Un solo video de capacitación, en todos los idiomas que habla tu equipo. Traducción de video con IA con clonación de voz hace que tu onboarding suene nativo en español, mandarín, alemán y más de 175 idiomas adicionales, no como un simple doblaje. Capacita a todos en su idioma preferido desde una sola fuente.

• La clonación de voz mantiene la autenticidad de la persona que presenta

• La sincronización labial coincide con los movimientos faciales

• Despliega a nivel global desde un video maestro