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A smiling woman in a lavender blazer with "CC" in the top left and "AI Captions" in the bottom right.

Edición rápida y exportaciones de alta calidad

Actualiza guiones, escenas y el ritmo de tu creación de video sin tener que empezar desde cero. Cuando estés listo, exporta videos explicativos de alta calidad, ideales para plataformas LMS, centros de ayuda, sitios web y redes sociales. Tu contenido se mantiene fácil de reutilizar.

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Interface showing SCORM export options, version 1.2, with a smiling man in the background.

Usado por más de 100,000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.

Miro
"Les ha dado a nuestras personas escritoras el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñador de medios educativos
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Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando teníamos un programa que había estado haciendo cada semana. De repente nos dimos cuenta de que podía simplemente escribir un guion, enviarlo y no volver a pararme frente a una cámara nunca más."

Roger Hirst, Cofundador
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Workday
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que decir que no a los proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer muchísimo más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de programa
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Cómo funciona

Cómo usar el creador de videos explicativos con IA

HeyGen te da un flujo de trabajo guiado que convierte ideas escritas en videos explicativos claros rápidamente. No necesitas experiencia en edición, solo un mensaje que quieras comunicar mejor.

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Paso 1

Empieza con tu fuente de contenido

Sube un documento, pega un guion o comparte una URL con la información clave.

Paso 2

Elige la voz, el presentador y el estilo

Elige una voz y un presentador que se adapten a tu audiencia y al tono de tu marca.

Paso 3

Refina las escenas y los mensajes clave

Revisa cada escena y ajusta el texto, los ejemplos y el énfasis. Agrega imágenes, íconos o capturas de pantalla de apoyo cuando sean útiles.

Paso 4

Genera, exporta y comparte

Crea el video explicativo final y expórtalo para tus canales preferidos. Insértalo en centros de ayuda, portales de aprendizaje, hubs internos o páginas públicas.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Qué es un video explicativo con IA?

Un video explicativo con IA es un video corto que usa inteligencia artificial para convertir texto, documentos o prompts en explicaciones visuales. Combina narración, escenas y texto en pantalla para simplificar ideas, de modo que las personas las entiendan más rápido y con menos esfuerzo.

¿Necesito habilidades de diseño o edición para usar HeyGen?

No. HeyGen está diseñado para que especialistas en el tema, personas de marketing y educadores puedan crear videos con IA sin necesidad de tener habilidades de edición. Las plantillas y los flujos guiados se encargan del diseño y el tiempo, para que tú solo te enfoques en el mensaje.

¿Puedo crear videos explicativos a partir de documentos existentes?

Sí. Puedes subir archivos PDF, guiones u otro contenido basado en texto y usarlos como base para tu video explicativo. HeyGen te ayuda a resumir y estructurar el material en una secuencia de escenas fáciles de seguir en tu video explicativo con IA.

¿HeyGen es compatible con varios idiomas para videos explicativos?

Sí. Puedes generar narraciones de voz y subtítulos en muchos idiomas con la función de traductor de video. Esto hace que sea fácil personalizar el mismo video explicativo para diferentes regiones o audiencias sin tener que volver a crear los elementos visuales desde cero.

¿Dónde puedo usar videos explicativos con IA?

Puedes usar videos explicativos en centros de ayuda, plataformas LMS, correos de ventas, landing pages, portales internos y redes sociales. Cualquier lugar donde la gente necesite entender claramente un tema puede beneficiarse de un video explicativo.

¿Cuánto debe durar un video explicativo?

Muchos videos explicativos funcionan mejor cuando duran entre uno y cinco minutos, según qué tan profundo sea el tema. HeyGen te permite dividir temas más largos en módulos más pequeños dentro de tu video explicativo con IA, para que las personas vean exactamente lo que necesitan, cuando lo necesitan.

¿Puedo actualizar un video explicativo cuando cambie la información?

Sí. Puedes volver a abrir un proyecto, ajustar el guion o las escenas y regenerar solo lo que haya cambiado. Así mantienes tu biblioteca de videos explicativos siempre actualizada sin tener que reconstruir todo cada vez que algo se modifica.

¿Puedo incluir mis propios elementos visuales y grabaciones de pantalla?

Sí. Puedes agregar capturas de pantalla de tu producto, diagramas y grabaciones de pantalla directamente en tu video explicativo. Estos elementos ayudan a simplificar ideas abstractas y hacen que sea más fácil seguirlas en tu video explicativo.

¿La calidad del contenido generado es adecuada para capacitación profesional y materiales de cara al cliente?

Sí. HeyGen exporta videos de alta calidad que funcionan muy bien para capacitación profesional, onboarding y experiencias de cara al cliente. Visuales limpios, audio claro y subtítulos respaldan casos de uso serios.

¿Los equipos pueden colaborar en la creación de videos explicativos?

Sí. Los equipos pueden compartir acceso a proyectos, revisar guiones y proponer ediciones. La colaboración mantiene el contenido preciso y, al mismo tiempo, permite que la producción de video sea rápida.

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