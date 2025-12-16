HubSpot es una plataforma de gestión de relaciones con clientes (CRM) impulsada por IA que usan equipos de marketing, ventas y servicio en todo el mundo. Con la misión de liderar la adopción de la IA en toda su organización y base de clientes, HubSpot ha invertido fuertemente en entender cómo la IA puede transformar los flujos de trabajo, reducir la fricción en la producción y ayudar a los equipos a crecer mejor.

Para Nelson Chacón Guzmán, de Marketing y Desarrollo de Audiencias, y Oscar Eduardo Estrada, Especialista en Tecnología de Video con IA, su trabajo respalda una de las prioridades clave de HubSpot: ayudar a los clientes a entender y aprovechar las nuevas herramientas de IA mientras la empresa modela esa adopción desde dentro. Alcanzar ese objetivo implicó resolver un gran cuello de botella: el reto de crear, actualizar y localizar video al ritmo que el negocio necesitaba.

Todo cambió cuando el equipo empezó a usar HeyGen. La plataforma ayudó a HubSpot a acelerar la producción, editar videos en minutos, traducir contenido al instante y darle más poder a otros equipos internos para crear videos profesionales.

Eliminando la fricción de la producción de video tradicional

Antes de usar HeyGen, el equipo batallaba con la mayor limitante en la creación de videos: el tiempo.

“El reto más grande que teníamos antes de usar HeyGen era el tiempo de la gente”, dijo Oscar. “Si teníamos que cambiar lo que alguien decía en un video, eso probablemente nos tomaba días porque teníamos que coordinarnos con los horarios no solo del talento, sino también del equipo que estaba grabando el video.”

Esto no solo era una molestia. Afectaba directamente los tiempos de entrega.

“Pequeños cambios en la postproducción se traducían probablemente en varios días de retraso para un proyecto”, agregó Oscar.

La localización agregó una capa adicional de complejidad. Crear contenido multilingüe requiere tiempos de traducción muy largos. “A veces puedes tener una o dos semanas de espera para que se traduzcan algunas de estas transcripciones de video”, dijo Nelson.

Para una marca global que lanza productos con actualizaciones frecuentes, la rigidez de los procesos tradicionales de video se interponía en el camino de la velocidad, la consistencia y la calidad. El equipo necesitaba una solución que pudiera adaptarse tan rápido como evolucionaban las necesidades de contenido de HubSpot.

De flujos de trabajo complejos a creación instantánea de videos

HeyGen se convirtió en la plataforma que eliminó estas limitaciones y abrió nuevas posibilidades creativas.

Desde la primera experiencia, el equipo vio su potencial. “Me sorprendió mucho lo realista que era y lo cerca que estaba de un producto final terminado cuando lo usas por primera vez”, dijo Nelson.

La facilidad de uso hizo que la adopción fuera muy sencilla entre todos los equipos. “Lo que me encanta de HeyGen es lo simple que es usarlo. La interfaz de usuario realmente reduce la fricción y hace posible que cualquier persona, incluso quienes no tienen experiencia en creación de video, pueda crear videos con sus propios avatares”, dijo Oscar.

Esta accesibilidad le dio poder a más personas en HubSpot para crear contenido profesional sin depender tanto de los equipos de producción. También hizo posibles experimentos que antes eran inalcanzables, como combinar publicaciones de blog con videos generados al instante.

“Una de las cosas que siempre quisimos hacer fue crear videos para acompañar cada artículo de blog que tenemos”, dijo Nelson. “Ahora, solo pegamos la URL y, en cuestión de minutos, puedes crear un guion y tener la primera versión lista para enviarla al editor.”

Ahora cualquiera puede lograr lo que antes requería equipos especializados y largos ciclos de coordinación.

HeyGen también le dio a HubSpot la flexibilidad de modificar los videos después de que ya se habían grabado.

“Con HeyGen, podemos editar videos después de que se han creado en cuestión de minutos”, dijo Oscar.

Esto transformó la manera en que el equipo manejaba los tiempos y les dio confianza para adaptarse rápido. “Si hay alguna modificación que se tenga que hacer después, podemos aplicarla con toda confianza usando HeyGen, sin tener que preocuparnos por posibles retrasos.”

Creación de contenido fluido y multilingüe que conecta

Uno de los beneficios más impactantes de HeyGen para HubSpot han sido sus capacidades de traducción y localización. Nelson describió la experiencia de ver contenido multilingüe por primera vez:

“Me sentí muy realizado al ver la primera versión de un video que normalmente consumes en inglés. Verlo en el idioma natural fue realmente muy, muy impactante.”

Aún más sorprendente fue el realismo. “Saber que la persona no sabe ni una palabra de español y escucharlo hablar español casi como un nativo fue muy sorprendente”, dijo Nelson.

Para una empresa que atiende a clientes en distintos idiomas y regiones, este nivel de autenticidad fue transformador.

Del lado de los clientes, Oscar notó algo inesperado: la gente no reaccionó para nada, y eso fue algo bueno. “La interacción más sorprendente es cuando no hay interacción, porque entonces se siente como si HeyGen pudiera integrarse de forma totalmente natural.”

Si los clientes no pueden distinguir qué partes del video fueron regrabadas, traducidas o modificadas con IA, el contenido puede evolucionar tan rápido como las actualizaciones del producto de HubSpot.

Impulsando a más equipos a crear e innovar con video

Más allá de la calidad y la velocidad del contenido, HeyGen ha liberado a los equipos de HubSpot para que trabajen de forma más creativa y autónoma.

“Es muy emocionante poder crear contenido profesional sin ayuda externa. Reduce muchísimo las barreras para crear videos”, dijo Oscar. “Le da poder a cualquiera que quiera contar una gran historia para que pueda contar una gran historia.”

Para Nelson y Oscar, esta democratización es donde HeyGen se alinea más de cerca con la misión de HubSpot. Ayudar a los clientes a crecer mejor significa ayudar a los equipos internos a moverse más rápido, producir más y compartir lo que aprenden en el camino.

Como dijo Oscar: “HeyGen tiene muchísimos productos diferentes y siempre está lanzando nuevas actualizaciones. Realmente abre la posibilidad de experimentar y ver hasta dónde llegan los límites.”