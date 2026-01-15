Crea videos de capacitación corporativa que tu equipo sí quiera ver

Transforma presentaciones de PowerPoint, PDFs y conocimiento interno en videos de capacitación atractivos que se escalan en todos los equipos, ubicaciones e idiomas, sin estudios, equipos de filmación ni tener que esperar a las personas expertas en el tema.

  • No necesitas tarjeta de crédito
  • Exportación SCORM incluida
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128,463,004Videos generados
102,705,957Avatares generados
17,651,313Videos traducidos
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Sin HeyGen

El cuello de botella del contenido de L&D

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Sin HeyGen

El cuello de botella del contenido de L&D

El cuello de botella del contenido de L&D

Tu lista de cursos pendientes no deja de crecer. Las nuevas contrataciones necesitan onboarding. Las actualizaciones de producto requieren capacitación. Dirección quiere programas de desarrollo de habilidades. Pero crear videos de entrenamiento implica coordinar con expertos que nunca tienen tiempo, reservar estudios, contratar equipos de producción y esperar meses por contenido que ya está desactualizado cuando se lanza. Mientras tanto, tu fuerza laboral global necesita todo en varios idiomas, y tu presupuesto no contempla costos de doblaje para cada mercado. Las diapositivas estáticas no enganchan a las personas que aprenden. Las sesiones en vivo no escalan. Y tu equipo de dos personas no puede atender a una organización de miles.

Con HeyGen

La solución de HeyGen

La solución de HeyGen

HeyGen convierte tus materiales de capacitación existentes en contenido de video profesional que tus alumnos sí terminan. Sube un PowerPoint, pega un guion o deja que la IA genere contenido a partir de tu documentación. Elige un avatar de IA —o clona a tu experto en la materia— y genera videos de capacitación pulidos en minutos. ¿Necesitas llegar a tu fuerza laboral global? Con un clic traduces tu video a más de 175 idiomas con clonación de voz y sincronización labial. Las actualizaciones son instantáneas: edita el guion, vuelve a generar y tu LMS se mantiene al día sin volver a grabar.

Todo lo que necesitan los equipos de L&D para capacitar a gran escala

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PowerPoint a video

Deja de pedirles a las personas que aprendan leyendo diapositivas. Sube tus presentaciones actuales y HeyGen las convierte en módulos de video con avatar, narración, transiciones y un acabado profesional. Tu biblioteca de contenido se convierte en una biblioteca de video, sin tener que empezar desde cero.

• Importa PowerPoint, Google Slides o PDF

• Conserva tu estructura y flujo actuales

• Agrega un presentador avatar automáticamente

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A presentation editing software interface displaying a "Weekly Report" slide on "Team Performance" with a video of a woman, text, and a carousel of other slides.

Clonación de expertos en la materia

Tus mejores instructores no pueden estar en todos lados. Crea gemelos digitales a partir de una breve grabación de video y luego despliega su experiencia en una cantidad ilimitada de módulos de capacitación. Entrega consistente, cero conflictos de agenda y nada de más retrasos por “estamos esperando al experto (SME)”.

• Clona a tus expertos (SMEs) a partir de una breve grabación

• Reutiliza en módulos ilimitados

• Actualiza guiones sin volver a grabar

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Three cards feature women in video settings with text descriptions, primarily "Corporate Communications," and a name tag for Sophie Park, Marketing Director.

Localización global de capacitación

Un solo video de capacitación, en todos los idiomas que habla tu equipo. Traducción de video con IA con clonación de voz hace que tu onboarding suene nativo en español, mandarín, alemán y más de 175 idiomas adicionales, no como un simple doblaje. Capacita a todos en su idioma preferido desde una sola fuente.

• La clonación de voz mantiene la autenticidad de la persona que presenta

• La sincronización labial coincide con los movimientos faciales

• Despliega a nivel global desde un video maestro

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Multilingual video interface with presenters for Spanish and Chinese content, and English highlighted in a language list.

Integración con LMS

Exporta módulos de capacitación directamente a tu sistema de gestión de aprendizaje. Los paquetes SCORM 1.2 y 2004 funcionan con Cornerstone, Workday Learning, SAP SuccessFactors y más. Da seguimiento a las finalizaciones, define umbrales de aprobación e intégralo con tu ecosistema de aprendizaje actual.

