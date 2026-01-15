Crea videos de capacitación de producto que aceleren la productividad en ventas
Clona a tus product managers e ingenieros de ventas en avatares de IA que capaciten a miembros ilimitados del equipo. Actualiza la capacitación de producto al instante cuando cambien las funciones. Escala el conocimiento de producto en los equipos de ventas, soporte y socios sin tener que programar otra sesión en vivo.
- No necesitas tarjeta de crédito
- Exportación SCORM incluida
El cuello de botella en el contenido de L&D
El cuello de botella del contenido de L&D
Tu equipo de producto está atorado repitiendo la misma capacitación mientras el conocimiento del producto se queda atrás. Los product managers pasan horas volviendo a explicar funciones, las nuevas contrataciones de ventas esperan a que haya capacitación, soporte y customer success batallan para mantenerse al día con los lanzamientos recientes, y los partners hacen demos del producto de forma incorrecta. Con decenas de actualizaciones que se lanzan cada trimestre, la capacitación en vivo no puede escalar, los representantes de ventas tardan meses en ponerse al nivel, la calidad de las demos varía según la persona, y tus mejores expertos de producto pierden valioso tiempo de desarrollo en capacitaciones. La documentación nadie la lee, las grabaciones de Zoom de baja calidad son difíciles de actualizar y tu equipo de ventas pierde oportunidades frente a competidores cuyos representantes entienden mejor el producto.
La solución de HeyGen
HeyGen convierte a tus expertos en la materia en avatares de IA que ofrecen capacitación de producto ilimitada sin quitarles tiempo. Graba a tu product manager, solutions engineer o a tu mejor vendedor una sola vez, y su gemelo digital capacita a cada nueva contratación, explica cada función y demuestra cada caso de uso. Cuando el producto cambie, actualiza el guion y vuelve a generar la capacitación en minutos para que los equipos de ventas aprendan las nuevas funciones el mismo día que se lanzan. Estandariza tu demo de mayor rendimiento en todo el equipo, asegurando demostraciones consistentes y de alta calidad en lugar de resultados que varían según el representante.
Todo lo que necesitan los equipos de L&D para capacitar a gran escala
Clonación de expertos en la materia
Tu product manager es el cuello de botella. Clónalo como un avatar de IA. Su versión digital presenta resúmenes del producto, explicaciones detalladas de funciones, posicionamiento frente a la competencia y arquitectura técnica. Graba una vez, entrena para siempre. ¿Tu ingeniero de ventas está demasiado ocupado para capacitar a partners? Clónalo. ¿Tu mejor vendedor tiene la mejor demo? Clónalo.
Graba a la persona experta una vez para entrenar sin límites
Clona product managers, ingenieros de ventas y tus mejores talentos
Experto digital disponible 24/7
Libera a las pymes de la capacitación repetitiva
Capacitación instantánea sobre lanzamiento de funciones
Las empresas SaaS lanzan versiones cada semana o cada mes. Crea capacitación sobre nuevas funciones el mismo día que haces el lanzamiento. Tu product manager graba una actualización de 10 minutos. Genera el video. Compártelo de inmediato con los equipos de ventas, soporte y customer success. Todos se enteran de las nuevas funciones antes de que los clientes empiecen a preguntar. ¿El lanzamiento del próximo mes? Actualiza el guion y vuelve a generar.
Capacitación sobre nuevas funciones el mismo día del lanzamiento
Actualiza las capacitaciones en minutos
Mantén el ritmo con la velocidad de tu producto
Sin volver a grabar a los expertos para cada actualización
Calidad de demo constante
Tu mejor representante cierra 3 veces más tratos que el promedio. Su demo es la razón. Convierte su demo en el estándar que todos aprenden. Graba su mejor flujo de demo, su guion de conversación y cómo maneja objeciones. Cada nueva persona que se integra aprende este enfoque comprobado. La calidad de tus demos se convierte en tu ventaja competitiva.
Graba tu mejor demo como capacitación estándar
Calidad de demos consistente en todo el equipo
Guiones de conversación comprobados para todos los representantes
Preguntas de descubrimiento estandarizadas
Rampa de ventas rápida
Las nuevas contrataciones tardan seis meses en volverse productivas. Reduce el tiempo de capacitación con un entrenamiento de producto completo que puedan terminar según su propio horario. El primer día, empiezan a ver la capacitación de tus expertos clonados. En la segunda semana, ya entienden las funciones clave. En el primer mes, pueden hacer demos con confianza. El tiempo promedio para cerrar el primer trato baja de seis meses a tres.
Reduce el tiempo de capacitación entre 40 y 60%
Aprendizaje a tu propio ritmo para nuevas contrataciones
Conocimiento del producto bajo demanda
Cierra tu primer trato más rápido
Equipos globales multilingües
Los equipos internacionales de ventas, soporte y socios necesitan capacitación sobre el producto en su propio idioma. Crea la capacitación una sola vez en inglés. Tradúcela a alemán, portugués, japonés y mandarín. La clonación de voz ofrece capacitación en un lenguaje natural, no un doblaje incómodo. Los equipos globales entienden los productos tan a fondo como la oficina central.
