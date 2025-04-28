Herramienta de clonación con IA para videos personales

Clónate con IA y crea videos sin tener que grabarte cada vez. Convierte texto en video que se vea y suene como tú, usando una versión digital que transmite tus mensajes de forma consistente en tu contenido, actualizaciones y comunicaciones.

128,466,033Videos generados
102,706,183Avatares generados
17,651,538Videos traducidos
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Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.

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Sincronización labial aplicada después de la generación
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Fondo negro de marcador de posición para contenido de video con IA de HeyGen

Actualizaciones de fundadores y directivos

Leaders use AI clone workflows to share regular updates without scheduling recordings, keeping communication timely and consistent.

Entrega de contenido educativo

Entrega de contenido educativo

Educators clone themselves once and generate lessons, explanations, and updates by editing text instead of recording sessions repeatedly, essentially making an AI version of their teaching style.

Videos de ventas y alcance

Videos de ventas y alcance

Create personalized or repeatable sales messages that look like they were recorded individually, without the time cost.

Fondo negro

Capacitación interna y onboarding

Training teams deliver instructions through a familiar face while updating scripts as processes change.

Fondo negro usado como separador visual en el sitio web de la plataforma de videos con IA de HeyGen

Producción de contenido para creadores

Creators maintain a steady publishing schedule by generating videos from scripts even when not on camera.

Imagen de marcador negro para contenido de video con IA de HeyGen

Comunicación global

Companies deliver the same message from the same presenter across regions using translated scripts and a single clone with the video translator.

Por qué HeyGen es la mejor herramienta de IA para clonarte a ti mismo

HeyGen convierte cualquier guion en un video realista y de alta calidad en cuestión de minutos. Empieza desde una idea general, un guion bien pulido o incluso solo unos cuantos puntos clave. HeyGen genera escenas realistas con personas hablando y potentes controles, para que puedas pasar de palabras a un video terminado sin necesidad de una producción tradicional.

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Una versión de ti, videos ilimitados

Crea un solo clon y reutilízalo en muchos videos. Actualiza los guiones en lugar de montar la cámara cada vez para crear una versión con IA de ti mismo.

Presencia constante a gran escala

Tus videos clonados mantienen la misma voz de IA, apariencia y estilo al hablar en todos tus canales, equipos e idiomas.

Creado para necesidades reales de producción

El flujo de trabajo para clonar tu yo con IA está diseñado para contenido repetible, no para experimentos únicos o videos de novedad, lo que garantiza eficiencia al crear un video con IA.

Avatar de foto con IA y animación de personajes

Anima retratos, fotos de cuerpo completo y avatares con gestos realistas. Este generador de imágenes analiza las expresiones y agrega animación facial realista usando IA avanzada, creando videos muy atractivos.

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image to video

Creación rápida de foto a video

Sube una imagen, agrega tu guion y haz clic en generar video. HeyGen se encarga del resto. Convierte fotos en videos increíbles en segundos con alta calidad de video. Esta es la herramienta ideal de imagen a video para quienes necesitan crear videos rápido y a gran escala.

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A smartphone displaying a dark TikTok app interface against a vibrant background of radiating pink and blue neon lights.

Voz, música y subtítulos en un solo flujo

Genera videos usando voces y música integradas. Crea avatares parlantes con subtítulos sincronizados con el audio. Agrega capas de audio sin necesidad de usar herramientas adicionales. Compatible con múltiples formatos y resoluciones de video.

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Voice cloning

Estilos flexibles y control de movimiento

Personaliza la duración del video, la relación de aspecto y el ritmo. Indica las transiciones con comandos de texto como “paneo lento” o “acercar al sujeto”. Esta herramienta para crear videos con IA te da control total sin curva de aprendizaje.

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motion graphics photos to video

Usado por más de 100,000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.

Miro
"Les ha dado a nuestras personas escritoras el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñadora de medios educativos
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Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando teníamos un programa que había estado haciendo cada semana. De repente nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y no volver a tener que ponerme frente a una cámara nunca más."

Roger Hirst, Cofundador
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Workday
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que decir que no a los proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer muchísimo más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de programa
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Cómo funciona

Cómo usar la herramienta de clonación de IA de ti mismo

Crea videos con tu clon de IA en cuatro pasos sencillos, diseñados para que los repitas cuantas veces quieras.

Comienza gratis
Paso 1

Crea tu clon

Proporciona una breve referencia visual y de voz. HeyGen crea un avatar de IA que te representa con total precisión.

Paso 2

Agrega tu guion

Escribe o pega el texto que quieres que se entregue. El sistema ajusta automáticamente el ritmo y la forma de decirlo.

Paso 3

Elige el estilo y el idioma

Elige el diseño visual, el tono y el idioma. El clon se adapta mientras mantiene tu identidad consistente.

Paso 4

Genera y exporta

Renderiza el video y descárgalo o compártelo. Actualiza el guion cuando quieras para generar una nueva versión.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Qué significa clonarte con IA?

Clonarte con IA significa crear una versión digital de ti que pueda entregar videos a partir de texto con un generador de video con IA. Te permite aparecer en pantalla sin tener que grabar cada video manualmente.

¿Necesito grabar cada video?

No. Creas el clon una sola vez y luego generas nuevos videos editando el texto. Esto elimina las grabaciones repetidas y las tomas adicionales.

¿Qué tan realista es el clon?

El clon de IA está diseñado para verse y sonar como tú, con una expresión natural y movimientos consistentes ideales para videos profesionales, lo que lo hace perfecto para YouTube.

¿Puedo usar el mismo clon en diferentes idiomas?

Sí. Un solo clon puede hablar varios idiomas manteniendo la misma apariencia y las mismas características de voz.

¿Esto es adecuado para uso profesional?

Sí. Muchos equipos usan flujos de trabajo con clones de IA para educación, capacitación, actualizaciones de liderazgo y creación de contenido.

¿Puedo actualizar los videos después?

Puedes editar el guion y volver a generar el video en cualquier momento sin tener que reconstruir los diseños ni volver a grabar el material.

¿Necesito habilidades técnicas o de edición?

No. El proceso se basa en texto y está diseñado para personas sin conocimientos técnicos.

¿Quién se beneficia más de clonarse a sí mismo?

Fundadores, educadores, creadores, equipos de ventas y organizaciones que necesitan una comunicación en video constante son quienes más se benefician de las herramientas de clonación de IA de ti mismo.

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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

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