• Exportación SCORM 1.2 y SCORM 2004

• Umbrales de finalización personalizables

• Compatibilidad para subir directamente al LMS

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A stack of blue, semi-transparent cards angled downwards, labeled with "Content Library," "content.pdf," "Voice," "Voice Clone," "Avatar," and "Digital Twin."

Actualizaciones rápidas de contenido

Los productos cambian. Los procesos evolucionan. Las políticas se actualizan. Cuando tu contenido de capacitación necesite un refresh, edita el guion y vuélvelo a generar, en minutos, no en meses. Sin regrabaciones, sin tiempo de estudio, sin atrasos de producción. Tu capacitación se mantiene tan actual como tu negocio.

• Los cambios en el guion se implementan en minutos

• No necesitas volver a grabar

• Control de versiones para registros de auditoría

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A woman in a video frame next to a chat interface describing easy AI-powered video creation with custom voices.

Coherencia de marca

Asegura la identidad visual de tu organización con Brand Kit. Los colores, tipografías, logotipos y avatares aprobados garantizan que cada video de capacitación se vea como si viniera del mismo equipo profesional, incluso cuando lo crean personas diferentes. Brand Glossary garantiza que los nombres de productos y la terminología se pronuncien correctamente siempre.

• Aplica los estándares de tu marca en todos los videos

• Controla la pronunciación de términos clave

• Biblioteca de avatares aprobados para tu equipo

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Digital presentation screens showcasing recruitment data, a brand kit with font samples and color swatches, and a partially visible sales achievement card.

De necesidad de capacitación a curso publicado en 3 pasos

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Paso 1

Empieza con lo que tienes

Sube presentaciones de PowerPoint que ya tengas, pega guiones de tu documentación o deja que el generador de guiones con IA cree contenido a partir de tus objetivos de aprendizaje. Olvídate del bloqueo de la hoja en blanco: empieza desde el conocimiento que ya tienes.

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A woman in a green track jacket appears within a video recording frame, showing a red stop button, timer, and a blue-green play icon.
Paso 2

Elige a tu presentador

Elige entre más de 200 avatares de IA diversos o crea un gemelo digital de tu instructor. Selecciona una voz que vaya con tu marca o clona la voz de tu experto para mayor autenticidad. Personaliza el look & feel para que coincida con tu organización.

A blonde woman in a green top next to an "Edit Look" button and a "FaceSwap" panel displaying an upload option and multiple female faces.
Paso 3

Elige a tu presentador

Elige entre más de 200 avatares de IA diversos o crea un gemelo digital de tu instructor. Selecciona una voz que vaya con tu marca o clona la voz de tu experto para mayor autenticidad. Personaliza el look & feel para que coincida con tu organización.

A portrait of a woman in a green jacket against a blue background, with a cartoon cursor pointing to a "Save as New" button.

Creado para todas tus necesidades de capacitación

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Ícono de botón de reproducir para iniciar un video generado con IA de HeyGen

Incorporación de nuevos empleados

Haz que las nuevas contrataciones sean productivas más rápido con una capacitación de onboarding consistente que no dependa de la disponibilidad de los instructores. Videos de onboarding cubren la cultura de la empresa, la capacitación en sistemas y las expectativas del puesto, entregados de la misma manera siempre, en cada ubicación.

Caso de uso: estandariza la orientación de nuevos ingresos en todas las oficinas con módulos de video que sustituyen las sesiones en vivo.

Capacitación para desarrollo de habilidades

Capacitación para desarrollo de habilidades

Desarrolla las capacidades de todo tu equipo con capacitación en habilidades que pueda escalar. Desarrollo de liderazgo, habilidades de comunicación, capacitación técnica: crea una vez y entrégalo a miles.

Caso de uso: Implementa capacitación gerencial para cada nuevo supervisor sin tener que programar talleres en vivo.

Ícono de botón de reproducir que representa iniciar un video generado con IA en HeyGen

Capacitación en productos y sistemas

Mantén a los equipos al día con las actualizaciones de producto, cambios de software y nuevas herramientas. Videos tutoriales muestran exactamente cómo funcionan los sistemas y se actualizan al instante cuando cambia la interfaz.

