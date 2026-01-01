Attention Grabbing Media® (AGM) es una agencia de marketing de servicio completo dedicada a ayudar a las empresas a crecer con estrategias innovadoras que generan ingresos y amplían su presencia en el mercado. Especializada en comercio electrónico, redes sociales y email marketing, AGM ha construido un historial impresionante. Uno de sus logros más destacados es su trabajo con NaturalSlim®, una marca de salud y bienestar fundada por Manuel Suarez y su padre, Frank Suarez.



La marca ha crecido exponencialmente y tiene más de 10 millones de seguidores en redes sociales, en gran parte gracias a la experiencia de AGM. Buscando ampliar el alcance de NaturalSlim más allá de su audiencia latinoamericana ya consolidada, AGM recurrió a la tecnología de video con IA de HeyGen para superar los retos de localización, optimizar flujos de trabajo y potenciar las campañas de sus clientes.

Superar los obstáculos de localización

Ampliar el alcance de NaturalSlim a los mercados europeos y de habla inglesa representó un reto único. Frank Suarez, la cara de NaturalSlim, era conocido por sus videos educativos sobre salud y metabolismo. Estos videos fueron clave para generar confianza con la audiencia, pero eran principalmente en español.

“Escucharlo directamente de la boca de la persona… eso es diferente. Ahí es donde se construye el ‘conocer, agradar y confiar’”, dijo Jimmy Stearns, Director Creativo Senior en AGM.

Los métodos de traducción tradicionales, como los textos superpuestos, no tenían la autenticidad necesaria para conectar de forma efectiva con nuevas audiencias. Herramientas como Google Translate y ChatGPT resultaron inconsistentes y requerían una revisión exhaustiva, lo que retrasaba la producción. “Nos tomó tres días sacar un video de ocho minutos”, dijo Jimmy.

Habilitar traducciones fluidas y mayor interacción

AGM adoptó la tecnología de video con IA de HeyGen para resolver estos desafíos. Al principio se sintieron atraídos por sus innovadores avatares, pero AGM pronto se dio cuenta de que las capacidades de traducción de la plataforma eran el verdadero parteaguas. Jimmy recordó: “Cuando se lo enseñé a Manuel, de inmediato vio el potencial y dijo: ‘Vamos a empezar a probarlo’”.

HeyGen le permitió a AGM traducir la enorme biblioteca de contenido de NaturalSlim a más de 10 nuevos idiomas, incluyendo ruso, portugués, francés y alemán. Las traducciones conservaron la voz, el tono y la imagen de Frank Suarez, lo cual fue crucial para mantener la autenticidad de su mensaje.

“La capacidad de mantener el parecido, la voz y todo —incluso los motion avatars— es lo que hace que HeyGen sea diferente”, dijo Jimmy. “Nos dio la posibilidad de tener alcance global con servicios de traducción que se sienten naturales, no generados por IA.”

Además de las traducciones, AGM usó los avatares de HeyGen para crear contenido cautivador para redes sociales. Estos “thumb-stoppers”, como los llamaba Jimmy, captaban la atención de las personas y aumentaban la interacción. Esta combinación de traducción y elementos visuales que llaman la atención ayudó a AGM a presentar NaturalSlim y otros clientes en nuevos mercados globales mientras mantenían sus identidades de marca únicas.

Ampliar el alcance de NaturalSlim

Las herramientas de HeyGen mejoraron significativamente la eficiencia del flujo de trabajo de AGM y los resultados para sus clientes. Las traducciones con sonido natural eliminaron la necesidad de una revisión exhaustiva y de depender de traductores externos, lo que le permitió a AGM crear y publicar contenido mucho más rápido, reduciendo el tiempo de producción de video de tres días a solo unas horas.

Los resultados fueron transformadores. NaturalSlim logró expandir su alcance a los mercados europeos, conectando con millones de clientes potenciales. El contenido localizado resonó con las audiencias, generando confianza e impulsando la interacción. “El branding está simplemente increíble”, dijo Jimmy, al reflexionar sobre el impacto de llegar a nuevas audiencias con los videos educativos de Frank Suarez. La mayor escalabilidad de las herramientas de HeyGen también le permitió a AGM reutilizar contenido en varios idiomas sin aumentar los recursos.

La colaboración entre AGM y HeyGen muestra el poder de la IA en el marketing global. Al aprovechar las herramientas de traducción y avatares de HeyGen, AGM superó retos importantes de localización, amplió el alcance de sus clientes y optimizó sus flujos de trabajo. A medida que AGM sigue innovando y explorando nuevas aplicaciones para la tecnología de HeyGen, la agencia está en una posición ideal para establecer nuevos estándares en marketing digital y ayudar a sus clientes a crecer en un mundo interconectado.