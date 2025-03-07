Da la bienvenida a tus nuevas contrataciones con videos de onboarding atractivos creados con IA

Un buen proceso de onboarding prepara a las personas para el éxito. Ya sea para presentar la cultura de la empresa, explicar procesos o guiar capacitaciones específicas por equipo, HeyGen les permite a los equipos de Recursos Humanos crear videos de onboarding rápidamente sin necesidad de un equipo completo de producción.

Beneficios y valor

Integra a tus empleados más rápido con experiencias de video atractivas

Automate onboarding training with AI-powered videos

Traditional onboarding videos can be resource-intensive. HeyGen revolutionizes the process, allowing HR professionals and team leaders to create onboarding videos efficiently and at scale.

template onboarding training with ai video

Generate consistent and professional onboarding with AI avatars

Use AI avatars to deliver orientation content consistently and professionally. Incorporate step-by-step explanations, motion graphics, and interactive elements to help new hires retain key details about company policies, expectations, and workflows.

ai avatar template onboarding training schedule for employees

Adapt and translate onboarding training for global workforces

With HeyGen’s AI-powered platform, you can swiftly update onboarding materials, personalize content for specific teams, and translate videos into multiple languages. Ensure every new hire experiences seamless, up-to-date training without costly reshoots.

translate onboarding training for any location and language

Descubre cómo los equipos de recursos humanos escalan el onboarding

Lattice creates personalized, AI-generated onboarding videos

Discover how Lattice uses HeyGen to enable teams to generate custom onboarding videos for their new hires—making them feel welcome and creating a more human employee experience.

Cómo crear videos de onboarding con HeyGen

  1. Abre HeyGen

Inicia sesión en HeyGen y empieza a crear videos de capacitación de onboarding atractivos generados con IA en solo unos minutos.

  1. Encuentra la plantilla de video perfecta
  1. Agrega guiones de conversación, avatares y fondos
  1. Personaliza tu video con IA
  1. Mejóralo con más elementos creativos
  1. Exporta tu video final

Preguntas frecuentes

¿Qué es HeyGen y cómo se puede usar para la capacitación de onboarding?

HeyGen es una plataforma de creación de videos con IA que ayuda a las empresas a crear videos de onboarding rápidamente. Optimiza la capacitación de nuevas contrataciones al ofrecer contenido de video escalable y dinámico.

¿Cómo mejora HeyGen la producción de videos de onboarding en comparación con los métodos tradicionales?

HeyGen elimina la necesidad de producciones costosas, presentadores frente a cámara y ediciones largas. Un avatar de IA entrega el contenido de inducción de forma profesional, reduciendo el tiempo de producción y mejorando la eficiencia general de la capacitación.

¿Puedo personalizar los avatares de IA para que reflejen la marca y la cultura de mi empresa?

Claro que sí. HeyGen te permite personalizar tu anfitrión virtual para alinearlo con tu marca. Cambia su apariencia, tono y guion para mantener la coherencia en tu experiencia de onboarding.

¿Se puede usar HeyGen para la capacitación de incorporación específica por equipo?

Definitivamente. HeyGen ayuda a las organizaciones a crear videos de onboarding personalizados para equipos, roles o departamentos específicos, para que las nuevas contrataciones reciban contenido de capacitación relevante.

¿Cómo actualizo los videos de onboarding cuando cambian las políticas de la empresa?

HeyGen hace que editar videos sea rápido y sencillo. Cambia los guiones o los elementos visuales y vuelve a generar el contenido en minutos, sin necesidad de volver a grabar.

¿Se pueden usar los videos de onboarding de HeyGen en diferentes plataformas?

Sí, puedes optimizar los videos de HeyGen para portales de recursos humanos, plataformas de aprendizaje o intranets. Esto asegura que las nuevas contrataciones tengan fácil acceso a la capacitación desde cualquier lugar.

¿Qué tan rápido puedo crear un video de capacitación de onboarding con HeyGen?

Dependiendo del contenido y la personalización, HeyGen puede ayudarte a producir videos de onboarding en pocas horas, reduciendo drásticamente los tiempos de producción habituales.

¿Necesito habilidades de producción de video para usar HeyGen en la capacitación de onboarding?

Para nada. Gracias al diseño fácil de usar de HeyGen, el personal de recursos humanos, los gerentes y los capacitadores pueden crear videos de onboarding sin necesidad de tener habilidades técnicas avanzadas.

¿Qué tipos de contenido de onboarding se benefician más de HeyGen?

Ideal para la orientación de nuevas contrataciones, la construcción de cultura, recorridos específicos por rol o capacitación en cumplimiento. Básicamente, dondequiera que necesites contenido claro y atractivo para nuevos empleados, HeyGen te respalda.

¿Cómo empiezo a usar HeyGen para videos de onboarding?

Regístrate en HeyGen, aprovecha sus capacidades de video con IA y empieza a crear de inmediato videos de onboarding impactantes para tu equipo.

