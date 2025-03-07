Los videos efectivos de capacitación en seguridad son esenciales para toda organización. Ya sea para educar a los empleados sobre riesgos en el lugar de trabajo, respuesta a emergencias o protocolos de seguridad específicos de la industria, HeyGen les da a los equipos el poder de crear rápidamente videos profesionales de capacitación en seguridad sin necesidad de costosos recursos de producción.
Traditional safety training video production requires significant time and budget. HeyGen streamlines the process, allowing safety officers, HR teams, and compliance managers to produce high-quality safety training content quickly and efficiently.
Use AI avatars to deliver safety instructions clearly and consistently. Incorporate animations, motion graphics, and step-by-step visuals to demonstrate workplace safety procedures, emergency protocols, and industry-specific precautions in your videos.
With HeyGen’s AI-powered platform, you can quickly update training materials, adapt content for different industries, and translate your safety training videos into multiple languages. Ensure that employees and stakeholders receive the latest safety information without the need for costly reshoots.
Discover how Sibelco uses HeyGen to transform the time it takes to produce internal training videos, dramatically decreasing costs by €1,000 per minute of video created.
“Con HeyGen, las cosas se vuelven menos complejas y más intuitivas. Aunque usar IA puede ser intimidante, el flujo con HeyGen hace que todo sea fácil de manejar y le permite a nuestro equipo ahorrar tiempo y dinero, mientras mantenemos a los empleados de Sibelco seguros.”
Jean-Marie Petit
Gerente de aprendizaje digital en Sibelco
Cómo crear videos de capacitación en seguridad con HeyGen
Inicia sesión en HeyGen y empieza a crear videos profesionales de capacitación en seguridad generados con IA en solo unos minutos.
HeyGen es una plataforma de creación de videos con IA que ayuda a las organizaciones a crear videos de capacitación en seguridad de alta calidad de forma eficiente. Ayuda a los equipos a educar a los empleados sobre seguridad en el lugar de trabajo, preparación para emergencias y protocolos específicos de la industria.
HeyGen elimina la necesidad de presentadores frente a cámara, equipos de producción de video costosos y ciclos de producción largos. Los avatares de IA ofrecen las instrucciones de seguridad de forma profesional y consistente, haciendo que los videos de capacitación en seguridad sean más escalables y accesibles.
Claro que sí. HeyGen ofrece avatares de IA personalizables que se adaptan a la cultura de seguridad de tu empresa y a tus objetivos de capacitación. Puedes ajustar la apariencia, el tono y el guion para alinearlos con tus lineamientos de seguridad.
Sí. HeyGen se adapta a distintas industrias — construcción, manufactura, salud, transporte y más. Personaliza fácilmente videos de capacitación para cumplir con normas de seguridad específicas.
Con HeyGen, actualizar videos es rápido y fácil. Puedes modificar guiones, cambiar los elementos visuales y producir una versión renovada en minutos, sin necesidad de costosas regrabaciones.
Sí, por supuesto. Los videos de HeyGen se pueden subir a portales internos, plataformas de e-learning, módulos de onboarding o incluso apps móviles.
Por lo general, solo toma unas cuantas horas producir videos profesionales de capacitación en seguridad, dependiendo de la profundidad del contenido y del nivel de personalización que se necesite.
No. La interfaz intuitiva de HeyGen está diseñada para equipos de recursos humanos, responsables de seguridad y personas encargadas de la capacitación que tienen poca o ninguna experiencia en producción de video.
HeyGen es ideal para capacitaciones de seguridad en el trabajo, módulos de cumplimiento normativo, guías de respuesta a emergencias, procedimientos de evacuación y temas especializados de seguridad para distintas industrias.
Regístrate en HeyGen, explora sus herramientas con IA y empieza a crear videos de capacitación en seguridad atractivos y efectivos de inmediato.
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