Aprovecha las herramientas de HeyGen para crear videos con avatares digitales.

Fundado en 1926, Publicis Groupe es ahora el segundo grupo de comunicación más grande del mundo y un líder en marketing, comunicación y transformación digital de negocios. Cada año, el equipo directivo senior se luce y crea un video de agradecimiento para celebrar a las personas colaboradoras.

Para Publicis Groupe, 2023 fue un año de muchas primeras veces. Logró resultados financieros récord y fue la acción de agencia con el mejor desempeño, con un aumento del 41% en el precio de sus acciones. También fue el año de la revolución de la IA, que se convirtió en una herramienta increíble cuando está guiada por la creatividad humana. Así que, naturalmente, usaron IA para crear las mejores notas de agradecimiento de la historia.

Usando Avatar Video de HeyGen, OpenAI, Azure, ElevenLabs y otras herramientas, Publicis Groupe creó un avatar digital de su CEO, Arthur Sadoun, y envió 100,000 notas de agradecimiento a cada persona empleada. Cada video estaba personalizado para celebrar sus intereses y pasiones. El proyecto cambió para siempre la forma en que Publicis Groupe piensa sobre el papel de la IA en la creatividad. No se trataba de la tecnología. Se trataba de hacer que cada persona se sintiera vista.