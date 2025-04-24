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Cómo Lattice usó HeyGen para crear videos de onboarding generados con IA

INDUSTRIA:Empresas
DEPARTAMENTO:Marketing
UBICACIÓN:🌍 San Francisco, California
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Crea videos de onboarding personalizados generados con IA

Lattice es la plataforma de personas número 1 impulsada por IA. Lattice ha sido un pilar de innovación en tecnología de recursos humanos durante ocho años, convirtiendo a los managers en líderes, a los empleados en personas de alto desempeño y a las empresas en los mejores lugares para trabajar. En el informe State of People Strategy 2024 de Lattice, 62% de los equipos de RH reportaron presupuestos estables o a la baja, y dos tercios de los encuestados dijeron que considerarían formas de aprovechar la IA.

Para ayudar a las empresas y a su gente, Lattice quiere asociarse con las mejores soluciones de IA de toda la industria. Para crear videos personalizados, Lattice se asoció con HeyGen para permitir que los equipos generen videos de onboarding personalizados para sus nuevas contrataciones, haciéndolas sentir bienvenidas y creando una experiencia laboral más humana.

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