Creador gratis de videos explicativos con IA para marcas

Convierte texto estático y temas complicados en videos cortos explicativos que la gente sí entiende. Con HeyGen, puedes crear videos explicativos con presentador que combinan voz, visuales y una estructura clara, todo sin cámaras ni líneas de tiempo de edición. Educa más rápido a tus clientes, equipos y estudiantes con creación de video que mantiene tu marca y es fácil de actualizar.
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Turn internal documentation into explainer videos with AI for onboarding, compliance, and process training. New hires and existing staff can revisit lessons anytime they need. This reduces support load and keeps standards consistent.
Convert help articles and FAQs into explainer videos that show rather than tell. Use on-screen visuals and friendly narration in your explainer video maker so customers can easily follow along. Better self-service resources mean fewer support tickets and happier users.
Help sales teams explain complex offers with quick, shareable explainer clips. Give prospects a simple overview they can rewatch or share with stakeholders. This speeds up understanding inside buying groups.
Educators and course creators can convert lesson content into structured video explainers. Clear pacing and visuals support different learning styles. Students benefit from bite-sized lessons that are easy to review.
Explain new policies, security updates, or system changes with calm, structured videos. People see what is changing, why it matters, and what they should do next. This improves adoption and reduces confusion across teams.
Por qué elegir HeyGen para videos explicativos con IA
HeyGen hace que sea muy sencillo convertir contenido denso en videos explicativos fáciles de entender en cuestión de minutos. Empieza desde un documento, guion o URL y deja que la IA defina las escenas, agregue la narración y estructure tu mensaje. Obtienes videos explicativos con apariencia profesional, pero lo suficientemente flexibles para hacer ediciones rápidas y crear nuevas versiones.
Desglosa documentos largos, guías técnicas o procesos detallados en escenas cortas y enfocadas. El texto en pantalla, los elementos visuales y la narración trabajan juntos para que quienes ven el video entiendan la idea central rápidamente. Esto mejora el aprendizaje y reduce la confusión en toda tu audiencia.
Olvídate de la lata de grabar locuciones, contratar talento o aprender motion design. HeyGen se encarga de los presentadores, los layouts y el timing por ti, para que tú puedas concentrarte en lo que necesitas explicar en lugar de en cómo construir el video.
Reutiliza estructuras en productos, equipos y regiones mientras cambias el contenido y el idioma. Actualiza secciones rápidamente cuando cambien los detalles y mantén tu biblioteca de videos explicativos siempre precisa. Un solo flujo de trabajo soporta muchos casos de uso diferentes.
Documento, script y URL del video explicativo
Empieza con archivos PDF, artículos de la base de conocimiento o guiones y conviértelos rápidamente en videos explicativos. HeyGen identifica las secciones clave y las organiza en escenas con narración y elementos visuales. Puedes ajustar la estructura para que coincida con tu flujo de trabajo preferido.
Presentadores de IA y narraciones con voz natural
Elige presentadores realistas y voces para narrar tu contenido en muchos idiomas usando el creador de videos explicativos con IA. Una narración amigable y clara en tus videos con IA mantiene a las personas enganchadas incluso cuando los temas son complejos. Puedes ajustar el tono para capacitación, educación sobre productos o necesidades de marketing.
Diseños visuales, contenido multimedia y subtítulos
Combina texto, íconos, resaltes en pantalla y contenido multimedia de apoyo en diseños limpios. Los subtítulos automáticos mejoran la accesibilidad y ayudan a que las personas sigan el contenido incluso sin sonido. La consistencia visual aumenta la confianza y el recuerdo de tu marca.
Edición rápida y exportaciones de alta calidad
Actualiza guiones, escenas y el ritmo de tu creación de video sin tener que empezar desde cero. Cuando estés listo, exporta videos explicativos de alta calidad, ideales para plataformas LMS, centros de ayuda, sitios web y redes sociales. Tu contenido se mantiene fácil de reutilizar.
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Cómo usar el creador de videos explicativos con IA
HeyGen te da un flujo de trabajo guiado que convierte ideas escritas en videos explicativos claros rápidamente. No necesitas experiencia en edición, solo un mensaje que quieras comunicar mejor.
Sube un documento, pega un guion o comparte una URL con la información clave.
Elige una voz y un presentador que se adapten a tu audiencia y al tono de tu marca.
Revisa cada escena y ajusta el texto, los ejemplos y el énfasis. Agrega imágenes, íconos o capturas de pantalla de apoyo cuando sean útiles.
Crea el video explicativo final y expórtalo para tus canales preferidos. Insértalo en centros de ayuda, portales de aprendizaje, hubs internos o páginas públicas.
Un video explicativo con IA es un video corto que usa inteligencia artificial para convertir texto, documentos o prompts en explicaciones visuales. Combina narración, escenas y texto en pantalla para simplificar ideas, de modo que las personas las entiendan más rápido y con menos esfuerzo.
No. HeyGen está diseñado para que especialistas en el tema, personas de marketing y educadores puedan crear videos con IA sin necesidad de tener habilidades de edición. Las plantillas y los flujos guiados se encargan del diseño y el tiempo, para que tú solo te enfoques en el mensaje.
Sí. Puedes subir archivos PDF, guiones u otro contenido basado en texto y usarlos como base para tu video explicativo. HeyGen te ayuda a resumir y estructurar el material en una secuencia de escenas fáciles de seguir en tu video explicativo con IA.
Sí. Puedes generar narraciones de voz y subtítulos en muchos idiomas con la función de traductor de video. Esto hace que sea fácil personalizar el mismo video explicativo para diferentes regiones o audiencias sin tener que volver a crear los elementos visuales desde cero.
Puedes usar videos explicativos en centros de ayuda, plataformas LMS, correos de ventas, landing pages, portales internos y redes sociales. Cualquier lugar donde la gente necesite entender claramente un tema puede beneficiarse de un video explicativo.
Muchos videos explicativos funcionan mejor cuando duran entre uno y cinco minutos, según qué tan profundo sea el tema. HeyGen te permite dividir temas más largos en módulos más pequeños dentro de tu video explicativo con IA, para que las personas vean exactamente lo que necesitan, cuando lo necesitan.
Sí. Puedes volver a abrir un proyecto, ajustar el guion o las escenas y regenerar solo lo que haya cambiado. Así mantienes tu biblioteca de videos explicativos siempre actualizada sin tener que reconstruir todo cada vez que algo se modifica.
Sí. Puedes agregar capturas de pantalla de tu producto, diagramas y grabaciones de pantalla directamente en tu video explicativo. Estos elementos ayudan a simplificar ideas abstractas y hacen que sea más fácil seguirlas en tu video explicativo.
Sí. HeyGen exporta videos de alta calidad que funcionan muy bien para capacitación profesional, onboarding y experiencias de cara al cliente. Visuales limpios, audio claro y subtítulos respaldan casos de uso serios.
Sí. Los equipos pueden compartir acceso a proyectos, revisar guiones y proponer ediciones. La colaboración mantiene el contenido preciso y, al mismo tiempo, permite que la producción de video sea rápida.
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