Caso de uso: crea videos de capacitación de CRM que se actualicen automáticamente cuando se lancen nuevas funciones.

Ícono de botón de reproducir que representa iniciar un video generado con IA

Capacitación global de la fuerza laboral

Capacita a tus equipos internacionales en su idioma nativo sin tener que hacer producciones separadas para cada mercado. Mismo contenido, misma calidad, en más de 175 idiomas.

Caso de uso: ofrece capacitación en seguridad de almacén en 12 idiomas en centros de distribución globales.

Resultado comprobado: Würth Group creó una presentación de capacitación de 65 minutos en 8 idiomas en solo 4 días, reduciendo los costos de traducción en un 80%.

Capacitación en cumplimiento y seguridad

Capacitación en cumplimiento y seguridad

Cumple con los requisitos normativos con capacitación en cumplimiento que sea consistente y fácil de rastrear. La exportación SCORM permite que tu LMS registre las finalizaciones para la documentación de auditoría.

Caso de uso: distribuir certificaciones anuales de cumplimiento con seguimientos de finalización en todos los departamentos.

Ícono de botón de reproducir que representa iniciar un video generado con IA en HeyGen

Habilitación de socios y canales

Extiende la capacitación más allá de tus empleados a socios, distribuidores y equipos de canal. Mensajes consistentes a gran escala, sin tener que enviar instructores a cada ubicación.

Caso de uso: capacita a los equipos de ventas de distribuidores sobre nuevos lanzamientos de productos con videos de entrenamiento que puedan completar en el momento que mejor les funcione.

G24.8Más de 1,000 reseñas

El producto de más rápido crecimiento en G2, y con razón

Desde capacitaciones globales hasta anuncios en video, HeyGen le da poder a cualquiera (sí, a ti) para crear contenido de video de alta calidad y a escala para cualquier necesidad. Estos son algunos de los beneficios que más les encantan a nuestros clientes:

10Xincremento en la velocidad de producción de video
5Xincremento en la creación de videos
40% aumento en el tiempo de reproducción de video
5Xretorno de la inversión publicitaria
G2 badgeG2 badgeG2 badgeG2 badgeG2 badge

Usado por más de 100,000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.

Miro
"Les ha dado a nuestras personas escritoras el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñadora de medios educativos
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Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando teníamos un programa que había estado haciendo cada semana. De repente nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y no volver a tener que ponerme frente a una cámara nunca más."

Roger Hirst, Cofundador
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Workday
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que decir que no a los proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer muchísimo más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de programa
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¿Tienes preguntas? Tenemos respuestas

¿Qué es un software para videos de capacitación?

El software para videos de capacitación ayuda a los equipos de L&D a crear, gestionar y distribuir contenido de aprendizaje en formato de video. HeyGen usa avatares de IA y síntesis de voz para generar videos de capacitación profesionales a partir de guiones, diapositivas o documentos, sin necesidad de cámaras, estudios ni equipos de producción. El resultado es capacitación en video escalable que se puede actualizar rápidamente y traducir a cualquier idioma.

¿Cómo puedo crear videos de capacitación corporativa sin un estudio?

Sube tu presentación de PowerPoint o guion de capacitación existente a HeyGen. Elige un avatar de IA para que sea tu presentador en pantalla, selecciona una voz y genera tu video. Todo el proceso toma minutos, no meses. Para un toque más personal, clona a tu experto en el tema para que su gemelo digital imparta la capacitación.

¿Puedo convertir mis presentaciones de PowerPoint existentes en videos de capacitación?

Sí, este es uno de los flujos de trabajo de L&D más populares de HeyGen. Sube tu presentación de PowerPoint o Google Slides y HeyGen transforma cada diapositiva en una escena de video con narración de un avatar. Se conserva tu estructura, contenido y flujo actuales. Puedes editar los guiones, ajustar los tiempos y agregar transiciones antes de generar el video final.

¿Cómo funciona la capacitación multilingüe?