Más de 175 idiomas desde una sola fuente
Clonación de voz natural por idioma
Empoderamiento de equipos globales
Capacitación internacional el mismo día
Escala sin contratar más personal
Tu equipo de enablement de dos personas atiende a 200 personas y va a crecer a 400. Clona a tus SMEs. Sus avatares manejan un volumen de capacitación ilimitado. ¿Nuevas generaciones de 50 personas? Sin problema. Tu capacidad de entrenamiento se vuelve infinita sin aumentar la plantilla.
Capacidad de capacitación ilimitada
No necesitas contratar más personal
Atiende organizaciones en crecimiento
Escala más rápido que contratando personal
De necesidad de capacitación a curso publicado en 3 pasos
Captura el conocimiento sobre tu producto
Empieza con tus expertos en producto. Product managers, solutions engineers, tus mejores vendedores. Grábalos explicando tu producto, demostrando funciones, dando demos. O sube presentaciones que ya tengas. La experiencia ya existe. HeyGen la vuelve reutilizable.
Crear avatar de experto en la materia
Convierte grabaciones en avatares de IA. Tu product manager se convierte en un presentador digital que imparte capacitación bajo demanda. Elige avatares profesionales o crea clones personalizados a partir de video. La experiencia de tu experto en la materia escala sin requerir su tiempo.
Implementa y actualiza de forma continua
Despliega para ventas, customer success, soporte y socios. Hospeda el contenido en tu LMS, incrústalo en bases de conocimiento y compártelo por medio de enlaces. Cuando cambien tus productos, actualiza los guiones y regenera el contenido en minutos. Tu capacitación evoluciona junto con tu producto.
Creado para todas tus necesidades de capacitación
Capacitación de producto para el equipo de ventas
Equipa a tu equipo de ventas con un conocimiento profundo del producto. Resúmenes de funcionalidades, posicionamiento frente a la competencia, casos de uso por industria, precios, requisitos técnicos y manejo de objeciones. Las nuevas contrataciones completan una capacitación integral antes de su primera llamada con un prospecto.
Dale a tus representantes un conocimiento profundo del producto antes de su primera llamada con un prospecto. Muchos equipos combinan esto con videos estructurados de incorporación de empleados para acelerar su curva de aprendizaje inicial.
Capacitación para éxito del cliente
Capacita a los CSMs en las capacidades del producto, mejores prácticas de uso de funciones, estrategias de adopción y oportunidades de expansión. Los CSMs entienden los productos lo suficientemente a fondo como para impulsar el valor para el cliente e identificar oportunidades de upsell.
Caso de uso: equipo de CSM de 40 personas que administra 2,000 cuentas. El producto se lanza cada mes. El gerente de CSM crea la capacitación sobre nuevas funciones el mismo día de los lanzamientos. La adopción de funciones por parte de los clientes mejora un 60%.
Capacitación en soporte técnico
Impulsa al equipo de soporte con conocimiento técnico del producto. Funcionalidad de las funciones, guías de solución de problemas, incidencias conocidas, detalles de integración y resolución de errores. Los agentes de soporte resuelven tickets más rápido gracias a una comprensión completa del producto.
Caso de uso: equipo global de soporte en tres zonas horarias. El gerente de producto, clonado como avatar, imparte capacitación técnica. El tiempo de resolución de tickets de soporte disminuyó un 35%.
Habilitación de socios y canales
Capacita a tus revendedores y socios de implementación sobre tu portafolio de productos. Crea capacitaciones para socios que se puedan escalar a un número ilimitado de organizaciones asociadas sin necesidad de un equipo dedicado de habilitación de partners.
Caso de uso: proveedor de software con 200 socios de canal. El gerente de socios crea la capacitación de producto. Los socios completan la certificación. Los ingresos generados por socios aumentaron 45%.
Resultado comprobado: las organizaciones reportan una reducción del 50% en el tiempo de incorporación de ventas con capacitación de producto basada en video, en comparación con enfoques solo con documentación.
Capacitación sobre lanzamiento de funciones
Capacita a los equipos en las nuevas funciones el mismo día que se lanzan. Los product managers crean capacitaciones rápidas para cada lanzamiento. Ventas, customer success y soporte se mantienen al día con la evolución continua del producto.
Caso de uso: plataforma SaaS que lanza actualizaciones cada semana. El equipo de marketing de producto crea capacitaciones de lanzamiento de 5 a 10 minutos. Los equipos de revenue consultan las nuevas funciones en cuestión de días en lugar de semanas.
El producto de más rápido crecimiento en G2, y con razón
Desde capacitaciones globales hasta anuncios en video, HeyGen le da poder a cualquiera (sí, a ti) para crear contenido de video de alta calidad y escalable para cualquier necesidad. Estos son algunos de los beneficios que más les encantan a nuestros clientes:
Usado por más de 100,000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad
Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.