Crea tu video de capacitación una sola vez en tu idioma principal. Luego usa la función de traducción de HeyGen para generar versiones en cualquiera de los más de 175 idiomas compatibles. La traducción incluye clonación de voz (para que la persona que presenta suene natural en cada idioma) y sincronización labial (para que el movimiento de la boca coincida con el audio traducido). Un solo video original, alcance global.

¿HeyGen se integra con nuestro LMS?

Sí. HeyGen exporta paquetes SCORM 1.2 y SCORM 2004 que funcionan con los principales sistemas de gestión de aprendizaje, incluyendo Cornerstone, Workday Learning, SAP SuccessFactors, Docebo, Absorb y más. Define umbrales de finalización, da seguimiento al progreso de tus estudiantes e intégralo con tu ecosistema de aprendizaje actual.

¿Cómo creo un clon digital de nuestra persona experta en el tema?

HeyGen's función de clonación con IA crea un gemelo digital a partir de una breve grabación de video. Tu experto en la materia graba una sola vez —siguiendo lineamientos sencillos de iluminación y encuadre— y después su avatar puede entregar contenido de capacitación ilimitado. Cuando no esté disponible o deje la organización, seguirás teniendo su experiencia capturada en formato de video.

¿Qué duración pueden tener los videos de capacitación?

HeyGen admite videos de distintas duraciones. La capacitación más efectiva sigue principios de microlearning: módulos de 3 a 10 minutos que se enfocan en objetivos de aprendizaje específicos. Sin embargo, puedes crear contenido más largo para temas más completos. Para capacitaciones extensas (más de 20 minutos), considera dividir el contenido en capítulos para mejorar el nivel de atención y las tasas de finalización de quienes aprenden.

¿Varias personas de mi equipo de L&D pueden usar HeyGen?

Sí. HeyGen para empresas incluye espacios de trabajo para equipos donde diseñadores instruccionales, responsables de capacitación y creadores de contenido pueden colaborar. Las bibliotecas de recursos compartidos mantienen los avatares aprobados, elementos de marca y plantillas accesibles para todo tu equipo. Los controles de administrador te permiten gestionar permisos y monitorear el uso.

¿Cómo se compara HeyGen con la producción de video tradicional?

La producción tradicional de videos de capacitación requiere agendar presentadores, reservar estudios, coordinar equipos y hacer la edición en postproducción—normalmente toma de 2 a 3 meses y cuesta entre $5,000 y más de $15,000 por cada video terminado. HeyGen genera una calidad equivalente en cuestión de minutos u horas, con revisiones ilimitadas. Advantive reportó una reducción del 50% en el tiempo de creación de contenido. Würth Group redujo el tiempo de producción en 50% y los costos de traducción en 80%.

¿Puedo agregar cuestionarios o interactividad a mis videos de capacitación?

HeyGen es compatible con elementos interactivos como cuestionarios, evaluaciones de conocimiento y rutas ramificadas. Agrega preguntas de opción múltiple, inserta enlaces y crea puntos de decisión que personalizan la experiencia de aprendizaje. Las funciones interactivas se exportan con tu paquete SCORM para el seguimiento en tu LMS.

¿Mi contenido de capacitación está seguro?

HeyGen cuenta con la certificación SOC 2 Tipo II y cumple con el GDPR. Tu contenido se cifra tanto en tránsito como cuando está almacenado. Para equipos empresariales de L&D que manejan materiales de capacitación sensibles, HeyGen ofrece espacios de trabajo dedicados con integración SSO y administración centralizada de usuarios. No entrenamos nuestros modelos de IA con tu contenido.

¿Qué formatos y niveles de calidad de video son compatibles?

HeyGen exporta en formato MP4 con resolución de hasta 4K. La mayoría de los equipos de L&D usan 1080p (Full HD), que equilibra la calidad con el tamaño de archivo para la entrega en LMS y las consideraciones de ancho de banda. También puedes exportar en 720p para entornos mobile-first o con limitaciones de ancho de banda.

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Deja de esperar meses por contenido que ya está desactualizado cuando se lanza. Genera videos de capacitación profesionales en minutos, tradúcelos al instante a cualquier idioma y actualízalos cuando cambie tu negocio, sin volver a grabar. Súmate a los equipos de L&D de Workday, Advantive y Würth Group que ya transformaron la forma en que capacitan.

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