¿Tienes preguntas? Nosotros tenemos las respuestas
¿Qué es la clonación de expertos (SME) para capacitación de producto?
La clonación de expertos (SME) crea avatares de IA de tus especialistas en producto que imparten capacitación con su propia voz y estilo. Muchos equipos amplían esto más allá de la educación sobre el producto y lo usan envideos de capacitación internapara ofrecer habilitación continua en todos los roles.
¿Cómo mantienes la capacitación actualizada cuando las funciones cambian constantemente?
Edita el guion con la información actualizada y regenera el video en minutos. Tu avatar de experto explica las nuevas funciones sin volver a grabar a la persona real. La capacitación se mantiene sincronizada con los lanzamientos de producto. Actualiza el entrenamiento tan rápido como publicas código.
¿Esto puede reemplazar por completo las capacitaciones de producto en vivo?
Para transferencia de conocimiento y capacitación tipo demo, sí. El video es excelente para explicar funciones y enseñar mensajes clave. Para juegos de rol interactivos, combina video para el conocimiento con sesiones en vivo para practicar. La mayoría de las organizaciones usan video para el 80% de la capacitación de producto.
¿Cuánto tiempo toma crear una capacitación de producto completa?
Para un producto SaaS típico, de 2 a 4 horas de contenido grabado cubren las funciones principales, casos de uso y posicionamiento. Graba a tu experto explicando los temas. Genera videos. La mayoría de las organizaciones crean la capacitación principal en una semana.
¿El entrenamiento en video realmente mejora el tiempo de incorporación en ventas?
Sí. Las organizaciones reportan una reducción del 40-60% en el tiempo para alcanzar la productividad. El video a tu propio ritmo permite que las nuevas contrataciones aprendan tan rápido como puedan absorber la información, en lugar de esperar a capacitaciones programadas. Contar con un conocimiento completo del producto durante el primer mes acelera su camino hacia el primer cierre de venta.
¿Cómo funciona esto para la habilitación de socios?
Crea capacitaciones de certificación para socios. Los socios las completan según su propio horario. Da seguimiento a la finalización para verificar el conocimiento. Muchos proveedores de software requieren la certificación de socios antes de aprobar el registro de oportunidades.
¿Qué duración pueden tener los videos de capacitación?
HeyGen admite videos de distintas duraciones. La capacitación más efectiva sigue principios de microlearning: módulos de 3 a 10 minutos que se enfocan en objetivos de aprendizaje específicos. Sin embargo, puedes crear contenido más largo para temas más completos. Para capacitaciones extensas (más de 20 minutos), considera dividir el contenido en capítulos para mejorar el nivel de atención y las tasas de finalización de los estudiantes.
¿Varias personas de mi equipo de L&D pueden usar HeyGen?
Sí. HeyGen para empresas incluye espacios de trabajo para equipos donde diseñadores instruccionales, responsables de capacitación y creadores de contenido pueden colaborar. Las bibliotecas de recursos compartidos mantienen los avatares aprobados, elementos de marca y plantillas accesibles para todo tu equipo. Los controles de administrador te permiten gestionar permisos y monitorear el uso.
¿Cómo se compara HeyGen con la producción de video tradicional?
La producción tradicional de videos de capacitación requiere agendar presentadores, reservar estudios, coordinar equipos y hacer la edición en postproducción—normalmente toma de 2 a 3 meses y cuesta entre $5,000 y $15,000+ por cada video terminado. HeyGen genera una calidad equivalente en cuestión de minutos u horas, con revisiones ilimitadas. Advantive reportó una reducción del 50% en el tiempo de creación de contenido. Würth Group redujo el tiempo de producción en un 50% y los costos de traducción en un 80%.
¿Qué pasa si nuestro product manager no quiere que lo graben?
Usa avatares de IA profesionales en lugar de clonación. El conocimiento de tu producto presentado por un profesional. La experiencia en el contenido importa más que quién lo presenta.
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Historias de clientes
- Advantive: creación de contenido 50% más rápida
- Würth Group: reducción del 80% en costos de traducción
- Workday: localización en minutos
- Sibelco: producción de capacitación a escala
- Stratasys: implementación global de capacitación
- HubSpot: video con IA a escala
- Coursera: localización de video
- Lattice: incorporación a gran escala
Empieza a crear videos de capacitación hoy
Deja de esperar meses por contenido que ya está desactualizado cuando se lanza. Genera videos de capacitación profesionales en minutos, tradúcelos al instante a cualquier idioma y actualízalos cuando cambie tu negocio, sin volver a grabar. Súmate a los equipos de L&D de Workday, Advantive y Würth Group que ya transformaron la forma en que capacitan.
- No necesitas tarjeta de crédito
- Exportación SCORM incluida
- Cancela cuando quieras